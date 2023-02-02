Группа проходивших тренировку в Британии украинских военных сдалась в плен на Донбассе через несколько минут после начала боя

Всё чаще появляются сообщения о том, что украинское командование бросает в бой на Донбассе (от Угледара до Артёмовска и территорий к западу от Кременной) военнослужащих, которые ранее проходили подготовку в натовских странах. Это в том числе украинские военные, которых обучали на полигонах Германии, Британии, Польши. В надежде переломить ситуацию на Донбасском фронте, в бой командование ВСУ бросает как тех, кто проходил достаточно длительную подготовку, так и тех, кто прошёл максимум двухнедельный курс.
Информационная служба РИА Новости, ссылаясь на заявления пленного украинского военнослужащего, пишет о том, что пленена была группа военнослужащих ВСУ, которые вернулись на Украину после прохождения обучения на британской базе Воркоп.
Украинский военнопленный (названо его имя – Артём Коваленко) сообщил о том, что в плен он и его сослуживцы сдались уже примерно через 20 минут боя к востоку от Святогорска.
Коваленко рассказал, что в Британии их обучали штурмовать окопы противника, вести бои в зданиях, действиям в составе подразделений в условиях городской застройки. По заявлению украинского пленного, отправка в Британию шла из Львова через Польшу. Общий курс обучения продлился три недели.
Военнослужащий говорит, что в Святогорске он и его сослуживцы жили на турбазе. Командование направило их на позицию с целью держать оборону. Однако как только они на позициях появились, начался интенсивный бой. Российские подразделения обошли их с флангов, в результате чего подготовленным в Британии военнослужащим ВСУ оставалось только сдаться. Происходило это в декабре 2022 года.
Напомним, что ранее в Минобороны Польши заявили о намерении сократить вдвое срок обучения украинских танкистов для получения навыков эксплуатации танков Leopard 2. По некоторым данным, польские инструкторы собираются тратить на обучение одного украинского военнослужащего не более 5 дней.