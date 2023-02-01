Бойцы ЧВК «Вагнер» освободили село Сакко и Ванцетти и продвинулись по дороге Соледар-Северск

Оборона (противника) в селе Сакко и Ванцетти пала. Сегодня, 1 февраля 2023 года, в 16:00 село было полностью взято под контроль штурмовыми подразделениями ЧВК «Вагнер».

Российские подразделения продолжают увеличивать площадь освобождённых территорий в Соледарско-Артёмовской агломерации. При этом российские бойцы после освобождения Соледара продвигаются сразу на нескольких направлениях, в том числе в сторону Северска.Стало известно о том, что штурмовые группы ЧВК «Вагнер» сегодня полностью освободили село Сакко и Ванцетти. Информацию подтверждает Евгений Пригожин.Основатель ЧВК «Вагнер»:При этом публикуется фотография бойцов на фоне полуразрушенного сооружения. Подпись к фото гласит, что это единственный уцелевший в Сакко и Ванцетти дом.С освобождением указанного села под контроль российских подразделений перешёл очередной участок автомобильной дороги Соледар-Северск, а также важная автомобильная развязка, которая через Васюковку ведёт к дороге Соледар-Славянск.Примечательно, что по этой дороге можно сначала подойти к Николаевке, которая имеет по-настоящему ключевое значение для достижения успеха в операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации, так как занимает господствующее по высоте положение близ Славянска.