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Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию

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Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию



Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге, отвечая на вопрос находятся ли отношения РФ и США в худшей точке со времен холодной войны, высказала мнение, что Западные союзники Киева все больше переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию. Захарова напомнила о предложениях России по гарантиям безопасности, озвученным в конце 2021 года и отвергнутым странами коллективного Запада.

После этого Россия вынуждена была начать специальную военную операцию по защите жителей Донбасса, а западные союзники киевского режима постепенно сняли почти все ограничения в его военной поддержке. В результате, считает представитель российского МИД, Запад во главе с Вашингтоном перешагнул все рубежи и перечеркнул все то позитивное, что было накоплено за последние десятилетия между Россией, США и Европой.

Тогда можно было говорить про некие точки, а сейчас мы видим, как об этом говорит российское руководство и в частности министр иностранных дел РФ, как Запад переходит от гибридной войны к войне как она есть

— добавила Захарова.

При этом Соединенные Штаты не останавливаются в разжигании конфронтации с Россией, в которую уже полностью втянуты почти все страны ЕС и НАТО, стремясь настроить против Москвы еще Японию и Южную Корею, считает Захарова. Это приводит к дестабилизации ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а в конфликт с РФ могут быть втянуты страны, которые не имеют никакого отношения к Евросоюзу и НАТО.

Конечно, восточноазиатское турне генерального секретаря НАТО и, кстати, министра обороны США — это действительно еще одна попытка втянуть своих партнеров — в данном случае Южную Корею и Японию — в кризисную ситуацию на Украине

— объяснила антироссийскую стратегию Вашингтона представитель МИД РФ.

Может после этих заявлений в российском МИД и других официальных ведомствах, в том числе военном, перестанут устанавливать очередные «красные линии», которые США и союзники в последнее время откровенно игнорируют.
Автор:
Использованы фотографии:
ТГ-канал Захаровой
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28 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:39
    +6
    Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
    Ладно, это мы услышали и ЧТО???
    Наши верхние догодаются наконец, что России пора выходить на тропу войны, т. е. ПОРА НАЧИНАТЬ!!!
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 18:52
      +2
      .....представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.....

      Хммм, брифинге для кого, представителей бывших "партнеров" ?, можно было не утруждаться этим и зря не сотрясать воздух.
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:16
      +2
      Цитата: rocket757
      Представитель МИД РФ: Западные союзники Киева переходят от гибридной войны с Россией к прямому в ней участию
      Ладно, это мы услышали и ЧТО???
      Наши верхние догодаются наконец, что России пора выходить на тропу войны, т. е. ПОРА НАЧИНАТЬ!!!

      Пора начинать? Давно пора начинать. Вот только с чего? Может быть начать стоит с исполнения закона РФ о мобилизации? А то мобилизацию начали с конца: похватали мужиков, которые с Фаберже и не стали прятаться, и отправили на фронт. У моих друзей двое родственников 200. am В законе прописано, что сначала мобилизуются органы исполнительной власти, потом промышленность, потом мобилизация резервистов. А тут по телеку показывают, как представители ВПК лапшу ВВП на уши вешают: в ответ на вопрос президента о сроках исполнения, и президент в новостном эфире не может получить ответ, когда будет исполнено.
      СВО все больше и больше похожа на войну в Корее, только в зеркальном исполнении. И ставки и дальше будут повышаться. В этом сомнения нет. Мы ещё увидим на Украине F-16 с НАТОвскими пилотами за штурвалами. Хотя и так понятно, что экипажи Хаймарсов имеют совсем не украинские паспорта. И США и России отступать некуда. Слишком высоки ставки. Слишком многое можно потерять. Сейчас прекрасно видно, что далеко не весь мир поддерживает США. Латинская Америка - традиционная колония США отказалась поставлять вооружение Укровермахту. Африка тоже. В Азии США поддержали Южная Корея, Япония, Пакистан, Турция. Турция вертится, как уж на сковородке, между США и Россией. Хочется туркам и рыбку съесть, и .... сесть, и косточкой не подаваться. А Турция имеет вторую по величине армию в НАТО. Так что не всё НАТО рвется на войну с Россией. У России пока только один союзник. Но зато какой. Белоруссия!!! good Это дорогого стоит. Остальные, типа нейтральные страны, смотрят со стороны, и втихаря держат кулаки за Россию, рассматривая свои фантики - национальные валюты, на которые оказывается тоже можно купить ценные ресурсы и товары, если не сдрейфишь перед США.
      А что там с финансированием УкроРейха со стороны РФ? Когда прекратим поставлять им ресурсы? "Свой" Абрамович уже в открытую финансирует Укровермахт для спасения своей райской жизни на Западе. Когда его объявят иноагентом, финансистом иностранных наемников-террористов, ведущих боевые действия на территории РФ, уголовным преступником? Когда РФ конфискует все активы Абрамовича?
      Вопросов много. Услышать бы на них ответы. В этом году война точно не кончится. Кончится ли в следующем году? Кто ж знает то? Если только бандерлоги закончатся.
      Будем посмотреть.
      Наше дело - правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. soldier
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:39
    +1
    А какую красную линию мы можем еще черкануть?И как перестать чертить и наконец что то сделать.Что бы потом не хвастались на Западе,что еще одну линию стерли
    1. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 19:03
      +5
      Цитата: dmi.pris1
      А какую красную линию мы можем еще черкануть?

