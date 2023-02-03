Когда пришла пора менять имена проспектов

«Обратная декоммунизация»
Предыстория событий.
30 января в telegram-канале главы администрации Мелитополя, секретаря Запорожского регионального отделения партии «Единая Россия» Галины Данильченко появилась информация о переименовании улиц города. Одна площадь, 30 переулков и 55 улиц получат новые названия. В обосновании можно найти такое:
«В 2016 году, в рамках так называемой украинской декоммунизации, многие улицы Мелитополя были переименованы в честь украинских нацистских идеологов, наши исторические названия пытались стереть».
Ниже представлен полный список улиц, подлежащих переименованию.
Источник: t.me/DanilchenkoGV
Некоторые из названий не вызывают никакого сомнения – переименовать, а все упоминая о деятелях сжечь и предать забвению.
Прежде всего – Дмитрий Донцов, главный идеолог украинского национализма, провозгласивший еще в начале прошлого столетия жизненный девиз: «Отрыв от России, расторжение любого единения с ней!».
Предлагается переименовать пару переулков и улицу имени Гетмана Сагайдачного. Пусть сам гетман в предателях и душегубах не значится, но его именем назван затопленный в порту Николаева флагман «незалежной». Карма Сагайдачного окончательно испорчена, поэтому и переименование кажется справедливым.
Аналогично вымарать из истории следует улицу Героев Крут. Речь о столкновении украинских националистов с советскими вооруженными отрядами в 1918 году у одноименного местечка. Столкновение хотя и не особо масштабное, но крови пролито было немало. По разным данным, с двух сторон погибших насчитали около шести сотен.
Справедливости ради отметим, что героизация повстанцев-националистов не пришла на Украину с Майданом – памятные монеты о событиях появились еще в 90-е годы.
В общем, хватает в Мелитополе топонимов, требующих серьезной цензуры.
Но некоторые инициативы городской администрации выглядят провокационно. Чем не угодил Галине Данильченко Академик Патон – улицу в его честь предложено переименовать в Сергея Лазо. Кто такой Лазо, надо еще покопаться, а вот без Евгения Оскаровича Патона танковые армии в годы Великой Отечественной войны не досчитались бы нескольких тысяч машин. Патон придумал и, что важнее, организовал автоматическую сварку танковых корпусов на уральских заводах. Основал передовую научную школу сварочного дела. На Украине её благополучно похоронили, но мы до сих должны быть благодарны гению Евгения Оскаровича. А не фамилии с уличных табличек стирать.
По просьбам трудящихся
Не однозначна замена улицы Генерала Петрова на улицу Менжинского. Для справки: Иван Ефимович Петров – герой обороны Одессы 1941 года, талантливый полководец, начальник штаба 1-го Украинского фронта, Герой Советского Союза. Вячеслав Менжинский – революционер, второй по счету Председатель ОГПУ СССР, один из строителей советских органов госбезопасности. Против имени Менжинского в Мелитополе нет возражений, в конце концов, в стране в честь чекиста названо немало улиц и поселков, но зачем стирать улицу Генерала Петрова при этом?
Знамя над Мелитополем. Источник: smotrim.ru
Еще веселее выглядит замена улицы Академика Королева на Куйбышева, Вишневой – на 40-летие Октября, Александра Довженко – на Карла Либкнехта. Советский режиссер, лауреат двух Сталинских и одной Ленинской премий, видимо, в одном ряду с бандеровцами и прочей нечистью.
«Обратная декоммунизация» улиц в исполнении мелитопольских властей, очевидно, не нашла отклик в сердцах россиян и telegram-канал «Война с фейками» поспешил объявить событие ложным. И действительно, на сайте администрации нет ни слова о переименовании улиц Мелитополя.
Но в telegram-канале Галины Данильченко новость все также актуальна:
«Дорогие мелитопольцы! Улицы, проспекты, бульвары, шоссе, переулки, площади и проезды в Мелитополе вернут свои исторические названия».
Но даже здесь ошибки. Так, улица упоминаемого Донцова превратилась в «имени Павла Судоплатова». Ничего против Павла Анатольевича не имеем, но улица его именем никогда так не называлась – она была Профинтерна. Если исторические имена улицам и возвращают в Мелитополе, то не всем.
Бездумный возврат к историческим именам улиц городов может дорого стоить. На Украине тут же завопили о возвращении Советского Союза. В очередной раз наши ошибки льют воду на мельницу вражеской пропаганды.
«С русским оружием в украинские города придет ненавистное советское прошлое, посмотрите, они уже и улицы переименовывают в честь своих палачей!»
– примерно такое сейчас распространяется в националистках пабликах.
Советизация в самом худшем смысле этого слова стала страшилкой для украинцев. Впрочем, и в российских пабликах что-то подобное порой встречается. Дождутся и обвинений в богоборчестве – в новости Данильченко Соборную площадь предлагается переименовать в площадь Революции.
Российские СМИ годами муссируют украинский исторический каннибализм – киевский режим сносит памятник, стирает имена улиц и проспектов, отменят русскую культуру и язык. И тут всплывает список сразу из 55 улиц, 30 переулков и одной площади, которые планируют под нож. Даже если это фейк, он до сих пор опубликован на официальной страничке главы администрации Мелитополя.
Отмена декоммунистической истерии киевского режима – это важный аспект интеграции новых территорий России. Только подходить к нему следует гораздо тоньше и ответственнее. Есть ли смысл возвращать имена Розы Люксембург, Тельмана, Карла Либкнехта и прочих мучеников коммунизма? Разве мало у нас Героев, заслуживающих увековечивания в названиях не улиц, а центральных проспектов? Десантники, морские пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики, мотострелки – имен и фамилий хватит не на один Мелитополь.
Сам процесс переименования улиц города явственно свидетельствует о серьезности намерений России. Впрочем, куда уже серьезнее – четыре региона включены в состав Федерации. Новые имена улиц в чем-то схожи с символичным «Россия здесь навсегда». Только вот спецоперация не закончилась, немало городов разрушено, а националисты не жалеют ни чужих, ни своих.
Мирная жизнь должна приходить не с «правильными» названиями улиц и проспектов, а с решением насущных проблем горожан. Время лозунгов прошло, теперь – только тяжелая и кропотливая работа.
А после Победы можно и проспекты переименовать.