Турецкий президент: Решение стран Запада об отправке танков Украине - опрометчивое

Президент Турции прокомментировал решение западных стран осуществить поставку танков натовского образца на Украину. Напомним, что о таком решении ранее сообщили Британия, Германия, США, а также страны, желающие осуществить реэкспорт танков Leopard для нужд киевского режима.
По словам Реджепа Эрдогана, решение о поставках танков – опрометчивое, так как в конечном итоге может привести к ещё большей эскалации.
Эрдоган:
Это большой риск. И такие поставки выгодны в первую очередь производителям оружия, оружейным баронам.
Президент Турции отметил, что поставки натовских танков точно не содействуют политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса.
Высказаться при этом Эрдогану пришлось и по поводу поставок Украине БПЛА «Байрактар», которые тоже вряд ли приближают упомянутое им политико-дипломатическое урегулирование. По весьма лукавому заявлению турецкого президента, решение о таких поставках принималось «частной компанией, а не государством». С точки зрения Эрдогана, это, видимо, должно как-то оправдывать официальную Анкару.
Ранее Эрдоган заявил, что желает, чтобы Турция выступила в качестве посредника при урегулировании российско-украинского вооружённого конфликта.
Напомним, что первой натовские танки для Украины пообещала поставить Британия. Речь о танках «Челленджер». Потом о готовности поставок своих танков заявили в Вашингтоне и Берлине, хотя Вашингтон тут же объявил, что поставки могут начаться не ранее конца 2023 года.