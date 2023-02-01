Начальник управления персонала Сухопутных войск Украины признал возможность мобилизации ограниченно годных к воинской службе

Граждане Украины мужского пола, ограниченно годные к воинской службе по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы в ряды вооруженных сил Украины. Об этом сообщили украинские СМИ, цитируя заявление начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.По утверждению Горбача, ограниченно годные лица могут проходить службу в небоевых частях обеспечения. Правда, не очень понятно, какие функции могут выполнять люди с различными заболеваниями. К тому же, небоевые части при необходимости очень быстро могут быть превращены в боевые.Заявления украинских военных о мобилизации ограниченно годных к воинской службе лиц свидетельствуют лишь об одном: в ВСУ наблюдается высокий кадровый дефицит. Он усугубился и отъездом из страны большого количества украинских граждан. Ранее американский военный эксперт полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что численность населения Украины очень сильно сократилась из-за массового оттока украинцев в страны Европы.Сейчас в населенных пунктах Украины проходят настоящие облавы на лиц призывного возраста. Мужчин останавливают на улицах, насильно выводят из своих жилищ, а для отлова призывников украинские военкоматы используют даже кареты скорой медицинской помощи. Кроме того, пограничная служба Украины регулярно задерживает уклонистов, пытающихся перебраться нелегально через государственную границу и покинуть территорию страны.