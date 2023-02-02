Военное обозрение
Войти Регистрация

Турецкий президент: Решение стран Запада об отправке танков Украине - опрометчивое

10
Турецкий президент: Решение стран Запада об отправке танков Украине - опрометчивое

Президент Турции прокомментировал решение западных стран осуществить поставку танков натовского образца на Украину. Напомним, что о таком решении ранее сообщили Британия, Германия, США, а также страны, желающие осуществить реэкспорт танков Leopard для нужд киевского режима.

По словам Реджепа Эрдогана, решение о поставках танков – опрометчивое, так как в конечном итоге может привести к ещё большей эскалации.

Эрдоган:

Это большой риск. И такие поставки выгодны в первую очередь производителям оружия, оружейным баронам.

Президент Турции отметил, что поставки натовских танков точно не содействуют политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

Высказаться при этом Эрдогану пришлось и по поводу поставок Украине БПЛА «Байрактар», которые тоже вряд ли приближают упомянутое им политико-дипломатическое урегулирование. По весьма лукавому заявлению турецкого президента, решение о таких поставках принималось «частной компанией, а не государством». С точки зрения Эрдогана, это, видимо, должно как-то оправдывать официальную Анкару.

Ранее Эрдоган заявил, что желает, чтобы Турция выступила в качестве посредника при урегулировании российско-украинского вооружённого конфликта.

Напомним, что первой натовские танки для Украины пообещала поставить Британия. Речь о танках «Челленджер». Потом о готовности поставок своих танков заявили в Вашингтоне и Берлине, хотя Вашингтон тут же объявил, что поставки могут начаться не ранее конца 2023 года.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
10 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:04
    +5
    Странно,что султана опередили.Может обиделся и говорит о опрометчивости.Про турецкие БПЛА,БМП скромно умолчал
    1. Hellcos
      Hellcos Сегодня, 07:09
      +5
      Про турецкие БПЛА,БМП скромно умолчал


      Нет, он высказался в духе "вы не понимаете, это другое":
      По весьма лукавому заявлению турецкого президента, решение о таких поставках принималось «частной компанией, а не государством».
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 07:11
      +5
      Эрдоган вообще "скромный парень". В Сирии и Ираке творит, что хочет, а Россию и Украину призывает к миру.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 07:20
      +4
      тройные стандарты восточного базара - турецкое оружие оно миротворчески-оборонительное, т.е. полезное, а всё остальное - кака, пилёхо. Вывод простой - слушай дядю Эрдогана и покупай всё турецкое, не прогадаешь
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:10
    +2
    Ну с Байрактарами наши вроде научились разбираться, и их применение сошло к минимуму. А вот как будет с танками образца НАТО пока не понятно.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 08:07
      0
      На Байрактарах Эрдоган сливки снял - боевые действия начального периода помогли компании Baykar продвинуться в сфере прибыльного военного экспорта. Возглавляющий компанию Халук Байрактар в августе сказал, что были подписаны экспортные контракты по TB2 с 22 странами. В настоящее время ежемесячно собирается 20 дронов Bayraktar TB2, заказы на эту и другие модели беспилотников расписаны на следующие три года.

      ”Боевые дроны запрашивают многие страны и регионы, - сказал высокопоставленный турецкий чиновник. - Некоторые государства, которые уже приобрели БПЛА, размещают дополнительные заказы. Все очень довольны результатами. Но технически невозможно удовлетворить такой спрос”, - заявил чиновник.

      Украина для Турции сейчас... мавр сделал свое дело...
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 07:10
    +5
    Ну да, байрактары поставлять это кошерно, а танки это не надо. Видимо дело в том что у зятя Эродогаши пока нет своего танкового заводика- а так бы махом переобулся.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:11
    +3
    решение о поставках танков – опрометчивое, так как в конечном итоге может привести к ещё большей эскалации.
    На словах все верно, а на деле? Участие в конфликте принимают турецкие "Байрактары", бронеавтомобили "Kirpi" и др. Единственно в чем наверное можно быть уверенным, так это в том, что свои "Леопарды" Турция на Украину не пошлет.
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 07:52
    +1
    Не друг, он нам, не друг, и никогда им не был, да и не будет. У него свои планы на Закавказье и Крым.
  6. Alex242
    Alex242 Сегодня, 08:10
    0
    Это большой риск. И такие поставки выгодны в первую очередь производителям оружия, оружейным баронам.

    по ходу вся война только им и приносит большую выгоду....