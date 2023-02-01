Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию

Тогда можно было говорить про некие точки, а сейчас мы видим, как об этом говорит российское руководство и в частности министр иностранных дел РФ, как Запад переходит от гибридной войны к войне как она есть

Конечно, восточноазиатское турне генерального секретаря НАТО и, кстати, министра обороны США — это действительно еще одна попытка втянуть своих партнеров — в данном случае Южную Корею и Японию — в кризисную ситуацию на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос находятся ли отношения РФ и США в худшей точке со времен холодной войны, высказала мнение, что Западные союзники Киева все больше переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию. Захарова напомнила о предложениях России по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года и отвергнутым странами коллективного Запада.После этого Россия вынуждена была начать специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, а западные союзники киевского режима постепенно сняли почти все ограничения в его военной поддержке. В результате, считает представитель российского МИД, Запад во главе с Вашингтоном перешагнул все рубежи и перечеркнул все то позитивное, что было накоплено за последние десятилетия между Россией, США и Европой.— добавила Захарова.При этом Соединенные Штаты не останавливаются в разжигании конфронтации с Россией, в которую уже полностью втянуты почти все страны ЕС и НАТО, стремясь настроить против Москвы еще Японию и Южную Корею, считает Захарова. Это приводит к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в конфликт с РФ могут быть втянуты страны, которые не имеют никакого отношения к Евросоюзу и НАТО.— объяснила антироссийскую стратегию Вашингтона представитель МИД РФ.Может после этих заявлений в российском МИД и других официальных ведомствах, в том числе военном, перестанут устанавливать очередные «красные линии», которые США и союзники в последнее время откровенно игнорируют.