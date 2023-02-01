«Иногда боеприпасы приходят с очень длительного хранения»: артиллеристы ВС РФ отрицают «снарядный голод»

Наши технари сделали приспособление, помогающее вкручивать взрыватели без особых проблем

В условиях вооружённого конфликта, развернувшегося на территории Украины, артиллерия выступает в качестве основного средства поражения противника. При этом интенсивный характер боевых действий сопровождается значительным расходом боеприпасов.Американские издания, ссылаясь на заявления Пентагона, сообщают о чрезмерно активной, с их точки зрения, работе украинской артиллерией. Так, в Politico говорится об отстреле 6 тыс. боеприпасов в сутки, в NYT – 7 тыс. и выше. При этом указывается, что российская сторона расходует около 20 тыс. снарядов в день.Столь активное использование артиллерии в итоге способно привести к снарядному «голоду», об угрозе которого уже давно заявляется на Западе. Насколько полны арсеналы российской армии –неизвестно. С одной стороны, советская армия имела множество баз хранения, набитых боеприпасами до отказа и оставшихся на территории РФ. С другой, аналогичная ситуация была и на Украине, которая тем не менее уже практически израсходовала доставшиеся ей в наследство запасы.В этой связи представляют интерес заявления российских артиллеристов. Так, со слов бойцов 150-й мотострелковой дивизии, активно участвующей в СВО, снарядный «голод» ощущается только в недостатке «боеприпасов определенного типа». Во всём остальном они нужды не испытывают, отрицая дефицит. Иногда приходят снаряды «с очень длительного хранения», в которые из-за проблемной резьбы сложно установить взрыватель.- заявляют бойцы.