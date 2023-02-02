Вертолетная эскадрилья ВМС США провела специальные военные учения в Албании на фоне обострения между Белградом и Приштиной

В Албании состоялись внутренние учения эскадрильи вертолетов Военно-морских сил США, которая приписана к авианосцу USS George H. W. Bush. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на информацию источников в командовании морской авиации Военно-морских сил США.
Как отмечает издание The Navy Times, летчики вертолетной эскадрильи получили возможность совершения полетов в горных условиях, на малых высотах, провели учения с несколькими другими подразделениями вооруженных сил. Как подчеркнул офицер авиации ВМС Эрик Густавсон, учебно-тренировочные полеты в горах позволили расширить компетенции летчиков эскадрильи.
В учениях были задействованы и подразделения албанских вооруженных сил, которые проводили учения в незнакомых условиях, направленные на повышение оперативной совместимости между союзниками. Албанские военные перенимали опыт американских вооруженных сил в проведении ряда операций в горных условиях.
Отметим, что вертолетная эскадрилья, задействованная в учениях, обычно выполняет задачи по проведению поисково-спасательных операций для полетов самолетов с авианосцев. Поэтому для ее летчиков очень важно тренироваться совершать полеты в экстремальных условиях плохой видимости, над горным ландшафтом. Территория Албании как нельзя лучше подходит для проведения подобных мероприятий.
Напомним, что авианосец ВМС США USS George H. W. Bush был официально включен в состав американского флота в 2009 году. Он способен размещать на борту до 90 самолетов и вертолетов различного назначения, а также ракетное и зенитное вооружение.
Тренировки проводились на фоне роста напряжённости между Белградом и Приштиной. За последнее время на севере Косово и Метохии было совершено несколько нападений на этнических сербов, а сербская армия была подведена ближе к границе с краем.