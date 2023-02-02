Пути модернизации: БМП «Манул» с боевым модулем «Байкал»

Обновленная корма "Манула". Фото Wikimedia Commons

Многообещающее сочетание

Опытный "Манул" на заводе-изготовителе, 2020 г. Фото Правительства Курганской области

На недавнем снимке перспективная машина показана с модулем АУ-220М, также известным как «Байкал». Это необитаемая башня с качающейся установкой под 57-мм автоматическое орудие 2А91. Оно имеет скорострельность до 80 выстр./мин. и способно поражать бронированные цели на дальностях в несколько километров, в зависимости от их защиты. Также на модуле помещается спаренный пулемет и оптико-электронные прицелы командира и наводчика.Опубликованная фотография или коллаж с БМП «Манул», оснащенной боевым модулем «Байкал», предсказуемо привлекает внимание. Если это реальная разработка, а не графическая демонстрация принципиальных возможностей, то такой проект представляет большой интерес с точки зрения техники. Кроме того, им может заинтересоваться армия – с понятными последствиями в виде проведения испытаний и запуска производства.Любопытной особенностью новой модификации «Манула» является получение совершенно новых возможностей за счет использования только существующих агрегатов. Так, переднемоторная БМП максимально похожа на серийную «Тройку», и на ней предлагается ставить боевой модуль, уже проходящий испытания и нашедший применение в нескольких проектах. По сути, новая версия «Манула» максимально унифицирована с другой техникой, что даст известные преимущества.Проект «Манул» разрабатывался с целью улучшения эргономики базовой БМП-3 и повышения уровня защиты. Так, перенос МТО в нос корпуса позволил усилить фактическую защиту обитаемого отсека. Поражающему элементу теперь придется пробить не только лобовую броню, но и двигатель с агрегатами, что повышает безопасность экипажа и десанта. Кроме того, переработано десантное отделение. Оно стало крупнее и удобнее, а кормовая аппарель/дверь упрощает посадку и высадку.[center]