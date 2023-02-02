Поездка в прифронтовой российский Донецк: первые месяцы в статусе региона РФ

Граница еще существует, но пропускной режим облегчен

Вода скоро будет

Мобильная связь

Банки

Раньше я одновременно являлся гражданином Российской Федерации и Донецкой Народной Республики, но с октября прошлого года лишился такого двойного гражданства. Теперь Донбасс считается полноправной частью России, а все его жители стали россиянами.Конечно, интеграционные процессы не происходят мгновенно, они требуют определенного времени. Но изменения в жизни дончан уже ощущаются.Хотя граница между ДНР и «материковой» Россией пока существует, порядок ее пересечения в значительной степени упрощен. Если раньше перевозчики на легковых автомобилях доставляли пассажиров из Ростова-на-Дону в Донецк за 3,5-5 часов, то в это воскресенье такой маршрут занял у меня лишь 2,5 часа.Всего нас, пассажиров, было трое. Из Ростова, заплатив по две тысячи рублей, мы выехали примерно в час дня, а в Донецке были уже примерно в половине четвертого. Добрались до погранперехода «Успенка», там нас высадили, а второй автомобиль ждал с другой стороны границы, в ДНР. Проверки багажа не было. Мы прошли только паспортный контроль, очередь отсутствовала. Может, просто повезло. Правда, была автомобильная очередь, где-то машин 20-25, точно не считал.При въезде в ДНР раньше также надо было проходить пограничные процедуры, но теперь их отменили.Когда подъезжали к границе, по пути можно было заметить сложенные неподалеку от обочины трубы, вырытые траншеи. И хотя было воскресенье, по дороге то и дело нам встречались грузовики, перевозившие трубы.По новому трубопроводу, когда его достроят, на Донбасс пойдет вода. Окончание работ очень порадует дончан, ведь республика фактически живет в условиях водной блокады. Водитель, который нас вез, говорил, что запуск можно ожидать примерно в конце марта – начале апреля.Сейчас в дома жителей Донецка вода поступает раз в три дня в течение двух часов, с 19 до 21 часа. В действительности она начинает идти уже в начале седьмого вечера. Ежедневно каждому абоненту местного мобильного оператора «Феникс», то есть по сути всем местным жителям, приходят СМС, где подробно расписывают, на какие улицы и в какие микрорайоны Донецка и Макеевки вода поступит. Ее напор не достигает верхних этажей, поэтому люди берут емкости и набирают из подвалов многоэтажек. Это техническая вода, она не годится для питья и приготовления пищи.Естественно, речь идет только о холодной воде, горячей нет уже год.Питьевую воду дончане покупают на разлив в киосках, которые можно заметить во дворах домов. Она стоит четыре рубля за литр, то есть 5-литровая емкость обойдется в 20 рублей.В республике приняли решение освободить граждан от оплаты водоснабжения до тех пор, пока оно не наладится.В начале года власти ДНР объявили о том, что в республике начинают работать российские сотовые операторы. Увы, это пока что не так. По крайней мере, МТС там, где я пробовал, не ловил.Но в республике все пользуются услугами местного сотового оператора – «Феникс». Качество связи не идеальное, но вполне сносное.Из других регионов РФ звонки на «Феникс» стоят примерно 4,5 рубля за минуту. Возможно, для разных операторов тариф считают по-разному, но в целом вполне демократично, но жители Донбасса всё же ждут по-настоящему внутрироссийских тарифов.Существует несколько видов тарифов донецкого оператора. Я, например, пользуюсь, тарифом «Свободный». К сожалению, на него уже новых абонентов не подключают. Он без абонплаты, поэтому деньги на счету, когда я не пользуюсь связью, остаются в сохранности.Звонки на «Феникс» для меня стоят 24 копейки за минуту, на городские номера по месту – 60 копеек, в другие регионы России – 6 рублей.Многие местные жители предпочитают тариф «Удобный». Он отличается от «Свободного» тем, что в нем предусмотрена абонплата 180 рублей в месяц. Но при этом звонки абонентам «Феникса» бесплатные и безлимитные.До недавнего времени в ДНР действовал только местный Центральный республиканский банк. Теперь в республику вошел и активно расширяется российский «Промсвязьбанк» (ПСБ). Он начал просто с банкоматов, а теперь стали появляться и отделения, в основном, в одних помещениях с ЦРБ.Появление российских банкоматов очень удобно для местных владельцев банковских карт РФ. Раньше наличные деньги можно было с них снять только в специальных пунктах, где происходит обналичка. Там брали за услуги в разное время от 6 до 10 процентов. Теперь люди, как и в других регионах России, снимают средства в банкоматах ПСБ беспроцентно или под минимальный процент, в зависимости от того, какому банку принадлежит карта. Кстати, в некоторых маркетах и аптеках Донецка уже принимают оплату с российских банковских карт.В общем, в прифронтовом Донецке, находящемся под жестокими обстрелами ВСУ, жизнь продолжается. Люди живут своими проблемами и заботами. Работают, учатся, женятся, рожают и воспитывают детей, ходят за покупками. При этом значительная часть мужского населения республики служит в армии и участвует в военных действиях, защищая свой регион и свои семьи.Жить на Донбассе сейчас совсем непросто, но люди верят в победу и не теряют надежды на то, что со временем всё наладится.