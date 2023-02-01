На военном полигоне в Германии в результате столкновения двух БМП Puma пострадали двенадцать военнослужащих

Неожиданное ДТП с участием двух боевых машин пехоты бундесвера Puma произошло сегодня утром на военном полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде, расположенном в земле Саксония-Анхальт, Германия. Согласно опубликованному ранее официальному заявлению Минобороны ФРГ, здесь проходят плановые учения танковой бригады, которая должна отработать среди прочего тактические приемы с участием БМП Puma и основными боевыми танками бундесвера Leopard.
Буквально сразу после начала учений две бронированные машины Puma по неизвестным пока причинам допустили столкновение. Авария была настолько сильной, что в результате инцидента пострадали двенадцать военнослужащих, один из них доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии, сообщается в официальном пресс-релизе военного ведомства ФРГ.
Сразу после инцидента на место происшествия прибыли спасательные службы и медики, тяжелораненый солдат доставлен в региональную больницу вертолетом, остальным пострадавшим первая помощь оказана на месте. На месте находится военная полиция, ведется расследование, устанавливаются возможные причины ЧС.
По этому поводу можно усомниться в должной подготовке военнослужащих бундесвера в части управления не самой сложной боевой техникой. Боевые машины пехоты Puma начали поступать на вооружение бундесвера еще в 2015 году. И эти «специалисты» одной из стран НАТО намерены обучать профессионализму украинских военных, в том числе управлению современными танками Leopard 2, да еще по ускоренной программе.
Не самое приятное событие и для репутации только что вступившего в должность нового министра обороны ФРГ, особенно с учетом критики в адрес его предшественницы, как раз по поводу технического состояния именно этих БМП, да и в целом ненадлежащей подготовки военнослужащих бундесвера.