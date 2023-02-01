«Опоздали на полгода»: Главком ВСУ Залужный выразил недовольство темпами поступления военной помощи от стран Запада

Осенью нам хватило бы 300 танков, но сейчас ситуация изменилась, из-за постоянного давления российских войск на всю линию фронта мы теряем десятки единиц техники в день, а Бахмутовская мясорубка перемолола лучшие части ВСУ

Российская армия продвигается вперед, а украинская несет потери из-за отсутствия у нее необходимого количества современной бронетехники и другого вооружения. Запад опаздывает с поставками оружия , как минимум, на полгода. Об этом заявил главком ВСУ Залужный.Украинский генерал выразил недовольство темпами поставок западной военной техники, особенно танков . По его словам, они были нужны еще осенью прошлого года, но западные страны отказались их поставлять, что привело к сегодняшней ситуации. Залужный подчеркнул, что потерянные полгода позволили российской армии перейти в наступление, а ВСУ потеряли лучшие части на Бахмутском направлении и продолжают терять дефицитную бронетехнику, уничтожаемую российской артиллерией.Если бы США и Европа поставили Украине всего 300 танков в прошлом году, украинская армия могла бы перейти в наступление и сейчас бы ситуация выглядела совсем другим образом.- привел украинский источник слова генерала.Ранее с обвинениями США в слишком медленной поставке оружия на Украину выступил экс-глава Пентагона Марк Эспер. Бывший министр обороны администрации Дональда Трампа заявил, что такими темпами Запад не успеет вооружить Киев перед наступлением российской армии. По его мнению, танки Киеву необходимо было поставить еще осенью, сейчас может быть уже поздно.