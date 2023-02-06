Реформы Петра I до начала Северной войны (1698–1700)

Принудительное бритье бород и укорачивание кафтанов
В конце XVII века Россия значительно отставала от всё более уходящей вперёд Европы. В Европе Россию считали страной не только отсталой, но и дикой. Слухи о ней там ходили самые невероятные и нередко лживые.
Но какой же в действительности была Россия в конце XVII века, перед началом реформ Петра Первого?
Начнём с общества.
Люди были чересчур религиозными: практически всё, что они делали, было тесно связано с религией. Людей другой религии русские ненавидели и презирали, а самым страшным грехом считалось предательство веры. Иностранцев считали еретиками. Впрочем, и иностранцы отвечали взаимностью, называя всех православных "схизматиками" (намек на то, что они виновны в расколе христианства).
Более 95 % населения страны жили в сельской местности. Жизнь крестьян в деревне отличалась однообразием. Работали на себя и помещика, ходили в церковь, в свободное время часто злоупотребляли алкоголем. Возникла даже пословица:
«Если человек не пьёт, то он либо больной, либо подлец».
Большинство русских крестьян в тот период не были такими уж бедными, как об этом часто говорят. В Европе в то время, к примеру, иметь корову считалось признаком достатка, а в России, если у крестьянина не было коровы, то его считали бедным.
Каждый в России имел своё жильё. Но, несмотря на это, улицы были переполнены нищими, просящими милостыню. И часто эти «нищие» неплохо на этом зарабатывали, ведь согласно православным традициям не дать милостыни считалось ужасным грехом.
У всех слоёв населения существовал культ бороды, согласно которому брить бороду считалась грехом. Этот культ поддерживался и распространялся церковью. Священники утверждали: бритьё бороды – самое гнусное и позорное дело. Бог создал нас по своему образу и подобию, и нарушать это подобие – смертный грех.
Излишний вес вызывал уважение и был признаком красоты, как для мужчин, так и для женщин. Поэтому царевну Софью, которая была полной, иностранцы описывали как страшную и непривлекательную, а русские – как красавицу. Толстый человек с длинной бородой и в длинном кафтане считался идеалом.
Богатые дворяне не стыдились роскоши: мало-мальски зажиточный дворянин выезжал в дорогой карете, запряжённой как минимум шестёркой лошадей.
Что касается царя, то при Михаиле Фёдоровиче или Алексее Михайловиче считалось делом государственной важности, если царь покидал Кремль, чтобы посетить Коломенское или подмосковные монастыри. Поэтому поведение Петра, который посещал Кремль только в случае крайней необходимости, вызывало ропот в народе. Ещё более народ стал возмущаться, когда Пётр вздумал ехать за границу вместе с великим посольством, а вернувшись, ходил в немецкой одежде.
Бритье бород
Но гораздо больше недовольства вызывала другая мера Петра: вернувшись из путешествия, царь начал брить бороды своим приближённым.
26 августа 1698 года, на следующий же день после возвращения из-за границы, Пётр в Преображенском встречал приветствующих его возвращение бояр. Неожиданно царь велел подать ножницы и первым отрезал бороду у боярина и генералиссимуса Шеина. Вторым бороды лишился князь Ромодановский, который правил страной в отсутствие Петра. Затем дошла очередь и до всех остальных бояр.
Некоторые посчитали этот случай гневом царя или просто шуткой. Но уже через несколько дней выходит указ, по которому брить бороды должны все. Сначала Пётр хотел побрить всю страну, исключая духовенство. Но бритьё бород сразу вызвало протесты в среде горожан и крестьян. Дворяне же встретили эту реформу более покорно и вскоре расстались со своими бородами.
Многих брили принудительно: в конце XVII и в начале XVIII века на улицах Москвы и других городов часто можно было встретить солдат, которые насильно обрезали бороды и укорачивали кафтаны. У некоторых дворян, которые ни за что не хотели расставаться с бородами, те вырывались с мясом.
Вскоре Пётр понял, что крестьяне, горожане и купцы ни в коем случае не захотят расставаться с бородами. Поэтому он ввёл специальный налог на них. Теперь, чтобы получить право носить бороду, купец должен был заплатить 100 рублей в год, дворяне и чиновники – 60 рублей. Сумма по тем временам более чем значительная: за 100 рублей можно было купить каменный дом в Москве. С крестьян за каждый въезд и выезд из города брали по 1 копейке. Те, кто заплатил налог, вешали на шею специальную табличку с надписью: «Деньги взяты».
С этих пор и вплоть до окончания правления Николая I бороды в России разрешалось носить только духовенству, крестьянству и купечеству. Цель такой резкой меры очевидна: Пётр хотел сделать россиян хотя бы внешне похожими на европейцев.
Одежда
Чтобы окончательно русские стали похожи на европейцев, царь решил ввести и европейскую одежду. Прежняя русская одежда не отличалась ни красотой, ни удобством. На рубашку и шаровары, заправленные в сапоги, русский дворянин надевал сначала жупан, затем длинный кафтан. Рукава были длинные и широкие. Но это была домашняя одежда.
Для выхода в свет поверх кафтана надевалась ещё ферязь, длинная и широкая одежда из бархата с такими же широкими рукавами. В XVI–XVII веках эта одежда практически не изменилась за два века, такого понятия как «мода» до Петра не существовало вообще.
Боярская одежда в XVII веке
Новая одежда, введённая Петром, коренным образом отличалась от старой.
