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Королевский флот Великобритании рассчитывает вернуть авианосец «Принц Уэльский» в строй осенью 2023 года после устранения проблем с гребным винтом

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Королевский флот Великобритании рассчитывает вернуть авианосец «Принц Уэльский» в строй осенью 2023 года после устранения проблем с гребным винтом

В командовании Королевского флота Великобритании рассчитывают завершить ремонт авианосца «Принц Уэльский» уже осенью 2023 года. Ранее предполагалось, что корабль смогут починить лишь к 2024 году. Сейчас авианосец находится на ремонте в сухом доке в Росайте. Технические специалисты устраняют поломку гребного винта и ремонтируют топливопроводы.


Отметим, что авианосец был введен в эксплуатацию в 2019 году. Но с тех пор он неоднократно ломался. На испытаниях обнаружили протечки уплотнителя гребного вала. Затем произошел прорыв пожарного трубопровода, приведший к затоплению машинного отделения корабля. Почти половину времени корабль простаивает в доке.

В Королевском флоте Великобритании утверждают, что корабль после ремонта вернется на базу в Портсмуте и будет далее нести службу уже в обновленном состоянии. Однако не исключено, что на корабле могут возникнуть новые поломки. Правда, британские эксперты отрицают, что эти поломки имеют отношение ко всему классу авианосцев Queen Elizabeth, а утверждают, что технические неполадки имели место только на «Принце Уэльском».

Контр-адмирал ВМС Великобритании Пол Маршалл, к примеру, утверждает, что проблемы в данном классе авианосцев отсутствуют. Но он все равно анонсировал проведение расследования, которое должно выявить причины постоянных технических неполадок на корабле.

Между тем, на авианосец возлагаются очень большие надежды. Британское военное командование собиралось сделать авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Принц Уэльский», которая бы постоянно несла службу в Евроатлантическом регионе. По утверждению Королевского флота, авианосец вмещает до 1600 моряков и может нести на борту 36 истребителей пятого поколения F-35B и четыре вертолета.
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia / Kenny Smith. http://www.defenceimagery.mod.uk/fotoweb/archives/5000-
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10 комментариев
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 09:18
    +2
    Ну до 2024 года они его будут ремонтировать.. а потом? Украине передадут? Джонсон же рубашку на себе рвёт - мол, надо дать им всё, что они попросят! Мельник, ау! Подсуетись уже! Подлови на базаре хряка-алкаша - потребуй у него авианосец!
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:27
    +2
    Клея там побольше и заработает! До выхода в море продержится. Бабки успееете распилить. А вообще точно "Как вы яхту назовете..."Принц Уэльский - это нынешний король?
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 09:32
      +1
      Цитата: Егоза
      Клея там побольше и заработает!

      Да соплями надежнее будет. recourse
    2. MainJet88
      MainJet88 Сегодня, 09:37
      0
      И эти люди над Кузей смеялись.
      Да на нем хотя бы самолеты настоящие, а не эти карлсоны.
      Кстати французский Шарль Де Голль тоже в ремонте постоянно.
    3. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 09:43
      +1
      "Принц Уэльский - это нынешний король?

      Принц Уэльский- это переходящий титул наследника Британского престола. В настоящее время это принц Вильям (William Arthur Philip Louis)
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:48
        0
        Цитата: Дилетант
        Принц Уэльский- это переходящий титул наследника Британского престола. В настоящее время это принц Вильям (William Arthur Philip Louis)

        Так вроде король еще не коронован. Да и споры идут, кого лучше выбрать. Его или наследника.
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:36
    +1
    Королевский флот Великобритании рассчитывает вернуть авианосец «Принц Уэльский» в строй

    как вы судно назовёте так оно и поплывёт )) Век демократии на дворе, а бриты держатся за скандальную монархию, как чёрт за грешную душу
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 09:46
      +1
      Цитата: ivan1979nkl
      Век демократии на дворе, а бриты держатся за скандальную монархию, как чёрт за грешную душу

      Это их гордость! "Мы настолько богатые, что можем позволить себе роскошь содержать монаршую семью" Ну-ну, посмотрим, что сейчас запоют.)))
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:45
    +1
    Стесняюсь спросить...
    А что там у него с винтом?
    Две первые буквы отвалились?!..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:17
    0
    введен в эксплуатацию в 2019 году. Но с тех пор он неоднократно ломался
    Что же так повлияло на новый корабль - его имя или плохая аура Великобритании?
    авианосец вмещает до 1600 моряков и может нести на борту 36 истребителей пятого поколения F-35B и четыре вертолета.
    Выходит, что пока не может.