      Модель Земли с "красными линиями"?
    2. красноярск
      красноярск Сегодня, 19:06
      0
      Цитата: dmi.pris1
      А какую красную линию мы можем еще черкануть?

      Ну вообще-то, если быть справедливым, "красная линия" была одна и озвучена она Темнейшим - установка ракетных комплексов НАТО или США на территории Окраины.
      Развитие внеблокового отношения между США и Окраиной говорило о возможности перешагнуть эту "красную линию". Что Россия не могла допустить. Ни о каких других "красных линиях" Темнейший не говорил. Если я что-то пропустил, дайте ссылку.
  3. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 18:40
    0
    При всём уважении к Марии Захаровой , все её заявления не могут считаться официальными . Она высказывает только точку зрения МИД . Ждём выступления В.Путина и заявления о том , что Запад обьявил нам войну , со всеми вытекающими последствиями .
    1. Михаил Маслов
      Михаил Маслов Сегодня, 19:11
      0
      Не дождетесь.Американцы увы в этом уверены.К тому же,а чем рискуют США.Да ни чем,все опять будет за "лужей",а сами в войну не пойдут.Вот и весь расклад.
  4. Дмитрий Ригов
    Дмитрий Ригов Сегодня, 18:47
    +6
    Пока российские ресурсы продаются за их валюту это может продолжаться бесконечно. Запад ничем не рискует, танки делаются из российского металла, едут на российском топливе в Украину, они будут воевать с нами до конца, а деньги для оплаты могут еще напечатать.
    Как сказал весьма давно один американский политолог: "Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России", и он весьма точно предсказал текущие события.
    1. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 19:14
      +2
      Давно уже стало очевидно ,что Путин даже не пытается по-настоящему противостоять Западу. Почему - вопрос.
      1. vovochkarzhevsky
        vovochkarzhevsky Сегодня, 19:26
        +1
        А шо делать? Друзья против, у них же бизнес. request

  5. Prjanik
    Prjanik Сегодня, 18:48
    0
    Я понимаю ещё амерские колонии никто не спрашивает хотят ли они стать ядерной пустыней, но сами матрасы на что надеются, что в случае войны первый ядрен батон не к ним полетит?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:55
      +3
      Похоже,что уверены насчет нерешительности нашего руководства,или недееспособрости наших СЯС
      1. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 18:57
        -2
        Пусть попробуют испытают судьбу, но я бы на их месте не стал
    2. opuonmed
      opuonmed Сегодня, 18:56
      +2
      ну у них есть мнение у америкосов что у РФ не все так гладко с ядерным оружием или РФ не решится применять ядерное оружие иначе бы не начинали бы все это и потерять европу и сша они бы не стали бы ну либо по грани ходят и смотрят до куда могут дойти ! наверное не точно !
      1. Комментарий был удален.
      2. Prjanik
        Prjanik Сегодня, 19:04
        +1
        Возможно показательное ядерное испытание немного их осудит. Как раз Сармат скоро надо будет ставить
    3. Иван Иванов_36
      Иван Иванов_36 Сегодня, 19:10
      +1
      Не, не будет никакой 3 мировой ядерной войны. Путин просто сдаст назад, как и всегда.

