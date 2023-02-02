Военное обозрение
Войти Регистрация

Голландская армия объединяет свои сухопутные силы с немецкими

13
Голландская армия объединяет свои сухопутные силы с немецкими

На фоне украинских событий союзники по ЕС и НАТО Нидерланды и Германия объединяют свои сухопутные силы, пишет издание Bloomberg.


Как отмечает издание со ссылкой на пресс-секретаря Королевской армии Нидерландов майора Марка ван де Бека, на данный момент стороны работают над интеграцией 13-й легкой бригады армии Нидерландов в 10-ю танковую дивизию немецкой армии.

Подчёркивается также, что сухопутные войска Нидерландов имеют три боевые бригады, и две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы.

По словам Ван де Бека, объединение последней оставшейся бригады численностью 3000 солдат может произойти уже в апреле, но правительство Нидерландов еще не приняло окончательного решения. Как сообщается, планы интеграции не включают подразделения специального назначения голландской армии.

По данным голландской газеты NRC, план интеграции должен объединить силы численностью около 50 000 военнослужащих, из которых примерно 8 000 солдат - из Нидерландов.

Ван де Бек добавил, что Нидерланды и Германия также рассматривают возможность совместных закупок военной техники и согласования воинских уставов.

Сухопутные силы Нидерландов насчитывает около 22 000 военнослужащих.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/FaceMePLS
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
13 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:39
    +2
    Голландская армия интегрируется в немецкую

    голландская в немецкую.. немецкая в американскую.. Устроили матрёшка, панимаеш..
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:11
      0
      трава в доступе? щас взбодрятся " ваффе".
  2. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 09:40
    +5
    Голландская армия объединяет свои сухопутные силы с немецкими

    Аншлюс начался?
    1. GELEZNII_KAPUT
      GELEZNII_KAPUT Сегодня, 09:42
      -1
      Цитата: Trapp1st

      Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий

      laughing good
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 09:45
        +4
        Это администрации сайта не дают покоя лавры Петросяна.
  3. Pavlos Melas
    Pavlos Melas Сегодня, 09:42
    0
    Что это объединение реально даст , какие выгоды от этого могут получить объединяемые стороны ?
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 09:43
    +1
    Ваш выбор. Уважаю.
    Вместе интегрировались, вместе и помирать будете.
  5. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 10:09
    +1
    Если несколько крупнейших армий ЕС объединятся (Германия, Бенилюкс, Франция, Италия), то в первую очередь это должно вызвать беспокойство США.

    Силы НАТО (а значит и этих стран) и так все равно направлены против России, так что подобное объединение не создает дополнительной угрозы для России.

    Но вот для гегемонии и диктата США в НАТО угрозы более, чем реальные. В какой-то момент может возникнуть вопрос: если у нас объединенная армия, то зачем нам НАТО и диктат США? зачем оккупационные войска США на территории Германии и других стран-участников объединенной армии?

    Да и полякам надо бы напрячься, а то до нового раздела Польши недалеко.
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 10:12
      0
      зачем нам НАТО и диктат США? зачем оккупационные войска США на территории Германии и других стран-участников
      В обозримой перспективе, на сколько это в обще возможно, такая постановка вопроса исключена полностью.
    2. Burma6
      Burma6 Сегодня, 10:42
      0
      Исторически сложилось так, что США всегда выступали против создания единой армии ЕС, которая позволила бы проводить независимую внешнюю политику ЕС.

      Великобритания в своей роли американского троянского коня в Европе блокировала большинство попыток дальнейшего военного сотрудничества за пределами НАТО. Франция и в меньшей степени Германия всегда хотели стратегической автономии, но новые восточноевропейские страны ЕС рассматривают США и НАТО как гаранта своей безопасности и не доверяют основной части ЕС.

      В последнее время США начали одобрять военное сотрудничество ЕС при условии, что структуры НАТО не будут дублироваться. В основном потому, что они хотят повернуть в сторону Китая и рассматривают втягивание в Европу как пустую трату ресурсов. Американские интересы лояльно охраняются Польшей/Балтами и т.д., и сегодня ЕС зависит от США больше, чем когда-либо прежде.

      Европейские сторонники военной интеграции ЕС сегодня всегда настаивают на том, что вооруженные силы ЕС ни в коем случае не ослабят НАТО, чтобы не оттолкнуть США и более евроскептически настроенные страны, такие как Дания и Польша.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:14
    0
    Голландская армия объединяет свои сухопутные силы с немецкими
    Не в первый раз. В мае 1940 г Голландия через пять дней (15.05.40 г) капитулировала перед Германией, после чего из голландцев были созданы 2 дивизии СС. История повторяется и очевидно, что конец будет соответствующим.
  7. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 10:16
    0
    Не впервой... В войсках СС на советской территории воевали голландские дивизии "Нидерланд” и "Ландсторм Нидерланд”. Они участвовали в боевых действиях на Ленинградском фронте, в Прибалтике, в блокаде Ленинграда.
  8. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 10:31
    0
    Un célèbre chanteur Belge disait au sujet des Flamands ( parti de la Belgique sous influence Neerlandaise) :
    "Nazis durant les guerres et catholiques entre elles" Jacques Brel
    Cela semble ce confirmer, sentant l'odeur de la poudre ils se précipitent chez l'Allemagne...


    Известный бельгийский певец говорил о Фламандцах ( выехавших из Бельгии под голландским влиянием) :
    "Нацисты во время войн и католики между ними" Жак Брель
    Это, кажется, подтверждает то, что, почуяв запах пороха, они спешат в Германию...