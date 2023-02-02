Военное обозрение
Войти Регистрация

Минобороны РФ на предстоящем форуме «Армия-2023» планирует заказать шесть фрегатов

27
Минобороны РФ на предстоящем форуме «Армия-2023» планирует заказать шесть фрегатов

Министерство обороны России рассматривает возможность подписания контракта на строительство шести военных кораблей. Контракты могут быть заключены на предстоящем форуме «Армия-2023». Речь идёт о шести фрегатах типа 22350 и 22350М.


Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, заказ, скорее всего, получит Амурский судостроительный завод.

Фрегаты предназначены для действий в дальней морской зоне и войдут в состав Тихоокеанского флота ВМФ России.

Амурский судостроительный завод специализируется на строительстве корветов и малых ракетных кораблей. Фрегатами здесь не занимались, и поэтому сейчас на заводе идёт масштабная подготовка к возможному строительству боевых кораблей такого класса

По некоторым данным, первый фрегат проекта 22350М начнут строить уже в этом году. Всего же в планах Минобороны РФ пополнить отечественный ВМФ 12-ю модернизированными фрегатами 22350М. Ожидается, что эти военные корабли получат внушительную боевую начинку – около 50 крылатых ракет «Циркон», «Оникс» или «Калибр»; ЗРК «Полимент-Редут»; противолодочные и торпедные вооружения.

Фрегат типа 22350 начали разрабатывать в 2003 году, а в 2010 году на воду был спущен первый корабль этой серии – «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/Минобороны РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Gvardeetz77
    Gvardeetz77 Сегодня, 08:43
    +7
    А без форума, в рабочем порядке это никак не сделать? Все время какие-то помпезные поводы нужны...
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 08:47
      +5
      на строительство шести военных кораблей
      Очень нужное дело ! Только ЗА ! good
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 09:09
        +2
        Вот прямо сейчас край как надо ? У нас связь у сухопутных просто луче всех ? У нас девать всякие современные снаряды и дроны не куда ? У нас все просто шоколад на театре БД и денег и мощностей свободных валом ?
        У нас флот на море Черном армии помогает и уже готов Одессу освобождать или просто от пирсов ракетами пуляют ?
        НУ надо флотским на себя кусочек натянуть одеяльца , как адмиралам без броненосцев ой фрегатов жить ? Вот только Ушаковых с Нахимовыми , да даже Колчака не видно .
        И на кой в данный момент фрегаты не понятно.
        1. Constantin N
          Constantin N Сегодня, 09:28
          +4
          Судостроительные заводы могут строить ограниченный набор техники.
          У России в значительной степени окружена океаном,корабли нужны
          Нельзя просто закрыть завод и распустить специалистов,чтобы перенаправить деньги в более нужные сферы. Специалисты могут просто уехать за границу.
      2. sub307
        sub307 Сегодня, 10:21
        -1
        [quote=Uncle Lee][quote] на строительство шести военных кораблей [/quote] Очень нужное дело ! Только ЗА ! good[/quot
        Какой смелый, я бы сказал - неочевидный вывод! Браво!!! Ждём оппонентов... what
    2. AvesevA
      AvesevA Сегодня, 08:50
      +1
      Амурский судостроительный завод не готов. Тебе в тексте это прямо написано, а ты ноешь
    3. советник 2 уровня
      советник 2 уровня Сегодня, 09:05
      +2
      пиар и пропаганда у нас, находятся на реально высоком уровне.. и очень важны власти.. в том же СССР- в них не было необходимости сильной, поэтому и новостей таких особо не было.. а у нас даже только план, представляется, как уже результат.. а потом закладка, корпус и тп и тд.. новостей с полсотни нарисовать можно по одному поводу, как будто - эскадру на воду спустили..
    4. Denis812
      Denis812 Сегодня, 09:11
      +1
      Контракт подписывают на форуме лишь формально.
      На самом деле вся подготовительная работа уже проделана, всё согласовано и т.п.
      А форум это просто красивая площадка, где МО и ВПК попиарятся. Всё абсолютно правильно.
    5. 30 вис
      30 вис Сегодня, 09:21
      +2
      Цитата: Gvardeetz77
      А без форума, в рабочем порядке это никак не сделать? Все время какие-то помпезные поводы нужны...

      Как не крути заказ шести фрегатов типа 22350 и 22350М для нашей страны событие не рядовое ... Хотя в СССР молча строили , да и ещё соблюдали повышенную секретность Тяжёлые атомные ракетные крейсеры проекта 1144 «Орлан». Впервые услышал от отца , что строят такие боевые корабли , что ого го ! Рассказывал с восхищением , бывший командир эсминца типа 30 бис . Ни в прессе , ни в широком доступе не было ни какой информации . А жаль .. Такие были времена . Но теперь другое время . Народ должен знать , что страна живёт , строит боевые отличные корабли , дороги , школы, заводы и в это время воюет ...Какая информация была в широком доступе о Афганистане , Анголе , Корее , Вьетнаме , Сирии , Египте , Никагаруа .. Только слухи .. Шёпот на кухне .. А была бы широкая информация для общества может и СССР не развалили ... Не свели всё к не хватке жвачки и джинсов .
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 10:29
        0
        Цитата: 30 вис
        Хотя в СССР молча строили , да и ещё соблюдали повышенную секретность

        Причем секретность исключительно для граждан СССР, в западной специальной периодике эскизы и ТТХ СТРОЯЩИХСЯ советских кораблей, появлялась за долго до спуска на воду!
  2. Бородач
    Бородач Сегодня, 08:44
    +2
    Вот это хорошая новость. good Холодная война 2.0 только началась. Надо отодвигать еврофашистов от наших берегов.
  3. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:45
    0
    Минобороны РФ на предстоящем форуме «Армия-2023» планирует заказать шесть фрегатов

