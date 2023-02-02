Военное обозрение
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Группа проходивших тренировку в Британии украинских военных сдалась в плен на Донбассе через несколько минут после начала боя

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Группа проходивших тренировку в Британии украинских военных сдалась в плен на Донбассе через несколько минут после начала боя

Всё чаще появляются сообщения о том, что украинское командование бросает в бой на Донбассе (от Угледара до Артёмовска и территорий к западу от Кременной) военнослужащих, которые ранее проходили подготовку в натовских странах. Это в том числе украинские военные, которых обучали на полигонах Германии, Британии, Польши. В надежде переломить ситуацию на Донбасском фронте, в бой командование ВСУ бросает как тех, кто проходил достаточно длительную подготовку, так и тех, кто прошёл максимум двухнедельный курс.


Информационная служба РИА Новости, ссылаясь на заявления пленного украинского военнослужащего, пишет о том, что пленена была группа военнослужащих ВСУ, которые вернулись на Украину после прохождения обучения на британской базе Воркоп.

Украинский военнопленный (названо его имя – Артём Коваленко) сообщил о том, что в плен он и его сослуживцы сдались уже примерно через 20 минут боя к востоку от Святогорска.

Коваленко рассказал, что в Британии их обучали штурмовать окопы противника, вести бои в зданиях, действиям в составе подразделений в условиях городской застройки. По заявлению украинского пленного, отправка в Британию шла из Львова через Польшу. Общий курс обучения продлился три недели.

Военнослужащий говорит, что в Святогорске он и его сослуживцы жили на турбазе. Командование направило их на позицию с целью держать оборону. Однако как только они на позициях появились, начался интенсивный бой. Российские подразделения обошли их с флангов, в результате чего подготовленным в Британии военнослужащим ВСУ оставалось только сдаться. Происходило это в декабре 2022 года.

Напомним, что ранее в Минобороны Польши заявили о намерении сократить вдвое срок обучения украинских танкистов для получения навыков эксплуатации танков Leopard 2. По некоторым данным, польские инструкторы собираются тратить на обучение одного украинского военнослужащего не более 5 дней.
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39 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 06:17
    +9
    Группа проходивших тренировку в Британии украинских военных сдалась в плен

    учили правильно сдаваться в плен, без ущерба для здоровья
    1. Олаф Уксимае
      Олаф Уксимае Сегодня, 06:22
      +12
      Нет , это наши братья им не оставляют ни шанса применить полученные знания.
      1. ARIONkrsk
        ARIONkrsk Сегодня, 07:43
        +2
        Цитата: Олаф Уксимае
        Нет , это наши братья им не оставляют ни шанса применить полученные знания.

        Братьями теперь они обратно станут только если мы возьмем Киев и сменим власть.
        1. GELEZNII_KAPUT
          GELEZNII_KAPUT Сегодня, 08:02
          0
          Цитата: ARIONkrsk
          Братьями теперь они обратно станут только если мы возьмем Киев и сменим власть.

          Он про штурмующих!)
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 06:20
    +10
    Одно дело "учили"Другое-реальный бой.Впрочем,хорошо для всех.Одни живы остались другие выполнили задачу.
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 06:59
      +7
      В Гейропе не получилось закрепиться, к бандере не захотелось, пришлось "рашистам-оркам" (ирония) сдаться! В принципе, лучше чем с бандерой на сковороде кувыркаться...
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 07:42
        +1
        Ну вот ,прошлый раз я так и написал,что после обучения укро воины сразу руки в гору ,если живые останутся,а меня минусовали.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 06:22
    0
    Отличная подготовка, что сказать. Если все так и дальше пойдет-пусть готовят побольше. И да, в плен можно сразу на "леопарде" если что...
    А если серьезно-это еще и означает, что тот самый "резерв" который готовился для очередной имитации наступления , для отчета перед западными хозяевами , все таки начали потихоньку дербанить. Не хватает уже мобилизованных и теробороны чтоб все дыры на фронте заткнуть.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 06:48
      +7
      Цитата: голос_разуma
      Не хватает уже мобилизованных и теробороны чтоб все дыры на фронте заткнуть.

