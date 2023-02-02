Военное обозрение
Войти Регистрация

ВВС Израиля нанесли удар по центральной части сектора Газа

16
ВВС Израиля нанесли удар по центральной части сектора Газа

Израильская авиация нанесла авиаудар по территории сектора Газа. Информацию об ударе подтвердила пресса служба командования израильской армии.


По последним данным, в общей сложности по объектам на территории палестинского сектора было выпущено не менее 5 ракет класса «воздух-земля». В результате ударов серьёзно пострадали несколько зданий. В ЦАХАЛ утверждают, что удары наносились по объектам группировки ХАМАС, которая израильскими властями признана террористической.

В Израиле нанесение ударов с воздуха по сектору Газа назвали ответом на выпущенную ракету с сопредельной стороны. В Минобороны Израиля заявили, что ракета была перехвачена с помощью одного из комплексов ПВО-ПРО в районе города Сдерот.

Израильская пресса со ссылкой на командование пишет о том, что ракетными ударами было нанесено поражение объектам хранения ракетного топлива и компонентов для изготовления ракет.

Палестинское информагентство Shehab указывает на то, что ВВС Израиля атаковали центральную часть Газы, где максимально велика как плотность застройки, так и плотность населения.

О жертвах авиаудара на данный момент не сообщается.

Напомним, что в последнее время фиксируется очередной виток палестино-израильского конфликта, который вновь может вылиться в серьёзную дестабилизацию на Ближнем Востоке.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 06:46
    0
    милитаристы не могут никак без войны, нет бы вести переговоры
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:49
    +6
    По поводу поведения Израиля на Ближнем Востоке говорится много и часто. Но меня интересует всего пара вопросов к западному "демократическому и цивилизованному" сообществу:
    1. Почему Израилю можно считать Голанские высоты своей территорией, а России Крым (исторически российский) нельзя?
    2. Почему Израиль имеет право наносить удары по инфраструктуре Ирана в целях "предотвращения возможности получить ЯО", а Россия по Украине, президент которой заявлял о желании иметь ЯО, нет?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:05
      0
      Цитата: rotmistr60
      По поводу поведения Израиля на Ближнем Востоке говорится много и часто. Но меня интересует всего пара вопросов к западному "демократическому и цивилизованному" сообществу:
      1. Почему Израилю можно считать Голанские высоты своей территорией, а России Крым (исторически российский) нельзя?
      2. Почему Израиль имеет право наносить удары по инфраструктуре Ирана в целях "предотвращения возможности получить ЯО", а Россия по Украине, президент которой заявлял о желании иметь ЯО, нет?

      "Вы не понимаете, это другое" (с)
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:08
        0
        "меня интересует всего пара вопросов"
        Вы действительно такой наивный или прикалываетесь?)
    2. Петр_Колдунов
      Петр_Колдунов Сегодня, 07:06
      +6
      Потому что Израиль - пудель Америки, в точности как и Украина... а Россия - нет. Пуделю хозяина можно кусать гостей за ноги, хозяин будет только смеяться. Но дать пуделю пинка никто права не имеет! В этом случае хозяин начинает ругаться на гостей.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 08:17
        0
        Пётр, пудель, не пудель, но Израиль отвечает делом на угрозу своей безопасности.
        В секторе Газа тоже не святые живут. Яков Кедми у Соловья всегда прямо заявляет, что в отличие от наших генералов, Израиль не ждёт, когда угроза будет у границ
    3. Александр Эмрис
      Александр Эмрис Сегодня, 07:24
      +1
      Цитата: rotmistr60
      По поводу поведения Израиля на Ближнем Востоке говорится много и часто. Но меня интересует всего пара вопросов к западному "демократическому и цивилизованному" сообществу:
      1. Почему Израилю можно считать Голанские высоты своей территорией, а России Крым (исторически российский) нельзя?
      2. Почему Израиль имеет право наносить удары по инфраструктуре Ирана в целях "предотвращения возможности получить ЯО", а Россия по Украине, президент которой заявлял о желании иметь ЯО, нет?

