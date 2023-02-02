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Власти ФРГ планируют выделить 17 миллиардов евро на укрепление ПРО

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Власти ФРГ планируют выделить 17 миллиардов евро на укрепление ПРО

Власти ФРГ намерены серьезно усилить противоракетную оборону страны. На эти цели планируется выделить порядка 17 миллиардов евро, о чем пишет американское агентство Bloomberg.


В материале говорится, Берлин нацелен на создание надежной, многослойной ПВО, в связи с чем уже ведутся переговоры с различными производителями соответствующих комплексов.

В частности, согласно информации от Bloomberg, немецкие власти планирую потратить до 3 млрд. на закупку систем IRIS-T от немецкого концерна Diehl Defence GmbH. Еще 4 миллиарда евро могут направить на закупку израильских комплексов Arrow 3. Наконец, на 10 млрд. евро, как сообщает агентство, Берлин собирается приобрести американские ЗРК Patriot.

О сроках реализации вышеупомянутых планов касательно укрепления Германией своей противоракетной обороны, не сообщается. Впрочем, наращивает ФРГ не только оборону, но и свой атакующий потенциал. Ранее, в декабре прошлого года, Берлин заключил 10 миллиардный контракт с компанией Lockheed Martin на поставку 35 многоцелевых истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A Lightning II.

В связи с резким увеличением Германией затрат на свою армии, а также сообщениями представителей немецкого правительства о том, что создание многослойной ПРО ляжет в основу общеевропейской инициативы «Небесный щит», особое внимание обращает на себя недавнее высказывание главы МИД страны Анналены Бербок, которая заявила, что Европа сегодня ведет войну с Россией.
Автор:
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17 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:26
    0
    Однако поспешать надо, пока деньги еще есть, печатный станок у немчуры работает не потому принципу, что у полосатых.....
    1. кредо
      кредо Сегодня, 11:55
      +1
      В который раз приходится признать превосходство изощренного ума англосаксов над всеми остальными и их способности не участвуя в кровавой мясорубке получать от этого самые значительные дивиденды.
  3. HAM
    HAM Сегодня, 11:30
    +1
    "Процесс пошёл"---американцы практически добились одной из своих целей--напугать и подоить лохов...своё немчура сплавит на восток,и,пока есть деньги,купит всё у штатов...правда,не только немчура попала под "доильный аппарат"......
  4. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 11:31
    +1
    А есть другой - более надёжный вариант:
    попроситься под зонтик Империи.
    И процветать!
    Наконец-то...
  5. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 11:32
    0
    Берлин нацелен на создание надежной, многослойной ПВО

    немцы хотят отгородится от внешнего мира, изолироваться. Чтобы они не заскучали, сильно не расслаблялись России следует развивать своё гиперзвуковое оружие
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:32
    +2
    На четвертые сутки индеец Острый Глаз заметил, что в камере одной стены нет...
    Мало того, что они сопли жевали, когда США выходили из ДРСМД, мало того, что они подтявкивали, когда США ставил пусковые для КР в Польше, так они теперь накачивают анти-Россию оружием и удивляются - еперный... А мы в прицеле... А отбить есть чем? Шо, совсем?!
    Кстати, ни Ирисы, ни Пэтриоты вам нифига не помогут. КАК вы будете ими сшибать не отражающую Герань, что кстати до Парижа вполне долетит из Калининграда? Квазибаллистическую тактику от Искандера? Кинжал? Никто из перечисленных ни одну из этих целей не сбивает в принципе
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    0
    Закупить американские, израильские и для соблюдения приличия разбавить своими. Европа усиленно перевооружается и довооружается благодаря спровоцированному ими же конфликту на Украине.
    На эти цели планируется выделить порядка 17 миллиардов евро
    А еще Украине необходимо помогать, поэтому немцам придется потерпеть.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:39
    -1
    Власти ФРГ планируют выделить 17 миллиардов евро на укрепление ПРО

