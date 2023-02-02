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Поездка в прифронтовой российский Донецк: первые месяцы в статусе региона РФ

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Поездка в прифронтовой российский Донецк: первые месяцы в статусе региона РФ

Раньше я одновременно являлся гражданином Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, но с октября прошлого года лишился такого двойного гражданства. Теперь Донбасс считается полноправной частью России, а все его жители стали россиянами.


Конечно, интеграционные процессы не происходят мгновенно, они требуют определенного времени. Но изменения в жизни дончан уже ощущаются.

Граница еще существует, но пропускной режим облегчен


Хотя граница между ДНР и «материковой» Россией пока существует, порядок ее пересечения в значительной степени упрощен. Если раньше перевозчики на легковых автомобилях доставляли пассажиров из Ростова-на-Дону в Донецк за 3,5-5 часов, то в это воскресенье такой маршрут занял у меня лишь 2,5 часа.

Всего нас, пассажиров, было трое. Из Ростова, заплатив по две тысячи рублей, мы выехали примерно в час дня, а в Донецке были уже примерно в половине четвертого. Добрались до погранперехода «Успенка», там нас высадили, а второй автомобиль ждал с другой стороны границы, в ДНР. Проверки багажа не было. Мы прошли только паспортный контроль, очередь отсутствовала. Может, просто повезло. Правда, была автомобильная очередь, где-то машин 20-25, точно не считал.

При въезде в ДНР раньше также надо было проходить пограничные процедуры, но теперь их отменили.

Вода скоро будет


Когда подъезжали к границе, по пути можно было заметить сложенные неподалеку от обочины трубы, вырытые траншеи. И хотя было воскресенье, по дороге то и дело нам встречались грузовики, перевозившие трубы.

По новому трубопроводу, когда его достроят, на Донбасс пойдет вода. Окончание работ очень порадует дончан, ведь республика фактически живет в условиях водной блокады. Водитель, который нас вез, говорил, что запуск можно ожидать примерно в конце марта – начале апреля.

Сейчас в дома жителей Донецка вода поступает раз в три дня в течение двух часов, с 19 до 21 часа. В действительности она начинает идти уже в начале седьмого вечера. Ежедневно каждому абоненту местного мобильного оператора «Феникс», то есть по сути всем местным жителям, приходят СМС, где подробно расписывают, на какие улицы и в какие микрорайоны Донецка и Макеевки вода поступит. Ее напор не достигает верхних этажей, поэтому люди берут емкости и набирают из подвалов многоэтажек. Это техническая вода, она не годится для питья и приготовления пищи.

Естественно, речь идет только о холодной воде, горячей нет уже год.

Питьевую воду дончане покупают на разлив в киосках, которые можно заметить во дворах домов. Она стоит четыре рубля за литр, то есть 5-литровая емкость обойдется в 20 рублей.

В республике приняли решение освободить граждан от оплаты водоснабжения до тех пор, пока оно не наладится.

Мобильная связь


В начале года власти ДНР объявили о том, что в республике начинают работать российские сотовые операторы. Увы, это пока что не так. По крайней мере, МТС там, где я пробовал, не ловил.

Но в республике все пользуются услугами местного сотового оператора – «Феникс». Качество связи не идеальное, но вполне сносное.

Из других регионов РФ звонки на «Феникс» стоят примерно 4,5 рубля за минуту. Возможно, для разных операторов тариф считают по-разному, но в целом вполне демократично, но жители Донбасса всё же ждут по-настоящему внутрироссийских тарифов.

Существует несколько видов тарифов донецкого оператора. Я, например, пользуюсь, тарифом «Свободный». К сожалению, на него уже новых абонентов не подключают. Он без абонплаты, поэтому деньги на счету, когда я не пользуюсь связью, остаются в сохранности.

Звонки на «Феникс» для меня стоят 24 копейки за минуту, на городские номера по месту – 60 копеек, в другие регионы России – 6 рублей.

Многие местные жители предпочитают тариф «Удобный». Он отличается от «Свободного» тем, что в нем предусмотрена абонплата 180 рублей в месяц. Но при этом звонки абонентам «Феникса» бесплатные и безлимитные.

Банки


До недавнего времени в ДНР действовал только местный Центральный республиканский банк. Теперь в республику вошел и активно расширяется российский «Промсвязьбанк» (ПСБ). Он начал просто с банкоматов, а теперь стали появляться и отделения, в основном, в одних помещениях с ЦРБ.

Появление российских банкоматов очень удобно для местных владельцев банковских карт РФ. Раньше наличные деньги можно было с них снять только в специальных пунктах, где происходит обналичка. Там брали за услуги в разное время от 6 до 10 процентов. Теперь люди, как и в других регионах России, снимают средства в банкоматах ПСБ беспроцентно или под минимальный процент, в зависимости от того, какому банку принадлежит карта. Кстати, в некоторых маркетах и аптеках Донецка уже принимают оплату с российских банковских карт.

В общем, в прифронтовом Донецке, находящемся под жестокими обстрелами ВСУ, жизнь продолжается. Люди живут своими проблемами и заботами. Работают, учатся, женятся, рожают и воспитывают детей, ходят за покупками. При этом значительная часть мужского населения республики служит в армии и участвует в военных действиях, защищая свой регион и свои семьи.

Жить на Донбассе сейчас совсем непросто, но люди верят в победу и не теряют надежды на то, что со временем всё наладится.











Автор:
Использованы фотографии:
Сергей Кузмицкий
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5 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:17
    +1
    первые месяцы в статусе региона РФ

    всё будет хорошо.. всё будет Россия..
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:23
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      всё будет хорошо.. всё будет Россия..

      Дай то Бог этим людям мира, настрадавшимся за 8 лет от фашистского режима..
      1. Essex62
        Essex62 Сегодня, 10:43
        0
        Ещё - бы отодвинуть все стреляющее,на не возможное по досягаемости расстояние. Что за судьба такая у нашей земли,80 лет прошло и опять разрушают наши города и убивают людей. А казалось,что мир на века,после страшной ВОВ. Слишком мы добрые и отходчивые, берём Берлины и Парижы,уходим и все сначала. Надо,как римляне,под корень,что- бы некому было голову поднять.
      2. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 10:45
        0
        В республике приняли решение освободить граждан от оплаты водоснабжения до тех пор, пока оно не наладится.
        сподобились...а до того -брали ? как же так ? восемь лет обстрелов,и плати.при всём том, что с России, шла гуманитарка и специалисты по ремонту водо-тепло снабжения ехали. где деньги зин ?
  2. Гнусный скептик
    Гнусный скептик Сегодня, 10:35
    0
    По новому трубопроводу, когда его достроят, на Донбасс пойдет вода.

    Жители небольших городков, чей бюджет строится с оглядкой на выращенное на своих огородах, ломают голову, что делать без полива этим летом. Прошлым летом немногочисленные речушки выдоили почти на пределе возможного. В условиях суховеев на Донбассе в июне уже вся степь выгоревшая от Солнца.