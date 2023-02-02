Институт изучения войны США прогнозирует некие «рейды» ВС РФ на севере Украины

Вчера глава российского государства Владимир Путин призвал Министерство обороны РФ ликвидировать возможность обстрелов российской территории с украинской стороны. Эти слова президента РФ позволили американским аналитикам из Института изучения войны решить, что Россия будет готовить некие «рейды» на севере Украины.Как утверждают эксперты из Института изучения войны, таким образом российское руководство создает условия для эскалации конфликта посредством рейдов через границу. С военной точки зрения это оправдано тем, что украинские формирования будут отвлечены и рассредоточены по нескольким основным направлениям. В итоге ВСУ будут «зажаты» на северо-востоке Украины.Аналитики утверждают, что такие рейды якобы могут предприниматься с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Там сосредоточены достаточно крупные российские силы, которые могут принять участие в подобных операциях.С другой стороны, не очень понятно, какой бы видели американские аналитики реакцию Москвы на регулярные обстрелы приграничных населенных пунктов. Ведь в результате обстрелов гибнут и травмируются российские граждане, разрушается гражданская инфраструктура, жилые дома россиян. Вооруженные силы РФ обязаны защищать граждан страны и отвечать на обстрелы украинских формирований самым жестким образом.Агрессивные действия киевского режима не могут не встречать ответ со стороны российского руководства и вооруженных сил. Поэтому даже если рейды и будут проводиться, они станут вполне закономерной реакцией на действия ВСУ. Собственно, было бы странно, если бы ответные меры не предпринимались.