      Еще есть резерв из выехавших. В ту же Польшу. Но попробуй достань! ))) Впрочем, не удивлюсь, если поляки пинками оттуда гнать будут, как и другие страны. Может лучше, чтобы там и остались? И растворятся "украинцы" как сахар в чае.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 07:00
        +1
        Поляки вербуют,причем достаточно агрессивно среди получивших "карту поляка"на войну..Польское гражданство надо еще "подписать кровью"
      2. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:02
        0
        Это ты хорошо придумала -"сахар в чае"
    2. двп
      двп Сегодня, 07:41
      0
      Между прочим сейчас за уничтожение Леопарда или Абрамса 10млн руб платят. Нужно просто объявить:украинский экипаж сдавшийся вместе с Лео и Абрамом получит 1млн. долларов. За танки советских типов 500 тыс долларов. Война продлится не долго.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 08:09
        0
        Неее. Глупо будет. Из-за миллиона долларов станут беречь и бегать за ними с просьбой сдаваться. Укропам это на руку.
    3. Аргон
      Аргон Сегодня, 08:03
      +1
      Рукодвство посчитало ,что если они убучались в гейропа , то они уже Рэмбо и бросили в котел. Голливуд не прошел! Вояки то сразу почуяли ,что происходит и Рэмбо из них так себе.
  4. МВГ
    МВГ Сегодня, 06:26
    +6
    Группа проходивших тренировку в Британии украинских военных сдалась в плен на Донбассе через несколько минут после начала боя
    - вот это правильно. Научились у англов самому главному - пусть другие воюют. Другим тоже пусть расскажут. Так, глядишь, и танки модные нам привезут.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:27
    +3
    в плен он и его сослуживцы сдались уже примерно через 20 минут боя
    Вчера некоторые явно проукраинские комментаторы старательно утверждали, что даже сокращенная подготовка на НАТОвских базах дает преимущество в/сл ВСУ, в т.ч. и и подготовка танковых экипажей "Леопардов" по программе сокращенной вдвое. В статье говорится о тех кто проходил полный (не сокращенный) курс подготовки, а что будет с так называемыми "абортниками" (сокращенный курс)? И это пехота, подготовка которой значительно отличается от подготовки танковых экипажей.
    польские инструкторы собираются тратить на обучение одного украинского военнослужащего не более 5 дней.
    1. Гуран33 Сергей
      Гуран33 Сергей Сегодня, 06:42
      +4
      5 дней..вполне достаточно чтобы запомнить названия приборов и подёргать рычаги управления на полигоне..Жить захочешь ,не так раскорячишся..В начале операции стреляли листовками,Вот и сейчас эти "десять миллионов" распространить на них и закидать инструкциями о сдаче "металлолома"
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 07:09
        +2
        "запомнить названия приборов", на аглицком али дойчешпрахе?
        Где-то читала, что обезьяну научили летать на лёгкомоторном самолёте...
        Вначале всё шло хорошо, а закончилось плохо: шимпанзе в полёте вспомнила, что забыла "подёргать" винт.)
      2. Карат
        Карат Сегодня, 07:11
        +4
        Цитата: Гуран33 Сергей
        5 дней..вполне достаточно чтобы запомнить названия приборов и подёргать рычаги управления на полигоне.


        По моему речь шла о сокращении курса с 10 до 5 недель. Откуда автор взял 5 дней непонятно.
    2. ник7
      ник7 Сегодня, 07:26
      0
      подготовка танковых экипажей "Леопардов" по программе сокращенной вдвое.

      Если танкисты ВСУ прошли войну то особо готовить их не нужно, достаточно научить какие рычаги и кнопки нужно нажимать.
  6. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 06:40
    +1
    А "группа" - это сколько в человеках (штуках)? Не думаю, что это большая военная тайна. Но ведь никогда не уточняют. М.б. группа это 100 человеков. Или двое?
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 07:15
      +1
      Двоим проще договориться, чем половиной роты.
  7. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 06:42
    +4
    Интересно, а курс лётчиков камикадзе они будут вводить? Взлёт, ориентировка по рельефу местности, посадка необязательна.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 07:13
      +5
      Цитата: Glock-17
      Взлёт, ориентировка по рельефу местности, посадка необязательна.


