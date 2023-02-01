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«Иногда боеприпасы приходят с очень длительного хранения»: артиллеристы ВС РФ отрицают «снарядный голод»

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«Иногда боеприпасы приходят с очень длительного хранения»: артиллеристы ВС РФ отрицают «снарядный голод»

В условиях вооружённого конфликта, развернувшегося на территории Украины, артиллерия выступает в качестве основного средства поражения противника. При этом интенсивный характер боевых действий сопровождается значительным расходом боеприпасов.


Американские издания, ссылаясь на заявления Пентагона, сообщают о чрезмерно активной, с их точки зрения, работе украинской артиллерией. Так, в Politico говорится об отстреле 6 тыс. боеприпасов в сутки, в NYT – 7 тыс. и выше. При этом указывается, что российская сторона расходует около 20 тыс. снарядов в день.

Столь активное использование артиллерии в итоге способно привести к снарядному «голоду», об угрозе которого уже давно заявляется на Западе. Насколько полны арсеналы российской армии –неизвестно. С одной стороны, советская армия имела множество баз хранения, набитых боеприпасами до отказа и оставшихся на территории РФ. С другой, аналогичная ситуация была и на Украине, которая тем не менее уже практически израсходовала доставшиеся ей в наследство запасы.

В этой связи представляют интерес заявления российских артиллеристов. Так, со слов бойцов 150-й мотострелковой дивизии, активно участвующей в СВО, снарядный «голод» ощущается только в недостатке «боеприпасов определенного типа». Во всём остальном они нужды не испытывают, отрицая дефицит. Иногда приходят снаряды «с очень длительного хранения», в которые из-за проблемной резьбы сложно установить взрыватель.

Наши технари сделали приспособление, помогающее вкручивать взрыватели без особых проблем

- заявляют бойцы.

Использованы фотографии:
Минобороны России
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18 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 21:20
    -1
    Вот и это тоже момент истины. Что важнее дорогие высокоточные боеприпасы, естесвенно, в ограниченно количестве. Или дешевые, простые но массового изготовления
    1. Кронос
      Кронос Сегодня, 21:42
      +4
      Естественно высокоточные которые могут поразить цель, чем массовые и простые и неточные.
      1. poquello
        poquello Сегодня, 21:54
        0
        Цитата: Кронос
        Естественно высокоточные которые могут поразить цель, чем массовые и простые и неточные.

        естественно для кого? зависит от объекта поражения
      2. C-Real
        C-Real Сегодня, 21:59
        0
        Помимо этого снижение нагрузки на логистику и быстрая смена позиции расчетом. Еще есть возможность поражать движущиеся цели, уничтожать САУ и танки прямыми попаданиями.
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:25
    +7
    Вот только о снарядном голоде говорит не только запад, но, например, Сладков и Поддубный (а месяца за 3 до них начал говорить Мурз)...
  3. Tusv
    Tusv Сегодня, 21:25
    0
    Что поделать. Основные атаки идут на 144 МСД. Скорее всего все новье идет туда.
    1. Комментарий был удален.
  4. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 21:26
    +4
    Иной раз мины на 240 мм приходили в разбитой укупорке.
    Хвосты были деформированы.
    Наверное хранились под открытым небом, насколько были выцветшим.
    Приходилось внимательно осматривать. Часть сразу утилизировать
    Чечня 2000 год
  5. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:28
    +1
    Хорошего мало. Видео просто позор какой-то.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 21:31
      +1
      А в чем бред то , это реальная жизнь...
      1. Alien From
        Alien From Сегодня, 21:35
        +1
        В нарезке резьбы хотя бы.......зачем такое снимать request
        1. VALERIK_097
          VALERIK_097 Сегодня, 21:45
          +4
          Какая нарезка резьбы? Старая консервационная смазка вторым номером на ура снимается.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 21:40
      0
      Хорошего мало

      ваше предложение? чтобы было всё хорошо и не было ничего плохого?
      За поддержание нужно было платить кому-то, а кому-то за что-то не платить или платить меньше (( Борьба пушек и масла
    3. rotfuks
      rotfuks Сегодня, 21:40
      +5
      Что именно на видео корежит ваши хрупкий внутренний мир? Вы искренне верили что на войне все делают роботы? Вы выросли на компютерных стрелялках и игре в танчики?
  6. Николай310
    Николай310 Сегодня, 21:43
    +2
    мда...чтобы сейчас делали без страны "Галошии"...и наберётся ли когда-нибудь великий полководец совести,чтобы извиниться перед теми,кто делал одни калоши,но оставил великому наногению такие арсеналы...
    1. AdAstra
      AdAstra Сегодня, 21:51
      +2
      Эка вы хватили "совесть". Совесть сейчас это не модный атавизм...
    2. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 21:53
      +2
      Цитата: Николай310
      чтобы сейчас делали без страны "Галошии"

      По поводу кризиса. Да, кризис был глубокий, и мы "упали" больше, чем многие страны, абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того что у нас однобокая экономика. А она что, вчера так сложилась? Да она 70 лет так складывалась. Потому что всё, что мы производили...
      Да, дорогие мои, да. Не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо, было никому не нужно, потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чём всё дело.
      У нас была оборонка - классная, сильная, и мы ею гордимся до сих пор. Мы благодарны нашим дедам и нашим отцам за то, что они создали после Великой Отечественной войны такую оборонку.
      Голос из зала:
      - И первый спутник.
      В. В. Путин:
      - И первый спутник, и первый человек в космосе - это наша общая гордость, это достижения советской власти, которыми мы все гордимся. Это общенациональные достижения.
      Но товары народного потребления... Жириновский уже сказал об этом. Где они были? Их не было. Давайте не будем друг другу врать и народу. Народ-то знает, что было и чего не было.
    3. _КГБ-СССР_
      _КГБ-СССР_ Сегодня, 21:58
      0
      Променяли все на сникерсы и кока колу в 90хх, теперь ни калош ни кока колы. Какая разница есть снарядный голод или нет, с такой интенсивность он неизбежен, сжигаем весь БК на это дурачье, а дальше что? Не восполнить никогда уже... Как по плану все... Пора Аврору на Красную Площадь выкатывать ))
  7. БорзРио
    БорзРио Сегодня, 21:51
    +6
    Тут давно прослеживается возрождение ВПК Запада и России через заказы для фронта СВО. Вернее обогащение кого то от ВПК. Украина и СВО словно полигоном стала для утилизации старой боевой техники, боеприпасов и что еще страшнее - мужчин. Самых крепких нервами и физически. С обеих сторон причем.
    Но еще более страшное, что НИКТО не знает окончательных целей этого СВО - что должна достичь российская армия в этой войне, каких рубежей, где и в каком месте будет победа. Освободить от ВСУ новые принятые в состав России территории? Допустим освободим. Дальше что? Перестанем двигаться дальше или перестанем стрелять, объявим одностороннее перемирие? Но война то не закончится. ВСУ будут и дальше обучаться на Западе и получать все более тяжелое вооружение и авиацию, ракеты. И будут атаковать и атаковать. Будут обстрелы наших сел, городов, военных баз. Не говоря уже о линии соприкосновения. Кто может сказать, когда и где закончится эта война??? В ВОВ было понятно - дойти до Германии и оккупировать ее, ее столицу, заставить сдаться войска Вермахта. На Украине так не выйдет. У нас нет 1,5 миллиона пехоты для этого и 20 тысяч танков. Нет 5 тысяч самолетов. Мы даже по руководству и главному командованию удары не наносим. Мы торгуем газом с врагами и платим Украине за транзит. Так где и какова цель СВО!?