В Киев на саммит «Украина-ЕС» приехали руководители Евросоюза

В столицу Украины Киев прибыли высшие руководители Евросоюза - Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и ряд других еврокомиссаров. Они будут участвовать в саммите «Украина-ЕС», а также проведут переговоры с украинским руководством о дальнейших действиях в отношении поддержки киевского режима. Сам саммит пройдет завтра, 3 февраля.Главный вопрос, который будет рассматриваться на саммите Украины и Евросоюза, заключается в присоединении страны к ЕС. Однако представители организации собираются отметить прогресс Киева на пути к вступлению, но вряд ли будут принимать конкретные меры по ускорению присоединения Украины к ЕС.Сейчас в рядах стран Евросоюза наблюдается разница в позициях по вопросу о вступлении Украины в организацию. На скорейшем вступлении киевского режима в ЕС настаивают Польша и прибалтийские государства. Но Франция, Германия, Испания, Нидерланды, Португалия, Дания и Бельгия выступают против ускоренной процедуры вступления Украины в европейскую организацию.Как утверждают западные СМИ, на саммите будут подняты вопросы беспошлинного доступа для экспорта с территории Украины, доступ к свободной от роуминга зоны, включение в единую зону платежей в евро.Украинское руководство также рассчитывает на договоренности о партнерстве в сфере сотрудничества по возобновляемым источникам энергии. О военной составляющей переговоров пока не сообщается, но, вероятно, Киев какие-то просьбы будет все же озвучивать.