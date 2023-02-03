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Когда пришла пора менять имена проспектов

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Когда пришла пора менять имена проспектов



«Обратная декоммунизация»


Предыстория событий.

30 января в telegram-канале главы администрации Мелитополя, секретаря Запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галины Данильченко появилась информация о переименовании улиц города. Одна площадь, 30 переулков и 55 улиц получат новые названия. В обосновании можно найти такое:

«В 2016 году, в рамках так называемой украинской декоммунизации, многие улицы Мелитополя были переименованы в честь украинских нацистских идеологов, наши исторические названия пытались стереть».

Ниже представлен полный список улиц, подлежащих переименованию.




Источник: t.me/DanilchenkoGV

Некоторые из названий не вызывают никакого сомнения – переименовать, а все упоминая о деятелях сжечь и предать забвению.

Прежде всего – Дмитрий Донцов, главный идеолог украинского национализма, провозгласивший еще в начале прошлого столетия жизненный девиз: «Отрыв от России, расторжение любого единения с ней!».

Предлагается переименовать пару переулков и улицу имени Гетмана Сагайдачного. Пусть сам гетман в предателях и душегубах не значится, но его именем назван затопленный в порту Николаева флагман «незалежной». Карма Сагайдачного окончательно испорчена, поэтому и переименование кажется справедливым.

Аналогично вымарать из истории следует улицу Героев Крут. Речь о столкновении украинских националистов с советскими вооруженными отрядами в 1918 году у одноименного местечка. Столкновение хотя и не особо масштабное, но крови пролито было немало. По разным данным, с двух сторон погибших насчитали около шести сотен.

Справедливости ради отметим, что героизация повстанцев-националистов не пришла на Украину с Майданом – памятные монеты о событиях появились еще в 90-е годы.

В общем, хватает в Мелитополе топонимов, требующих серьезной цензуры.

Но некоторые инициативы городской администрации выглядят провокационно. Чем не угодил Галине Данильченко Академик Патон – улицу в его честь предложено переименовать в Сергея Лазо. Кто такой Лазо, надо еще покопаться, а вот без Евгения Оскаровича Патона танковые армии в годы Великой Отечественной войны не досчитались бы нескольких тысяч машин. Патон придумал и, что важнее, организовал автоматическую сварку танковых корпусов на уральских заводах. Основал передовую научную школу сварочного дела. На Украине её благополучно похоронили, но мы до сих должны быть благодарны гению Евгения Оскаровича. А не фамилии с уличных табличек стирать.

По просьбам трудящихся


Не однозначна замена улицы Генерала Петрова на улицу Менжинского. Для справки: Иван Ефимович Петров – герой обороны Одессы 1941 года, талантливый полководец, начальник штаба 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза. Вячеслав Менжинский – революционер, второй по счету Председатель ОГПУ СССР, один из строителей советских органов госбезопасности. Против имени Менжинского в Мелитополе нет возражений, в конце концов, в стране в честь чекиста названо немало улиц и поселков, но зачем стирать улицу Генерала Петрова при этом?


Знамя над Мелитополем. Источник: smotrim.ru

Еще веселее выглядит замена улицы Академика Королева на Куйбышева, Вишневой – на 40-летие Октября, Александра Довженко – на Карла Либкнехта. Советский режиссер, лауреат двух Сталинских и одной Ленинской премий, видимо, в одном ряду с бандеровцами и прочей нечистью.

«Обратная декоммунизация» улиц в исполнении мелитопольских властей, очевидно, не нашла отклик в сердцах россиян и telegram-канал «Война с фейками» поспешил объявить событие ложным. И действительно, на сайте администрации нет ни слова о переименовании улиц Мелитополя.

Но в telegram-канале Галины Данильченко новость все также актуальна:

«Дорогие мелитопольцы! Улицы, проспекты, бульвары, шоссе, переулки, площади и проезды в Мелитополе вернут свои исторические названия».

Но даже здесь ошибки. Так, улица упоминаемого Донцова превратилась в «имени Павла Судоплатова». Ничего против Павла Анатольевича не имеем, но улица его именем никогда так не называлась – она была Профинтерна. Если исторические имена улицам и возвращают в Мелитополе, то не всем.

