Операции «Горы» и «Море»



Советская 152-мм гаубица-пушка образца 1937 года (МЛ-20) и ее расчет на позиции под Новороссийском. 1943 г.

Черноморская группа войск



Красноармейцы на позиции обороняют горный перевал на Кавказе. На переднем плане снайперская пара – С. Матарьян и Б. Бондаренко. 1942 г.

Операция «Горы»



Бойцы немецкой 1-й горнопехотной дивизии, 22 декабря 1942 года



Застрявший немецкий тягач Sd. Kfz. 8, буксировавший 88-мм зенитное орудие FlaK 36 на Кавказе. Январь 1943 г.

Операция «Море»



Немецкое штурмовое орудие StuG III Ausf. F-8 в пригородах Новороссийска. В кадре также видно немецкое 88-мм зенитное орудие. Декабрь 1942 г.

Наступление. Первый этап



Советские автоматчики в бою за освобождение Новороссийска