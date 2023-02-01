Военное обозрение
Войти Регистрация

Начальник управления персонала Сухопутных войск Украины признал возможность мобилизации ограниченно годных к воинской службе

22
Начальник управления персонала Сухопутных войск Украины признал возможность мобилизации ограниченно годных к воинской службе

Граждане Украины мужского пола, ограниченно годные к воинской службе по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы в ряды вооруженных сил Украины. Об этом сообщили украинские СМИ, цитируя заявление начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.


По утверждению Горбача, ограниченно годные лица могут проходить службу в небоевых частях обеспечения. Правда, не очень понятно, какие функции могут выполнять люди с различными заболеваниями. К тому же, небоевые части при необходимости очень быстро могут быть превращены в боевые.

Заявления украинских военных о мобилизации ограниченно годных к воинской службе лиц свидетельствуют лишь об одном: в ВСУ наблюдается высокий кадровый дефицит. Он усугубился и отъездом из страны большого количества украинских граждан. Ранее американский военный эксперт полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что численность населения Украины очень сильно сократилась из-за массового оттока украинцев в страны Европы.

Сейчас в населенных пунктах Украины проходят настоящие облавы на лиц призывного возраста. Мужчин останавливают на улицах, насильно выводят из своих жилищ, а для отлова призывников украинские военкоматы используют даже кареты скорой медицинской помощи. Кроме того, пограничная служба Украины регулярно задерживает уклонистов, пытающихся перебраться нелегально через государственную границу и покинуть территорию страны.
Использованы фотографии:
Telegram-канал ВСУ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
22 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Mitos
    Mitos Сегодня, 20:31
    +13
    Это ждет любую страну, что продалась за круживные трусики. До последнего украинца...
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 20:35
      +5
      Если это страна пацифистов то кто так остервенело обстреливает города Донбасса ? Да и в плен только когда прижмет попадают в основном шофера и повара, добровольно не сдаются.
      1. Бородач
        Бородач Сегодня, 20:44
        +9
        Всех косых, кривых, хромых, безногих, безруких, безногих, безголовых долбоящеров загребут в Фольксштурм. Фронт требует пушечного мяса. am
        1. serp_2
          serp_2 Сегодня, 21:14
          0
          В Первую Мировую войну был в России один доктор, который заявил, что брал бы на фронт и безногих. А зачем ему ноги, куда бежать собрался? Лежи в окопчике и стреляй из пулемета.
      2. 4ekist
        4ekist Сегодня, 21:23
        0
        .....ограниченно годные к воинской службе по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы ....

        Кто такой этот Горбач. Начальник какого-то управления персонала штаба, это все равно, что старший помощник младшего подмывала. Но если так и дальше дела пойдут, то потом до умалишенных в психушках доберутся
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 20:54
      +2
      У них с этим проще - страна на подсосе, главное мясо поставлять вовремя.
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 21:33
        +1
        А они так ратовали за "украинский генофонд", его ж беречь надо, а остались кастрюлеголовые и ограничено годные.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:31
      0
      ограниченно годные лица могут проходить службу


      инвалиды идут в бой
  2. Arzoo
    Arzoo Сегодня, 20:32
    +8
    Скоро женщин, детей и стариков начнут мобилизировать. Точно как и Рейх, в конце своих дней.
  3. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:34
    +5
    Мети метла. И тутошных чубатых, что на ВО пригрелись не забудь. bully
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 20:40
      +4
      Эти уже служат давно и в поте лица.
      ------------
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 21:21
        0
        laughing У меня один не выдержал, проявился. Вот такой сеХретный аХент. Ни капелюшечки выдержки. bully
  4. cniza
    cniza Сегодня, 20:36
    +4
    Граждане Украины мужского пола, ограниченно годные к воинской службе по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы в ряды вооруженных сил Украины.


    Это уже было в третьем рейхе...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:40
      +3
      У них это происходило за полгода до краха.Неплохое было бы повторение
    2. Пленник
      Пленник Сегодня, 20:42
      +1
      Так они по этим старым лекалам и вычерчивают. У матрасов унификация, ЕПРСТ.
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:46
    +4
    ограниченно годные к воинской службе по состоянию здоровья, могут быть мобилизованы в ряды вооруженных сил Украины

    пошли в дело косые, хромые, горбатые - кто не дур@к и мог бегать давно убежал
  6. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:55
    +1
    На этой новости уже европе начать бы боятся. Как бы чубатые на них не напали чтоб быстро сдатся под крыло нато.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 21:26
      0
      Не плохой бы был ход, но кто им позволит так соскочить? Не для того откармливали, что бы этот боров сбежал.
  7. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 20:58
    +1
    Все логично. Скакать на майданах- все ,,годны без ограничений,, Теперь,вперед- на мясо.
  8. Andron78
    Andron78 Сегодня, 21:01
    0
    Из-за границы сбежавших зааозить нужно. Среди них убогих немного будет.
    1. serp_2
      serp_2 Сегодня, 21:25
      0
      Сегодня видел видеоролик, как украинцы поляка в Польше лупили. Здоровые, шустрые ребята, не знаю, что они там делают, почему не на фронте. А ихние подруги матом поддерживали своих "боевых хлопцев" бить лежачего поляка.
  9. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 21:30
    +1
    Некоторые дистанционного сих работают консультантами банка ВТБ))).
    Говор сразу их выдает. И неспособность как то хоть ответить на вопрос, чей Крым?)))