США заявили о готовности продолжить конструктивное сотрудничество с РФ в рамках ДСНВ-3

США остаются готовыми работать конструктивно с Россией с целью полной имплементации ДСНВ-3

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) между США и РФ вступил в силу 5 февраля 2011 года. Ранее договор был подписан в Пражском Граде 8 апреля 2010 года президентами РФ Дмитрием Медведевым и главой Белого дома Бараком Обамой.Целью соглашения было взаимное сокращение обеими странами ядерных арсеналов до такого уровня чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.В начале февраля 2021 года Москва и Вашингтон обменялись нотами о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ еще на пять лет.Позже замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия соблюдает все положения Договора, продолжая информационный обмен с Пентагоном и соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения. При этом дипломат отметил, что Вашингтон, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушает основную преамбулу ДСНВ, где говорится о неделимости безопасности. В свою очередь, Госдеп США обвинил РФ в блокировании работы американских инспекторов на ядерных объектах России, что якобы является нарушением условий Договора.Тем не менее Белый дом заявил о готовности продолжить конструктивное сотрудничество с РФ в рамках ДСНВ-3. Об этом сегодня сообщила заместитель помощника президента США и координатор по оборонной политике и контролю над вооружениями Совета национальной безопасности администрации президента Кара Аберкромби.— сказала Аберкромби в ходе мероприятия Ассоциации по контролю над вооружениями «Проблемы и перспективы дальнейшего российско-американского контроля над ядерными вооружениями».