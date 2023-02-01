Помощник секретаря Совбеза РФ отметил важность пропагандистской и агитационной работы на фоне спецоперации

Агитаторы, пропагандисты и политработники — это не архаичные профессии, потребность в них высока как никогда. Классные руководители в школах, кураторы курсов в вузах, актив на предприятиях обязаны доводить до людей достоверную информацию

В условиях специальной военной операции на Украине особенное значение приобретает агитационная и пропагандистская работа. Потребность в агитаторах и пропагандистах сейчас очень высока, отметил помощник секретаря Совета безопасности РФ Наиль Мухитов в интервью «Российской газете».Как подчеркнул Мухитов, многие молодые люди с трудом принимают информацию о текущей мировой политической ситуации. Например, Запад вынашивает планы уничтожения российского государства, но многие молодые люди этого не знают или не придают данной информации должного значения.По словам помощника секретаря Совбеза, сейчас тысячи телеканалов и радиостанций заняты развлекательными программами, а тысячи телеграм-каналов – распространением слухов и дезинформации. Поэтому необходимо организовать разъяснительную работу среди самых разных групп населения.- отметил чиновник в интервью « Российской газете ».Со словами Мухитова сложно не согласиться. Ведь сейчас мы сражаемся не только с украинскими войсками, но и с «коллективным Западом» как таковым, ведем битву за умы российской молодежи. Выиграть эту битву без квалифицированных кадров, занятых в сфере агитации и пропаганды, не представляется возможным. Поэтому и важно государству уделять соответствующее внимание институту агитации и пропаганды, поддерживая и развивая его.