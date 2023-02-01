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Помощник секретаря Совбеза РФ отметил важность пропагандистской и агитационной работы на фоне спецоперации

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Помощник секретаря Совбеза РФ отметил важность пропагандистской и агитационной работы на фоне спецоперации

В условиях специальной военной операции на Украине особенное значение приобретает агитационная и пропагандистская работа. Потребность в агитаторах и пропагандистах сейчас очень высока, отметил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в интервью «Российской газете».


Как подчеркнул Мухитов, многие молодые люди с трудом принимают информацию о текущей мировой политической ситуации. Например, Запад вынашивает планы уничтожения российского государства, но многие молодые люди этого не знают или не придают данной информации должного значения.

По словам помощника секретаря Совбеза, сейчас тысячи телеканалов и радиостанций заняты развлекательными программами, а тысячи телеграм-каналов – распространением слухов и дезинформации. Поэтому необходимо организовать разъяснительную работу среди самых разных групп населения.

Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию

- отметил чиновник в интервью «Российской газете».

Со словами Мухитова сложно не согласиться. Ведь сейчас мы сражаемся не только с украинскими войсками, но и с «коллективным Западом» как таковым, ведем битву за умы российской молодежи. Выиграть эту битву без квалифицированных кадров, занятых в сфере агитации и пропаганды, не представляется возможным. Поэтому и важно государству уделять соответствующее внимание институту агитации и пропаганды, поддерживая и развивая его.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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24 комментария
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  1. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 18:58
    +1
    . В условиях специальной военной операции на Украине особенное значение приобретает агитационная и пропагандистская работа.


    Это про часы потупчик?
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:14
      0
      Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда.

      По ТВ хоть в последнее время начали рассказывать ,кто такие бандеровцы и что они творили и про нынешних ..А то все как то стеснительно было Тьфу блин ..
      А где на передовых громкоговорители вещающие днем и ночью сдавайтесь сало яйко горилка вас ждут Или допустим Соловьева им включать ха ха Кедми Или пленных солдат всу ..Листовки раскидывать с призывами ..Да там много методов психологической войны Даже просто бочки дырявые скидывать над позициями как немцы в ВОВ Это просто жуть какой визг
      P.S. Вспомнил ,как Моторолла (царство ему небесное) рано утром на своих позициях врубал музыкальный центр с мусульманскими молитвами ,так бандеровцы тряслись и боялись сунутся ,думая что подкрепление к ополченцам пришло чеченских добровольцев и якутских конно-танковых войск Вот где смекалка !!
      Листовки с расценками раскидайте на натовскую бронетехнику ..И как пригнать безопасно и что амнистирую сдавшихся и денег дадут
      с гражданством . Узнав фамилюю командира рассказать как его деды и прадеды воевали против фашистской европы или наоборот сколько он наворовал на крови солдат простых адреса родственников и фото отдыхающих где нибудь в европе
      .Где это ВСЕ ? Это же мощнейшее оружие в умелых руках и языках
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 19:24
        +1
        У агитации, при всей её разнообразии, всего два направления.
        1) мы и те, кто нам помогает - хорошие
        2) враги и те, кто им помогает - плохие.

        Ну и где прямые обвинения Запада в пособничеству нацизму?
        Где требования суда, жёсткого и справедливого, над теми, кто посылает оружие нацистам?
        Где прекращение торговли со странами, в правительстве которых окопались нацисты?
        Пропаганда, она ведь не толь для внутреннего, но и для внешнего употребления должна быть.
        А за рубежом простой народ считает нас монстрами. Тогда как монстры - они сами.

        «Коли воевать, так по-военному» и «на войне, как на войне», как говорил т.Ленин.
  2. 4ekist
    4ekist Сегодня, 18:58
    +1
    Ну если тов. Мухитов Н. сказал, то наверно так и есть. Мы эту пропаганду и без того слышим 20 час. в сутки ( и не только от тов. Конашенкова)
  3. Николай310
    Николай310 Сегодня, 18:59
    +1
    за булочку и трамвайчик ураааааа??? или за себя и за Ромку?

    или за счастливую жизнь одной Лизочки в Париже?

    вы же сами учили 30 лет,что Родина-это не ваше там(фильм Движение вверх)...ну и какие теперь лозунги?
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 19:01
    +3
    Да, в информационной войне Россия проигрывает. Скорее всего потому, что ей не было уделено должного внимания изначально. Но менять эту ситуацию просто необходимо сначала, хотя бы, внутри страны.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 19:07
      -1
      Лешак ...Но менять эту ситуацию просто необходимо сначала хотя бы внутри страны.

      А что вас не устраивает внутри страны, высказывания отдельных маргиналов ? Так уже многие сорвались и уехали, надеюсь навсегда. А за границей нас все равно никто не услышит и не увидит, ведь там "плюрализм мнений " не такой как у нас.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:33
        0
        Цитата: 4ekist
        А что вас не устраивает внутри страны, высказывания отдельных маргиналов ?

        Капитализм и его апологетика не устраивает.
        А не уехавшая верхушка от уехавших мало отличается.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:17
      0
      накачивать надо жёсче + больше патриотизма, без перегибов, но постоянно - как это это делают в тех же США, лажая Россию и русских. Русофобов в штатах пруд пруди, надо платить той же монетой иначе кирдык
  5. Poru4ik
    Poru4ik Сегодня, 19:02
    +1
    Как подчеркнул Мухитов, многие молодые люди с трудом принимают информацию о текущей мировой политической ситуации. Например, Запад вынашивает планы уничтожения российского государства, но многие молодые люди этого не знают или не придают данной информации должного значения
    .По словам помощника секретаря Совбеза, сейчас тысячи телеканалов и радиостанций заняты развлекательными программами, а тысячи телеграм-каналов – распространением слухов и дезинформации. Поэтому необходимо организовать разъяснительную работу среди самых разных групп населения.

