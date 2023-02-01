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Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Сакко и Ванцетти и продвинулись по дороге Соледар-Северск

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Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Сакко и Ванцетти и продвинулись по дороге Соледар-Северск

Российские подразделения продолжают увеличивать площадь освобождённых территорий в Соледарско-Артёмовской агломерации. При этом российские бойцы после освобождения Соледара продвигаются сразу на нескольких направлениях, в том числе в сторону Северска.


Стало известно о том, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» сегодня полностью освободили село Сакко и Ванцетти. Информацию подтверждает Евгений Пригожин.

Основатель ЧВК «Вагнер»:

Оборона (противника) в селе Сакко и Ванцетти пала. Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00 село было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер».

При этом публикуется фотография бойцов на фоне полуразрушенного сооружения. Подпись к фото гласит, что это единственный уцелевший в Сакко и Ванцетти дом.

С освобождением указанного села под контроль российских подразделений перешёл очередной участок автомобильной дороги Соледар-Северск, а также важная автомобильная развязка, которая через Васюковку ведёт к дороге Соледар-Славянск.


Примечательно, что по этой дороге можно сначала подойти к Николаевке, которая имеет по-настоящему ключевое значение для достижения успеха в операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации, так как занимает господствующее по высоте положение близ Славянска.
Использованы фотографии:
ЧВК "Вагнер"
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12 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:11
    +4
    Да не может противник закрепиться и остановить натиска вагнеров. Пятится. Надеюсь после освобождения Артемовска дыра на фронте станет еще больше.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 21:17
      +3
      В этот Бахмут Зеленский как обезумевший накидал бригад.

      В частности, маленькой сенсацией стала сдача укро-вояками местного мясокомбината. Как шутят янки, в США уже можно смело продавать «бахмутскую колбасу» — о ней уже все знают.Из сводки и комментариев говоруна Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого можно понять, что в районе улицы Гаршина оборону держат укро-танкисты 3-й отдельной танковой «Железной» бригады и підрозділи 57-й ОМБр имени чубатого лыцаря Запорожской Сечи Кости Гордиенко. ... админ 57-й бригады ВСУ сообщил, что после всего того, что произошло с «гордиенцами», большинство бойцов и младших офицеров надо приставить к высоким государственным наградам посмертно, а их командиров направить под суд. Он также признал: «Бойцов совсем уж запугали. Сейчас никто лишнего слова не скажет. Чуть что не так, сразу отправляют в пекло».


      целых одиннадцать бригад ВСУ пытаются остановить «музыкантов» на северном фланге Бахмута — в районе Красной Горы и Парасковиевки. Плюс к этому на южном фланге еще шесть бригад, которые медленно, но уверенно выдавливаются из села Ивановское и деревеньки Ступочки. Так, 31 января в укрнете волонтеры рассказали, что автошлях из Константиновки в Бахмут (проходит через указанные населенные пункты) уже простреливается 82-мм минами. Значит, русские расчеты находятся совсем близко от дороги.Эта информация согласуется с аналитикой ISW: «Источник также утверждал, что российские войска продвинулись на позиции в пределах 1 км от автомагистрали T0504 Константиновка-Бахмут возле Ивановского (6 км к западу от Бахмута)»...Сейчас доставка боеприпасов и живой силы, а также эвакуация «трехсотых» и «мертвяка» осуществляется только через Хромово — либо в Часов Яр, либо в Краматорск окольными путями

      https://svpressa.ru/war21/article/360862/

      А ведь по словам Залужного бахмутовская мясорубка перемолола лучшие части ВСУ.
      Осенью нам хватило бы 300 танков, но сейчас ситуация изменилась, из-за постоянного давления российских войск на всю линию фронта мы теряем десятки единиц техники в день, а Бахмутовская мясорубка перемолола лучшие части ВСУ

      - привел украинский источник слова генерала.

      https://topwar.ru/210055-opozdali-na-polgoda-glavkom-vsu-zaluzhnyj-vyrazil-nedovolstvo-tempami-postuplenija-voennoj-pomoschi-o-stran-zapada.html

      belay Интересно это же какое число общих потерь будет у ВСУ после освобождения Бахмута и плюс их потери в Соледаре?
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 21:40
        0
        Справка : Село названо в честь анархистов Сакко и Ванцетти, осужденных в США к смертной казни в 1927 году за террористическую деятельность. Их осуждение и казнь получили широкую огласку в 1920-е годы.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:28
      0
      Цитата: голос_разуma
      Пятится. Надеюсь после освобождения Артемовска дыра на фронте станет еще больше.

      И туда рванут мобилизованные резервы расширяя прорыв массово и танковые батальоны "Прорыв" развивая наступление ..И обязательно с авиа и ракетными ударами массированными по тылам на границе польши ..
      Россия давит и выжидает немецкие танки Это мотивация для всех русских дружин !
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 21:15
    +2
    действительно, важная развязка, т.к. путей снабжения у Северска не так много
  3. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 21:17
    +5
    Храни вас Бог Русские дружины ! Опять как и ваши деды и прадеды воюете против фашистской европы ,вот только уже бандеровская украина в авангарде и 50 стран нато против вас со всей их мощью и оружием .. soldier
    Если выдержим ,то вас поколения и не одно России будут помнить и отдавать честь и детей внуков вас в пример ставить
    ььВыдержите пожалуйста вся Россия очищающиеся за вас молится и ждет с Победой ! Надо додавить бесов

    Храни Бог Россию !
  4. monetam
    monetam Сегодня, 21:17
    +1
    Поселок Сакко и Ванцетти - это очень условное " село". Оно уже давно " мертвое", там никто не живет. Там сохранились остатки домов, в которых , вероятно, и пытались остановить Вагнеров силы ВСУ (интересно, какие ?)
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:56
      +3
      Цитата: monetam
      и пытались остановить Вагнеров силы ВСУ (интересно, какие ?)

      Смертники под глюконатом ,это уже давно в порядке вещей в всу и прочих наемников
      Кстате на майдане чайком поили "скакунов " и они скакали днем и ночью выжигая все ..Кто им хитрый чаек подвозил умалчивается ,потом биолаборатории там создали .
      В России тоже что то подобное попытались на болотной зарядить но не вышло ..
  5. Shooting
    Shooting Сегодня, 21:29
    +7
    На фото один боец очень не высокий, полтора калаша(как пацан 12 лет), но сила духа у него явно побольше чем у меня - строчащего с дивана. Успехов мужики!!! Давите фашистов и вернитесь домой живыми!!!
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 21:49
      +1
      Цитата: Shooting
      На фото один боец очень не высокий, полтора калаша(как пацан 12 лет), но сила духа у него явно побольше чем у меня - строчащего с дивана. Успехов мужики!!! Давите фашистов и вернитесь домой живыми!!!

      Присоединяюсь к коменту .. hi good
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 21:30
    +1
    Вспомнились цветные карандаши фабрики им. Сакко и Ванцетти. what Как давно это было. И как изменился гребанный мир! Леонид Ильич, домой хочу, ЕПРСТ!!!
  7. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:51
    0
    Помню советскую ручку со знаком качества и логотипом "Сакко и Ванцетти", стоила умопомрачительные деньги - 75 копеек,больше тогдашнего бакса. Такая треугольная, удобно писать. И слюнки на нее текли ручьем. А потом в архитектуре понял, лучше двухмиллиметрового пера за две копейки нанизанный вместо резинки на кохиноровскмй карандаш ни чего лучше в мире нет.
    О чем это я? Там не Артемовск освобождают, а переезжают пути сообщения в Авдеевке