Голландская армия объединяет свои сухопутные силы с немецкими

На фоне украинских событий союзники по ЕС и НАТО Нидерланды и Германия объединяют свои сухопутные силы, пишет издание Bloomberg.
Как отмечает издание со ссылкой на пресс-секретаря Королевской армии Нидерландов майора Марка ван де Бека, на данный момент стороны работают над интеграцией 13-й легкой бригады армии Нидерландов в 10-ю танковую дивизию немецкой армии.
Подчёркивается также, что сухопутные войска Нидерландов имеют три боевые бригады, и две из них уже интегрированы в немецкие вооруженные силы.
По словам Ван де Бека, объединение последней оставшейся бригады численностью 3000 солдат может произойти уже в апреле, но правительство Нидерландов еще не приняло окончательного решения. Как сообщается, планы интеграции не включают подразделения специального назначения голландской армии.
По данным голландской газеты NRC, план интеграции должен объединить силы численностью около 50 000 военнослужащих, из которых примерно 8 000 солдат - из Нидерландов.
Ван де Бек добавил, что Нидерланды и Германия также рассматривают возможность совместных закупок военной техники и согласования воинских уставов.
Сухопутные силы Нидерландов насчитывает около 22 000 военнослужащих.