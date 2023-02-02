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Институт изучения войны США прогнозирует некие «рейды» ВС РФ на севере Украины

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Институт изучения войны США прогнозирует некие «рейды» ВС РФ на севере Украины

Вчера глава российского государства Владимир Путин призвал Министерство обороны РФ ликвидировать возможность обстрелов российской территории с украинской стороны. Эти слова президента РФ позволили американским аналитикам из Института изучения войны решить, что Россия будет готовить некие «рейды» на севере Украины.


Как утверждают эксперты из Института изучения войны, таким образом российское руководство создает условия для эскалации конфликта посредством рейдов через границу. С военной точки зрения это оправдано тем, что украинские формирования будут отвлечены и рассредоточены по нескольким основным направлениям. В итоге ВСУ будут «зажаты» на северо-востоке Украины.

Аналитики утверждают, что такие рейды якобы могут предприниматься с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Там сосредоточены достаточно крупные российские силы, которые могут принять участие в подобных операциях.

С другой стороны, не очень понятно, какой бы видели американские аналитики реакцию Москвы на регулярные обстрелы приграничных населенных пунктов. Ведь в результате обстрелов гибнут и травмируются российские граждане, разрушается гражданская инфраструктура, жилые дома россиян. Вооруженные силы РФ обязаны защищать граждан страны и отвечать на обстрелы украинских формирований самым жестким образом.

Агрессивные действия киевского режима не могут не встречать ответ со стороны российского руководства и вооруженных сил. Поэтому даже если рейды и будут проводиться, они станут вполне закономерной реакцией на действия ВСУ. Собственно, было бы странно, если бы ответные меры не предпринимались.
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20 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:11
    0
    Сама очевидность.... и это после вчерашней поставленной во всеуслышание задачи ВВП профильному министерству.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:28
      +4
      Вообще непонятна тема обсуждения "прогнозов" некой шараги под названием "Институт изучения войны", которая удостоилась внимания со стороны российских СМИ только после начала СВО.

      Вот тема того, что жители приграничных регионов России ежедневно подвергаются массированным смертельным атакам со стороны Украины уже год, а мы практически не можем это прекратить на корню, вызывает постоянные вопросы и не находит ответа.

      А ведь у нас есть ещё и другие регионы, которые уже соседствуют со странами НАТО, и жители этих регионов задаются тем же вопросом что и жители Брянской, Курской и Белгородской областей - "А нас так же будет защищать родное государство когда блок НАТО задействует свои приграничные огрызки для создания проблем на границе с Россией?".
    2. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:32
      +1
      Сама очевидность.... и это после вчерашней поставленной во всеуслышание задачи ВВП профильному министерству.
      Ну конечно, ведь все задачи которые ставит ВВП профильным министерствам, всегда выполняются, четко и с опережением графика. Без исключений.
      1. Uprun
        Uprun Сегодня, 11:37
        -2
        Понимать надо, это ВВП не нам сказал, а им..... Политика дело тонкое.
  2. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 11:12
    +4
    Институт изучения войны на целых семь процентов круче агентства ОБС. И на своих посиделках, чувствую, они не только чай с тортиками пьют. И вот занимает меня вопрос - почему этому крайне не достоверному источнику уделяется так много внимания на разнообразных ресурсах?
    1. ohtsistem
      ohtsistem Сегодня, 11:16
      0
      Красиво называются, изучают войну ....
    2. HAM
      HAM Сегодня, 11:20
      +2
      Этому "институту" необходимо организовать проведение "лабораторных работ" на своей территории,а то как то "изучение войны" происходит заочно......без практики нет нормального изучения...
  3. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 11:13
    +1
    утверждают эксперты... российское руководство создает условия для эскалации конфликта

    засуетились, как тараканы на столе
  4. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 11:16
    +1
    с новой техникой запада, всу еще больше усилят обстрелы
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 11:33
      0
      с новой техникой запада, всу еще больше усилят обстрелы
      Возможно дойдет и до рейдов по Белгородской, Брянской и Курской областям.
      1. Nastia Makarova
        Nastia Makarova Сегодня, 11:41
        0
        поэтому там строят линию обороны...............
  5. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 11:16
    +3
    Владимир Путин призвал Министерство обороны РФ ликвидировать возможность обстрелов российской территории

