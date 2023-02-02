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Посол РФ в США: Одновременная конфронтация Америки с Россией и Китаем является стратегической ошибкой

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Посол РФ в США: Одновременная конфронтация Америки с Россией и Китаем является стратегической ошибкой

По словам российского посла в США Анатолия Антонова, стратегической ошибкой Вашингтона стала его конфронтация на два фронта с двумя ядерными державами – Китаем и Россией.


Они, по сути дела, начали конфликт с двумя ядерными державами или, говоря простым языком, пытаются воевать на два фронта

- сказал Антонов в эфире Первого канала.

По словам российского диплома, американские центральные телеканалы постоянно муссируют тему возможной войны с Китаем из-за Тайваня, подчёркивая одновременно, что США якобы выступает за принцип одного Китая.

Антонов также отметил, что Вашингтону не стоит обострять отношения и с Москвой. Дипломат напомнил, что согласно данным обмена информацией сторон на сентябрь прошлого года в рамках Договора СНВ, Россия и США имеют паритет по количеству развернутых ядерных боеголовок.

На фоне непростых двусторонних отношений американцы пытаются раздобыть информацию о российских ядерных объектах, чтобы рассчитать свои возможности в своей антироссийской политике, считает посол РФ в США.

Как отметил российский журналист Андрей Медведев, Антонов заявил, что России нужны железобетонные гарантии безопасности. При этом журналист иронизировал, намекнув на то, что, возможно, американцы под «железобетонными гарантиями» поняли поставки стройматериалов в силу трудностей перевода...
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Использованы фотографии:
Википедия/Минобороны РФ
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24 комментария
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:58
    +4
    России нужны железобетонные гарантии безопасности

    Дайте нам такую БУМАЖКУ! Окончательную Бумажку
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:16
      +5
      Уважая мнение нашего посла я всё же вынужден признать, что он глубоко ошибается.
      Для США сейчас наступило прекрасное время, которое к слову сказать они создали сами (урок для нашим так называемых политиков и "мозговых центров"), и видно, что они им будут пользоваться по полной программе.
      По всему видно, что янки реализуют хорошо проработанную многоходовку и пока получают солидную прибыль от задуманного. А если они ещё и ситуацию в Иране и вокруг него раскрутят по полной, то будут жить в шоколаде не один десяток лет.

      Так что Анатолий Иванович, выдаёт желаемое за действительное, которое на самом деле никакой ошибкой не является, ввиду того, что янки просчитывают свои ходы достаточно грамотно и прагматично.
      1. ABC-schütze
        ABC-schütze Сегодня, 11:52
        0
        А я с ним, согласен...

        И, даже дополню, что конфронтация США, только с САМОДОСТАТОЧНОЙ Россией и уже вполне "зубастым" по потенциалу Китаем, даже "по отдельности" является стратегической ошибкой заокеанских клерков "от демократии" и ковбоев "республиканизма" (что "трампистов", что "байденистов", условно...)...

        А реальных, стратегов - политиков и дипломатов там больше нет. Во всяком случае, - во власти. И похоже, "очень надолго"...

        То, что они пытаются "одновременно" и "повсеместно" делать сейчас и сегодня, есть банальное насаждение глобального хаоса. Это не более, чем "наложение пластыря" и "латание дыр", но никак не долгосрочное, концептуальное решение...

        И именно потому, что хаос, тем боле ГЛОБАЛЬНЫЙ, "управляемым" ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ не бывает. И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ. Хотя многие "высоколобые" персонажи (и не только за океаном или в т.н. "европе"...) готовы об этом (сиречь "концепции" некоего "управляемого хаоса") порассуждать...

        Забывая, при этом однако, ДЕТАЛЬНО ОБОСНОВАТЬ т.н. "начальные условия" при БЕЗУСЛОВНОМ выполнении которых, эта "концепция" будет более или мене "работоспособна". А её реперные точки, упрощенно, таковы - ЕСТЬ "один ГЛАВНЫЙ". Он САМ, ВСЁ, ВСЕГДА, ВЕЗДЕ и ЗА ВСЕХ решает. Сравнимых по потенциалу (в первую очередь военному) и РЕАЛЬНО СУВЕРЕННЫХ противников (к тому же, способных даже к "ситуативному" взаимодействию) НЕТ. Потенциал "Главного", военный, экономический, политический и ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ (да-да, и "этот" тоже...), вполне себе достаточен, для быстрого достижения цели "насаждения" хаоса и быстрого решения, необходимых для этого задач...

        За сим, весь удел т.н. "управляемого" хаоса, в СЕГОДНЯШНИХ условиях, это УЖЕ и НЕОБРАТММО, - субрегиональный и не более, чем региональный масштаб... Никак не глобальный... Ибо в РЕАЛЬНО глобальном, в хаос будут ОБЪЕКТИВНО вовлечены и сами его насаждающие и их табаки-"союзники". В том числе и ОТВЕТНЫМИ мерами, суверенных противников, способных к "ответному" насаждению РЕАЛЬНОГО и МНОГОПЛАНОВОГО хаоса. Хотя, пока Штатам и их табаки, "по инерции, кажется", что "всё возможно"...

