Найденные на территории Молдавии обломки ракет принадлежат украинским силам противовоздушной обороны. Об этом заявила министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко.По словам Ревенко, ракеты были выпущены из ЗРК С-300, находящихся на вооружении украинской армии. С начала зимы пограничная служба Молдавии дважды находила обломки ракет – в начале декабря и 14 января. Обнаруженные фрагменты передавали экспертам Министерства обороны Молдавии для изучения.Как отметила Ревенко, появление обломков ракет на молдавской территории показывает уязвимость воздушного пространства страны. Поэтому глава МВД настаивает на продлении введенного в стране режима чрезвычайного положения. Парламент Молдавии планирует рассмотреть вопрос о введении военного положения завтра, на очередном заседании.Украинская сторона ранее пыталась обвинять Россию в том, что ракеты принадлежали именно российским войскам. Однако удалось установить, что и в Молдавии, как ранее в Польше, падали именно украинские ракеты. Это свидетельствует о низком профессионализме военнослужащих украинских сил противовоздушной обороны.С другой стороны, опасения Молдавии по безопасности воздушного пространства могут быть использованы прозападными силами этой страны для обращения за защитой к странам Североатлантического альянса и, в первую очередь, к Румынии. По крайней мере, заявления об уязвимости воздушного пространства Молдавии очень похожи на намеки обеспечить безопасность неба над страной, а сам Кишинев решить данный вопрос не в состоянии.