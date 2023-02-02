Военнослужащие ВСУ жалуются на то, что в Артёмовске часто не могут выйти из подвалов

Военнослужащие украинской армии, находящиеся в оперативном окружении в районе Артемовска (Бахмута), несут значительные потери в живой силе и военной технике. Боевики киевского режима размещают в социальных сетях видеоролики, в которых жалуются на то, что из-за плотного огня российской артиллерии они вынуждены по несколько суток безвылазно находиться в подвалах, откуда часто не могут выйти даже для удовлетворения своих физиологических потребностей.Артиллерийская канонада практически не утихает. Штурмовые подразделения действуют на нескольких окраинах Бахмута, как его называют на Украине.Огневые позиции ВСУ традиционно оборудованы в многоквартирных жилых домах. В случае прилётов украинская сторона тут же раскручивает настоящую истерику об "обстреле гражданских объектов", видимо, сознательно "забывая", что если объект используется военнослужащими, то он автоматически перестаёт быть гражданским. Другими словами, украинские войска, оставаясь в Артёмовске, используют его жителей как самый настоящий живой щит.В настоящее время вокруг населенного пункта смыкается кольцо окружения. Ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр - Артемовск, по которой осуществляется снабжение пытающихся удерживать город украинских сил.Две дороги на Часов Яр, являющиеся последним оставшимся в распоряжении противника путем для снабжения своей группировки в Артемовске, частично находится под огневым контролем российской артиллерии. По колоннам противника, пытающимся прорваться в населенный пункт, наносятся постоянные удары.Ситуация в Артемовске является для ВСУ близкой к критической. Украинская армия ежедневно теряет по несколько сотен военнослужащих. По словам куратора российской ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, полное освобождение населенного пункта пресечет любые попытки украинского наступления на этом участке линии боевого соприкосновения.ВСУ еще имеют возможность отступить из Артемовска, однако осуществить спланированный отход у них уже не получится, так как все ведущие в город трассы находятся как под огневым контролем российской армии (западное направление), так и под физическим (восточное, южное и северное).