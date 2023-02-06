Реформы Петра I до начала Северной войны (1698–1700)



Принудительное бритье бород и укорачивание кафтанов

«Если человек не пьёт, то он либо больной, либо подлец».

Бритье бород

Одежда



Боярская одежда в XVII веке



Европейская мода в XVIII веке

Реформа календаря

Первый орден

«Его царское величество пожаловал боярина Головина первым кавалером этого ордена и дал ему знак оного».

«В воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и Отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским добродетелям».

Судьба реформ