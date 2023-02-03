Операции «Горы» и «Море»

Советская 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20) и ее расчет на позиции под Новороссийском. 1943 г.
Черноморская группа войск
29 декабря 1942 года Ставка приказала командованию Закавказским фронтом (ЗФ) организовать удары на Новороссийск и Краснодар с генеральной задачей перехватить в районе Тихорецкой железную дорогу Армавир – Ростов.
4 января 1943 года Сталин дал указание командующему Закавказским фронтом Тюленеву перенести центр тяжести действий фронта (Как 1-я танковая армия Макензена избежала кавказского котла) в район Черноморской группы. Войска Петрова должны были прорваться к Тихорецкой, мешая противнику уйти с Северного Кавказа на запад, затем вести наступление на Батайск, Азов и Ростов с востока, блокируя северокавказскую группировку вермахта. Черноморская группа должна была пойти в наступление не позднее 12 января.
Генералы Тюленев и Петров начали готовить масштабную операцию. Ситуация была сложной. Зима, а тем более январь – не лучшее время для наступления в горах. Морозы, отроги гор покрыты глубоким снегом. Плюс масштаб операции. О таком в Тбилиси – там был штаб ЗФ, и не мечтали. Командование ЗФ с ноября 1942 года готовилось наступать на майкопском направлении. Там развивали дорожную сеть, накапливали запасы и готовили войска.
В состав Черноморской группы войск входили 46-я, 18-я, 56-я и 47-я армии, 5-я воздушная армия. В Черноморскую группу собирались перебросить из Северной группы 10-й гвардейских и 3 стрелковых корпуса, 2 дивизии из состава 58-й армии. Также группа усиливалась 3 танковыми бригадами, одним таковым полком и 5 отдельными танковыми батальонами. Всего более 300 танков.
Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. На переднем плане снайперская пара – С. Матарьян и Б. Бондаренко. 1942 г.
Операция «Горы»
Советское командование разработало планы двух операции под условными названиями «Горы» и «Море».
В плане «Горы» главная роль отводилась 56-й армии, командовал которой хорошо показавший себя в обороне Туапсе командарм-18 генерал Гречко. Соответственно камандарм-56 генерал Рыжов принимал 16-ю армию.
В состав 56-й армии включили 6 стрелковых дивизий, 7 стрелковых и 2 танковые бригады, один танковый полк, 2 танковых батальона, 4 артиллерийских и 3 минометных полка, группу гвардейских минометов. В полосе армии Гречко сконцентрировали свыше 1,1 тыс. орудий и минометов и более 190 танков. Армия должна была двумя ударными группами за четыре дня прорвать оборону противника в районе Горячего Ключа и Крепостной, разгромить врага – 9-ю румынскую кавалерийскую и 1-ю словацкую моторизованную дивизии, освободить Краснодар и занять переправы через р. Кубань. Ввиду ограниченности дорожной сети часть армии готовилась наступать на левом фланге, здесь наносился вспомогательный удар на Холмскую, Марьянскую.
Справа от 56-й армии должна была нанести удар 18-я армия (3 дивизии и 6 бригад, 950 орудий и минометов). Армия также наступала на краснодарском направлении с целью разгрома немецкого 44-го корпуса из состава 17-й армии и выхода к р. Кубань восточнее Краснодара. 46-я армия генерала Леселидзе (5 дивизий и 2 бригады) наступала на майкопском направлении. Она должна была разгромить вражеский 49-й горнострелковый корпус, освободить Майкоп, выйти главными силами к Кубани в районе Усть-Лабинска.
На втором этапе операции армии Черноморской группы должны были развить наступление на Тихорецк и занять его к концу января. О Батайске и Ростове, что было в директиве Ставки, не упоминалось. Командование ЗФ сомневалось, что войска дойдут хотя бы до Тихорецкой.
Бойцы немецкой 1-й горнопехотной дивизии, 22 декабря 1942 года
Застрявший немецкий тягач Sd. Kfz. 8, буксировавший 88-мм зенитное орудие FlaK 36 на Кавказе. Январь 1943 г.
Операция «Море»
Операция «Море» проводилась во взаимодействии с Черноморским флотом. Она состояла из трёх этапов.
На первом этапе 47-я армия генерала Камкова (5 дивизий и 5 бригад, более 850 орудий и минометов) частью сил должна была проломить оборону противника в районе Абинской, занять Крымскую, создав условия для освобождения Новороссийска и продвижения вглубь Таманского полуострова.
