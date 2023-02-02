Военное обозрение
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Военнослужащие ВСУ жалуются на то, что в Артёмовске часто не могут выйти из подвалов

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Военнослужащие ВСУ жалуются на то, что в Артёмовске часто не могут выйти из подвалов

Военнослужащие украинской армии, находящиеся в оперативном окружении в районе Артемовска (Бахмута), несут значительные потери в живой силе и военной технике. Боевики киевского режима размещают в социальных сетях видеоролики, в которых жалуются на то, что из-за плотного огня российской артиллерии они вынуждены по несколько суток безвылазно находиться в подвалах, откуда часто не могут выйти даже для удовлетворения своих физиологических потребностей.


Артиллерийская канонада практически не утихает. Штурмовые подразделения действуют на нескольких окраинах Бахмута, как его называют на Украине.

Огневые позиции ВСУ традиционно оборудованы в многоквартирных жилых домах. В случае прилётов украинская сторона тут же раскручивает настоящую истерику об "обстреле гражданских объектов", видимо, сознательно "забывая", что если объект используется военнослужащими, то он автоматически перестаёт быть гражданским. Другими словами, украинские войска, оставаясь в Артёмовске, используют его жителей как самый настоящий живой щит.

В настоящее время вокруг населенного пункта смыкается кольцо окружения. Ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр - Артемовск, по которой осуществляется снабжение пытающихся удерживать город украинских сил.

Две дороги на Часов Яр, являющиеся последним оставшимся в распоряжении противника путем для снабжения своей группировки в Артемовске, частично находится под огневым контролем российской артиллерии. По колоннам противника, пытающимся прорваться в населенный пункт, наносятся постоянные удары.

Ситуация в Артемовске является для ВСУ близкой к критической. Украинская армия ежедневно теряет по несколько сотен военнослужащих. По словам куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, полное освобождение населенного пункта пресечет любые попытки украинского наступления на этом участке линии боевого соприкосновения.

ВСУ еще имеют возможность отступить из Артемовска, однако осуществить спланированный отход у них уже не получится, так как все ведущие в город трассы находятся как под огневым контролем российской армии (западное направление), так и под физическим (восточное, южное и северное).
Автор:
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39 комментариев
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  1. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:05
    +10
    Боевики киевского режима размещают в социальных сетях видеоролики, в которых жалуются на то, что из-за плотного огня российской артиллерии они вынуждены по несколько суток безвылазно находиться в подвалах, откуда часто не могут выйти даже для удовлетворения своих физиологических потребностей.
    Тридцать с лишним лет живут в бандеровском дерьме - и ничего. А тут им "выйти" понадобилось...

    В штаны!!!
    Недолго осталось, потерпят...
    В морге отмоют.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:07
      +4
      По ситуации на фронтах.
      «Западная» группировка войск на Купянском направлении била по позициям 14-й и 92-й мехбригад ВСУ в районах Гряниковки и Тимковки в Харьковской области и Новоселовского в ЛНР, уничтожив за сутки до роты украинских бойцов. Группировка войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении утюжила силы 80-й и 95-й ДШБ ВСУ в районах Стельмаховки и Червоной в ЛНР и Торского в ДНР. Потери ВСУ там - до роты. На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск уничтожали противника в Тоненьком, Нелеповке и Северном в ДНР. За сутки тут нивелированы свыше 100 украинских военнослужащих, один танк, гаубица «Мста-Б», РСЗО «Ураган» и французская САУ Caesar. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» поражали позиции 72-й мехбригады и 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Угледара. Здешние потери ВСУ за сутки - более двух взводов.

      https://dzen.ru/a/Y9r_G2E_nEYVZ8xu

      Опубликованы планы ВСУ по зачистке Донбасса накануне СВО .Специальная военная операция на Украине началась ради того, чтобы предотвратить крупное наступление ВСУ на Донбасс и Крым, с последующей зачисткой местного населения.Соответствующие материалы опубликовали в Telegram-канале хакерской группы «Берегини».