    Вот...Не можем мы без «показухи»...А просто заказать и назначить шесть персональных ответственных из числа президентской свиты за каждым фрегатом, чтобы следили за ходом работ и выполнением сроков, - НЕЛЬЗЯ?!
    1. AvesevA
      AvesevA Сегодня, 08:49
      +4
      А ты не можешь подумать что дата выбрана не из-за форума? А к примеру потому что Амурский судостроительный завод будет готов только к тому времени? Чегож вы нытики все такие
      1. Serg65
        Serg65 Сегодня, 10:32
        0
        Цитата: AvesevA
        Чегож вы нытики все такие

        Ну чего так кричите то? Люди работают, капусту рубят...а вы им все по рука, да по рукам норовите...аяяй!
  4. Керенский
    Керенский Сегодня, 08:49
    -1
    Амурский не готов к этому заказу. Кто готов,- загружены работой. Так что ерунда выходит в новостях...
  5. Crossbill
    Crossbill Сегодня, 08:52
    +4
    Что заныли то?Работа идет.Заводы готовятся к строительству фрегатов.Ну законтрактуют все заказы на форуме.В чем проблема?Тем более АСЗ в этом году точно 22350 не заложит.
  6. Eva Star
    Eva Star Сегодня, 08:53
    -1
    В данный момент это вообще не нужная сфера расходов для армии. Сейчас идёт наземная война, 80% бюджета должно тратиться на нее. Для России сейчас самое важное направление это связь, спутниковая разведка и тяжёлые ракеты малой и средней дальности. Корабль сейчас бесполезен, лучше построить тысячу ракет и сотню пусковых установок наземного базирования. Ракеты нужны чтобы выбить инфраструктуру противника, такую как мосты.
    1. UltraTotenkopF
      UltraTotenkopF Сегодня, 09:01
      +3
      Цитата: Eva Star
      В данный момент это вообще не нужная сфера расходов для армии. Сейчас идёт наземная война, 80% бюджета должно тратиться на нее. Для России сейчас самое важное направление это связь, спутниковая разведка и тяжёлые ракеты малой и средней дальности. Корабль сейчас бесполезен, лучше построить тысячу ракет и сотню пусковых установок наземного базирования. Ракеты нужны чтобы выбить инфраструктуру противника, такую как мосты.

      Не понятно... почему вы со столь гениальным пониманием проблемы до сих пор не министр обороны, если хотя бы не России то княжества Монако точно! request
    2. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 09:16
      -1
      Тоже не понятные траты сейчас, всё равно строится корабли будут ни один год, по факту нужнее сейчас сухопутная техника современная. Но наверно денег в достатке на всё раз корабли собрались строить.
      1. максим1987
        максим1987 Сегодня, 09:36
        -1
        с другой стороны если есть стапеля свободные надо строить, хотя АСЗ уже не раз облажался. Насчет денег. Думаю если сейчас ввалить в тот же УВЗ бабок, выход техники врядли увеличится кратно да и именно серийные заводы проы еще в 2000-х. У нас ведь любят сделать что-то "неимеющее.......". а промсерии нет, зачастую даже установочной
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:19
    0
    Опять показухой занимаются перед светлейшим.
    Это прям как лакмусовая бумажка, кто этим занимается - карьерист и лизоблюд, гнать таких надо поганой метлой в дворники и не переводить на другие должности, Сердюков не даст соврать.
  8. igorbrsv
    igorbrsv Сегодня, 09:51
    0
    А зачем аж 50 цирконов на фрегате. Он что собирается, весь вражеский флот на дно пустить в одиночку?
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 10:40
      0
      Цитата: igorbrsv
      Он что собирается, весь вражеский флот на дно пустить в одиночку?

      Зачем флот? Варшаву на щебень пустить!
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:52
    0
    на предстоящем форуме «Армия-2023»

    Главное - это что бы Сергей Кожугетович и Валерий Васильевич из-за хлопот от СВО не забыли запланировать, а потом провести танковый биатлон. Иначе никак не определить лучший танковый экипаж ВС РФ.
    Война — ерунда, главное — маневры
    (А.В.Суворов)
  10. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 10:14
    -1
    Обмундирование. Связь . БПЛА дальностью 5-10 км ( таких сейчас просто нет на фронтах ) . Наведение ГЛОНАСС для артиллерии и РСЗО . Или готовимся к минскам-стамбулам с абрамовичами-переговорщиками и "выкручиванию рук" "брацкими партнерами" нашего наимудрейшего . . Для "уря-уря-мывсехпобедимзадень" - дефицит бюджета за 22 составил вместо 1.3 - 3.3трлн руб. и это до введения "потолка" . Экпорт трубопроводного газа упадет на 40 проц в 23 -м . Какие фрегаты ? Разберитесь сначала с СВО , раз "все просчитали" , деятели . Или потом - "нас обманули" и наводящие панический ужас на сша посты Медведева в интернете ?
  11. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:18
    -1
    Очень долго будут строить (8-12 лет), а надо вчера...,Может Китаю заказать строительство железа (скелета), а уж энергетику, АБУ, АСБУ и вооружение самим смонтировать? имхо
    1. Serg65
      Serg65 Сегодня, 10:48
      0
      Цитата: megadeth
      Очень долго будут строить (8-12 лет), а надо вчера

      Граждане и товарищи, джентЕльмены и пацаны, вам сам Бог не угодит! То нафиг строить, то еще вчера надо было все построить....Алтар, у вас как с женщинами?
      имхо, а зачем эти навороты, всю жизнь на веслах и флажковым семофором в бою обходились!