Военное обозрение
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США заявили о готовности продолжить конструктивное сотрудничество с РФ в рамках ДСНВ-3

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США заявили о готовности продолжить конструктивное сотрудничество с РФ в рамках ДСНВ-3

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и РФ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Ранее договор был подписан в Пражском Граде 8 апреля 2010 года президентами РФ Дмитрием Медведевым и главой Белого дома Бараком Обамой.


Целью соглашения было взаимное сокращение обеими странами ядерных арсеналов до такого уровня чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

В начале февраля 2021 года Москва и Вашингтон обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ еще на пять лет.

Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия соблюдает все положения Договора, продолжая информационный обмен с Пентагоном и соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения. При этом дипломат отметил, что Вашингтон, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушает основную преамбулу ДСНВ, где говорится о неделимости безопасности. В свою очередь, Госдеп США обвинил РФ в блокировании работы американских инспекторов на ядерных объектах России, что якобы является нарушением условий Договора.

Тем не менее Белый дом заявил о готовности продолжить конструктивное сотрудничество с РФ в рамках ДСНВ-3. Об этом сегодня сообщила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности администрации президента Кара Аберкромби.

США остаются готовыми работать конструктивно с Россией с целью полной имплементации ДСНВ-3

— сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями «Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями».
Автор:
Использованы фотографии:
https://ru.wikipedia.org/wiki/СНВ-III#/media/Файл:Obama_and_Medvedev
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22 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:41
    +2
    Ага когда им выгодно они будут сотрудничать, и при этом танки на украину и вооружение и снаряды поставлять и Европу науськивать с леопардами. Да нафиг такие договоры. Если им надо значит нам точно нет! Они потом эти данные полученный по договору, сливают уркоразведке-вроде расположения стратегов в Энгельсе.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 20:47
      +1
      Они сотрудничают там где им выгодно и стремно получить ответку. Как только они будут уверенны что спосоьны себя приемлемо защитить договору будет хана. Фотография кстати сама за себя говорит прям. А нас опять обманули. Да и какие могут быть договора с тем что сейчас происходит игнорить как это делали сша.

      Так-же и по данным информационного издания «Reuters», США уже на этой неделе планируют объявить о новом пакете военной помощи Киеву на сумму более 2 млрд$, в которую войдут ракеты большей дальности, чем ранее поставляемые на Украину.
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 20:53
        +4
        Если ты пьёшь с ворами опасайся за свой кошелёк! Слать их куда подальше! am
      2. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 20:57
        0
        Изуитские договора заключенные с англосаксами все побоку ..Все разрывать и не жалея ! С окариной разберемся и если санкции снимут ,вот тогда все по новому на равных заключать начнем ..
        На НАШИХ условиях уже .. hi
        У России есть "Цирконы " и "Посейдоны" ,ну и еще всяких сюрпризов ,что пока особо не разглашается ..Киев нам нужен ! А потом возможно поговорим ,если будет с кем hi
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:49
      +2
      С США договоры подписывают только умственноотсталые или продажные люди. Цена этого договора не стоит бумаги, на котором он написан. Единственный договор, который стоит подписать, это договор о безоговорочной капитуляции, полной демилитаризации, экономической колонизации и ликвидации США.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 21:02
        0
        предварительным условием для обсуждений поставить выполнение со стороны США договора по уничтожению химических вооружений, ликвидацию штатовсих биолабораторий по всему миру + достижение паритета по обычным видам вооружений
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 21:59
      0
      Подписывать сейчас такие договоры - вредить государству. Даже разговаривать о них в нынешней ситуации это измена родине.
  2. mongol9999
    mongol9999 Сегодня, 20:49
    0
    Очень правильное решение. Необходимо подписать этот договор с включенным пунктом размещения в Мексике и Бразилии российских баллистических ракет.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:59
      -1
      Цитата: mongol9999
      Очень правильное решение. Необходимо подписать этот договор с включенным пунктом размещения в Мексике и Бразилии российских баллистических ракет.

