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Министр внутренних дел Молдавии признала принадлежность обнаруженных обломков ракет ПВО Украины

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Министр внутренних дел Молдавии признала принадлежность обнаруженных обломков ракет ПВО Украины

Найденные на территории Молдавии обломки ракет принадлежат украинским силам противовоздушной обороны. Об этом заявила министр внутренних дел Молдавии Анна Ревенко.


По словам Ревенко, ракеты были выпущены из ЗРК С-300, находящихся на вооружении украинской армии. С начала зимы пограничная служба Молдавии дважды находила обломки ракет – в начале декабря и 14 января. Обнаруженные фрагменты передавали экспертам Министерства обороны Молдавии для изучения.

Как отметила Ревенко, появление обломков ракет на молдавской территории показывает уязвимость воздушного пространства страны. Поэтому глава МВД настаивает на продлении введенного в стране режима чрезвычайного положения. Парламент Молдавии планирует рассмотреть вопрос о введении военного положения завтра, на очередном заседании.

Украинская сторона ранее пыталась обвинять Россию в том, что ракеты принадлежали именно российским войскам. Однако удалось установить, что и в Молдавии, как ранее в Польше, падали именно украинские ракеты. Это свидетельствует о низком профессионализме военнослужащих украинских сил противовоздушной обороны.

С другой стороны, опасения Молдавии по безопасности воздушного пространства могут быть использованы прозападными силами этой страны для обращения за защитой к странам Североатлантического альянса и, в первую очередь, к Румынии. По крайней мере, заявления об уязвимости воздушного пространства Молдавии очень похожи на намеки обеспечить безопасность неба над страной, а сам Кишинев решить данный вопрос не в состоянии.
Использованы фотографии:
Министерство внутренних дел Молдавии
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3 комментария
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  1. 4ekist
    4ekist Сегодня, 19:32
    0
    По словам Ревенко, ракеты были выпущены из ЗРК С-300, находящихся на вооружении украинской армии.

    Интересно, кому ее заявление нужно и что от этого изменится. what
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 19:35
      0
      отсутствует главный элемент заявления - обвинение России, хотя бы косвенное
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:34
    0
    Мы еще в Приднестровье придем и тогда поговорим обо ВСЕМ !