      Правильно посадить самолёт наше ПВО поможет.
  8. Курганец-45
    Курганец-45 Сегодня, 06:47
    +4
    Правильно, их же штурмовать учили, а не обороняться, на этом наши полномочия всё как говорится:)
  9. Bingo
    Bingo Сегодня, 06:51
    +5
    laughing
    На свою голову научили воевать, то есть они не как теробараны идут на убой, а оценивают обстановку. А если обстановка - "все, приплыли"? Таки правильно сделали - в безнадежной ситуации
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:05
      +1
      Довелось мне в своё время пообщаться с одним американцем пленённым немцами в битве при Арденнах. Говорил их взвод укрылся в доме после от артобстрела.Через некоторое время к ним подошёл немецкий парламентёр и предложил сдаться в противном случае дом бы снесли артиллерией. Ситуация безвыходная и решение о сдаче принимали голосованием. Вернулся после плена домой и остался героем. Никто его не осудил, что попал в плен.
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 08:02
        0
        Дык я тоже без шуток написал. Это мясо в окопе нихрена не соображает, ему стволом перед носом помахали с воплем "сдашся в плен - расстреляем", так он сидит и верит, что его в плену командир, который давно по тапкам в тыл вдарил - найдет и обязательно расстреляет
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 06:54
    +2
    Три недели... Курс молодого бойца должен быть 3 месяца.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 07:23
      +1
      Ну, Андрей, Вы скажете тоже - три месяца кормить, поить, учить... к концу "обучения" они и не нужны уже будут на окраине. Ну если только в составе польских ополченцев.
  11. aybolyt678
    aybolyt678 Сегодня, 07:09
    +2
    По некоторым данным, польские инструкторы собираются тратить на обучение одного украинского военнослужащего не более 5 дней.
    а вот эта фраза сильно смахивает на дезинформацию, так же как когда то говорили что не будут давать тяжелого вооружения..... все дадут и авиацию и ракеты
    смысл обучать танкиста 5 дней? это же типа дорогие танки! или может быть их задача что бы быстро выбили немецкие танки чтобы быстрее переходить на американские? для загрузки именно американского ВПК?
  12. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 07:14
    0
    А я думал, что после обмена мариупольских "азовцев" наши в плен никого не берут.
  13. Denis812
    Denis812 Сегодня, 07:17
    +1
    Продолжение в интервью:
    - А чему вас учили в Англии?
    - Что делать, если группу обходят с тыла
    - А учили ли что делать если обходят с фланга?
    - Нет. Русские солдаты используют злобную коварную тактику не предусмотренную истинно демократическими войнами.
    1. Metallurg_2
      Metallurg_2 Сегодня, 07:22
      0
      Когда слышишь слова "законы и обычаи войны" - становится смешно. Ну нет на войне ни законов, ни обычаев
  14. иван2022
    иван2022 Сегодня, 07:35
    0
    В 21 веке Война окончательно утратила ореол святости. Только бизнес.
    Даже до hohliv, прославленных своей фирменной хитростью, стало наконец доходить, что носится с идеей "святой войны за Свободу"-в наше время-значит "потерять лицо". И прославиться на весь мир полными кретинами.
  15. Alex242
    Alex242 Сегодня, 07:38
    0
    Украинский военнопленный (названо его имя – Артём Коваленко) сообщил о том, что в плен он и его сослуживцы сдались уже примерно через 20 минут боя к востоку от Святогорска.

    хорошее решение, чем раньше тем лучше ( в данном случае - живым останешься.. )
  16. Дед-дилетант
    Дед-дилетант Сегодня, 08:01
    0
    По некоторым данным, польские инструкторы собираются тратить на обучение одного украинского военнослужащего не более 5 дней
    А чего так долго-то? Дали мехводу проехать взад-веред, метров сто, дали отстрелять пару снарядов, и чему там еще обучать? Все равно большинство больше на поле боя не успеет сделать, так зачем тратить польское время?
  17. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:06
    0
    Ну так ребята побыли в мирной обстановке, получали наверное нормальные бабки, значит не дураки. Хотя чему можно научить за 3 недели не понимаю.
  18. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:11
    0
    Группа проходивших тренировку в Британии украинских военных сдалась в плен на Донбассе через несколько минут после начала боя
    . Очевидно одно... они сдаются, большинство, только за тем, что б спасти свои жизни!!! У них сохраняется настрой и надежда, нас победить и они упорно ждут, когда запад им поможет.
    Какие их этого можно сделать выводы??? Разные, но все с одним и тем же оттенком, очем не хорошим для нас!!!