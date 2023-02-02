СМИ: для сотрудников Минобороны РФ закуплены планшеты с отечественной операционной системой «Аврора»

Для сотрудников Минобороны РФ закуплены планшеты с отечественной операционной системой «Аврора». Более тысячи таких гаджетов поступят в распоряжение должностных лиц высокого ранга.
Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в оборонной промышленности.
Военное ведомство закупило более тысячи планшетов с российской операционной системой «Аврора» для самых высокопоставленных сотрудников Минобороны
- рассказал он.
Другой источник информагентства, работающий в сфере IT, также подтвердил слова первого собеседника.
СМИ не получило официального подтверждения данной информации от Министерства обороны, но там и не стали ее опровергать.
ОС «Аврора» дает пользователю возможность безопасно и эффективно работать в мобильной среде. С ее помощью можно защищено подключаться к корпоративным, ведомственным или государственным ресурсам из любого места, где имеется интернет.
Продукт является первой ОС, разработанной в России. Создателями открытой системы Sailfish, на базе которой работает система, стали бывшие сотрудники финской компании Nokia. Одним из главных ее преимуществ является высокая степень защиты персональных данных пользователя.
Данная операционная система недоступна для обычных частных пользователей. В основном она поступает только в распоряжение госструктур. Правительство предлагает применять ее в работе властных структур в рамках госпрограммы «Цифровое государственное управление».