Королевский флот Великобритании рассчитывает вернуть авианосец «Принц Уэльский» в строй осенью 2023 года после устранения проблем с гребным винтом

В командовании Королевского флота Великобритании рассчитывают завершить ремонт авианосца «Принц Уэльский» уже осенью 2023 года. Ранее предполагалось, что корабль смогут починить лишь к 2024 году. Сейчас авианосец находится на ремонте в сухом доке в Росайте. Технические специалисты устраняют поломку гребного винта и ремонтируют топливопроводы.
Отметим, что авианосец был введен в эксплуатацию в 2019 году. Но с тех пор он неоднократно ломался. На испытаниях обнаружили протечки уплотнителя гребного вала. Затем произошел прорыв пожарного трубопровода, приведший к затоплению машинного отделения корабля. Почти половину времени корабль простаивает в доке.
В Королевском флоте Великобритании утверждают, что корабль после ремонта вернется на базу в Портсмуте и будет далее нести службу уже в обновленном состоянии. Однако не исключено, что на корабле могут возникнуть новые поломки. Правда, британские эксперты отрицают, что эти поломки имеют отношение ко всему классу авианосцев Queen Elizabeth, а утверждают, что технические неполадки имели место только на «Принце Уэльском».
Контр-адмирал ВМС Великобритании Пол Маршалл, к примеру, утверждает, что проблемы в данном классе авианосцев отсутствуют. Но он все равно анонсировал проведение расследования, которое должно выявить причины постоянных технических неполадок на корабле.
Между тем, на авианосец возлагаются очень большие надежды. Британское военное командование собиралось сделать авианосную ударную группу во главе с авианосцем «Принц Уэльский», которая бы постоянно несла службу в Евроатлантическом регионе. По утверждению Королевского флота, авианосец вмещает до 1600 моряков и может нести на борту 36 истребителей пятого поколения F-35B и четыре вертолета.