Власти ФРГ планируют выделить 17 миллиардов евро на укрепление ПРО

Власти ФРГ намерены серьезно усилить противоракетную оборону страны. На эти цели планируется выделить порядка 17 миллиардов евро, о чем пишет американское агентство Bloomberg.
В материале говорится, Берлин нацелен на создание надежной, многослойной ПВО, в связи с чем уже ведутся переговоры с различными производителями соответствующих комплексов.
В частности, согласно информации от Bloomberg, немецкие власти планирую потратить до 3 млрд. на закупку систем IRIS-T от немецкого концерна Diehl Defence GmbH. Еще 4 миллиарда евро могут направить на закупку израильских комплексов Arrow 3. Наконец, на 10 млрд. евро, как сообщает агентство, Берлин собирается приобрести американские ЗРК Patriot.
О сроках реализации вышеупомянутых планов касательно укрепления Германией своей противоракетной обороны, не сообщается. Впрочем, наращивает ФРГ не только оборону, но и свой атакующий потенциал. Ранее, в декабре прошлого года, Берлин заключил 10 миллиардный контракт с компанией Lockheed Martin на поставку 35 многоцелевых истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Lightning II.
В связи с резким увеличением Германией затрат на свою армии, а также сообщениями представителей немецкого правительства о том, что создание многослойной ПРО ляжет в основу общеевропейской инициативы «Небесный щит», особое внимание обращает на себя недавнее высказывание главы МИД страны Анналены Бербок, которая заявила, что Европа сегодня ведет войну с Россией.