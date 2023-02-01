Бывший начальник штаба ВВС Италии раскритиковал идею вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Включение в состав Североатлантического альянса Швеции и Финляндии приведет к росту напряженности во взаимоотношениях с Российской Федерацией, причем такой результат противоречит самому уставу НАТО. Об этом заявил бывший начальник главного штаба Военно-воздушных сил Италии генерал Леонардо Трикарико.
По словам отставного генерала, он и сейчас считает, что Швецию и Финляндию не нужно принимать в альянс. Ведь вступление новых членов в блок должно производиться с целью повышения уровня региональной безопасности, а не роста напряженности.
Трикарико отметил, что все страны-кандидаты в НАТО, включая Боснию и Герцеговину, Северную Македонию и Грузию, являются «минным полем» для альянса.
Генерал в отставке назвал прекращение расширения НАТО на восток главным условием для выхода из украинского конфликта. Россия в ответ могла бы вывести войска с территории Украины. Но еще одним условием должна стать защита русского населения Украины от возможной вражды и мести со стороны украинских националистов.
По словам Трикарико, которые приводит РИА Новости, такая инициатива может быть одобрена и Россией. Ведь расширение НАТО в Москве рассматривают в качестве очень серьезной угрозы национальной безопасности российского государства. Изначально Россия настаивала именно на прекращении включения в альянс все новых и новых членов. Фактически расширение НАТО стало обманом России со стороны Запада.