    И в этом виноваты исключительно только половцы и печенеги. Может всё таки поздно пить баржоми?
  6. фа2998
    фа2998 Сегодня, 19:02
    +1
    С пропагандой у нас все в порядке.Все федеральные ТВ каналы этим забиты.Некоторые (1 канал,Россия) по сути сплошные новости.
    Только смотрят в основном пенсионеры,или люди старших возрастов.Молодежь их не смотрит!! hi
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 19:16
      +3
      Цитата: фа2998
      С пропагандой у нас все в порядке.Все федеральные ТВ каналы этим забиты.Некоторые (1 канал,Россия) по сути сплошные новости.
      Только смотрят в основном пенсионеры,или люди старших возрастов.Молодежь их не смотрит!! hi



      Осталось объяснить это кремлевским старцам.
      ТВ, вообще, странная сущность. Передачи, которые никто не смотрит, песни, которые никто не слушает, новости, которые неделю назад появились в телеге. Ощущение, что телевизор в стране смотрит только один человек. И на него одного пашет вся эта структура.
    2. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:40
      0
      Цитата: фа2998
      С пропагандой у нас все в порядке.Все федеральные ТВ каналы этим забиты.Некоторые (1 канал,Россия) по сути сплошные новости.
      Только смотрят в основном пенсионеры,или люди старших возрастов.Молодежь их не смотрит!!

      Смотрят действительно в основном пенсионеры.
      Смотрят, матерятся в душе, и снова смотрят.
      А вот на участие в выборах их хрен раскачаешь.

      PS Заявления о необходимости воспитания неокрепших мозгов как то слабо согласуются с предложением понизить возрастную планку для голосований.
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 19:42
      0
      С пропагандой у нас все в порядке.

      Пропагандой как раз все фигово, кроме коротких новостей с фронта и зачитывания инопрессы,нет ничего, худ фильмов о конфликте нет совсем, док фильмов, объясняющих его природу почти нет, в школах/вузах о войне почти не говорят, часто - намеренно.
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:03
    +3
    Блин..Нв ладно,история не имеет сослагательного наклонения..Но надо было работать по пропаганде среди бывших республик,а не заниматься пристройкой послами персонажей,вышедших в тираж и не распиливанием прибыли.Поезд ушел.А среди наших людей...Ну,вот сегодня с сыном сходили на спектакль Театра Защитников Отечества из Краснодара-"Ночные ведьмы".Что то начало сдвигаться с мертвой точки.Хотя бы у нас в стране.На спектакле были в подавляющем своем школьники старших классов
  8. Vyacheslav57
    Vyacheslav57 Сегодня, 19:06
    +2
    В условиях специальной военной операции на Украине особенное значение приобретает агитационная и пропагандистская работа.

    Кого пропагандироварь , мы теряем молодёжь в школах . Они все сидят в тик токах и прочих закрытых интернет сайтах . Каждый день обьявляют о задержании малолетних в диверсиях на РЖД за определённую плату . Надо что то с этим делать , скоро начнут погибать люди .
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:12
      +2
      Да вроде уже и более старшие попадаются.Люди не понимают смысла проведения операции,а многие и не приемлют.Со школьниками надо заниматься плотно.Показывать кадры с задержанными и осужденными на длительные сроки.А эти осужденные уже есть
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 19:44
        0
        Люди не понимают смысла проведения операции,а многие и не приемлют.

        Так многие и неприемлют, т.к. не понимают.
  9. Qaqadu
    Qaqadu Сегодня, 19:15
    +1
    Боюсь от того, что они называют государство осталась только вывеска. Ну а молодёжь на вывески внимания уже не обращает, как бы они её не нахваливали.
  10. Аркадий007
    Аркадий007 Сегодня, 19:18
    +2
    На идеологическом фронте пустоты не бывает.
    К сожалению, у нас идеологией последние 30 лет никто не занимался.
    Идеологию марксизма-ленинизма убрали, а другого ничего не предложили.
    Вакуум идеологии в головах, тем кому сейчас от 10 до 40 - самое страшное, что можно было придумать, чтобы развалить Россию.
    И у США это получилось.
    Единственное, что осталось у россиян не убитым до конца - ментальность, бытовые традиции и сам уклад жизни, сохранивший черты социализма.
    Причём, это сильнее всего сказывается в районах замосковья и Петербурга.
    Чем дальше в глушь, тем крепче вера в Отечество, меньше корысти, больше чистоты в мыслях.
  11. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 19:25
    +1
    Эпичные слова про противостояние со всем "Западом"!
    Керенский тоже считал, что всё дело в пропаганде и ждал от "революционных" солдатушек очередное "Вальми".
    У нас проблемы не с пропагандой, а с реальными делами. Никакой тотальной мобилизации общества и тыла не наблюдается.
    п.с. Матвиенко, очередной раз, выстрелила в пустоту предложением переговоров с Киевом.
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 19:35
    0
    Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах,

    Для этого пятую колонну оттуда надо вымести и учебные программы переписать, начиная с Солженицына. По поводу новых учебных программ тишина глухая.
  13. ximkim
    ximkim Сегодня, 19:39
    0
    Россия не проигрывает информационную войну , а не участвуйте в ней (говорить то нечего). Зато , вся верхушка власти с пистолетом у веска подводила страну под автомат всего мира.
  14. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:41
    0
    Ну наконец-то, Алилуйя!
    Только и ещё надо противника агитировать, да итрол Западный мирок не забыть.