Власти США допускают возможность передачи воздушным силам Украины истребителей F-16 через другие страны, например, Данию или Нидерланды, которые являются союзниками Вашингтона по Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает газета The New York Times.По утверждению американской прессы, в настоящее время Королевские ВВС Нидерландов располагают около 40 истребителями F-16. Но в ближайшей перспективе их планируется заменить более новыми истребителями F-35. А вот F-16, как раз, могут быть поставлены на Украину.В то же время, без разрешения США отправить американские истребители в третью страну не получится. Соответственно, если в Нидерландах уже обсуждают вопрос передачи истребителей F-16, то значит, что власти страны надеются получить от Вашингтона соответствующее разрешение.Кроме того, вопрос передачи самолетов Украине поднимали и польские власти. Но президент Польши Анджей Дуда отметил, что страна не будет поступать в ущерб собственной обороноспособности в рамках Североатлантического альянса.Вопрос с передачей самолетов советского производства рассматривала и Словакия. Но пока и в Братиславе не приняли окончательное решение.Вчера с призывом к США передать Украине не только самолеты, но и дальнобойную артиллерию выступил и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он почему-то считает, что передача новых вооружений позволит украинским формированиям победить в вооруженном конфликте. Однако ядерные державы, и об этом не раз говорили российские политики, войны не проигрывают.