Пути модернизации: БМП «Манул» с боевым модулем «Байкал»

"Манул" с "Байкалом" и неверной подписью. Фото "Курганмашзавод"
Несколько лет назад российская оборонная промышленность представила перспективную боевую машину «Манул», выполненную на базе серийной БМП-3. Тогда же стало известно, что на шасси этой машины могут монтироваться разные боевые модули с тем или иным вооружением. В частности, предлагается резко повысить показатели огневой мощи за счет установки модуля АУ-220М «Байкал» с 57-мм автоматической пушкой. О существовании такого проекта стало известно всего несколько дней назад.
Современные разработки
Проект «Манул» на основе БМП-3 разрабатывается в ПАО «Курганский машиностроительный завод». Работы по этому образцу начались в конце десятых годов, и на форуме «Армия-2020» представили первый опытный образец в исходной конфигурации. Теперь стало известно о новой версии этой БМП.
В последние недели «Курганмашзавод» на своей странице в соцсети «Вконтакте» рассказывал о бронетехнике семейства БМП-3, разработанной и выпускаемой им. 17 января в очередном выпуске такой исторической хроники упомянули несколько последних представителей этой линейки, появившихся в последние годы. Следует отметить, что все эти образцы уже известны публике, но присутствовала и новая любопытная информация.
В числе современных разработок упомянули вариант модернизации серийной БМП-3 с установкой боевого модуля «Эпоха», оснащенного 57-мм пушкой низкой баллистики. Также рассказали о проекте «Деривация», предлагающем ставить на шасси БМП-3 оригинальный боевой модуль с длинноствольной 57-мм пушкой.
Другая новая разработка - БМП-3 "Деривация". Фото "Курганмашзавод"
В список новых разработок включено изделие «Манул». Это глубоко модернизированный вариант БМП-3, отличающийся передним расположением моторно-трансмиссионного отделения. Как сообщается, машина оснащена необитаемым боевым модулем с 30-мм пушкой и ракетами.
Однако иллюстрация к материалу не соответствует описанию. На фотографии (или качественном фотоколлаже) изображено шасси «Манула» с боевым модулем «Байкал» и характерной длинноствольной автоматической пушкой увеличенного калибра. При этом на слайде с такой машиной вновь указано 30-мм орудие.
По всей видимости, в публикацию «Курганмашзавода» вкралась ошибка, и поэтому фотография и описание не соответствуют друг другу. Однако в этом случае снимок представляет большой интерес. Он показывает, что предприятие-разработчик продолжает развитие как всего семейства БМП-3, так и нового проекта «Манул». При этом обеспечивается рост основных характеристик и сохраняется высокая степень унификации с другой техникой своего семейства, в т.ч. с последними разработками.
Базовая платформа
Проект «Манул» предусматривает перестройку БМП-3 с радикальным изменением компоновки для получения ряда характерных преимуществ. При этом сохраняются все основные агрегаты базовой машины, и достигается тот же уровень тактико-технических характеристик. Кроме того, «Манул», как и БМП-3, имеет значительный потенциал для модернизации.
В отличие от «Тройки», новый «Манул» сделан переднемоторным. Моторно-трансмиссионный отсек перенесен в носовую часть корпуса, и из-за этого трехместное отделение управления сдвинуто назад. Центр машины занимает боевое отделение с местом для башни или боевого модуля. Корма полностью отдается под десантное отделение с посадкой и высадкой через кормовую аппарель / дверь.
Опытный "Манул" с боевым модулем "Эпоха" на форуме "Армия-2020". Фото Wikimedia Commons
Собственная защита машины в целом осталась прежней; все изменения бронирования связаны только с новой компоновкой. При этом предусматривается установка навесных модулей бронирования, усиливающих защиту бортовой плоскости.
Несмотря на перестройку, «Манул» сохраняет дизельный двигатель УТД-32Т мощностью 660 л.с. Агрегаты трансмиссии расположены рядом с ним и приводят в движение ведущие колеса переднего расположения. Конструкция ходовой части в целом не изменилась – за исключением переноса ведущих колес и ленивцев. Несмотря на все доработки, ходовые характеристики, подвижность и проходимость в целом остались на уровне базовой БМП-3. Скорость на шоссе достигает 70 км/ч, на воде при помощи водометов – 9,5 км/ч.