        Но, реально, ведущие геополитические субъекты - противники, ведь пока и "не начинали"... Даже к "элементарным" техническим авариям "по неизвестным причинам", на тех же трансконтинентальных коммуникациях, для "хаотизаторов" жизненно важных, (подводных, наземных, или в космосе ...) не приступали. А ведь это, ТОЛЬКО ОДНА из ПОТЕНЦИАЛЬНО "возможных мелочей"...
        1. кредо
          кредо Сегодня, 12:35
          0
          А я с ним, согласен...

          Кратко на Ваши возражения:
          "Самодостаточная Россия" - я даже не хочу перечислять то огромное количество отраслей нашей страны, которые были с подачи отечественных никудышных и продажны политиков уничтожены на корню и прибывают сейчас в коматозном состоянии. Пресловутое импортозамещающие не сработало на возрождение былых отечественных отраслей, а превратилось в поиск поставщиков из-за границы, в очередной раз поднимая промышленные отрасли других стран.

          "Зубастый по потенциалу Китай" - давайте будем реалистами и смотреть правде в глаза ведь для Китая рынки США, ЕС, Австралии, Японии по прежнему остаются главными в его торговых отношениях со странами мира, так что ещё не факт, что в случае возникновения военного конфликта с Тайванем США с его вассалами потеряют больше чем Китай. Всё скорей будет совсем на оборот.

          Про Иран не говорю, так как он находится в ещё более невыгодном положении по сравнению с Китаем и Россией.

          И при этом хочу заметить, что англосаксы везде действуют чужими руками, только подбрасывая дровишек в огонь и находясь от эпицентров боевых действий на приличном расстоянии в окружении своих вассалов, готовых убиться за США хоть сейчас.
          1. ABC-schütze
            ABC-schütze Сегодня, 12:57
            0
            "Самодостаточная Россия" - я даже не хочу перечислять то огромное количество отраслей нашей страны, которые были с подачи отечественных никудышных и продажны политиков уничтожены на корню и прибывают сейчас в коматозном состоянии. "
            ******************************************************************************************
            Ваша констатация верна, но она носит чисто "технический", а не концептуальный характер. И, ключевые термины здесь у Вас - "сегодня" и "они"...

            Дык, ведь это никак даже означает, что РЕАЛЬНЫЙ потенциал САМОДОСТАТОЧНОСТИ России (а она ЕДИНСТВЕННАЯ стран в мире, таковым располагающая...), куда-то "исчез". Тем более "необратимо"...

            В том-то и "фишка", что достигнутый при СССР, он с развалом СССР, не исчез (хотя многие к его уничтожения, вполне осознанно, "руку приложили". И не только "забугорные", но и "либерально-свои"...). Хотя, что естественно, понёс ущерб и его НАРАЩИВАНИЕ было изрядно "заторможено". Но, ещё раз замечу, отнюдь не "необратимо"...

            Да и САМ народ в России, СЕЙЧАС, в плане граждаского сознания и ОСОЗНАНИЯ того чем (каким потенциалом) ОН САМ и ЕГО СТРАНА (а вовсе не т.н. "власть" и,или успешные "приватизатороы - олигархи"...) РАСПОЛАГАЕТ РЕАЛЬНО, изрядно "повзрослел". И уже не напоминает "рыночно настроенных" челночников и прочих "кооператоров"...

            Хотя и в плане гражданского сознания, россиянам работы ещё предстоит навалом. Достаточно упомянуть (напомнить), о том, что россиянам (по Конституции) даже СВОЮ ИДЕОЛОГИЮ "запрещено" иметь...

            Т.е. БАЗОВУЮ, исторически, ОБЪЕКТИВНО сложившуюся форму национального самосознания, стоящую на фундаменте НАЦИОНАЛЬНЫХ ценностей и приоритетов развития, сформированных на основе ИНДИВИДУАЛЬНОГО и МНОГОПЛАНОВОГО исторического опыта развития ИХ СОБСТВЕННОГО государства...

            Вот пока, это так продолжаться будет, потенциал РЕАЛЬНОЙ самодостаточности России, действительно, всегда будет СУЩЕСТВОВАТЬ, но... под "потенциальной угрозой" его ликвидации...

            В т.ч. и всякого рода потенциальными "перестройщиками", которые помянутые ценности не разделяют, а САМОСОЗНАНИЕ НАРОДА, считают "сформированным на пережитках и предрассудках"...
      2. Azim77
        Azim77 Сегодня, 12:07
        0
        Навряд ли США специально создали условия, чтобы от доллара стали отказываться. И объединяться независимо от них. И если смотреть тогда с этой стороны, то слова посла - это не дружеское предупреждение и забота, а некий вызов, сродни провокации к действию..
    2. Million
      Million Сегодня, 11:18
      +1
      История говорит о том,что бумажка-это всего лишь бумажка и ничего она не гарантирует.
    3. Венд
      Венд Сегодня, 11:39
      0
      Одновременная конфронтация Америки с Россией и Китаем является стратегической ошибкой
      А вот об этом не следует говорить. Враг не должен сомневаться в своих действиях, которые приведут его в поражению, а нас к Победе
  2. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 11:05
    +7
    Прикольно посол России переживает за Америку.
    1. uralex
      uralex Сегодня, 11:26
      -1
      Видимо, переживает, что ему жить в Америке хуже будет, если америкосы ввяжутся в два глобальных конфликта и окончательно подорвут свою экономику...
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:36
      0
      Прикольно посол России переживает за Америку.
      Дает советы как лучше конфронтации устраивать, сдается он знатный дурачек, таков Российский МИД.
    3. ABC-schütze
      ABC-schütze Сегодня, 11:55
      0
      Я думаю, что всё проще...

