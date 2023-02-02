Украинская армия несет значительные потери при попытках форсировать Днепр

Вооруженные силы Украины несут значительные потери, совершая попытки форсирования Днепра. Об этом сообщает врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В комментарии изданию РИА "Новости" Сальдо отметил, что российская армия отбивает все попытки противника осуществить переправу и высадку на левом берегу Днепра, при этом уничтожается живая сила и техника противника. По словам представителя властей региона, боевики киевского режима пытаются закрепиться на левом берегу реки и сформировать необходимый для наступления плацдарм, однако все их попытки оканчиваются неудачей.
Сальдо также добавил, что акватория реки Днепр, в которую входит Днепро-Бугский лиман и образующие дельту протоки, находится под полным контролем ВС РФ. Исходя из этого, все планы ВСУ по форсированию Днепра являются малореалистичными.
Украинские военные регулярно предпринимают попытки переправится на левый берег Днепра, однако все они пресекаются силами российской артиллерии. Также уничтожаются позиции и склады боеприпасов противника на правом берегу реки. Однако, украинское командование, абсолютно не считаясь с потерями, практически ежедневно бросает новые силы на этот бесперспективный для ВСУ участок линии боевого соприкосновения. Сальдо подчеркнул, что киевский режим подталкивают его британские и американские хозяева, которым нужен хоть какой-то результат.