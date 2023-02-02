Власти ФРГ планируют выделить 17 миллиардов евро на укрепление ПРО

Власти ФРГ намерены серьезно усилить противоракетную оборону страны. На эти цели планируется выделить порядка 17 миллиардов евро, о чем пишет американское агентство Bloomberg.В материале говорится, Берлин нацелен на создание надежной, многослойной ПВО, в связи с чем уже ведутся переговоры с различными производителями соответствующих комплексов.В частности, согласно информации от Bloomberg, немецкие власти планирую потратить до 3 млрд. на закупку систем IRIS-T от немецкого концерна Diehl Defence GmbH. Еще 4 миллиарда евро могут направить на закупку израильских комплексов Arrow 3. Наконец, на 10 млрд. евро, как сообщает агентство, Берлин собирается приобрести американские ЗРК Patriot.О сроках реализации вышеупомянутых планов касательно укрепления Германией своей противоракетной обороны, не сообщается. Впрочем, наращивает ФРГ не только оборону, но и свой атакующий потенциал. Ранее, в декабре прошлого года, Берлин заключил 10 миллиардный контракт с компанией Lockheed Martin на поставку 35 многоцелевых истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Lightning II.В связи с резким увеличением Германией затрат на свою армии, а также сообщениями представителей немецкого правительства о том, что создание многослойной ПРО ляжет в основу общеевропейской инициативы «Небесный щит», особое внимание обращает на себя недавнее высказывание главы МИД страны Анналены Бербок, которая заявила, что Европа сегодня ведет войну с Россией.