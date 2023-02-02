Военное обозрение
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В ВМС Бразилии приняли решение затопить дрейфующий в океане списанный авианосец «Сан-Паулу»

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В ВМС Бразилии приняли решение затопить дрейфующий в океане списанный авианосец «Сан-Паулу»

Списанный бразильский авианосец, который оказался дрейфующим в открытом море, начинает нести всё большие риски для гражданского судоходства. Речь идёт об авианосце «Сан-Паулу» водоизмещением около 32 тысяч тонн. Его после списания пытались отбуксировать в Европу, где собирались разрезать на металл. Однако Турция, которая изначально сообщала о готовности провести резку, от этой идеи отказалась. В итоге, не войдя в Средиземное море из Атлантики, «Сан-Паулу» оказался фактически бесхозным.


В командовании ВМС Бразилии подтвердили информацию и дрейфе списанного авианосца, а также о том, что он набирает забортную воду.
В конечном итоге принято решение о его затоплении. Причём затопить корабль собираются в нейтральных водах Атлантического океана примерно в 350 км от бразильского побережья. В этом месте глубина океана достигает 5 км.

Бразильские военные говорят, что «затопление авианосца не угрожает экосистеме океана, так как место предполагаемого затопления находится вне природоохранных зон».

Этот боевой корабль, как уже сообщало «Военное обозрение», с начала 1960-х годов по год 2000-й находился в составе французских ВМС и носил название «Фош». Затем его приобрели ВМС Бразилии.

В связи с ситуацией с «Сан-Паулу» в сети появились язвительные комментарии:

А зачем затапливать столь ценный груз? Отправьте его как военную помощь Украине с требованием к Вашингтону построить новый.

Конечно, не принесёт никакого вреда окружающей среде. Как вообще может железная махина в 32 тысячи тонн принести вред экосистеме? Мы верим! Только почему тогда её на затопить у берегов Бразилии – да прямо возле пляжа Копакабана… Это же экологично.
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26 комментариев
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  1. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 09:11
    0
    В связи с ситуацией с «Сан-Паулу» в сети появились язвительные комментарии:
    Военные эксперты китайского издания EastDay с иронией пишут о том, что первыми заинтересованность в возможном приобретении авианосца «Сан-Паулу» у Бразилии высказали в Индии. Будто бы сам Китай не приобретал списанный авианосец.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 09:31
      +3
      появились язвительные комментарии

      кто такие коментаторы и советчики знает каждый, кто играл в карты или шахматы
      1. Canecat
        Canecat Сегодня, 09:49
        +3
        Цитата: ivan1979nkl
        кто такие коментаторы и советчики знает каждый

        На самом деле индусы собачью стаю съели на разделке и переплавке кораблей...
    2. Oleg812spb
      Oleg812spb Сегодня, 09:46
      0
      Ну и тащили бы его в Аланг, там такой большой железяке были бы рады!
      1. isv000
        isv000 Сегодня, 10:29
        0
        Цитата: Oleg812spb
        Ну и тащили бы его в Аланг, там такой большой железяке были бы рады!

        Его корпус набит асбестом, потому все и соскочили с темы его разделки. Идеальным было бы нашим подсуетится и взять на себя утилизацию корыта, с помощью "Горшкова", за тысячу миль - и дело сладили бы и бывшему гегемону наглядно продемонстрировали бы что ждёт его ОПГ, то есть АУГ!
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:11
    +13
    Наш корабль с Цирконами где-то в Атлантике болтается, за пару песо дайте пульнуть, так сказать практически отработать....., компьютерные пуски конечно хорошо, но практика не помешает. Пособить сговориться?
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 09:14
    +6
    laughing
    Вообще-то по сравнению со сливаМИ с Фукусимы - затопление авианосца, будь он хоть битком набит асбестом - тфу и растереть. Однако почесать так репу - что-то в мире идет не так, когда ковыряются, добывая железо из земли, где в руде его проценты, ладно, десятки процентов - в лучшем случае, и нафиг выкидывают чистую железюку в 32 тыс. тонн
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:35
      -3
      Цитата: Bingo
      в лучшем случае, и нафиг выкидывают чистую железюку в 32 тыс. тонн

      32 000 тонн это водоизмещение (обьем вытесняемой воды), а вес судна порожнем не более 6 000 тонн. Разделка муторное дело, обходится столь дорого, почти как стоимость полученного металла. Да на этом специализируются в Индии (рабочая сила дешевая).
      1. Bingo
        Bingo Сегодня, 09:44
        +3
        Цитата: tihonmarine
        32 000 тонн это водоизмещение (обьем вытесняемой воды), а вес судна порожнем не более 6 000 тонн.

        Ну это вы зарапортовались. Помните, почему Архимед голым-то бегал? Корону определял, из чистого или не из чистого золота. Дык вот тело впернутое в воду вытесняет на свободу массу выпертой воды, сколько впернуто туды. Вспоминайте, закон Архимеда - равновесие сил, как весы - на одной чашке корабль, на другом - вытесненая вода, потому и не тонет
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 09:59
          +3
          Цитата: Bingo
          Ну это вы зарапортовались. Помните, почему Архимед голым-то бегал?