Бездумный возврат к историческим именам улиц городов может дорого стоить. На Украине тут же завопили о возвращении Советского Союза. В очередной раз наши ошибки льют воду на мельницу вражеской пропаганды.

«С русским оружием в украинские города придет ненавистное советское прошлое, посмотрите, они уже и улицы переименовывают в честь своих палачей!»

– примерно такое сейчас распространяется в националистках пабликах.

Советизация в самом худшем смысле этого слова стала страшилкой для украинцев. Впрочем, и в российских пабликах что-то подобное порой встречается. Дождутся и обвинений в богоборчестве – в новости Данильченко Соборную площадь предлагается переименовать в площадь Революции.

Российские СМИ годами муссируют украинский исторический каннибализм – киевский режим сносит памятник, стирает имена улиц и проспектов, отменят русскую культуру и язык. И тут всплывает список сразу из 55 улиц, 30 переулков и одной площади, которые планируют под нож. Даже если это фейк, он до сих пор опубликован на официальной страничке главы администрации Мелитополя.

Отмена декоммунистической истерии киевского режима – это важный аспект интеграции новых территорий России. Только подходить к нему следует гораздо тоньше и ответственнее. Есть ли смысл возвращать имена Розы Люксембург, Тельмана, Карла Либкнехта и прочих мучеников коммунизма? Разве мало у нас Героев, заслуживающих увековечивания в названиях не улиц, а центральных проспектов? Десантники, морские пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики, мотострелки – имен и фамилий хватит не на один Мелитополь.

Сам процесс переименования улиц города явственно свидетельствует о серьезности намерений России. Впрочем, куда уже серьезнее – четыре региона включены в состав Федерации. Новые имена улиц в чем-то схожи с символичным «Россия здесь навсегда». Только вот спецоперация не закончилась, немало городов разрушено, а националисты не жалеют ни чужих, ни своих.

Мирная жизнь должна приходить не с «правильными» названиями улиц и проспектов, а с решением насущных проблем горожан. Время лозунгов прошло, теперь – только тяжелая и кропотливая работа.

А после Победы можно и проспекты переименовать.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 04:51
    0
    Я так и не понял сути статьи. В Мелитополе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО собрались переименовывать названия улиц в Менжинского, Р.Люксембург и прочих или это все же фейк?
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 05:49
      0
      Цитата: Дилетант
      Я так и не понял сути статьи. В Мелитополе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО собрались переименовывать названия улиц в Менжинского, Р.Люксембург и прочих или это все же фейк?

      Не "переименовывать", а возвращать к донацистскому состоянию. А после поражения укронаци можно и заморачиваться с дореволюционными названиями, ".. потом, если захочешь."
    2. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 06:07
      0
      Цитата: Дилетант
      В Мелитополе ДЕЙСТВИТЕЛЬНО собрались переименовывать названия улиц в Менжинского, Р.Люксембург и прочих или это все же фейк?

