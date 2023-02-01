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Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон призвал США передать Украине самолеты и дальнобойную артиллерию

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Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон призвал США передать Украине самолеты и дальнобойную артиллерию

США должны организовать передачу Украине самолетов и артиллерийские орудия, приспособленные для ведения огня максимально далеко от места размещения самих систем. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.


Как утверждает Джонсон, Украина должна получить любое оружие, которое она хочет. Политик назвал «победу Украины» способом восстановления мировой экономики. Он также заявил, что поражение России представляет жизненно важный интерес для всего западного мира.

Борис Джонсон известен своими русофобскими настроениями. Он – частый гость в Киеве, причем приезжает на Украину и после ухода с поста главы британского правительства. Однако далеко не все политики и эксперты на Западе столь же оптимистично настроены по поводу победы Украины.

Вследствие специальной военной операции ВС РФ Украина понесла очень серьезный экономический урон, большие демографические потери, которые заключаются не только в гибели военнослужащих, но и в отъезде из страны миллионов трудоспособных граждан, включая и женщин с маленькими детьми. Поэтому говорить о «победе» Украины в такой ситуации было бы весьма странно.

Но Джонсона и ему подобных «ястребов» не интересуют реальные потери Украины и жизни украинских граждан, их задача – причинить максимальный вред России, причем совершенно неважно, какой ценой. Миру и стабильности в Европе и на Украине в частности как раз и угрожают подобные антироссийски настроенные политики.
Использованы фотографии:
Wikipedia / MSgt. J. Scott Wilcox
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15 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 20:38
    +1
    Вот значит у нас пусть Медведев, например, заявит что он лично выступает перед верховным главнокомандующим за нанесения ядерного удара по Лондону. А там уж нанесут не нанесут, вопрос пока открытый.
    1. ник7
      ник7 Сегодня, 21:04
      0
      за нанесения ядерного удара по Лондону

      Побойтесь бога такое писать. Там богатеи проживают и чинуши.
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 21:38
        +2
        Да не в этом дело. Все эти диванные разговоры о нанесении удала по Лондону или Вашингтону - глупость несусветная. Ядерный удар одной ядерной державы по материнской территории другой ядерной державы гарантировано вызовет алогичный ответный удар (пока ракеты первой еще будут в воздухе). Пустим ракету по Лондону и получим в ответ ракету на Москву. Пустим по (условному) Глазго и получим по (условному) Екатеринбургу. Применения ядерного оружия возможно только на территории третьих стран - например ТЯО по территории логистического центра в Польше не вызовет ответной ядерной атаки по территории России, несмотря на любые заявления НАТО. А атака НАТО на Белоруссию не приведет в ядерному удару по ядерной стране НАТО (а вот по той же Польше вполне).
        1. Skeptik3
          Skeptik3 Сегодня, 21:49
          +1
          У меня другой прогноз:

          Любое применение ЯО - это полная торговая блокада РФ (в том числе с Востока), объявление бесполётной зоны над Украиной в границах 1991 года, массированные удары силами НАТО по ВС РФ на территории Украины с целью быстрого и полного разгрома.

          Какие у вас будут возражения?
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:06
      0
      Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон призвал США передать Украине самолеты и дальнобойную артиллерию

      Зеленский видать Джонсону денег одолжил из помощи сша ..Вот и запел петушок ..Долгов у этого черта много ,была инф ..Погулять любит и нюхнуть тоже То то он в все в Киев частенько мотается уже как частник хе хе
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 20:43
    0
    Как утверждает Джонсон, Украина должна получить любое оружие, которое она хочет.

    И к чему это приведет, Боря как всегда не думая ляпнул. Забыв что по площади Британия маленькая, а "Судный день" очень большой.
    1. Skeptik3
      Skeptik3 Сегодня, 20:57
      +3
      Вы медитируете на ЯО, как школьник на плакат с киноактрисой. Когда очень хочется, но совсем не можется )))
      Это что, ваша последняя надежда теперь? Все остальные полимеры, по вашему, уже пролюбили?
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:08
      0
      Цитата: tihonmarine
      Как утверждает Джонсон, Украина должна получить любое оружие, которое она хочет.

      И к чему это приведет, Боря как всегда не думая ляпнул. Забыв что по площади Британия маленькая, а "Судный день" очень большой.

      Да ничего он не думает ,видать такой же кокаинщик ,как и Зеленский Слишком часто мотается в Киев и деньги вывозит "помощь сша" laughing
    3. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:46
      +1
      Диванные разговоры о нанесении удара по Лондону или Вашингтону - глупость несусветная. Ядерный удар одной ядерной державы по материнской территории другой ядерной державы гарантировано вызовет алогичный ответный удар пока ракеты первой еще будут в воздухе. Запуск ракеты по Лондону и приведет к запуску ракеты по Москве. О чем кстати в Лондоне уже отвечали: на принятие решения об ответном пуске ПЛАРБ «Трайдент» нужно до 20 минут. Поэтому уж чего, а ядерного удара ни в Лондоне, ни в Вашингтоне никто не боится.
  3. К-50
    К-50 Сегодня, 20:55
    +1
    Экс-премьер-министр Великобритании Джонсон призвал США передать Украине самолеты и дальнобойную артиллерию

    Можно призывать ко всему, чему угодно, зная что тебе за это ничего не будет, ибо ответственность не на тебе. На кол за призывы не посадят, да даже в морду, по-простому, не дадут. lol
  4. Andron78
    Andron78 Сегодня, 20:59
    0
    Что от него еще ждать, он же уверен, что самолеты как мухи... где хотят сидят, куда хотят летают, а едят все, на что могут сесть.
  5. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:06
    +1
    Вот что господа империалисты. Мы не рабы, рабы не Мы. Или ви таки думаете, что Русский Ванька на миллиард из цыганского золота пахать будет за харч и стеклянные бусы? Для начала надо доллар вернуть к золотому стандарту. А так, извиняйте. Начал работать цифровой рублик с привязкой к презренному металлу
  6. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 21:07
    0
    Этот бомжара чего-то там вякает? Никак не успокоится.
  7. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 21:09
    -1
    "Возможные поставки американских ракет большей дальности Украине не изменят хода спецоперации, она будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков". Может , пора начинать эвакуировать Крым ? Чтобы не повторить херсонской беготни .Если Симферополь сделают вторым Донецком - будет совсем кисло .
  8. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:14
    +1
    А про самолеты. Англия продала Австрии Тайфун за 139 мегаевро. "Ой какой же был скандал". Слабо "Безвозмездно, то есть дадом" передать это Юкрейн минуя 139 мегаевро прибыли за птичку? Или, все таки Штаты должны за все расплачиваться? А платить они будут по полной