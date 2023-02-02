Минобороны РФ на предстоящем форуме «Армия-2023» планирует заказать шесть фрегатов

Министерство обороны России рассматривает возможность подписания контракта на строительство шести военных кораблей. Контракты могут быть заключены на предстоящем форуме «Армия-2023». Речь идёт о шести фрегатах типа 22350 и 22350М.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, заказ, скорее всего, получит Амурский судостроительный завод.
Фрегаты предназначены для действий в дальней морской зоне и войдут в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.
Амурский судостроительный завод специализируется на строительстве корветов и малых ракетных кораблей. Фрегатами здесь не занимались, и поэтому сейчас на заводе идёт масштабная подготовка к возможному строительству боевых кораблей такого класса
По некоторым данным, первый фрегат проекта 22350М начнут строить уже в этом году. Всего же в планах Минобороны РФ пополнить отечественный ВМФ 12-ю модернизированными фрегатами 22350М. Ожидается, что эти военные корабли получат внушительную боевую начинку – около 50 крылатых ракет «Циркон», «Оникс» или «Калибр»; ЗРК «Полимент-Редут»; противолодочные и торпедные вооружения.
Фрегат типа 22350 начали разрабатывать в 2003 году, а в 2010 году на воду был спущен первый корабль этой серии – «Адмирал флота Советского Союза Горшков».