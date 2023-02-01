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Российская делегация в ООН предупредила о риске прямого конфликта ядерных держав

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Российская делегация в ООН предупредила о риске прямого конфликта ядерных держав

Передача западными странами вооружений и военной техники киевскому режиму влечет за собой значительное повышение риска столкновения ядерных держав. Об этом предупредила российская делегация на пленарном заседании Конференции по разоружению в ООН.


Поставляемое Западом оружие используется для обстрелов мирного населения Донбасса. Кроме того, Запад осуществляет подготовку наемников ВСУ, поставляет разведывательную информацию. Учитывая, что США, Великобритания и Франция являются ядерными державами, возникает риск прямого столкновения их с Россией. Сейчас вслед за поставками танков Запад уже обсуждает передачу самолетов и дальнобойных ракет.

По утверждению российской делегации, каждый день в Донбассе гибнут люди, а причиной их гибели является передача западного оружия украинским формированиям.

При этом официальные представители западных стран заявляют о необходимости урегулирования конфликта на Украине политическими методами, но дела западных стран расходятся со словами их политических лидеров.

Поставки оружия Украине приводят к негативным последствиям в виде затягивания конфликта. Выиграть конфликт Украина в любом случае не может, поэтому поставки оружия являются лишь способом сделать его более кровопролитным. Другой вопрос, что страны Запада уже «сбросили маски», поэтому вряд ли заявления российских дипломатов могут оказать какое-то влияние на политику западных государств. Мнение остальных участников ООН, не принадлежащих к западному миру, для США и их европейских сателлитов также безразлично.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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18 комментариев
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  1. сорок восьмой
    сорок восьмой Сегодня, 19:55
    +2
    А то, что обстреливают Белгород, Курск - это маловажная информация, недостойная обсуждения в залах ООН?
    1. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:00
      +10
      Пока не будет ответа за слова они будут просто ржать.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 20:00
    +4
    Это нужно конкретно продемонстрировать, иначе не поймут, заявления про "риски" звучат с 24 февраля. Сколько с тех пор красных линий порвано

    По утверждению российской делегации, каждый день в Донбассе гибнут люди, а причиной их гибели является передача западного оружия украинским формированиям.
    Ну вот кому они, едрен корень, это объясняют. У.пы.р.ям и людоедам?
  3. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 20:03
    +9
    Мы сами себя загнали в цугцванг передвижкой красных линий, теперь никто не боится и не уважает, а собственное население давно не верит этой болтовне...
    1. Krivobokoff
      Krivobokoff Сегодня, 20:08
      +4
      Я лишь напомню, что не Корея,не Вьетнам, не Афган, не прочие Африки не вызвали прямого столкновения ядерных держав
      1. A.A.G.
        A.A.G. Сегодня, 20:21
        +3
        Цитата: Krivobokoff
        Я лишь напомню, что не Корея,не Вьетнам, не Афган, не прочие Африки не вызвали прямого столкновения ядерных держав

        А там кто-то пытался угрожать ядерной державе?
    2. nerovnayadoroga
      nerovnayadoroga Сегодня, 20:47
      -1
      Просто старенькие "яйца" уже протухли в жестяной упаковке, трахать надо было 24.02.23 года и по полной программе, и по центрам принятия решений, и по приграничье на западе, бесполетная зона, сутки ракетных ударов всем и тактическим ТЯО, вот тогда бы хозяева фашиков наложили в штаны и спрашивали разрешение обратиться к верховному ввп, и ни каких поставок и криков, поверьте, здесь как в драке в подворотне, а не на борцовском договорном татами...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:55
        0
        Вы с датой то,того..А!Может у Вас есть машина времени и что то знаете?Извините за сарказм,понятно что просто ошиблись
    3. ViPirozhnikow
      ViPirozhnikow Сегодня, 21:03
      0
      Если политическое руководство страны (а мы все знаем, что по факту это один человек, от которого реально что-то зависит) не проявляет силы воли, то никто и не будет слушать.

      На мой взгляд, если бы мобилизацию начали в марте и били бы по инфраструктуре систематически с самого начала (включая ЖД мосты и узлы ЖД у западной границы Украины), то сейчас уже бы все было решено.

