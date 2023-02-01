США должны организовать передачу Украине самолетов и артиллерийские орудия, приспособленные для ведения огня максимально далеко от места размещения самих систем. Об этом заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Как утверждает Джонсон, Украина должна получить любое оружие, которое она хочет. Политик назвал «победу Украины» способом восстановления мировой экономики. Он также заявил, что поражение России представляет жизненно важный интерес для всего западного мира.
Борис Джонсон известен своими русофобскими настроениями. Он – частый гость в Киеве, причем приезжает на Украину и после ухода с поста главы британского правительства. Однако далеко не все политики и эксперты на Западе столь же оптимистично настроены по поводу победы Украины.
Вследствие специальной военной операции ВС РФ Украина понесла очень серьезный экономический урон, большие демографические потери, которые заключаются не только в гибели военнослужащих, но и в отъезде из страны миллионов трудоспособных граждан, включая и женщин с маленькими детьми. Поэтому говорить о «победе» Украины в такой ситуации было бы весьма странно.
Но Джонсона и ему подобных «ястребов» не интересуют реальные потери Украины и жизни украинских граждан, их задача – причинить максимальный вред России, причем совершенно неважно, какой ценой. Миру и стабильности в Европе и на Украине в частности как раз и угрожают подобные антироссийски настроенные политики.