    —-Что значит это призвание - приказ? Пожелание? Директива? Указ? В порядке дискуссии? Воля народа? …. Это что-то новое в обращениях Президента. Как это понимать и в какие сроки?
    1. Yngvar
      Yngvar Сегодня, 11:31
      0
      Это значит "выразил крайнюю озабоченность"! И пока всё... А сроки, предполагаю, середина февраля - март...
  6. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:19
    -3
    Diese "US-Analysten" werden das Vorgehen der russischen Föderation
    schon noch kennenlernen...; insbesondere, wenn die ersten Angriffe
    direkt auf das Territorium der Hauptverantwortlichen Schwerverbrecher,
    die VEREINIGTEN STAATEN selbst erfolgen wird...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:25
    0
    российское руководство создает условия для эскалации конфликта посредством рейдов через границу
    Странная логика у этого института. Обстрелы российской территории со стороны Украины не создают условий для эскалации, а противодействие российских войск этим обстрелам тут же создаст. "А по сопатке?" (к/ф "Особенности национальной охоты").
  8. Zoldat_A
    Zoldat_A Сегодня, 11:28
    0
    Занятная штука этот "Институт изучения войны". Сидят себе в мягких креслах за тысячи километров, гадают на кофейной гуще теоретизируют, прогнозируют...
    Изучают то, чего в глаза не видели.

    Напомнило...
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:17
      +1
      Ну, выдающийся русский советский учёный-историк Кнорозов, занимавшийся расшифровкой индейской письменности, посетил Мексику и Гватемалу только в старости, но при этом пользуется в этих странах огромным авторитетом.
      1. Zoldat_A
        Zoldat_A Сегодня, 13:03
        0
        Цитата: Sergej1972
        выдающийся русский советский учёный-историк Кнорозов, занимавшийся расшифровкой индейской письменности, посетил Мексику и Гватемалу только в старости, но при этом пользуется в этих странах огромным авторитетом.


        "Критерий знания - опыт".

        Классики всё давно про это сказали.
        "Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…" laughing

        - А вы были на Кавказе?
        - Через две недели поеду.
        - А вы не боитесь, Ляпсус? Там же шакалы!
        - Очень меня это пугает! Они же на Кавказе не ядовитые!
        После этого ответа все насторожились.
        - Скажите, Ляпсус, - спросил Персицкий, - какие, по-вашему, шакалы?
        - Да знаю я, отстаньте!
        - Ну, скажите, если знаете!
        - Ну, такие… в форме змеи.
        - Да, да, вы правы, как всегда. По-вашему, ведь седло дикой козы подается к столу вместе со стременами.
        - Никогда я этого не говорил! - закричал Трубецкой.
        - Вы не говорили. Вы писали. Мне Наперников говорил, что вы пытались всучить ему такие стишата в "Герасим и Муму", якобы из быта охотников. Скажите по совести. Ляпсус, почему вы пишете о том, чего вы в жизни не видели и о чем не имеете ни малейшего представления? Почему у вас в стихотворении "Кантон" пеньюар - это бальное платье? Почему?!
        - Вы - мещанин, - сказал Ляпис хвастливо.
        - Почему в стихотворении "Скачка на приз Буденного" жокей у вас затягивает на лошади супонь и после этого садится на облучок? Вы видели когда-нибудь супонь?
        - Видел.
        - Ну, скажите, какая она!
        - Оставьте меня в покое. Вы псих!
        - А облучок видели? На скачках были?
        - Не обязательно всюду быть! - кричал Ляпис. - Пушкин писал турецкие стихи и никогда не был в Турции.
        - О да, Эрзерум ведь находится в Тульской губернии.
        Ляпис не понял сарказма. Он горячо продолжал:
        - Пушкин писал по материалам. Он прочел историю Пугачевского бунта, а потом написал. А мне про скачки все рассказал Энтих.
        После этой виртуозной защиты Персицкий потащил упирающегося Ляписа в соседнюю комнату. Зрители последовали за ними. Там на стене висела большая газетная вырезка, обведенная траурной каймой.
        - Вы писали этот очерк в "Капитанском мостике"?
        - Я писал.
        - Это, кажется, ваш первый опыт в прозе? Поздравляю вас! "Волны перекатывались через мол и падали вниз стремительным домкратом…" Ну, удружили же вы «Капитанскому мостику»! «Мостик» теперь долго вас не забудет, Ляпис!
        - В чем дело?
        - Дело в том, что… Вы знаете, что такое домкрат?
        - Ну, конечно, знаю, оставьте меня в покое…
        - Как вы себе представляете домкрат? Опишите своими словами.
        - Такой… Падает, одним словом.
        [...]
        - Мне нужны деньги...
  9. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 11:48
    +1
    Нужно как евреи в Израиле... Обстреливают их территорию, они отжали кусок с которого стреляют. Начали с другого стрелять, отжали и его. Так они почти всю Палестину уже захватили и свои территории раза в 3 увеличили.
    И никто из мирового сообщества им нечего не говорит ...
    Значит нужно делать так же.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 12:19
      +1
      Ну не раза в три. По решению ООН полагалась территория площадью 14 тысяч квадратных километров, сейчас контролируют территорию 22 тысячи квадратных километров, что чуть меньше территории Липецкой области.