      В частности, гласности был передан доклад начальника штаба ОТГ «Север» Петра Ромигайло касательно замысла применения оперативно-тактической группировки.


      Киевом планировалось крупное наступление на ЛДНР силами 16 бригад, прорыв обороны республики, окружение крупных городов и полный разгром сил Донбасса. Разворачивание резервов Народной милиции ЛДНР в ВСУ собирались сорвать сильным контрударом.

      https://www.politnavigator.net/opublikovany-plany-vsu-po-zachistke-donbassa-nakanune-svo.html
      1. vorobejti
        vorobejti Сегодня, 11:54
        0
        Забавно, у ВСУ как и у нас доклады на слайдах готовятся..
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:21
      +3
      хотели донбасских детей загнать в подвалы, а оно воно как вышло ((
      1. стар
        стар Сегодня, 11:38
        +2
        хотели донбасских детей загнать в подвалы

        Они хотели уничтожить там всех. Нацистская идеология это вполне позволяет и ни одно западное СМИ не вякнуло бы.
    3. volodimer
      volodimer Сегодня, 11:46
      0
      Нашим Богам Войны моё бесконечное уважение.
      Но я бы предпочёл, чтобы эта новость звучала так: "Боевики киевского режима, которые ранее размещали в социальных сетях видеоролики и жаловались, что из-за плотного огня российской артиллерии они вынуждены по несколько суток безвылазно находиться в подвалах, откуда часто не могут выйти даже для удовлетворения своих физиологических потребностей... Теперь жалуются напрямую лично Бандере."
      Гады, видать глубокие подвалы и связь ещё есть.
      Ну что же, Путин обещал, что и в сортире замочим, эти уже подвалы в сортир превратили. Итог будет закономерен. Работайте братья!
    4. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:46
      0
      Цитата: Zoldat_A
      Боевики киевского режима размещают в социальных сетях видеоролики, в которых жалуются на то, что из-за плотного огня российской артиллерии они вынуждены по несколько суток безвылазно находиться в подвалах, откуда часто не могут выйти даже для удовлетворения своих физиологических потребностей.
      Тридцать с лишним лет живут в бандеровском дерьме - и ничего. А тут им "выйти" понадобилось...

      В штаны!!!
      Недолго осталось, потерпят...
      В морге отмоют.

      Как говорится)) не пеняй на отсутствие туалетной бумаги, коли майка коротка)))
  2. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 11:07
    -3
    действуют на нескольких окраинах Бахмута, как его называют на Украине

    Его так называли в России времен Ивана Грозного.
    И (кстати) историческое название Волгограда - Царицын, а не Сталинград. Это так, для справки.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 11:40
      +4
      Царицын для русской истории это купеческий город, а Сталинград это символ перелома в ВОВ. И статус города-героя закреплён не за Царицыным, не за Волгоградом, а именно за Сталинградом.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 11:53
        +1
        Пишите прямо, что на русскую историю вам насрать, она у вас началась с 1917 года.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 12:10
          -1
          Она началась как минимум с основания Руси,однако для Вас она похоже закончилась в 1917.. yes hi
        2. Sergej1972
          Sergej1972 Сегодня, 12:22
          0
          Нет, это не так. Но ни одно из событий на территории Волгограда не сопоставимо по значимости для отечественной и мировой истории так же, как Сталинградская битва.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 11:48
      +1
      Цитата: invisible_man
      действуют на нескольких окраинах Бахмута, как его называют на Украине

      Его так называли в России времен Ивана Грозного.
      И (кстати) историческое название Волгограда - Царицын, а не Сталинград. Это так, для справки.

