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«Опоздали на полгода»: Главком ВСУ Залужный выразил недовольство темпами поступления военной помощи от стран Запада

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«Опоздали на полгода»: Главком ВСУ Залужный выразил недовольство темпами поступления военной помощи от стран Запада

Российская армия продвигается вперед, а украинская несет потери из-за отсутствия у нее необходимого количества современной бронетехники и другого вооружения. Запад опаздывает с поставками оружия, как минимум, на полгода. Об этом заявил главком ВСУ Залужный.


Украинский генерал выразил недовольство темпами поставок западной военной техники, особенно танков. По его словам, они были нужны еще осенью прошлого года, но западные страны отказались их поставлять, что привело к сегодняшней ситуации. Залужный подчеркнул, что потерянные полгода позволили российской армии перейти в наступление, а ВСУ потеряли лучшие части на Бахмутском направлении и продолжают терять дефицитную бронетехнику, уничтожаемую российской артиллерией.

Если бы США и Европа поставили Украине всего 300 танков в прошлом году, украинская армия могла бы перейти в наступление и сейчас бы ситуация выглядела совсем другим образом.

Осенью нам хватило бы 300 танков, но сейчас ситуация изменилась, из-за постоянного давления российских войск на всю линию фронта мы теряем десятки единиц техники в день, а Бахмутовская мясорубка перемолола лучшие части ВСУ

- привел украинский источник слова генерала.

Ранее с обвинениями США в слишком медленной поставке оружия на Украину выступил экс-глава Пентагона Марк Эспер. Бывший министр обороны администрации Дональда Трампа заявил, что такими темпами Запад не успеет вооружить Киев перед наступлением российской армии. По его мнению, танки Киеву необходимо было поставить еще осенью, сейчас может быть уже поздно.
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13 комментариев
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  1. Denis812
    Denis812 Сегодня, 19:51
    +9
    мы теряем десятки единиц техники в день, а Бахмутовская мясорубка перемолола лучшие части ВСУ

    Я что-то запутался.
    Мне всегда казалось, что именно Главком отвечает за ситуацию на фронте.
    Если он допустил ситуацию потерь десятков единиц техники в день и допустил уничтожение лучших частей ВСУ, может его надо под трибунал отдать?
    Они же сидели в годами укрепляемых уреп.районах тогда как ВС РФ и прочие музыканты шли в наступление по открытым полям.
    Как же так?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:11
      -1
      А так!Это все сказано для западных ушей.Судя по ожесточенному сопротивлению все у них есть.Но хоцца больше
  2. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:01
    +4
    Залужный много на себя берет, забывает, что он в этом кино всего лишь один из артистов. Сценарий давно написан за океаном и у них все идет по плану.
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:03
    +4
    Если бы тогда столько танков прислали и ещё может быть авиацию, ракеты какие нибудь дальнего действия, сейчас бы все участвовали в 3 мировой войне. Не смотря на дикие вопли, в других странах умирать не очень спешат. Россию бы вынудили ввести военное положение со всеми вытекающими. И бог знает что было бы. Так что даже если отмотать все назад, я более чем уверен, еще раз бы ничего не дали.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:33
      +3
      Цитата: МятныйПряник
      Россию бы вынудили ввести военное положение со всеми вытекающими.

      Значит вовремя Россия начала СВО, а так бы успели "напихать" нацикам оружия.
    2. Neo-9947
      Neo-9947 Сегодня, 20:37
      +2
      Вот Запад и не знает что делать.
      Вооружить украину до зубов, чтоб она взяла Москву и победила Россию?
      Это невозможно по определению в принципе и по словам ВВП в частности ("зачем нам такой мир, где нет России"). Россию из вне не победить - у неё есть Последний аргумент - ядерная триада, разрушающая Землю.
      Вот Запад по чуть - чуть что там поставляет, надеясь Россию измотать, но никак не победить.
      А хох.. украинцы что, этого не понимают?
  4. 2я19
    2я19 Сегодня, 20:06
    0
    А не свистит ли украинский источник? Где бы в первоисточнике посмотреть на эти высказывания? А так-то да, хохлууууу всегда всего мало-и денег, и оружия, и звиздюлей.
  5. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 20:11
    +4
    Осенью нам хватило бы 300 танков
    Весной было 2000 танков и не хватило что бы обороняться, а осенью для наступления досточно 300? То есть, 2000 – мало, а триста – много.
    В общем, арифметика – москальска наука и справжному укровоенному она не нужна (также, кстати, как и нашим диванным воинам)...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:36
      0
      Цитата: nik-mazur
      Весной было 2000 танков и не хватило что бы обороняться, а осенью для наступления досточно 300? То есть, 2000 – мало, а триста – много.

      Как в анекдоте : "Вчера - две мало, а три много, сегодня - три много, а две мало."
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 20:12
    +3
    Правильно Залужный так их гадов, ишь чего удумали, не выполнять все требования Киева.
    А ну построились и бегом выполнять.
    В песне Высоцкого звери решили назначить козла козлом отпущения.
    И не заметили что козёл уселся им на шею и стал ими помыкать..."...а недавно по медвежьи зарычал из кустов назвал волка сволочью. И не заметили - "что дороже всех медведей и лис, дорогой козёл отпущения."
  7. БойКот
    БойКот Сегодня, 20:19
    +3
    А я знаю, почему они памятники Пушкину сносят и его запрещают, из-за сказки про золотую рыбку. Самый тупой может провести параллели, прочитав её. И предсказать, чем все это для них закончится.
  8. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 20:23
    +4
    Залужный прав в одном: Бахмут - это западня для них. Но здесь он (не только "независимые" "аналитики" пинтоссии, но очень много таких и у нас, к сожалению) пытается развести нас на "широкое" наступление. Типа их только добить осталось... Такие вещи не сливают. Значит, это слито для чьих-то ушей.

    Выходит, правильная у нас тактика. Время работает на нас.

    Не будет его /вот такого насупления/. Донбасс по методу Вагнера (методичного фронтального откусывания небольших участков и как итог - охват нас. пунктов) будет освобожден - и по итогу - полный разгром личного состава ВФУ...

    А там война план покажет...
  9. Ярослав Тэккель
    Ярослав Тэккель Сегодня, 20:40
    +1
    привел украинский источник слова генерала


    Я уже даже не прошу ссылку, но хоть бы название источника... Потому что Украина, конечно, особенная страна, но все же с трудом верится, что главком в военное время может такое говорить. НАТОвцев это не устыдит, а своих деморализует. Это как если бы у нас Герасимов чтобы ускорить поставки техники начал бы перечислять потери и неудачи.