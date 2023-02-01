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Бывший начальник штаба ВВС Италии раскритиковал идею вступления в НАТО Швеции и Финляндии

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Бывший начальник штаба ВВС Италии раскритиковал идею вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Включение в состав Североатлантического альянса Швеции и Финляндии приведет к росту напряженности во взаимоотношениях с Российской Федерацией, причем такой результат противоречит самому уставу НАТО. Об этом заявил бывший начальник главного штаба Военно-воздушных сил Италии генерал Леонардо Трикарико.


По словам отставного генерала, он и сейчас считает, что Швецию и Финляндию не нужно принимать в альянс. Ведь вступление новых членов в блок должно производиться с целью повышения уровня региональной безопасности, а не роста напряженности.

Трикарико отметил, что все страны-кандидаты в НАТО, включая Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Грузию, являются «минным полем» для альянса.

Генерал в отставке назвал прекращение расширения НАТО на восток главным условием для выхода из украинского конфликта. Россия в ответ могла бы вывести войска с территории Украины. Но еще одним условием должна стать защита русского населения Украины от возможной вражды и мести со стороны украинских националистов.

По словам Трикарико, которые приводит РИА Новости, такая инициатива может быть одобрена и Россией. Ведь расширение НАТО в Москве рассматривают в качестве очень серьезной угрозы национальной безопасности российского государства. Изначально Россия настаивала именно на прекращении включения в альянс все новых и новых членов. Фактически расширение НАТО стало обманом России со стороны Запада.
Использованы фотографии:
Сайт НАТО
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6 комментариев
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  1. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:11
    0
    Бывший начальник штаба ВВС Италии раскритиковал идею вступления в НАТО Швеции и Финляндии
    belay В Италии этих бывших, ВВС, ВМФ...... нач штаба, командующие,и....... так до лейтенанта. feel Очень познавательно и интересно.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 19:23
      0
      Включение в состав Североатлантического альянса Швеции и Финляндии........-Леонардо Трикарико.

      Зачем его слушать, он же "Бывший". Этим все сказано.
  2. Энверыч
    Энверыч Сегодня, 19:20
    0
    Бесконечное расширение ставит под вопрос сам смысл членства в альянсе. Большинство стран ищут в НАТО возможности для своей защиты, потому что не все имеют ресурсы, чтобы содержать большую армию.
    А в итоге получается, что с расширением растет вероятность быть втянутыми в вооруженный конфликт. И согласно пресловутой 5-ой статье, вписываться надо будет уже всем.
    А оно надо? Защиты хотят все, а вот посылать своих людей на фронт… Особенно, если это фронт чьей-то чужой войны.
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 19:25
      0
      Энверыч
      Защиты хотят все, а вот посылать своих людей на фронт…

      Так и не надо посылать, есть ведь украинцы. Если шо, бабы еще нарожают.
  3. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 19:21
    0
    Ведь этот бывший прав на 100% .
    Но кто же его послушает ?
    Старший "брат" из за большой лужи уже назад не пойдет , да и не хочет , не для этого расширялись.
    Об ошибках говорят только "бывшие" , и ни один не осмелится настоящий , его заклюют тут же .
  4. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:38
    0
    Как только уходят в отставку ,у них на западе сразу в мозгах просветление начинается Это прям эпидемия какая то или чувство покаяния перед вечностью.
    Хотя наш иуда горбач ,так и сдох не покаявшись за миллионы жизней им загубленные после развала СССР ..Гори в аду иуда и "почетный гражданин Германии и нобелевский лауреат мира" Тьфу блин падлюка аж вспоминать тошно