          Водоизмещение корабля (судна) — одна из основных характеристик любого водного транспортного средства: общее количество воды, вытесняемое погружённой в воду частью корабля (судна), как следует из этого термина, он измеряется косвенно, используя принцип Архимеда. Ну вот как то так.
          Ну не будете же вы Архимеду противоречить. Я свои 50 лет морской жизни постоянно работал с этим законом.
          1. Bingo
            Bingo Сегодня, 10:25
            +1
            Бррр... Вот прям остолбенел... Тобиш вы подумали и утверждаете, что вес воды, вытесненной судном не равен весу самого судна?! Вот Архимед бы как раз охренел!
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 09:51
      0
      Переплавка металла это другой технологический процесс, отличный от выплавки руды и более затратный как правильно отметили выше.
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 09:15
    0
    Вот обезьяны дикие, а асбест не растворяется, а рыбы и прочая живность там не обитает?!
    Как их принудить разобрать его?
  5. Рядовой СА
    Рядовой СА Сегодня, 09:17
    +2
    Добавлю язвительный и ехидный коментарий . Принять авианосец " Сан Паулу" в состав
    российского флота в качестве корабля-мишени , и "Цирконом" по нему в порядке боевых
    учений...
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:24
    +4
    Мы верим! Только почему тогда её на затопить у берегов Бразилии – да прямо возле пляжа Копакабана… Это же экологично.
    И детишкам будет где порезвиться, а то "песчанные карьеры" уже им не в радость. request Были "генералы", станут "адмиралы". request И вообще, как "Сан-Паулу" так не хочет на металл идти то авианосец, то линкор....
    В августе 1951 продан на слом. 4 ноября 1951 года затонул при буксировке в северной Атлантике недалеко от Азорских островов. Перегоночная команда из восьми человек погибла вместе с кораблем.
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 10:35
      0
      Цитата: Mavrikiy
      Перегоночная команда из восьми человек погибла вместе с кораблем.

      Забрал с собой, будет теперь как Черная жемчужина...
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 09:25
    +2
    Продать его другим металлистом не получилось??.
    Такую штуку разрезать наверное желающие нашлись бы.
    Видать, не так что-то с откатиком))).
    Но вот так позориться с затоплением в океане, совсем уж низко
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 09:49
      0
      Судя по тому, сколько он болтается в океане без всяческого контроля и обслуживания- его состояние лучше нашего "Кузнецова". Может лучше его притащить к себе и отремонтировать? Например, как учебный авианосец, для разных исследований и тестов?
      1. 75Сергей
        75Сергей Сегодня, 10:03
        0
        В качестве доброй воли - подарить Украине
        Им лярды девать некуда, пусть развлекаются.
        Чем бы обезьянка не тешилась, лишь бы не гранатой...
    2. свой1970
      свой1970 Сегодня, 09:50
      0
      Цитата: Федор Рашкин
      Продать его другим металлистом не получилось??.
      Такую штуку разрезать наверное желающие нашлись бы.

      Стоимость разделки сопоставима со стоимостью металла.Прибыли особой нет- поэтому и валяются целые кладбища кораблей
  8. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 09:27
    +3
    Интересно, в портах его принимать отказываются из-за вреда асбеста для какой-то страны, а затопить в океане и напакостить, хоть и по чуть-чуть, всем сразу - это можно. В глобальном смысле для Мирового океана это, конечно, немного, но сам подход впечатляет своей перспективой. Как говорится, "Курочка по зёрнышку клюёт, а весь двор загадит!"(С). P.S. Насчёт демонстрационных испытаний - мысль неплохая, может, кое - кто задумается...
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 09:41
      +2
      Судно набирает забортную воду. Скорее всего его даже не затопят,он сам утонет.
  9. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:39
    0
    Разрешили бы нам "Цирконом" долбануть...
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 09:56
    +1
    где же экологическая общественность во главе с "главным экологом планеты" байденом? бразилия оплатит оставленный авианосцем "углеродный след" сша и ес???
  11. Oleg812spb
    Oleg812spb Сегодня, 10:01
    -1
    Американцы из "Орискани" объект дайверам сделали для развития туризма. А тут неразрешимая проблема.
  12. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:09
    0
    Цитата: Bingo
    Цитата: tihonmarine
    32 000 тонн это водоизмещение (обьем вытесняемой воды), а вес судна порожнем не более 6 000 тонн.

    Ну это вы зарапортовались. Помните, почему Архимед голым-то бегал? Корону определял, из чистого или не из чистого золота. Дык вот тело впернутое в воду вытесняет на свободу массу выпертой воды, сколько впернуто туды. Вспоминайте, закон Архимеда - равновесие сил, как весы - на одной чашке корабль, на другом - вытесненая вода, потому и не тонет


    Вы не правы.