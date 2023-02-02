Politico: В Пентагоне заявили, что ВСУ вряд ли удастся отвоевать Крым в обозримом будущем

Украинская армия вряд ли имеет возможность в обозримом будущем отвоевать Крым. Об этом заявили высокопоставленные чиновники американского военного ведомства в ходе своего выступления в Конгрессе США.Как сообщает влиятельное американское издание Politico, в закрытом докладе, сделанном для комитета по обороне американского Конгресса, представители Пентагона подчеркнули, что ВСУ в настоящее время не обладают возможностью вытеснить с Крымского полуострова российские войска и маловероятно, что такая возможность появится у Украины в обозримом будущем.В Киеве крайне неодобрительно восприняли данную американскими военными оценку возможностей украинской армии. Власти Украины заявили, что в США уже неоднократно ошибались в своих оценках возможностей ВСУ в ходе текущего вооруженного конфликта.Ранее глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Washington Post заявил о планируемом украинском наступлении на Крым. По словам Буданова, киевские власти надеются уже к лету этого года захватить весь полуостров и вернуть его под украинский контроль.По некоторым данным, в США рассматривают план поставки киевскому режиму большого количества вооружений с тем, чтобы приказать Киеву направить войска на захват Крыма. В случае удачи, в Вашингтоне рассчитывают склонить Россию к мирным переговорам на условиях Украины.Однако, по словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, более реальным, чем захват Украиной Крыма, является сценарий возвращения Киева в состав России.