      Скорее всего, заставь ду fool богу молиться, так он лоб расшибет. Или идеологическая диверсия, Но других то нет. Поди опять разочаровалась, теперь в нас.
      На президентских выборах 2004 голосовала за Виктора Ющенко, но была разочарована его правлением. В 2014 году отдала голос за Петра Порошенко, но в 2017 году назвала его худшим президентом и заявила, что сожалеет о том, что голосовала за него[
  2. parusnik
    parusnik Сегодня, 05:05
    0
    А после Победы можно и проспекты переименовать.
     Т.е. переименовывать не будут?
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 05:45
    +2
    Да оставить пока - других дел нет, чтоль? Если сами жители выступят с инициативой - рассмотреть на уровне горадминистрации.
    Вообще напоминает истерию 80х-90х... Как же я тогда задолбался с этими переименованиями. И зачем? Какое нахрен отношение имеет станция метро к Китай-городу? Да и голова Ногина там осталась, станцию построили в СССР... Только геморроя набрали - а теперь опять вон Волгоград переименовывать собрались.
    1. Сергей028
      Сергей028 Сегодня, 06:48
      0
      no Та вроде бы уже передумали переименовывать?...
  4. Наган
    Наган Сегодня, 05:46
    0
    Дореволюционные исторические названия можно бы и оставить. В общем деятелей ВКП(б) и хероев Гражданской войны уже забыли, и их имена на табличках никому ничего позитивного не скажут, а революционному романтизму типа "профинтерн" только если посмеяться. А вот бандеровские и нацистские названия необходимо убрать, и чем быстрее, тем лучше. И никакой Украины в названиях, ни червонной, ни незалежной, заменить на Малороссию и/или Новороссию.
  5. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:04
    0
    Это похоже как на Свадьбу в Малиновке.
    В украине в корнях смена власти, благодаря тому что к ним присоединили западную украину. Из за этого постоянный разлад пошел. И сейчас война из за бандеровщины идет
    Майдан в лице бандеровцев захватил власть на украине. И решили они все под себе переписать. Пошла гражданская война. И во всем потом они Россию обвиняют.
    Западная Украина не работала любила часто огрызаться что они там плохо жили. Что во всем им Янукович был виноват. Сами украинцы в Россию кто приехал говорили что ну меньше денег но жизнь примерно та же.
    Они стремились в Европу, но европа что делает просто скупает все имущество и земли под свои заводы. Часть было за независимость украины, вторая часть продаться в Европу.
    Я весьма сомневаюсь что они в европе кому то там нужны, большинство украинцев Борзые, наглые. Я виедл кто сюда приезжает и кто например я думаю поедет в европу. Большинство европейцев против всякой миграции, работы мало особенно Италия, Испания
    Лучше всего если сейчас украина проиграет и никому ничего должна не будет.
    Одно не понятно ради чего все эти жертвы будут.
    Арзебайджан напал на Армению, вот примерно и то же их захватывают и заставляют армян говорить на азербайджанском?
    В Украине запретили русскую церковь, сносят памятники истории, улицы меняют под героев бандеровцев. Это все противно людям. Украинский язык смешен немного.
    Ну например Кот по украински КИТ
    Кстати свинья по Украински Льоха
  6. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:28
    0
    Если переводить Льоха по украински, типа Леха, это свинья, и видимо Алексеи изначально пошли от имени Льоха
    Если вас называют Льохой и это украинец он имел ввиду вас. И скажите что украинский язык не смешной
    ЛЬО ЭТО ЛЁ+ХА
    ХЕРСОН откуда пошло название?


    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 06:39
      0
      Цитата: AlexWar
      И скажите что украинский язык не смешной

      Так это типа похвала - настоящий, мол...
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:38
    0
    То, что просто необходимо и в срочном порядке избавится от названий улиц в честь украинских националистов и откровенных нацистов спору нет. А вот с остальными названиями улиц можно действительно и повременить до полной победы, после чего провести опрос среди жителей представив им возможные варианты. Но это уже пускай решают мелитопольцы, т.к. им жить на этих улицах.
  8. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 06:49
    0
    Ну вам понравится если власть меняется и вам говорят теперь вы будете говорить на другом языке.
    Их политика к коренным народам привела к войне. Пол страны говорило на русском и продолжает говорить
  9. nikolaevskiy78
    nikolaevskiy78 Сегодня, 06:51
    0
    По моему, все проще. Сначала решили, что все улицы на новых территориях приводятся к исходному состоянию. Все бодро согласились. Когда в процессе выяснилось "внезапно", что там есть Роза Люксембуг и прочие исторические персонажи, то начался хайп.
    На самом деле, вначале надо все привести в исходное состояние, а потом путем голосования установить те наименования, которые люди хотят видеть у себя на домовой табличке и в штампе регистрации.
    А суть этого хайпа лежит поглубже. Поскольку либералы никуда из управления уходить не собираются, а сейчас идет снова вопрос о том, переименовывать ли Волгоград в Сталинград (и не только, дискуссия-то куда как шире), то вот вам в СМИ приводят пример дескать старый русский Бахмут станет опять Артемовском, хотя изначально тут он именно что Бахмут. И вроде как украинизация не везде была отрицательна, а иногда и даже оказывается "ничего так". И какой-нибудь поселок тогда давайте обратно уже в России переименуем в пгт "Безбожник" (был такой).
    Тема с названиями имеет много скрытых пластов и смыслов. Но сам по себе хайп на ней поднят именно с либеральной платформы. Это надо держать в голове.