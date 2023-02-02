ВВС Израиля нанесли удар по центральной части сектора Газа

Израильская авиация нанесла авиаудар по территории сектора Газа. Информацию об ударе подтвердила пресса служба командования израильской армии.
По последним данным, в общей сложности по объектам на территории палестинского сектора было выпущено не менее 5 ракет класса «воздух-земля». В результате ударов серьёзно пострадали несколько зданий. В ЦАХАЛ утверждают, что удары наносились по объектам группировки ХАМАС, которая израильскими властями признана террористической.
В Израиле нанесение ударов с воздуха по сектору Газа назвали ответом на выпущенную ракету с сопредельной стороны. В Минобороны Израиля заявили, что ракета была перехвачена с помощью одного из комплексов ПВО-ПРО в районе города Сдерот.
Израильская пресса со ссылкой на командование пишет о том, что ракетными ударами было нанесено поражение объектам хранения ракетного топлива и компонентов для изготовления ракет.
Палестинское информагентство Shehab указывает на то, что ВВС Израиля атаковали центральную часть Газы, где максимально велика как плотность застройки, так и плотность населения.
О жертвах авиаудара на данный момент не сообщается.
Напомним, что в последнее время фиксируется очередной виток палестино-израильского конфликта, который вновь может вылиться в серьёзную дестабилизацию на Ближнем Востоке.