      Кстати:
      Нынешний Днепр (бывший Днепропетровск) первоначально именовался Екатеринослав,
      Нынешний Житомир - изначально Житомель,
      Нынешний Ивано-Франковск - изначально Заболотов,
      Нынешний Червоноград - изначально Кристинополь,
      Нынешний Луцк - изначально Луческ,
      Нынешний Павлоград - изначально Матвеевка,
      Нынешний Немиров - изначально Миров,
      и т.д. и т.п.
      1. СергейАлександрович
        СергейАлександрович Сегодня, 12:11
        +1
        Не сочтите за неграмотного, но в детском и юношеском возрасте, полагал, что Днепропетровск был назван либо в честь апостола Петра, либо в честь Петра Первого. Какая была такая необходимость его в Днепр переименовывать? Ведь теперь название отдает примитивизмом.
        1. Кубик123
          Кубик123 Сегодня, 12:15
          0
          Цитата: СергейАлександрович
          полагал, что Днепропетровск был назван либо в честь апостола Петра, либо в честь Петра Первого. Какая была такая необходимость его в Днепр переименовывать?

          "20 июля 1926 года город Екатеринослав был переименован в Днепропетровск, одновременно переименовали станцию Екатеринослав в станцию Днепропетровск. Новое название образовано от реки Днепр, на которой стоит город, и фамилии советского партийного и государственного деятеля Григория Петровского, который начинал здесь свою трудовую деятельность".

          https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
          1. СергейАлександрович
            СергейАлександрович Сегодня, 12:23
            +1
            Да, знаю, в курсе событий и украинского беспамятства. Но название "Днепропетровск" располагало и к более широкой трактовке.
    3. Хорон
      Хорон Сегодня, 11:56
      0
      Его так называли в России времен Ивана Грозного.
      И (кстати) историческое название Волгограда - Царицын, а не Сталинград. Это так, для справки.

      И как проявил себя царицын в истории? Какими достижениями подвигами прославился? Впрочем как и волгоград. Города и населённые пункты должны носить те имена, под которыми они прославились в истории. Имхо
      А вообще это проблема любви к переименованиям по идеологическим мотивам.
    4. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 12:06
      0
      По Бахмуту с вами согласен, а вот по Царицыну есть проблема. Наименование "Царицын" устарело лингвистически и вернуть его в оборот будет непросто. К примеру, жители города будут тогда именоваться царицанами (царицане), а не волгоградцами, что довольно экзотично для современного русского языка.
    5. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:08
      -1
      Однако самые славные и великие дела связаны отнюдь не с названием Царицын..Это тоже-для справки.
      1. oldzek
        oldzek Сегодня, 12:30
        +1
        братцы!ну причем тут купеческий или героический!город есть город,а героическим может быть только народ,в том числе проживающий в этом городе.напоминаю,что Царициным его назвали по речке Сарысу.от той речки остался только овраг в черте города.большевикам не понравилось (монархическое)название и (что естественно)переименовали в честь вождя.но лично я считаю что старые названия нужно сохранять.история России не началась,но и не закончилась в 1917 году.
  3. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:07
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=d8i5_eY1nrk

    No Mercy, no Quarter...!!!

    https://online-musik24.com/Russia%20-%20National.mp3
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:08
    -4
    А памперсы в гумпомощь запада для ВСУ входят? Нет? Упс, оплошали или разворовали?.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:14
      +1
      Давайте признаем честно.Сражаются они упорно и стойко.Конечно есть всякое,и дезертирство и бегство.Так что про памперсы устарело год назад.Это они доказали
  5. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 11:10
    +4
    Ну и чего жалуются? Интернет есть, раз посты выкладывают. Жрачка есть, раз в туалет ходить потребность не отпала. Воевать не хотят? Руки в гору и вперёд.
  6. Пулково1942
    Пулково1942 Сегодня, 11:16
    0
    Огневые позиции ВСУ традиционно оборудованы в многоквартирных жилых домах

    В Бахмуте-Артёмовске своей Азовстали нет, а многоэтажные дома имеют свойство складываться.
    1. Кубик123
      Кубик123 Сегодня, 12:04
      0
      Цитата: Пулково1942
      В Бахмуте-Артёмовске своей Азовстали нет

      Азовстали нет, но есть один из крупнейших в Восточной Европе Артемовский завод шампанских вин. У которого есть километровые штольни на глубине 72 метра.

      https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B2%D0%B8%D0%BD
  7. VicVic
    VicVic Сегодня, 11:16
    0
    "Боевики ... жалуются на то, что из-за плотного огня российской артиллерии они вынуждены по несколько суток безвылазно находиться в подвалах ..."
    А кто же тогда препятствует нашим войска в продвижении?
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:06
      0
      Цитата: VicVic
      "Боевики ... жалуются на то, что из-за плотного огня российской артиллерии они вынуждены по несколько суток безвылазно находиться в подвалах ..."
      А кто же тогда препятствует нашим войска в продвижении?

