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Politico: В Пентагоне заявили, что ВСУ вряд ли удастся отвоевать Крым в обозримом будущем

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Politico: В Пентагоне заявили, что ВСУ вряд ли удастся отвоевать Крым в обозримом будущем

Украинская армия вряд ли имеет возможность в обозримом будущем отвоевать Крым. Об этом заявили высокопоставленные чиновники американского военного ведомства в ходе своего выступления в Конгрессе США.


Как сообщает влиятельное американское издание Politico, в закрытом докладе, сделанном для комитета по обороне американского Конгресса, представители Пентагона подчеркнули, что ВСУ в настоящее время не обладают возможностью вытеснить с Крымского полуострова российские войска и маловероятно, что такая возможность появится у Украины в обозримом будущем.

В Киеве крайне неодобрительно восприняли данную американскими военными оценку возможностей украинской армии. Власти Украины заявили, что в США уже неоднократно ошибались в своих оценках возможностей ВСУ в ходе текущего вооруженного конфликта.

Ранее глава Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью американскому изданию The Washington Post заявил о планируемом украинском наступлении на Крым. По словам Буданова, киевские власти надеются уже к лету этого года захватить весь полуостров и вернуть его под украинский контроль.

По некоторым данным, в США рассматривают план поставки киевскому режиму большого количества вооружений с тем, чтобы приказать Киеву направить войска на захват Крыма. В случае удачи, в Вашингтоне рассчитывают склонить Россию к мирным переговорам на условиях Украины.

Однако, по словам сенатора от Крыма Сергея Цекова, более реальным, чем захват Украиной Крыма, является сценарий возвращения Киева в состав России.
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Использованы фотографии:
Pixabay
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16 комментариев
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  1. Анахорет
    Анахорет Сегодня, 11:42
    +1
    Буданов планировать может что хочет)) рассказывать о планировании он может даже о военных союзах с аннунаками))
    Реальность такова, что в обозримом будущем проект «украина» находится под большим вопросом) и матрасы думают как его попытаться сохранить с минимальными потерями в деньгах и имидже)
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 12:00
      +2
      не важно, что хочет Буданов или Украина, важно, что хочет Запад. США до сих пор кусают локти, что в 2014 не удалось у русских перехватить Крым и пусть не звиздят, что не очень то и хотелось. Крым это их влажные мечты. Потому и гонят х0хл0в на Мариуполь и Крымский мост взрывают
    2. кредо
      кредо Сегодня, 12:03
      0
      Как сообщает влиятельное американское издание Politico, в закрытом докладе, сделанном для комитета по обороне американского Конгресса,

      Как очень "закрытый" доклад для Конгресса США попал в американские СМИ никто даже не задаётся вопросом, потому что видимо он был изначально предназначен для слива в эти самые СМИ лишь с одной целью - успокоить Россию и возбудить киевских неадекватов.

      Трюк старый и кто-то на него ловится, а может даже верит.
  2. Карат
    Карат Сегодня, 11:42
    +3
    В случае удачи, в Вашингтоне рассчитывают склонить Россию к мирным переговорам на условиях Украины.


    Они идиоты?
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 11:47
      0
      Цитата: Карат
      Они идиоты?

      Страдающие лишним весом... stop ПОЛНЫЕ!!!
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:44
    0
    Украинская армия вряд ли имеет возможность в обозримом будущем отвоевать Крым.
    Что-то не понять этих американцев. Недавно отдельные генералы говорили о том, что Украина силой оружия вернет не только Крым, но и Донбасс прихватив часть российской территории и вдруг такой пессимизм в голосе? Неужели стали пользоваться не только украинской информацией из интернета и заказными докладами РУМО и ЦРУ, но и обратились к серьезным источникам?
  4. HAM
    HAM Сегодня, 11:44
    0
    Более вероятный сценарий-это "захват" Будановым и Ко Швейцарии или Калифорнии..
  5. Yrec
    Yrec Сегодня, 11:44
    +1
    Ну а почему бы и не пофантазировать? Засунув руку в ширинку и включив украинское ТВ?
  6. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:45
    0
    Крым окраине одной не по зубам, а запад уже воевал за него коалицией - не вышло, сегодня лечь рядом с предками дураков мало, хлопотно это, да и чревато необратимыми последствиями. Вот в Запорожье на Мелитополь вполне реально могут замутить. Поживем, увидим.
  7. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 11:46
    0
    Politico: В Пентагоне заявили, что ВСУ вряд ли удастся отвоевать Крым в обозримом будущем

    А чего они молчат о том, что в скором времени Украина перестанет быть морской державой?
  8. kor1vet1974
    kor1vet1974 Сегодня, 11:50
    +1
    Крым, не отвоюют...Дело в другом,за признанием возвращенных территорий, а с этим пока проблемы..
    1. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:33
      0
      Крым, не отвоюют...Дело в другом,за признанием возвращенных территорий, а с этим пока проблемы..

      Уж полгода как Дмитрий Анатольевич в числе других мыслей вслух сказал, что мы терпеливые, мы подождем. Только этим можно объяснить то упорство с которым наши войска "выгрызают" на Донбассе городок за городком, попутно перемалывая всё, что выставляют ВСУ. Видимо программа минимум выйти на границы признанных областей в составе России и ждать. Ведь история штука длинная и обстановка меняется- нет ничего вечного. А то что при этом будет противостояние с Западом так на это начихать. Сколько Россия существует столько и находится в конфронтации с ним. И наши времена мало в этом отличаются от прежних. Только так я могу хоть как-то объяснить происходящее сейчас.
  9. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 11:53
    0
    По моему русским давно уже наплевать на все анонсы, заявления и предсказания офиса в Киеве и западной прессы. Шакалы лают-караван идет.
  10. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:00
    0
    Пентагона подчеркнули, что ВСУ в настоящее время не обладают возможностью вытеснить с Крымского полуострова российские войска

    Ну почему же освободить могут и Крым, как говорят в народе -"Когда рак на горе свиснет."
    Рак никогда, ни при каких условиях не свистнет – значит, выполнение того или иного обещания на 200% невозможно. Добавим, что изначально поговорка была чуть длинней: «Когда рак на горе свистнет, а рыба запоёт».
    Эту поговорку нужно вывесить а администрации президента незалежной, чтобы не забывали.
  11. Alex242
    Alex242 Сегодня, 12:03
    0
    В Киеве крайне неодобрительно восприняли данную американскими военными оценку возможностей украинской армии. Власти Украины заявили, что в США уже неоднократно ошибались в своих оценках возможностей ВСУ в ходе текущего вооруженного конфликта.

    не нравиться ВСУ- никам нарекания со стороны....
  12. Alex242
    Alex242 Сегодня, 12:05
    0
    Цитата: Uprun
    Крым окраине одной не по зубам, а запад уже воевал за него коалицией - не вышло, сегодня лечь рядом с предками дураков мало, хлопотно это, да и чревато необратимыми последствиями. Вот в Запорожье на Мелитополь вполне реально могут замутить. Поживем, увидим.

    замутить то может и замутят, только что из этого получиться, по хлебалу получат, однозначно...