      1. Большая часть западного мира, кроме США, Голаны считает сирийскими.
      2. Иран не только заявил о желании иметь ядерное оружие, но и запустил далеко продвинувшуюся программу по его созданию.
      У России есть реальные причины воевать с Украиной, но ядерное оружие в нашем случае не более, чем предлог.
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:27
      0
      Цитата: rotmistr60
      По поводу поведения Израиля на Ближнем Востоке говорится много и часто. Но меня интересует всего пара вопросов к западному "демократическому и цивилизованному" сообществу:
      1. Почему Израилю можно считать Голанские высоты своей территорией, а России Крым (исторически российский) нельзя?
      2. Почему Израиль имеет право наносить удары по инфраструктуре Ирана в целях "предотвращения возможности получить ЯО", а Россия по Украине, президент которой заявлял о желании иметь ЯО, нет?

      Потому же почему никто не оспаривает право РФ на Восточную Прусию и Курилы.
      Потому что в отличии от Украины именно Иран обьявил что его главной внешнеполитической целью является уничтожение другого государства.
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 07:56
        +2
        Да да, оправдывать "своих" у вас в крови. Да и кровожадность тоже
        1. Арон Заави
          Арон Заави Сегодня, 08:08
          -1
          Цитата: Аргон
          Да да, оправдывать "своих" у вас в крови. Да и кровожадность тоже

          Вам ли что то нам говорить? laughing
    5. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:54
      +2
      Можно бы ещё вопрос, почему молчит международное сообщество, когда бомбят мирное население, да впрочем не только бомбят..
    6. Комментарий был удален.
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 07:01
    +4
    В ЦАХАЛ утверждают, что удары наносились по объектам группировки ХАМАС, которая израильскими властями признана террористической.

    Видите, как всё просто в "цивилизованном" мире: достаточно сказать:"нам кажется, там засели террористы" - и можно расхреначить в хлам ракетами чужую территорию...

    А США уже ввели санкции против Израиля, грубо нарушающего международное право и осуществляющего постоянную ничем не спровоцированную агрессию против соседних государств?
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:31
      0
      Цитата: Петр_Колдунов

      Видите, как всё просто в "цивилизованном" мире: достаточно сказать:"нам кажется, там засели террористы" - и можно расхреначить в хлам ракетами чужую территорию...

      А США уже ввели санкции против Израиля, грубо нарушающего международное право и осуществляющего постоянную ничем не спровоцированную агрессию против соседних государств?

      Ну да в статье правда скромно умолчали, что в 6 часов вечера из Газы был обстрелян ракетами приграничный Сдерот. И вообще думаю ,что вам теперь сложно учить нас чему либо.
  4. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:08
    +2
    Ждем возмущения либеральной общественности. Смолянинов пусть в слезливом клипе снимется про погибших палестинских детей. Галкин пусть злую сатиру на израильтян со сцены травит. Пугачева пусть возмущается действиями страны своего пребывания сидя в Израиле, Чулпан Хаматова в роли палестинской матери потерявшей сына пусть на сцене театра играет. Назаров с женой в ютуб ролик со стихами против Израиля. Слабо да? ну ну, избирательная такая зашита мира....
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 07:33
      -1
      Цитата: голос_разуma
      Ждем возмущения либеральной общественности. Смолянинов пусть в слезливом клипе снимется про погибших палестинских детей. Галкин пусть злую сатиру на израильтян со сцены травит. Пугачева пусть возмущается действиями страны своего пребывания сидя в Израиле, Чулпан Хаматова в роли палестинской матери потерявшей сына пусть на сцене театра играет. Назаров с женой в ютуб ролик со стихами против Израиля. Слабо да? ну ну, избирательная такая зашита мира....

      У нас своих антивоенных активистов хаатает. Правда их никто с экранов не гонит, собственности не лишает и с работы не увольняет.
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 07:58
      0
      А зачем? Им просто ненавистна Россия и денег они любят! "...В Россию можно только верить!" Это не для них