      Возможно именно эта тактика снижает потери атакующих, когда противник либо погибает в своих убежищах, либо не способен к оперативным реакциям на атаки, соответственно не может в полной мере воспользоваться возможностями своей артиллерии без ущерба для себя.
  8. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:17
    +6
    жалуются на то, что из-за плотного огня российской артиллерии они вынуждены по несколько суток безвылазно находиться в подвалах, откуда часто не могут выйти даже для удовлетворения своих физиологических потребностей.

    Это очень правильно, ибо имеет колоссальный педагогический эффект - несколько суток, проведённых в залежах собственного дерьма очень хорошо прочищают мозги, и потихоньку формируют понимание, почему и по чьей воле они оказались в полнейшем дерьме.
    1. стар
      стар Сегодня, 11:45
      0
      Это очень правильно, ибо имеет колоссальный педагогический эффект - несколько суток, проведённых в залежах собственного дерьма очень хорошо прочищают мозги

      Не согласен: когда дерьмо не только снаружи, но и внутри черепной коробки, вся педагогика может идти лесом. Есть, правда, еще местами инстинкт самосохранения, но он там не у всех, как показала практика.
  9. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +5
    Военнослужащие ВСУ жалуются на то, что в Артёмовске часто не могут выйти из подвалов
    Порошенко в свое время обещал детям Донбасса, что они будут сидеть в подвалах, а сегодня ВСУшные "херои", чтобы на время сохранить жизнь вынуждены делать это.
  10. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:29
    0
    Пусть еще чуть потерпят , скоро их "примут" в "нежные обьятия" штурмовые группы ЧВК "Вагнер"
  11. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 11:37
    -1
    А в западной помощи в поставках нет памперсов? Это непростительная ошибка. Не то просили и не то дали.

    Ну ладно в ближайшее время пришлют в срочном порядке - тампаксы - они хоть миниатюрны.
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:42
    +2
    Цитата: invisible_man
    Бахмута, как его называют на Украине.

    Думаю, что его так называли с рождения.
    Артёмовском он мог бы быть в Донецко-Криворожской республике.
    Если на то будет воля Господня...
    1. Вождь_Бармалеев
      Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:57
      +1
      Крепость Бахмут основана в 1571 году, и просуществовала под этим именем до 1924 года, когда город, до которого эта крепость разрослась был переименован в Артёмовск в честь Фёдора Сергеева, имевшего партийное погоняло Артём. Поскольку сей персонаж в истории ничем хорошим не отметился, то я за то, чтобы за городом по прежнему было закреплено название Бахмут. Переименовали же обратно города Горький, Брежнев и прочие...
  13. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 11:48
    0
    из-за плотного огня российской артиллерии они вынуждены по несколько суток безвылазно находиться в подвалах, откуда часто не могут выйти даже для удовлетворения своих физиологических потребностей.

    Если "выходить" - только ещё ниже, вместе со своим дерьмом.
  14. Incvizitor
    Incvizitor Сегодня, 12:42
    -1
    Свиньи должны сидеть в свинарнике а не шляться по округе.
  15. oldzek
    oldzek Сегодня, 12:49
    0
    и чего жалуются?вон Порошенко и Тимошенко ещё хуже.им приходится жариться на солнце вдали от неньки Украины и ничего терпят.терпите и вы.
  16. Рыжий А.П.
    Рыжий А.П. Сегодня, 13:03
    0
    "...не могут выйти даже для удовлетворения своих физиологических потребностей."

    В карман товарищу