    Чего тупят?!
    Ну, нет у вас методов и средств для перехвата гиперзвукового оружия России! НЕТ!!!
    Продолжайте целовать американскую задницу и помогайте им развивать ОПК.
  9. Yrec
    Yrec Сегодня, 11:41
    +1
    Мне вот интересно, Шольц вообще от реальности оторвался? Он уже пообещал выделить 100 млрд на военных. Откуда? Бюджет ФРГ свёрстан и он дефицитный. Эти деньги можно только занять. Где? Кто даст? Этот заём уже так и повис. Падение промпроизводства порядка 30%, инфляция в промсекторе - тоже. Германия деньги не печатает - это делает ЕС, а со времён пандемии там такой развал с финансами! Они, по примеру США, просто заливают деньгами любую проблему. Но для нормального функционирования экономики нужны не только деньги, а реальные ресурсы (деньги - лишь один из них). Они то и покупались на эти деньги, а теперь с этим облом. Германия отрезала себя от наших ресурсов, Франция - от африканских (Вагнерам привет!). На мой взгляд - это агония. Она может продлится несколько лет, но маловероятно, что Европа выкарабкается, не достигнув дна. Чтобы наступил очередной Ренессанс, Европе придётся пройти очередное Средневековье. Со всеми его прелестями.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:06
      +2
      Осенью все в комментариях и статьях уверяли, что Шольц и остальная замерзшая еврошобла приползет уже к январю, молить о прощении и присосаться к газикам.

      Сейчас новый тренд - ДЕНЬГИ КОНЧАТСЯ. Вот внезапно у 3 экономики мира (мы про ЕС, а если брать Германию то она сама 4 по ВВП) возьмут и кончатся деньги. Интересно в 40-ом у Гитлера, Муссолини и Коноэ - прослушав программную речь Рузвельта "Арсенал Демократии", также думали, мол денег то где возьмут на это??? У них там бюджет еле-еле собирается, голод еще не побороли, а за поставки то техники платить придется из пустого американского бюджета.
    2. arkadiyssk
      arkadiyssk Сегодня, 12:15
      +1
      Где деньги? Поинтересуйтесь например, что такое OCCAR. Европейская программа закупа и производства вооружений в кредит. Когда даже полные бомжи могут вооружаться супер ништяками включая FREMMы например.
  10. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 11:41
    0
    Цели - большие. Сумма - маленькая. Что это? Пиар для внутреннего употребления?
    Автору (В. Волкову) следует обратить внимание, что если упоминает суммы
    планируют выделить 17 миллиардов евро
    то следует упоминать и сроки (в этом году, или в течение скольких-то лет?). Это имеет значение.
  11. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 11:50
    +1
    Поэтому не хотят что б мы ездили в Европу и видели ее обнищание, деньги на военные нужды им никто не даст, значит откуда то возьмут, а то привыкли эти деньги на социалку тратить, совсем охамели, гегемон в опасности, а они дороги ремонтируют и врачам хорошо платят, иш ты.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 12:00
      +1
      Цитата: алексей_444
      Поэтому не хотят что б мы ездили в Европу и видели ее обнищание, деньги на военные нужды им никто не даст, значит откуда то возьмут, а то привыкли эти деньги на социалку тратить, совсем охамели, гегемон в опасности, а они дороги ремонтируют и врачам хорошо платят, иш ты.

      Вон оно где собака порылась. Теперича усе понятно.
      1. avib
        avib Сегодня, 12:13
        +2
        Я всё-таки надеюсь что это сарказм. Иначе - ой!
        1. ВПП-1
          ВПП-1 Сегодня, 12:56
          0
          Я всё-таки надеюсь что это сарказм. Иначе - ой!
          Аналогично! lol
  12. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 12:50
    0
    В связи с резким увеличением Германией затрат на свою армии, а также сообщениями представителей немецкого правительства о том, что создание многослойной ПРО ляжет в основу общеевропейской инициативы «Небесный щит», особое внимание обращает на себя
    что в общем это тоже следствие СВО...