Перекомпоновка не оказала принципиального влияния на вместимость корпуса. В переднем отделении управления по-прежнему размещается до трех человек – водитель и пара десантников. Еще шесть мест находится в кормовом десантном отсеке. Размещение командира и наводчика-оператора зависит от типа боевого отделения. В зависимости от наличия соответствующих объемов, они работают в башне или в корпусе.
Сменные модули
БМП «Манул» может оснащаться разными боевыми модулями. По всей видимости, предусматривается возможность установки стандартной башни от БМП-3. В таком случае бронемашина получит 100-мм орудие-пусковую установку, 30-мм автоматическую пушку, пулемет и дымовые гранатометы.
Во время премьеры на форуме «Армия-2020» машина демонстрировалась с необитаемым модулем ТКБ-945 «Эпоха». Он несет автоматическую пушку 2А42 калибра 30 мм и спаренный 7,62-мм пулемет, а также имеет пусковые установки для четырех ракет «Корнет-Д». Также модуль оснащен современными оптико-электронными прицелами и цифровой системой управления огнем.
Обновленная корма "Манула". Фото Wikimedia Commons
На недавнем снимке перспективная машина показана с модулем АУ-220М, также известным как «Байкал». Это необитаемая башня с качающейся установкой под 57-мм автоматическое орудие 2А91. Оно имеет скорострельность до 80 выстр./мин. и способно поражать бронированные цели на дальностях в несколько километров, в зависимости от их защиты. Также на модуле помещается спаренный пулемет и оптико-электронные прицелы командира и наводчика.
Многообещающее сочетание
Опубликованная фотография или коллаж с БМП «Манул», оснащенной боевым модулем «Байкал», предсказуемо привлекает внимание. Если это реальная разработка, а не графическая демонстрация принципиальных возможностей, то такой проект представляет большой интерес с точки зрения техники. Кроме того, им может заинтересоваться армия – с понятными последствиями в виде проведения испытаний и запуска производства.
Любопытной особенностью новой модификации «Манула» является получение совершенно новых возможностей за счет использования только существующих агрегатов. Так, переднемоторная БМП максимально похожа на серийную «Тройку», и на ней предлагается ставить боевой модуль, уже проходящий испытания и нашедший применение в нескольких проектах. По сути, новая версия «Манула» максимально унифицирована с другой техникой, что даст известные преимущества.
Проект «Манул» разрабатывался с целью улучшения эргономики базовой БМП-3 и повышения уровня защиты. Так, перенос МТО в нос корпуса позволил усилить фактическую защиту обитаемого отсека. Поражающему элементу теперь придется пробить не только лобовую броню, но и двигатель с агрегатами, что повышает безопасность экипажа и десанта. Кроме того, переработано десантное отделение. Оно стало крупнее и удобнее, а кормовая аппарель/дверь упрощает посадку и высадку.
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Опытный "Манул" на заводе-изготовителе, 2020 г. Фото Правительства Курганской области
Очевидные преимущества дает модуль «Байкал». Современные бронемашины вероятного противника рассчитаны на обстрел из орудий калибра до 25-30 мм. Более крупный 57-мм снаряд гарантировано пробивает такую броню с дистанции до нескольких километров. Также достигаются высокие характеристики при стрельбе по другим целям, в т.ч. постройкам и танкам.
Таким образом, новый вариант «Манула» сочетает в себе достаточно высокий уровень защиты, повышенную огневую мощь и определенную простоту производства и эксплуатации. При этом он способен решать те же задачи, что и базовая машина пехоты БМП-3. Вероятно, такое сочетание характеристик и возможностей может заинтересовать заказчика.
С неизвестными перспективами
На протяжении последних лет активно обсуждаются перспективы развития и модернизации существующей БМП-3. Параллельно разрабатываются разнообразные варианты модернизации этой машины с получением тех или иных преимуществ. Кроме того, продолжаются работы по перспективному боевому модулю АУ-220М с орудием увеличенного калибра. «Байкал» должен обеспечить превосходство нашей техники над машинами противника.
БМП «Манул» с «Байкалом» находится на стыке этих направлений и идей. Пока он известен только по одной фотографии, причем неизвестно, снят ли реальный образец, или это коллаж для демонстрации возможностей. Тем не менее, уже есть все необходимые компоненты, и существует принципиальная возможность создания реального образца такого облика. Заинтересует ли подобная БМП вооруженные силы, покажет время. Вероятно, она имеет шансы на это.