      Уболтают, как это происходит сейчас, на фоне поставок оружия, ракет, в будущем - авиации.

      Я еще пару месяцев назад говорил. Да и с самого начала высказывал подозрения.

      Заявленных целей СВО на сегодня достичь невозможно.

      СВО законченно.

      На этом этапе Путин проиграл.

      Второй этап - выборы в России.

      Будут тянуть и пропагандой высказывать победные лозунги до выборов.

      Штаты будут качать внутренние процессы у нас.

      Подкупать всех, кого можно. Наша проблема, что с Путиным, что без, шансов победить в противостоянии с Западом - мало.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 19:24
        0
        Выборы можно притормозить. Достаточно в связи с СВО ввести военное положение в ряде областей. Укровермахт уже нанес удары по Рязанской и Саратовской областям. Гестапо-СБУ организует теракты по всей территории Украины. У них не все и не очень получается, но дорогу осилит идущий. Так что, что там будет с выборами в следующем году, вопрос такой же открытый, как и судьба СВО.
        1. Иван Иванов_36
          Иван Иванов_36 Сегодня, 19:35
          0
          Как вы себе представляете сегодня провести демилитаризацию Украины, если поставки оружия не только не прекращаются, но и попыток даже нет их остановить? Никто уже СВО не проводит. Оно провалилось. Еще в самом начале.

          То, что делает Путин, - скорее перевооружение Украины.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 18:50
    +1
    what Что же они все такие приторможенные?! Это ещё весной прошлого года было ясно. Когда до них дойдет, что они перешли? Когда фашистские танки опять под Ржевом встанут?!
  7. Иван Иванов_36
    Иван Иванов_36 Сегодня, 19:06
    +1
    Думаю, если по нам нанесут ядерный удар, Захарова из бункера будет говорить ровно такие же слова.
    1. Дмитрий Ригов
      Дмитрий Ригов Сегодня, 19:07
      +1
      Дочка Пескова из Франции будет за ней повторять.
      1. Иван Иванов_36
        Иван Иванов_36 Сегодня, 19:25
        +2
        А дочка Шойгу из Дубая запостит фоточку на пейсбуке с сердечками любви, со словами: Россия - ты была прекрасной страной, но надо двигаться дальше. Спасибо за все.
  8. PosratyVova
    PosratyVova Сегодня, 19:08
    -2
    Россия страна лицемеров... мы угрожаем всему миру из-за поставок оружия в Украину, в то время как импортируем оружие из Белоруссии, Ирана и Северной Кореи smile
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 19:08
    +1
    Да не надо стесняться Марина.Нужно четко говорить следующий шаг удар ЯО по Польше и как вариант по Германии.Вот и наступит Мир.И все Европа убежит в США ,что в принципе Америке и нужно.Сами США не куда не полезут,знают будет ад для всех.Зато как ускорим все процессы и спасем много жизней наших и кстати украинских и европейских мужиков.
  10. albert
    albert Сегодня, 19:08
    +1
    Министерство глубочайшей озабоченности , а не МИД. negative
  11. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 19:41
    +1
    Красные линии наше все. Просто дзюдоист не в состоянии побороть западное лобби в своем окружении, а также не верит в народ и в поддержку войны. Отсюда робкая суета в действиях, псевдогуманное вялое ведение войны без решительных наступлений, без уничтожения врага везде и всюду.
  12. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:43
    0
    Раньше был "мем" - "последнее китайское предупреждение", а сейчас новый - "красная линия МИД РФ".