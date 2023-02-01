Российская делегация в ООН предупредила о риске прямого конфликта ядерных держав

Передача западными странами вооружений и военной техники киевскому режиму влечет за собой значительное повышение риска столкновения ядерных держав. Об этом предупредила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.
Поставляемое Западом оружие используется для обстрелов мирного населения Донбасса. Кроме того, Запад осуществляет подготовку наемников ВСУ, поставляет разведывательную информацию. Учитывая, что США, Великобритания и Франция являются ядерными державами, возникает риск прямого столкновения их с Россией. Сейчас вслед за поставками танков Запад уже обсуждает передачу самолетов и дальнобойных ракет.
По утверждению российской делегации, каждый день в Донбассе гибнут люди, а причиной их гибели является передача западного оружия украинским формированиям.
При этом официальные представители западных стран заявляют о необходимости урегулирования конфликта на Украине политическими методами, но дела западных стран расходятся со словами их политических лидеров.
Поставки оружия Украине приводят к негативным последствиям в виде затягивания конфликта. Выиграть конфликт Украина в любом случае не может, поэтому поставки оружия являются лишь способом сделать его более кровопролитным. Другой вопрос, что страны Запада уже «сбросили маски», поэтому вряд ли заявления российских дипломатов могут оказать какое-то влияние на политику западных государств. Мнение остальных участников ООН, не принадлежащих к западному миру, для США и их европейских сателлитов также безразлично.