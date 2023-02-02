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СМИ: для сотрудников Минобороны РФ закуплены планшеты с отечественной операционной системой «Аврора»

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СМИ: для сотрудников Минобороны РФ закуплены планшеты с отечественной операционной системой «Аврора»

Для сотрудников Минобороны РФ закуплены планшеты с отечественной операционной системой «Аврора». Более тысячи таких гаджетов поступят в распоряжение должностных лиц высокого ранга.

Об этом сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на источник в оборонной промышленности.

Военное ведомство закупило более тысячи планшетов с российской операционной системой «Аврора» для самых высокопоставленных сотрудников Минобороны

- рассказал он.

Другой источник информагентства, работающий в сфере IT, также подтвердил слова первого собеседника.

СМИ не получило официального подтверждения данной информации от Министерства обороны, но там и не стали ее опровергать.

ОС «Аврора» дает пользователю возможность безопасно и эффективно работать в мобильной среде. С ее помощью можно защищено подключаться к корпоративным, ведомственным или государственным ресурсам из любого места, где имеется интернет.

Продукт является первой ОС, разработанной в России. Создателями открытой системы Sailfish, на базе которой работает система, стали бывшие сотрудники финской компании Nokia. Одним из главных ее преимуществ является высокая степень защиты персональных данных пользователя.

Данная операционная система недоступна для обычных частных пользователей. В основном она поступает только в распоряжение госструктур. Правительство предлагает применять ее в работе властных структур в рамках госпрограммы «Цифровое государственное управление».
Использованы фотографии:
https://auroraos.ru/
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19 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 09:46
    -2
    Поди дорогой пейджер? Теперь эсэмэситься можно по закрытым каналам, жена не узнает. Наверное очень нужная штука, и как без нее вчера жили?
    1. Дедкастарый
      Дедкастарый Сегодня, 10:10
      +2

      Продукт является первой ОС, разработанной в России. Создателями открытой системы Sailfish, на базе которой работает система, стали бывшие сотрудники финской компании Nokia. Одним из главных ее преимуществ является высокая степень защиты персональных данных пользователя.
      ох...книга то, всё равно остаётся "носителем знаний", спросите у рогозина.700 шт издали"на западном фронте Бес перемен" продано сто...остальные на растопку раздаёт в
      в войсках.
      умеет работать, и в "волках", и писать мемуары...
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 10:20
      0
      Пока это система для корпоративного использования, с высокой степенью защиты данных
      Стоимость парка мобильных устройств и программного обеспечения рассчитывается индивидуально. Для расчёта решения вашей задачи свяжитесь с нами.
      С чего то надо начинать
  2. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 09:47
    0
    для сотрудников Минобороны РФ закуплены планшеты с отечественной операционной системой

    всё отечественное приветствуется, но почему простым гражданам нельзя? ОС закрытая?
  3. fiv
    fiv Сегодня, 09:47
    -1
    Вместо адьютантов или в дополнение? А игры какие установлены?
  4. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:56
    +2
    Создателями открытой системы Sailfish, на базе которой работает система, стали бывшие сотрудники финской компании Nokia.

    А не оставили ли они там кротовой норы к скрытой двери к личной информации пользователя?
    Финны те еще русофобы... могут и свинью подложить.
  5. dzvero
    dzvero Сегодня, 09:57
    +2
    Sailfish - альтернативная Андроиду ОС, разработанная в Европе. Нет информации приобретен ли исходник или обошлись простой русификацией. В последнем случае высока вероятность наличия лазеек.
    1. SwR9
      SwR9 Сегодня, 10:07
      +1
      Она с открытым исходным кодом, исходники лежат в открытом доступе и ничего покупать не надо, скачал и она твоя, дополняй, переделывай, переписывай на свой вкус, для себя и под себя. Правда, пишут, что некоторые компоненты системы с закрытым кодом.
  6. kenpachi
    kenpachi Сегодня, 09:58
    0
    Основано на финской sailfish? Ну вот сейчас финны вступят в НАТО и все
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 10:40
      0
      Основано на финской, но является собственностью РФ.
  7. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 09:59
    +2
    Планшет весом 700 грамм. Это нормально. Можно в рукопашной голову оппоненту проломить.
    1. Azim77
      Azim77 Сегодня, 10:04
      0
      Цитата: sergo1914
      Планшет весом 700 грамм. Это нормально. Можно в рукопашной голову оппоненту проломить.

      Одним из главных ее преимуществ является высокая степень защиты персональных данных пользователя.
      , а также непосредственно самого владельца и его знаний..)

      Но если учесть, что это все же не гламурный планшет, а для работы в разных условиях, то вес адекватен.
      1. Kotofeich
        Kotofeich Сегодня, 10:12
        0
        Цитата: sergo1914
        Планшет весом 700 грамм

        8-дюймовый CAT весит 650 грамм. А, Panasonic Toughpad FZ-G1 аж 1130 грамм.
        Есть еще страшнее Getac A140, весит 2кг 300г.
    2. antiaircrafter
      antiaircrafter Сегодня, 10:27
      0
      Цитата: sergo1914
      Планшет весом 700 грамм.

      Если сделать меньше, сломают или потеряют.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:01
    -4
    с отечественной операционной системой «Аврора».

    Название неоднозначное. Старый анекдот:
    -Какой военный корабль самый сильный в истории
    -Крейсер Аврора
    -Почему?
    -Один выстрел и 74 года разрухи" feel
    1. sergo1914
      sergo1914 Сегодня, 10:04
      +2
      Цитата: Дилетант
      с отечественной операционной системой «Аврора».

      Название неоднозначное. Старый анекдот:
      -Какой военный корабль самый сильный в истории
      -Крейсер Аврора
      -Почему?
      -Один выстрел и 74 года разрухи" feel


      Просто руководители нашего государства (как и подавляющее большинство граждан) с уважением относятся к событиям, символом которых стал крейсер "Аврора". Все хотят повторения того легендарного выстрела.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:08
    +1
    Официально звучит очень серьёзно и внушительно.
    В принципе, точно так же начиналась в своё время громкая презентация так называемого "планшета-читалки Чубайса". Очень не хотелось бы через по-года прочитать, что и с этим планшетом всё примерно так же и обстоит...
    Каковы шансы, что в этот раз всё по-другому?
  10. Галеон
    Галеон Сегодня, 10:15
    +3
    Уверен, что в статье присутствует ошибка. Нельзя работать с корпоративными ресурсами через открытый интернет. Только через свою локалку и свой файервол. Хотя, конечно, найдутся "гении", которые именно так и примутся поступать. Но это запрещается и наказуется.
    Железо довольно убогое - здесь описание https://auroraos.ru/devices/aquarius-ns220-v_5_2.
    Цена - в секрете, нигде не нашел. Разработчик информирует о цене только гос и корпоративные структуры.
    Какое-то темное дело.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:23
    +1
    Защищённый на 100% планшет должен НЕ иметь радиомодулей. Только проводное подключение к закрытой сети.
    Ну и желательно его держать выключенным и в сейфе. )