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Глава дипломатии Евросоюза: Поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня

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Глава дипломатии Евросоюза: Поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня

В настоящее время Евросоюз не рассматривает возможность передачи Украине боевых самолетов западного производства. Об этом заявил руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, комментируя обсуждаемую сегодня тему о возможности поставок истребителей западного производства.


Как отметил Боррель, поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня. Данный вопрос привел к разногласиям среди европейских стран, подчеркнул политик.

Очевидно, шеф евродипломатии имеет в виду, что поставка самолетов не обсуждается Евросоюзом в плане ближайшей перспективы. Но стоит ли верить еврокомиссару по внешнеполитическим связям?

Ведь долгое время страны Западной Европы отрицали и вероятность поставок танков Украине, но в конечном итоге «ястребам» из США и Великобритании при содействии Польши удалось додавить канцлера ФРГ Олафа Шольца и он принял решение о передаче Украине танков Leopard 2 немецкого производства. Где гарантии, что такой же сценарий не будет реализован и в отношении боевых самолетов?

Напомним, что ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал США передать Украине боевые самолеты и дальнобойные ракеты, так как это якобы поможет киевскому режиму выиграть конфликт с Россией.

Также известно, что вопрос о возможности поставок самолетов F-16 обсуждался в Нидерландах на парламентском уровне. Но поскольку эти истребители американского производства, передать их Украине без соответствующего разрешения Соединенных Штатов невозможно.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Näytä tekijätiedot
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14 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 10:22
    +2
    Поставка боевых самолетов на Украину не стоит..

    значит лежит.. на столе под сукном.. или в рукаве, как козырный туз у карточного шулера
  2. Дедкастарый
    Дедкастарый Сегодня, 10:23
    +1
    Глава дипломатии Евросоюза: Поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня
    тут знаки ударения правильно поставить надо..не стОит, или не стоИт.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 10:23
    0
    Да не слушайте вы его!
    Он же... Жозеп.
    И этим всё сказано.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 10:31
    +1
    а какая нам разница, в любом случае если хотим победить то придется воевать .. для большинства читателей сайта и так понятно что поставки как авиации так и ракет будут.. просто щас готовится для этого почва.. с истребительной авиацией все таки не все так просто как бы хотелось бы нашим врагам . запрятать танк намного проще чем запрятать истребитель. так же нужно понимать что на первых этапах на украину пойдут достаточно старые модификации истребителей. поэтому проблем с ими мы не должны испытать..
  5. Илья22558
    Илья22558 Сегодня, 10:31
    +1
    Сегодня не стоит, завтра встанет, проходили уже это все. Верить "партнерам" себя не уважать!
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:33
    0
    Глава дипломатии Евросоюза: Поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня

    Жозеп Боррель хотел добавить,что пока не стоит вопрос с авиацией . Для этого должно пройти определенное время или определенные события. Ну а что для этого надо ?
    Думаю сейчас что то произойдет в Киеве ,неизвестный самолет скинет бомбу на детский сад (это как пример)
    1. incoggnoto
      incoggnoto Сегодня, 10:38
      0
      зачем, все намного проще.. неизвестное событие это успехи наших войск и продвижение в глубь..
      1. APASUS
        APASUS Сегодня, 10:41
        0
        Цитата: incoggnoto
        зачем, все намного проще.. неизвестное событие это успехи наших войск и продвижение в глубь..

        Продвижением наших войск не создать волну в СМИ ,нужно событие .Просто вспомните Бучу
        1. incoggnoto
          incoggnoto Сегодня, 10:48
          0
          а мы СМИ и не берем. с учетом того что решения принимаются не в Киеве а на западе. поэтому если
          аналитические центы видят что украина начинает проседать тут же идет новая поставка и новые вооружения.. можно говорить что угодно но на западе к аналитике относятся серьезно.. поэтому расслабляться нам не нужно
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 10:34
    0
    Не этому старому дырявому тапку решать, что и когда поставлять на окраину. Есть парни поплотнее, твое дело холопское - платить...... Вот и вся гейроповская дипломатия.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:36
    0
    поставка боевых самолетов на Украину не стоит на повестке дня
    Сегодня возможно и не стоит хотя Киев продолжает обивать пороги и уже не с просьбами, а требованиями. А кто поручится за то, что завтра этот вопрос не начнут рассматривать? Может Боррель, оглоблю в дышло ему?
  9. Venture_Star
    Venture_Star Сегодня, 10:37
    0
    На повестке может пока и не стоит, но то что они пилотов хохляцких готовят - это факт.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 10:42
    0
    Лукавым заявлениям западных политиков уже никто не верит, "жареный петух" клюнет в одно место и вопрос о поставке самолетов встанет на первое место.
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:47
    0
    П .. дит как Троцкий, поставят только не в этом году.