4 января 1699 года царь подписал указ о том, согласно которому боярам, царедворцам и служилым людям запрещено было приходить в Кремль в старинной одежде. Приходить приказывалось в венгерских кафтанах. К лету всем предписывалось сшить себе саксонские кафтаны.
Непременным атрибутом европейского костюма считался парик, введённый в России в 1700 году. Парики были разной формы. Сначала они были высокие, с длинными локонами, но с 1715 года их размеры постепенно уменьшаются.
Была заменена и обувь. Вместо старых сапог появились ботфорты, которые представляли собой жёсткие сапоги, спереди они были выше колен, а сзади имели глубокий вырез, что позволяло легко сгибать ногу.
Тогда же в стране появились и первые галстуки – шейные платки. Женщины тоже стали носить европейскую одежду – немецкие платья с корсетами. Женские парики сильно отличались от мужских, были намного сложнее, иногда даже делали парик в форме парусника. Их смазывали салом, пудрили, а иногда посыпали мукой. Понятно, что такие парики не могли быть удобными, но всё равно долгое время пользовались популярностью.
Изменив внешний облик дворянства и служивого сословия, нужно было проводить и более глубокие реформы. Но даже изменение внешнего вида наткнулось на яростное сопротивление различных слоёв населения.
Европейская мода в XVIII веке
Реформа календаря
Россия XVII века очень сильно отличалась от Европы. Существовало даже своё летоисчисление от так называемого сотворения мира. Считалось, что мир был сотворен за 5 508 лет до нашей эры. Следовательно, 1699 год по древнерусскому летоисчислению был 7 207 годом от сотворения мира. Кроме того, Новый год отмечался 1 сентября. Всё это переняли из Византии.
20 декабря 1699 года указом Петра велено было Новый год отмечать, как и в Европе, 1 января, а летоисчисление вести от Рождества Христова. Предписывался также и обряд отмечания Нового года: после молебнов в церквях все должны были поздравлять друг друга; домовладельцам предписывалось ставить перед воротами новое украшение – ёлки, которые должны были стоять до 7 января.
Во время фейерверка и пушечной пальбы на Красной площади каждый должен был стрелять из ружей или запускать свои фейерверки. Так в Москве завершили старый 7207-й и начали новый 1700 год.
Первый орден
В 1699 году Пётр учредил и первый русский орден – Андрея Первозванного. 20 марта секретарь австрийского посольства Иоганн Корб записал в дневнике:
«Его царское величество пожаловал боярина Головина первым кавалером этого ордена и дал ему знак оного».
Первый российский орден имел покрытый эмалью крест в виде буквы «Х». На таком кресте, по преданию, был распят апостол Андрей Первозванный. Этот крест кавалеры ордена носили на широкой голубой ленте через правое плечо. Орден включал восьмиконечную звезду с круглым центральным медальоном, в котором также помещалось изображение Андреевского креста. По кругу шла надпись – девиз ордена «За веру и верность». В первом уставе ордена, который писался при непосредственном участии Петра, указывалось, кому и за что он должен вручаться:
«В воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям».
При Петре состоялась 40 награждений этим орденом, причём одновременно кавалерами ордена могли быть не больше 12 россиян и 12 иностранцев. Кандидат на орден должен был иметь княжеский или графский титул, быть генералом, министром, губернатором или иностранным послом. Губернаторам орден могли дать за десятилетнюю добросовестную службу. При этом всем кавалерам ордена должно быть не менее 25 лет.
Сам Петр удостоился этого ордена лишь седьмым в 1703 году за взятие в плен двух шведских кораблей. В последующем, вплоть до революции 1917 года, орден оставался высшим в России. Его удостаивались великие полководцы, государственные деятели, а также члены императорской семьи и иностранные монархи. Этим орденом был потом награждён даже Наполеон.
Удивительно, что Россия до конца XVII века оставалась страной, где не было орденов и вообще знаков отличия. В армии основной наградой для солдата были деньги, для военачальников – поместья, деревни, крепостные крестьяне.
Судьба реформ
Первые реформы Петра, как видим, были поверхностные, ещё предстояло провести множество реформ: военную, административную, политическую, денежную и много других. Но даже эти первые поверхностные реформы оказали огромное значение на жизнь страны.
Да, крестьян реформы мало затронули, они, как и прежде, продолжали носить старую привычную одежду и не брить бороды. Они сопротивлялись всем новшествам Петра I: от прорытия каналов между реками до введения нового летоисчисления. В народе говорили, что реформы Петра противоречат православию. Даже перенос Нового года на 1 января устраивал не всех, люди говорили: «Не мог же бог создать землю 1 января, посреди зимы!» Что уж говорить о посылке дворян учиться за границу «к еретикам». А бритьё бород, европейская одежда – тем более богохульство в народном представлении.
Но реформы Петра – не единственный пример в истории, когда все новое вызывало неприятие народных масс.
Другой пример – крещение Руси князем Владимиром. Тогда язычники ни за что не хотели принимать новую неизвестную для них веру, поэтому часто христианство насаждалось насильно, хотел ли этого кто-нибудь или нет. И за семь веков русские князья и цари так постарались сделать свой народ православным, что к XVII веку религия практически превратилась в суеверие, и почти всё в жизни людей было тесно связано с ней.
Тем не менее все эти и многие другие реформы были необходимы России, и народные массы их всё-таки в итоге приняли, хоть и с запозданием.
Вполне обоснованную критику здесь может вызывать лишь то, какими методами они проводились. Резкие, коренные нововведения, изменение образа жизни всегда вызывали сопротивление населения. Но если реформатор был прав, то его перемены в конце концов принимали все. Время – самый справедливый судья, и оно в итоге показало правоту Петра.