На втором этапе операции собирались освободить Новороссийск ударом армии Камкова с суши и морского десанта из района Южная Озерейка.
Третий этап – полное освобождение Таманского полуострова к концу января.
С воздуха операцию поддерживали 270 самолетов 5-й воздушной армии (4 авиадивизии и 6 отдельных полков) и авиация Черноморского фронта.
Ознакомившись с планом операции, советская Ставка обратила внимание, что штаб ЗФ «забыл» о развитии наступлении на Батайск. Поэтому план подкорректировали. Несмотря на спешку, наступление Черноморской группы затягивалось, в силу как объективных, так и субъективных причин. Поэтому Ставка разрешила отложить начало операции на четыре дня.
Перегруппировку войск начали с запозданием, дорог было мало, они были в очень плохом состоянии, чаще всего на них нельзя было использовать автотранспорт, только гужевой транспорт. А с изменением погоды дороги, проходимые с сухое время года, становились вообще непроходимыми. Оттепели приводили к тому, что бурное таяние снегов парализовало движение на дорогах.
Командование не использовало возможности имеющихся инженерных войск в подготовке операции. План наступления Черноморской группы был разработан без учёта дорожной ситуации. В результате в первый период наступления наши войска не имели дорог, и их снабжение было минимальным. Только с выходом в район Хадыженская и Апшеронская ситуация улучшилась.
У немцев с дорогами был порядок. Они об этом заранее позаботились. Поэтому немецкое командование могло маневрировать силами, усиливать войска на нужном направлении.
В итоге к началу наступления командованию ЗФ не удалось создать мощные ударные группировки. Не был накоплен необходимый для успешного прорыва боезапас. Половина войск Черноморской группы находилась на пути к местам сосредоточения, застревала в многокилометровых пробках.
Немецкое штурмовое орудие StuG III Ausf. F-8 в пригородах Новороссийска. В кадре также видно немецкое 88-мм зенитное орудие. Декабрь 1942 г.
Наступление. Первый этап
Первой 11 января 1943 года из района северо-восточнее Туапсе пошла в наступление 46-я армия. Она нанесла удар двумя дивизиями на левом фланге на Нефтегорск. Удар был вспомогательный, чтобы отвлечь противника. Боеприпасов в армии хватало, так как их начали копить ещё во время подготовки Майкопской операции. Правда, половина артиллерии не смогла занять позиции по причине проливных дождей и проблем конского состава. Поэтому артиллерийская подготовка была слабой.
Немцы довольно легко отбили атаку наших войск. Затем сами контратаковали и потеснили советскую дивизию. Но 12 января командующий 17-й армией генерал Руофф, согласовывая маневр с отступлением 1-й танковой армии Макензена, начал отвод своего левого фланга на рубеж Хадыженский – Апшеронский. 12-го гитлеровцы оставили перевалы Марухский, Клухорский, Санчаро и Белореченский. Войска 46-й армии, а за ними и 18-й, начали преследование неприятеля.
12 января, не дождавшись полного сосредоточения сил, 47-я армия начала операцию «Море». В это время переданный Камкову 3-й стрелковый корпус застрял в Кабардинке, а 383-я стрелковая дивизия была в Туапсе. Эти войска появятся на передовой только через две недели. Командование 47-й армии, пытаясь пробить брешь через Абинскую на Крымскую, бросал подходившие бригады и дивизии по частям, по мере подхода. При этом разведку позиций противника, его сил своевременно не провели. В результате 47-я армия понесла большие потери, а продвижение было минимальным.
15 января на главном направлении пошла в наступление 56-я армия. Тоже не в полном составе. Штаб армии прибыл на место 10-го. На размытом дождями Шабановском и Хребтовом перевалах застряла корпусная и дивизионная артиллерия. К началу наступления была только треть артиллерии. Застрял на участке дороги Сторожевая – Шабановское из-за нехватки топлива 10-й гвардейский стрелковый корпус. Поэтому соединения второго эшелона армии вводились в бой с марша.
В 7-дневных тяжелых боях войска Гречко продавили оборону немецкого 5-го армейского корпуса генерала Ветцеля западнее Горячего Ключа, продвинулись до 20–30 км. Советские войска вышли на подступы к Краснодару. Дальше пройти не смогли. Окончательно отстала артиллерия, не хватало боеприпасов.
На этом первый этап Новороссийско-Майкопской операции закончился.
Советские автоматчики в бою за освобождение Новороссийска