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США рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16 через Данию или Нидерланды

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США рассматривают возможность передачи Украине истребителей F-16 через Данию или Нидерланды

Власти США допускают возможность передачи воздушным силам Украины истребителей F-16 через другие страны, например, Данию или Нидерланды, которые являются союзниками Вашингтона по Североатлантическому альянсу. Об этом сообщает газета The New York Times.


По утверждению американской прессы, в настоящее время Королевские ВВС Нидерландов располагают около 40 истребителями F-16. Но в ближайшей перспективе их планируется заменить более новыми истребителями F-35. А вот F-16, как раз, могут быть поставлены на Украину.

В то же время, без разрешения США отправить американские истребители в третью страну не получится. Соответственно, если в Нидерландах уже обсуждают вопрос передачи истребителей F-16, то значит, что власти страны надеются получить от Вашингтона соответствующее разрешение.

Кроме того, вопрос передачи самолетов Украине поднимали и польские власти. Но президент Польши Анджей Дуда отметил, что страна не будет поступать в ущерб собственной обороноспособности в рамках Североатлантического альянса.

Вопрос с передачей самолетов советского производства рассматривала и Словакия. Но пока и в Братиславе не приняли окончательное решение.

Вчера с призывом к США передать Украине не только самолеты, но и дальнобойную артиллерию выступил и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он почему-то считает, что передача новых вооружений позволит украинским формированиям победить в вооруженном конфликте. Однако ядерные державы, и об этом не раз говорили российские политики, войны не проигрывают.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway
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9 комментариев
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  1. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 08:41
    +3
    все эти псевдообсуждения о поставках вооружения и техники ... о якобы трудностях и сомнениях на самом деле уже к началу вброса являются принятым решением ... и конечно штаб принятия решений это тан ... они давно решили поставить самолёты теперь облекают это в конкретные шаги ... да и поляну под F-35 нужно расширять а это выгода на десятилетия ... всё у них бизнес
  2. wladomir
    wladomir Сегодня, 08:42
    +1
    Вряд ли здравомыслящие люди сомневаются в том, что матрасники со своим карманным НАТО пойдут на все чтобы вооружить окраину современным оружием. Они открыто заявляют о том, что их основная задача уничтожить потенциал РФ, как государства. Та, вялотекущая военная операция под названием СВО, способствует этим целям. Против нас ведут открытую войну, а мы отвечаем какими-то полумерами. Пока на уши не будет поставлена страна, люди, промышленность нам не видать победы в этой борьбе. Это надо делать вчера, как бы не называлась эта война.
    1. dorz
      dorz Сегодня, 08:55
      0
      Цитата: wladomir
      Вряд ли здравомыслящие люди сомневаются в том, матрасники со своим карманным НАТО пойдут на все чтобы вооружить окраину.

      Американцы после вывода войск оставили в Афганистане оружия на $70 млрд.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 08:43
    +1
    ядерные державы, и об этом не раз говорили российские политики, войны не проигрывают
    "Сарматом" или "Тополем" по Банковской бить никто не будет ! Все решится на поле боя....
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 08:50
      0
      вот и зря.. нужны меры устрашения.. хотя бы без ЯО головки тополем ударить.. что бы запад понимал что игры закончились
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:50
    0
    США допускают возможность передачи воздушным силам Украины истребителей F-16 через другие страны
    А сами вроде, как бы в стороне? Но коль дали разрешение на передачу самолетов проданных вами, то в стороне от этого остаться не возможно. Голландия с Данией из кожи вон лезут, чтобы показать свое участие в войне против России. Про поляков отдельный разговор - этих только через эшафот.
  5. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:56
    0
    Какая то странная ситуация у американцев .Подарили бы прибалтам самолеты ,они бы оказались на Украине через пол часа ,их на руках перенесли бы .
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:27
    +1
    Когда то же самое делает Россия, ища альтернативные и обходные пути поставок нефти и газа - Штаты орут, что это не работает, что смысл не меняется, что это нарушение санкций, и что они всех накажут!

    А для себя такие схемы - можно, стало быть? Если Америка передаст свои истребители через Данию - то они перестанут быть американскими???
  7. sub307
    sub307 Сегодня, 10:43
    0
    Цитата: silberwolf88
    теперь облекают это в конкретные шаги ... да и поляну под F-35 нужно расширять

    И, нужно признать - шаги последовательные и логичные, в соответствии с "логикой" противостояния с Россией."Убивают пять зайцев": выполняют "обязательства" по помощи Украине(1), обеспечивают продолжение конфликта(2) автоматически обеспечивая "работой" по "перемалыванию" наши ВСРФ(3), перевооружают и "привязывают" к своему ВПК союзников по блоку(4), "загружают" собственный ВПК.(5) winked