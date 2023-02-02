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NYT: Друзья и союзники обеспечили Россию товарами, которых Запад рассчитывал ее лишить

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NYT: Друзья и союзники обеспечили Россию товарами, которых Запад рассчитывал ее лишить

По итогам 2022 года МВФ был вынужден пересмотреть свой ранее сделанный прогноз касательно динамики российского ВВП и прогнозирует рост экономики страны в текущем и следующем годах. Согласно опубликованному в понедельник докладу МВФ, ВВП России прибавит в нынешнем году 0,4%, а в следующем — 2,1%. Эти данные даже более оптимистичны, чем ожидания Центробанка РФ.


Обозреватель The New York Times Ана Свенсо утверждает, что раскрыла «секрет» устойчивости российской экономики в условиях западных санкций. По ее мнению, Россия практически сумела восстановить импорт товаров, которых Запад рассчитывал ее лишить. Восстановила благодаря дружеским странам.

К примеру, в Армении в прошлом году произошел взрывной рост импорта смартфонов, ввоз электроники в страну летом вырос в десять раз по сравнению с предыдущими месяцами. Одновременно пропорционально увеличился экспорт девайсов в Россию.

Аналогичная ситуация с бытовой техникой, компьютерами и другими товарами, которые ранее РФ импортировала из стран, наложивших запрет на поставки этих товаров в Россию, произошла в Турции, Китае, Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Эксперт уверена, что эти государства фактически пришли на выручку Москве, организовав поставку ставшей дефицитной продукции.

Обозреватель NYT отмечает, что после резкого падения объема импорта в весенний период, торговый оборот России в большинстве категорий, по всей видимости, вернулся к показателям, фиксировавшимся до начала спецоперации в прошлом феврале. Произошло это в основном благодаря быстрому налаживанию альтернативных каналов поставок через дружественные страны.

И хотя в стране сохраняется некоторый дефицит на отдельные группы продукции западного производства, аналитики предсказывают, что российский импорт различных товаров либо уже достиг прежнего уровня, либо вот-вот его достигнет, в зависимости от конкретной позиции. Таким образом странам Западной коалиции не удалось нанести существенный вред экономике, бизнесу и российским потребителям путем запрета поставок определенных видов товаров. Рынок, как всегда это бывает, сумел найти выход из этой ситуации вопреки желаниям и действиям политиков, заключает эксперт.

Да и с широко анонсированным выходом западных компаний с российского рынка все вышло не совсем так, как рассчитывали в Вашингтоне и Брюсселе. Недавнее исследование показало, что менее 9% компаний из стран ЕС и G7 полностью прекратили свою деятельность в России. Не выходит западным союзникам ограничить и российский экспорт. По данным компаний, занимающихся отслеживанием морских перевозок, зафиксирован значительный всплеск активности судоходных флотов, которые, возможно, помогают России экспортировать свои энергоносители в обход западных ограничений на их продажи.

Правда, если объёмы импорта практически вернулись к отметка февраля прошлого года, то снова возникают вопросы по импортозамещению. Если, например, с замещением продовольственного импорта по основным позициям товаров страна справилась, то вот с импортозамещением в области электроники, автомобилестроения и ряде других секторов всё пока иначе.
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9 комментариев
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  1. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:53
    +9
    Все равно лучше свое иметь! (Это Ленин призывал делиться, а Сталин сказал свое иметь! (анекдот) Не надо на друзей, партнеров и союзников надеяться. А те компании, что сбежали - обратно не пускать.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:54
    +2
    У полосатых во главе угла стоит доллар, а у нас говорят, не имей сто рублей, а имей сто друзей. А еще говорят, что у нас ноутбуки подешевели...., мне по фиг конечно, пока старый не умрет...., тоже касается и телефона, машины. Холодильник или стиралку не меняют, потому что в этом сезоне модель уже не модная.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:10
      0
      Цитата: Uprun
      А еще говорят, что у нас ноутбуки подешевели....

      Я купил "Макинтош", но он все равно в Китае исполнен, ну на этот аппарат цена прежняя осталась.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 09:59
    0
    ...Эксперт уверена, что эти государства фактически пришли на выручку Москве, организовав поставку ставшей дефицитной продукции...

    Страны, которые "эксперт" называет "друзьями России", заработали на такой "дружбе".
    С такой "экспертизой" можно и США в "друзья" зачислить. Они же не наложили запрет на покупку титана у России.
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:59
    +3
    З00 процентов прибыли любого предпринимателя с ума сведут.
    А санкции хороший стимул чтобы на них заработать.
  5. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 10:12
    +2
    Нет никаких друзей, иностранные торгаши только цены подняли для покупателей из рф и всё...
    п.с. посмотрите сколько польского ширпотреба на полках в магазинах, а польша - объявила нас террористами и призывает к уничтожению России как государства!!! а мы всё вто/шмэто!
    1. Kotofeich
      Kotofeich Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: Владимир80
      а польша - объявила нас террористами

      Мы торгуем даже с украиной. Бизнес, однако.
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:23
    0
    Сегодня прочел материал на эту тему . Полка нам немецкие товарищи рассказывают про то, что русские используют чипы для ракет ,из стиральных машин и утюгов .
    США нарастили продажу чипов нам сами !!!
  7. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:45
    0
    Кто бы сомневался, капиталист маму родную продаст за эное количество процентов, ничего не поменялось со времён Маркса. В другом Мир изменился, это раньше тот же Казахстан красные проскакали вдоль и поперек, или ближний восток аборигенов на верблюдах англичане по пустыне гоняли, сейчас каждый жулус мнит себя пупом земли, выглядывает кто больше даст Китай Россия или америкосы. А сейчас отпилили долларовый сук на котором сидели, уже не по шантажирует транзакциями аборигенов.