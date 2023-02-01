Военное обозрение
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На военном полигоне в Германии в результате столкновения двух БМП Puma пострадали двенадцать военнослужащих

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На военном полигоне в Германии в результате столкновения двух БМП Puma пострадали двенадцать военнослужащих

Неожиданное ДТП с участием двух боевых машин пехоты бундесвера Puma произошло сегодня утром на военном полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде, расположенном в земле Саксония-Анхальт, Германия. Согласно опубликованному ранее официальному заявлению Минобороны ФРГ, здесь проходят плановые учения танковой бригады, которая должна отработать среди прочего тактические приемы с участием БМП Puma и основными боевыми танками бундесвера Leopard.


Буквально сразу после начала учений две бронированные машины Puma по неизвестным пока причинам допустили столкновение. Авария была настолько сильной, что в результате инцидента пострадали двенадцать военнослужащих, один из них доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии, сообщается в официальном пресс-релизе военного ведомства ФРГ.

Сразу после инцидента на место происшествия прибыли спасательные службы и медики, тяжелораненый солдат доставлен в региональную больницу вертолетом, остальным пострадавшим первая помощь оказана на месте. На месте находится военная полиция, ведется расследование, устанавливаются возможные причины ЧС.

По этому поводу можно усомниться в должной подготовке военнослужащих бундесвера в части управления не самой сложной боевой техникой. Боевые машины пехоты Puma начали поступать на вооружение бундесвера еще в 2015 году. И эти «специалисты» одной из стран НАТО намерены обучать профессионализму украинских военных, в том числе управлению современными танками Leopard 2, да еще по ускоренной программе.

Не самое приятное событие и для репутации только что вступившего в должность нового министра обороны ФРГ, особенно с учетом критики в адрес его предшественницы, как раз по поводу технического состояния именно этих БМП, да и в целом ненадлежащей подготовки военнослужащих бундесвера.
Автор:
Использованы фотографии:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Puma
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17 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 19:58
    +12
    Да такое случается во всех армиях .
    И за рулем сидит человек , каждый совершает ошибки .
    Поэтому удивляться происшествию не надо .
    Это учеба . И именно в учебе оттачивается мастерство .
    Как говаривал знаменитый Суворов , тяжело в учебе , легко в бою .
    1. 4ekist
      4ekist Сегодня, 20:14
      +4
      ......в результате инцидента пострадали двенадцать военнослужащих, один из них доставлен в госпиталь в тяжелом состоянии

      Знать судьба у них такая, но страховку все равно получат.
    2. Виктор Сергеев
      Виктор Сергеев Сегодня, 20:20
      +2
      Он такого бреда не мог сказать, Суворов был великим полководцем и понимал, что в бою легко не может быть. Кто то ляпнул и все как дураки повторяют.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 20:36
        0
        Минус 12 фрагов. Опять нет повода не выпить. drinks drinks drinks
      2. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 21:13
        0
        Цитата: Виктор Сергеев
        Он такого бреда не мог сказать, Суворов был великим полководцем и понимал, что в бою легко не может быть. Кто то ляпнул и все как дураки повторяют.

        Читал, что на самом деле фраза звучит так- тяжело в учении легко в ПОХОДЕ.
    3. avg
      avg Сегодня, 20:51
      +1
      Цитата: Кузнец 55
      Да такое случается во всех армиях .
      И за рулем сидит человек , каждый совершает ошибки .

      Нам пора привыкать, что в данном случае "за рулем" сидит враг и любая его неудача идет в копилку нашей победы, а адвокаты у них свои найдутся. Представляете бурную радость "всех цивилизованных человеков" если бы что-то подобное попало в СМИ с наших полигонов.
  2. fiv
    fiv Сегодня, 20:04
    +6
    А у нас, когда прапорщик Волонтир получил травму верхом на БТРе, учения не остановили и доиграли до конца. Не тот немец пошел, изнеженный. Теперь два месяца бундесы будут в парламенте ДТП расследовать. А поляки скажут, у немцев армия плохая, надо все их танки нам, умелым полякам отдать. И денег еще сверху, на соляру.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:37
      +1
      Цитата: fiv
      А у нас, когда прапорщик Волонтир получил травму верхом на БТРе, учения не остановили и доиграли до конца. Не тот немец пошел, изнеженный. Теперь два месяца бундесы будут в парламенте ДТП расследовать. А поляки скажут, у немцев армия плохая, надо все их танки нам, умелым полякам отдать. И денег еще сверху, на соляру.

      И 10 триллионов долларов контрибуции за сдачу поляками евреев в концлагеря. laughing
  3. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 20:09
    0
    Ну бывает. В интернете гуляет видео, как на учениях бтр новенький сгорел. Поесть боец хотел подогреть, и видимо маскировочную сеть поджег тоже laughing
  4. Normann
    Normann Сегодня, 20:10
    +3
    не тот уже вермахт, не тот. Это благо для нас.
  5. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 20:19
    +1
    Вроде Пасха не скоро, наверное тренируются.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:28
    +1
    "Да пес с ним". (с) Не гражданские. Их бы можно пожалеть, а с этими фиг с ними. Не жалко.
  7. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 20:33
    +3
    ГАИ вызывали? Что в протоколе написано? Пассажиры непристегнутые? Водила бухой и без прав?
    1. Моторист
      Моторист Сегодня, 20:54
      0
      Цитата: sergo1914
      ГАИ вызывали? Что в протоколе написано?

      Виноват водитель катка (обгонял, подрезАл). И скрылся с места ДТП.
  8. Юн Клоб
    Юн Клоб Сегодня, 21:06
    0
    Назвали же, - Рита. Лучше бы уж Гретхен какая-нибудь.
  9. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:15
    0
    По ТВ озвучили, что столкнулись Пума и Леопард.
    1. Fachmann
      Fachmann Сегодня, 22:03
      0
      Полная ерунда!
      Только что просмотрел немецкие публикации. Столкнулись две "Пумы".
      Пишут об очень серьёзном столкновении. Но, кроме того, очень критично. Цитирую: "Танки Бундесвера «Пума» теоретически являются самыми современными, но на практике они не дееспособны".
      Так и пишут, "Panzer"...