      Это уже не актуально(возможности РВСН России близкое размешение ракет уже не требуются ) ,но вот претензии Мексики к сша ,тут можно разжечь тему территорий и контрибуций Мексиканцы боевой народ ,просто поддержать нужно вооружением хе хе
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:14
      +4
      Вот только ни Мексике, ни Бразилии наши ракеты ни даром ни за деньги как страшный сон не нужны. Мексиканцы смотрят на США как советские граждане смотрели перед распадом Союза - джинсы, американская мечта и образ жизни, страна-сказка. Это только у нас отдельные граждане живут в фантазиях, что кто то в мире ждет наши ракеты (например Куба) или оружие (например ИРА). С распадом Союза мир стал сильно американо/западо центричен и прямая открытая конфронтация там никому нафиг не нужна.
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 20:49
    +2
    Угу, слышали ужо. Они типа у нас как дома ходить хотят а мы только в намордниках с цаком в носу и издалека под присмотром исключительного тчетланина.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 20:50
    +1
    США заявили о готовности продолжить конструктивное сотрудничество с РФ в рамках ДСНВ-3

    Непонятен сам смысл Договора.
    какой резон договариваться России и пин дос сии, не учитывая арсеналы других стран наты? Там ведь весьма не малые запасы ядрён-батона.
    А "нейтралы " типа евреев и ещё кого?
    Так что надо всю шоблу собирать и тогда решать, а такой междусобойчик не имеет большого смысла. request
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:20
      0
      Издержки наследия Союза - американцы с нами разговаривают и договариваются, значит боятся и уважают, это статус и самомнение. Опять же, этим можно кичится по телевизору для внутреннего пользования. Мысль, что Запад с нами перестанет говорить и уйдет в жесткий игнор (аля Северная Корея) для нынешнего руководства (и олигархата) - это страшный сон и конец света.
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 20:51
    0
    на Сарматы косятся, мечтают их сократить в обмен на обещания
  6. Tusv
    Tusv Сегодня, 20:53
    0
    Б-61 и Трайденты-2 нафик с пляжу из Европы. Денацифицируем Украину. Организуем совместно Её суверенитет, но без Новороссии и перо в зад договариваться о ДСНВ-3. А без этого знака доброй воли от янки, не вижу смысла в этом инструменте
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 21:00
    +1
    А нам нужен контроль над стратегическим оружим страной, с которой мы в состоянии гибридной войны? И допускоть к контролю Посейдонов?
  8. Леонид67
    Леонид67 Сегодня, 21:29
    +2
    У нас и так мало ядерных зарядов. Они маломощные до 1 МТ и разрушить цивилизацию не смогут разве что нанести неприемлимый урон который вынуждает коллективный запад действовать гибридно. Я считаю что количество ядерных зарядов и носителей надо увеличить. Они нас и так уничтожат, а вот мы их должны гарантированно тоже
  9. Борис Иванов
    Борис Иванов Сегодня, 21:29
    +4
    а оно нам надо? особенно сейчас? когда им надо.. можно и подождать, окончание СВО!
  10. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 21:34
    +6
    недоговороспособное государство. с ней договариваться, себя обманывать.
  11. Романенко
    Романенко Сегодня, 21:46
    +1
    США заявили о готовности продолжить конструктивное сотрудничество с РФ в рамках ДСНВ-3

    В очередь сукины дети, в очередь (М.Булгаков Собачье сердце)
    Этим скотам нельзя верить от слова "совсем"
    Не с кем и не о чем там говорить.
  12. Хорон
    Хорон Сегодня, 21:49
    0
    США заявили о готовности продолжить конструктивное сотрудничество с РФ в рамках ДСНВ-3

    Другими словами, в свете последних событий, это может пониматься так:
    Мы вас повесим на верёвке, которую вы сплетёте сами, своими руками.
  13. Skeptik3
    Skeptik3 Сегодня, 21:53
    0
    На месте США я бы вышел из всех соглашений с РФ об ограничениях вооружений.
    На сегодняшний день, эти соглашения - атавизм холодной войны. Они могут быть использованы только для шантажа США со стороны РФ. Другого смысла в них я не вижу.