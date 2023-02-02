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Украинская армия несет значительные потери при попытках форсировать Днепр

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Украинская армия несет значительные потери при попытках форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины несут значительные потери, совершая попытки форсирования Днепра. Об этом сообщает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.


В комментарии изданию РИА "Новости" Сальдо отметил, что российская армия отбивает все попытки противника осуществить переправу и высадку на левом берегу Днепра, при этом уничтожается живая сила и техника противника. По словам представителя властей региона, боевики киевского режима пытаются закрепиться на левом берегу реки и сформировать необходимый для наступления плацдарм, однако все их попытки оканчиваются неудачей.

Сальдо также добавил, что акватория реки Днепр, в которую входит Днепро-Бугский лиман и образующие дельту протоки, находится под полным контролем ВС РФ. Исходя из этого, все планы ВСУ по форсированию Днепра являются малореалистичными.

Украинские военные регулярно предпринимают попытки переправится на левый берег Днепра, однако все они пресекаются силами российской артиллерии. Также уничтожаются позиции и склады боеприпасов противника на правом берегу реки. Однако, украинское командование, абсолютно не считаясь с потерями, практически ежедневно бросает новые силы на этот бесперспективный для ВСУ участок линии боевого соприкосновения. Сальдо подчеркнул, что киевский режим подталкивают его британские и американские хозяева, которым нужен хоть какой-то результат.
Автор:
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15 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:10
    +1
    Украинская армия несет значительные потери при попытках форсировать Днепр

    переправа диверсионными группами это не форсирование реки армией - Сальдо погорячился
    1. Карат
      Карат Сегодня, 10:13
      +2
      Цитата: ivan1979nkl
      заход диверсионными группами это не форсирование


      Плевать. Уничтожение врага малыми группами тоже результат. Тем более там не терробороновцы, а спецназ.
      1. Дедкастарый
        Дедкастарый Сегодня, 10:15
        0
        Украинская армия несет значительные потери при попытках форсировать Днепр
        сильно конечно преувеличены потери ДРГ.но всё равно ...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:18
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      заход диверсионными группами это не форсирование

      Это разведка боем, прощупывание оборона. Десант будет уже не ограниченным количеством плавсредств и боевиков, а намного больше.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 10:31
      0
      Цитата: ivan1979nkl
      Украинская армия несет значительные потери при попытках форсировать Днепр

      переправа диверсионными группами это не форсирование реки армией - Сальдо погорячился

      Читал и по телевизору говорят, что форсируют "ДРГ плюс-минус сто человек".
      Пусть я не великий тактик, максимум на уровне взвода, но чему учили - тому учили. ДРГ - это уровень отделения. А "форсирование армейскими силами" - тут явно не сто и не двести человек должно быть.

      Что такое "попытка захватить плацдарм" силами ста человек и одной-двух БМП - я, честно говоря, не понимаю.

      Со стороны Киева это, по-моему, даже не попытка добиться результата. Это просто имитация какой-то деятельности при отсутствии самой деятельности. "Для отчётности", типа
      Мы пытаемся, действуем, ваши вложения в нас не разворовываются, всё идёт в дело, на войну с Россией. Но пока не получается - не хватает денег и оружия.
      Дайте ещё.


      Когда смотрел фильм "Батальоны просят огня" - я понимал, зачем они форсировали Днепр. Да, практически была невыполнимая задача поставлена, они были обречены. Но они были частью другого, большого замысла.
      При отсутствии "большого замысла" - это оправдание чужими жизнями своего попрошайничества.
      Украинцев на Украине ещё много осталось? Полякам готовиться?
  2. МВГ
    МВГ Сегодня, 10:10
    0
    Это вторая серия позавчерашней пробной высадки
  3. megadeth
    megadeth Сегодня, 10:12
    0
    украинское командование, абсолютно не считаясь с потерями, практически ежедневно бросает новые силы на этот бесперспективный для ВСУ участок линии боевого соприкосновения
    Значит надо думать, нашему командованию, где будет нанесён основной удар...имхо
  4. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 10:13
    +4
    Сальдо подчеркнул, что киевский режим подталкивают его британские и американские хозяева, которым нужен хоть какой-то результат.

    А когда и где колонизаторы, жалели туземные войска ?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:14
    0
    Подождали бы когда вода будет потеплее, не все же херои "моржи".
  6. Арбайтернегаст
    Арбайтернегаст Сегодня, 10:19
    +1
    Это пока прощупывают, ищут варианты. Найдут слабое место и рванут через реку. Тут главное создать видимость "слабого" места, а когда попрут, хорошенько накрыть рсзо, весь квадрат, подчистую! И правый берег перепахать одновременно! Хх'лы же должны понимать, что так может быть, или им пох?
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 10:26
    +3
    Диверсионно-разведывательные группы - это элита армии. Это самые подготовленные и самые мотивированные бойцы. Чем больше их пойдёт на корм днепровским рыбкам, тем меньше сложностей будет у наших парней в дальнейшем. Так что это очень хорошая новость good
  8. Essex62
    Essex62 Сегодня, 10:31
    0
    Читаешь подобное и такое ощущение,что с той стороны воюют зомби,лишенные чувства самосохранения и воли люди,которых коварные п и н досы, ради своих шкурных интересов гонят, как стадо,на убой. И те, ну ни как этому не могут воспротивиться,даже имея в руках оружие. А может дело в другом?
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:32
    0
    Коль не считаясь с потерями из раза в раз повторяют попытки значит это очень кому-то нужно. Либо командованию ВСУ с целью пощупывания российской обороны и предоставления "успехов" инициатору, либо самому инициатору (читай англосаксам) горящему желанием побыстрее нанести "поражение" России. В обоих случаях в выигрыше только англосаксы.
  10. lopvlad
    lopvlad Сегодня, 10:38
    0
    Цитата: tihonmarine
    Десант будет уже не ограниченным количеством плавсредств и боевиков, а намного больше.


    ну положат ещё по примеру Артемовска и Соледара несколько десятков тысяч укробандеровцев на бесполезную затею.Заодно может посмотрев на всё это к умникам придет понимание почему российская армия осенью оставила Херсон и отошла за Днепр.
  11. Roma-1977
    Roma-1977 Сегодня, 10:44
    0
    Непонятные телодвижения. Как поддерживать сколько-нибудь крупную группировку без мостов? Это ж смертники. Понятно было бы, если бы это был вспомогательный удар при согласованном ударе крупными силами из Запорожья. Но высадка просто ради высадки...