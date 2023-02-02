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Вертолетная эскадрилья ВМС США провела специальные военные учения в Албании на фоне обострения между Белградом и Приштиной

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Вертолетная эскадрилья ВМС США провела специальные военные учения в Албании на фоне обострения между Белградом и Приштиной

В Албании состоялись внутренние учения эскадрильи вертолетов Военно-морских сил США, которая приписана к авианосцу USS George H. W. Bush. Об этом сообщает западная пресса, ссылаясь на информацию источников в командовании морской авиации Военно-морских сил США.


Как отмечает издание The Navy Times, летчики вертолетной эскадрильи получили возможность совершения полетов в горных условиях, на малых высотах, провели учения с несколькими другими подразделениями вооруженных сил. Как подчеркнул офицер авиации ВМС Эрик Густавсон, учебно-тренировочные полеты в горах позволили расширить компетенции летчиков эскадрильи.

В учениях были задействованы и подразделения албанских вооруженных сил, которые проводили учения в незнакомых условиях, направленные на повышение оперативной совместимости между союзниками. Албанские военные перенимали опыт американских вооруженных сил в проведении ряда операций в горных условиях.

Отметим, что вертолетная эскадрилья, задействованная в учениях, обычно выполняет задачи по проведению поисково-спасательных операций для полетов самолетов с авианосцев. Поэтому для ее летчиков очень важно тренироваться совершать полеты в экстремальных условиях плохой видимости, над горным ландшафтом. Территория Албании как нельзя лучше подходит для проведения подобных мероприятий.

Напомним, что авианосец ВМС США USS George H. W. Bush был официально включен в состав американского флота в 2009 году. Он способен размещать на борту до 90 самолетов и вертолетов различного назначения, а также ракетное и зенитное вооружение.

Тренировки проводились на фоне роста напряжённости между Белградом и Приштиной. За последнее время на севере Косово и Метохии было совершено несколько нападений на этнических сербов, а сербская армия была подведена ближе к границе с краем.
Использованы фотографии:
Wikipedia / U.S. Navy photo by Photographer's Mate 1st Class Marvin Harris
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6 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 08:54
    +2
    В Албании состоялись внутренние учения эскадрильи вертолетов Военно-морских сил США
    А другого места, поближе, не нашлось ? wink
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 09:18
      0
      Как видите, не нашлось, Владимир Владимирович hi Ведь американцы осуществляли уже бомбардировки Белграда и Югославии. А эти учения ---напоминания о них. В то время эти бомбардировки назвали гуманитарными. А когда было принято решение оторвать Косово , то тому, кто это придумал, финну Марти Ахтисаари, дали за это Нобелевскую премию мира.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:58
    +1
    "Миротворцы" подтягиваются поближе к тлеющему конфликту. Что бы сразу начать "гасить угли керосином".
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    0
    Американцы в очередной раз демонстративно показали Сербии на чьей они стороне. Если учения (как принято) планировались раньше, то это все равно вписывается в американскую логику "поддержки союзника".
    Албанские военные перенимали опыт американских вооруженных сил в проведении ряда операций в горных условиях.
    Американцы сами мало воевали в горах Афганистана. В первый период в основном авиация и артиллерия, а в последний период охраняли исключительно себя на базах. Это наши, в свое время, воюя там с моджахедами практически на пузе проползли перевалы и ущелья.
  4. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 09:03
    +1
    лучше бы тренировались по эвакуации персонала с крыши посольства ...
    хотя Косово сербами было принципиально потеряно ещё во времена Иосифа Тито продолжившего албанизацию края
  5. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:23
    0
    Прикольная у американцев топография... Как горы одной страны могут быть "внутренними учениями" для палубных вертолетов, которые приписаны к авианосцу другой страны?