      Как и вопрос по поставкам, если бы ВВП дал отмашку показательно применить ЯО по складу с оружием НАТО в районе Львова в первый месяц операции. Все бы поняли, что шутки кончились и просто "осуждали", а не поставляли все что нравится нашим противникам.
  4. Архитектор
    Архитектор Сегодня, 20:12
    0
    Разговоры это пустое.
    Помню мне ещё по осени нахватал минусов за идею применить ЯО по Европе.
    Ну так теперь к этому и пришли только уже с трибуны ООН
    1. nerovnayadoroga
      nerovnayadoroga Сегодня, 20:51
      -1
      Это не трибуна, а крылечко, трибуна это на верху мавзолея В. И. ЛЕНИНА...
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 21:05
      +1
      Цитата: Архитектор
      Помню мне ещё по осени нахватал минусов за идею применить ЯО по Европе.
      Ну так теперь к этому и пришли только уже с трибуны ООН

      Ну так по осени вы предлагали "уже вжарить", а с трибуны ООН пока говорят лишь "о риске возникновения конфликта" между ядерными державами. Между "вжарить" и "обозначить риск", есть большая разница как между Волочковой на шпагате и Новодворской на шесте.
      Смотрю вам и сегодня трёшечку минусов навесили.
      А всё потому, что "ядрён батон" это крайняя мера и то, что вы и ваше семейство, как и миллионы других людей, ещё хоть 1 год проживут без ядерных грибов, это уже не плохо.
      А если уж дело и дойдёт до применения ЯО, то в первую очередь надо отгружать по США и Британии, поскольку вся эта замутка инициирована ими.
    3. Vicontas
      Vicontas Сегодня, 21:12
      +1
      ЯО по Европе - это мечта США о драке России с Европой.Поэтому не катит.Такой игрушкой нужно грозить только матрасникам! Прислонить "цирконовый" кулак к наглой матрасной морде и поставить альтернативу - либо они отступают,либо драка и тогда США уходят в ноль,а в мировые лидеры выходит Китай. И тогда оставшемуся "золотому миллиарду" придется научиться щурить глазки по восточному,зубрить иероглифы и сюсюкать по китайски!Вряд ли такая перспектива американцам понравится - они же собрались в 25 году уже воевать с Китаем!Но Путин ультиматум не поставит - он же КГБшник,а их учили выжидать,тянуть резину и ждать пока все само рассосется - вспомним Минские соглашения! Возможен другой вариант - обьявить военный союз с Китаем,подсунув Си американский меморандум о начале войны между США и Китаем в 25 году.То что США хотят их сожрать китайцев вряд ли обрадует и они могут пойти на такой военный союз!
  5. алексеев
    алексеев Сегодня, 20:17
    +3
    "...сбросили маски,... заявление не может оказать влияния на политику западных держав"
    Заявление не может, это точно .
    А вот если при дальнейшей передаче укропам вооружений, которые, несомненно, будут бить по объектам РФ, сделать не заявление, а предупреждение о том, что вооружение бандерлогов мощными системами вооружений представляет глобальную опасность для России и , например, транспортная инфраструктура укропии будет уничтожена тактическим ядерным оружием. Если не дойдет, уничтожить для начала, участок ж/д магистрали на перегоне в пустынном районе Что "сбросивший маски" сделают?
    Пойдут на Россию в "последний и решительный бой"? Рискнут Парижем и Лондоном? Вместе с Вашингтоном и пр.?
    Это вряд ли .. Их кредо использовать других.
    Такой вариант - это, конечно, "не наш метод", но други бандерлогов и сами бандерлоги должны четко знать к чему они придут.
  6. lubesky
    lubesky Сегодня, 20:17
    -3
    В случае ухудшения сценария для нас, возникает необходимость применения ТЯО в Бельгии или Голландии. Минусов от этого будет тьма, но только это может отрезвить спонсоров торчка и в отрезвляющей и звенящей тишине их ответ может поставить их в тупик. Ведь русские атаковали не ядерную державу, но и не восточных буферных славян, с другой стороны бельгийцы и голландцы всё же не американцы, французы и саксы...
  7. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 20:23
    +5
    Если надо бить.. то надо бить первым , превентивно.от угроз пора переходить к поступкам.а так очередные озобоченности.
  8. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 20:43
    0
    Ну, теперь-то после такого "предупреждения" все поставки оружия попрошайкам точно прекратятся . А ,если серьезно , ситуация тупиковая .
    1. ViPirozhnikow
      ViPirozhnikow Сегодня, 21:05
      -2
      Ситуация тупиковой стала из-за отсутствия у одного человека политической воли.

      Не может показать нормально силу один, а страдает вся армия.