      Посол России в Штатах, просто говорит, что США, - УЖЕ НЕОБРАТИМЫЕ болваны. Но делает это, языком дипломата...
  3. t-12
    t-12 Сегодня, 11:14
    +7
    Российский посол решил помочь США устранить их стратегические ошибки? А что должно сделать правительство США, по мнению Антонова? Помириться с Китаем и направить все силы на войну против России? Или помириться с Россией и направить все силы на войну против Китая? Интересно, как оценят слова Антонова в Китае...
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:15
    +2
    А стоит ли постоянно говорить об их стратегических ошибках, просчетах? Может проще бить дипломатически, экономически по тем местам, которые мы считаем слабыми. Наши уговоры типа "ребята давайте жить дружно" воспринимаются исключительно как слабость.
    России нужны железобетонные гарантии безопасности.
    Которые американцы и их "союзника" ни когда не дадут.
  5. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:26
    +1
    So ein vollkommener Blödsinn gerade von einem russischen Botschafter!!

    Man sollte die USA unbedingt ermutigen, eine Konfrontation auch
    mit China zu suchen; je früher desto besser...!!

    Das würde hoffentlich auch dazu führen, dass China weit mehr als
    bisher seine "Solidarität" mit Russland zeigen MUSS...!!

    Die Chinesen haben sich bisher fein rausgehalten, je eher die USA
    auch mit China ernsthaft in Konflikt geraten, desto besser ist es für
    Russland und den Rest der Welt...!!!
    1. uralex
      uralex Сегодня, 11:30
      0
      Die Chinesen haben sich bisher fein rausgehalten, je eher die USA
      auch mit China ernsthaft in Konflikt geraten, desto besser ist es für
      Russland und den Rest der Welt...!!!

      Ich stimme Ihnen völlig zu!
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:39
      0
      1erWahrheitsMinister_1984 (Robert Bendix)
      er lebt dort
  6. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:27
    0
    По словам российского посла в США Анатолия Антонова, стратегической ошибкой Вашингтона стала его конфронтация на два фронта с двумя ядерными державами – Китаем и Россией

    Так вы покажите им, что они совершили стратегическую ошибку, пока слова одни.

    Интересная новость:

    Власти Казахстана закрывают торговое представительство республики в России. Документ разработало министерство торговли и интеграции республик. Почему понадобилось закрывать представительство в России именно сейчас? Если решение продиктовано экономикой и оптимизацией, то почему формат сотрудничества будет урезан только в РФ? Подобных решений в отношении других стран от Астаны в последнее время не было. В Госдуме считают, что Астана, скорее всего, пытается сохранить связи с Западом. Казахстан маневрирует.....

    Т.е. мы даже союзникам объяснить ничего не можем.
  7. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 11:31
    +1
    Посол РФ в США: Одновременная конфронтация Америки с Россией и Китаем является стратегической ошибкой

    Не надо предупреждать об ошибках. Пусть наглосаксы бесятся и получат по полной и от нас, и от Китая..
  8. Галеон
    Галеон Сегодня, 11:34
    +2
    Наш дипломат переживает за США и советует, как им сделать лучше для них? Это это за спич такой?
    Вашингтону не стоит обострять отношения и с Москвой

    Вырастить фашистское государство под боком России и против России и развязать с Россией войну - не первую, а уже третью войну против России - это " не стоит обострять отношения"?
    А это точно наш российский посол в США, а не какой-то вашингтонский спикер?
  9. AKuzenka
    AKuzenka Сегодня, 11:36
    0
    Не понимаю "нашего" посла. Ну вляпываются США в плохую ситуацию, так пусть делают это, не надо мешать совершать им стратегические ошибки. Свергут себе шею США, на какое-то время миру станет легче.
  10. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 11:46
    0
    Не понимаю, зачем нам вообще посол в США нужен? То же самое относится к Польше с прибалтикой. Чтобы оказывать услуги гражданам, за которые так переживает Захарова, достаточно временного поверенного.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 12:02
      0
      Вы что, хотите "уважаемых людей" должности лишить?
  11. Shamil88
    Shamil88 Сегодня, 13:07
    0
    Такие заявления убеждают лишь в том что, он больше о США переживает, чем о России, наверное вся семья там живёт, хороший заработок, хорошая пенсия, дети в США, зачем ему чтобы усугублять, ведь могут отозвать в несчастную и холодную Россию, давно надо отзывать послов из всех стран которые помогают Украине оружием