Артиллерия ВС РФ разбила колонну резерва противника, пытавшуюся прорваться в Артёмовск со стороны Часова Яра

Украинское командование бросает всё новые и новые резервы с целью не допустить перерезания российскими войсками автомобильных дорог, которые соединяют Артёмовск с городами Часов Яр и Константиновка. После того как российские войска взяли Артёмовск в охват с трёх сторон, дороги на Часов Яр для «бахмутского» гарнизона противника осталась фактически последним связующим с тылом звеном.
Речь идёт о двух дорогах. Одна идёт через Хромово непосредственно в Часов Яр (в северную его часть), а вторая – через Ивановское и южную окраину Часов Яра – в сторону Константиновки.
Однако и эти дороги, особенно южная (та, которая через Ивановское), находятся практически под постоянным огневым воздействием со стороны ВС РФ. Постоянным – в том смысле, что как только на дороге появляется украинская техника, по ней отрабатывают из средств артиллерии и танков. Успели неплохо пристреляться.
Подтвердилась информация о том, что российские артиллеристы разбили колонну ВСУ, которая двигалась в направлении Артёмовска со стороны Часова Яра. В результате успешных действий был частично уничтожен направленный в город резерв ВСУ, включая мобилизованных в территориальную оборону, а также машины снабжения и несколько единиц бронетехники. Чтобы попытаться прорваться в Артёмовск, противник вёл колонну со значительными интервалами между единицами военной техники, однако в целом это не помогло. Паре машин арьергарда удалось вернуться назад. Однако тем, которые шли впереди, «не повезло».
По понятным причинам, чем больше сил и средств противника выбивается на подступах к Артёмовску, тем плачевнее ситуация становится для самого артёмовского (бахмутского) гарнизона ВСУ. По последним сведениям, военнослужащие одной из рот пехотной бригады противника мелкими группами сегодняшним ранним утром попытались покинуть город и отойти в сторону Хромово и Богдановки. Пока нет данных о том, чем это бегство для них закончилось.