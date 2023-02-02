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Глава Минобороны Британии: Лондон не станет передавать Киеву истребители, но может и передумать

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Глава Минобороны Британии: Лондон не станет передавать Киеву истребители, но может и передумать

На запрос Украины о поставках боевых самолетов британские власти ответили отказом. И хотя Лондон сейчас не станет передавать Киеву истребители, в дальнейшем он может и передумать.


Об этом сообщил журналистам глава Минобороны Британии Бен Уоллес.

Он отметил, что решение правительства Великобритании относительно самолетов не является окончательным. Оно актуально только на данный момент.

Сам министр также не считает, что предоставление Украине западных истребителей было бы правильным шагом.

Я научился двум вещам – никогда не говорить, что что-то возможно, и никогда не говорить, что что-то невозможно

- добавил при этом Уоллес.

Он также отметил высокую техническую сложность британских самолетов. По мнению министра, это ставит под вопрос возможность их применения на Украине.

Что им сейчас нужно, так это бронетехника и танк

- считает глава британского оборонного ведомства, подразумевая актуальные на данный момент потребности ВСУ.

По мнению чиновника, западные истребители могут им понадобиться лишь на следующем этапе.

Ранее о нецелесообразности поставок в ближайшее время боевых самолетов заявлял представитель главы британского правительства Риши Сунака. Правда, с мнением действующего премьер-министра Великобритании несогласен его предшественник Борис Джонсон. Он считает, что Западу пора отправлять на Украину боевые самолеты.

О нежелании поставлять истребители F-16 ранее говорил и американский президент Джо Байден.
Автор:
Использованы фотографии:
соцсеть/Алексей Резников
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9 комментариев
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  1. Uprun
    Uprun Сегодня, 11:54
    +2
    Суверенитет он такой, когда за тебя решают, что тебе нужно сегодня, а без чего обойдешься........, а Великобритания, та еще загадочная девка, не дам - дам, дам - не дам.
    1. Flashpoint
      Flashpoint Сегодня, 11:59
      +1
      Цитата: Uprun
      Суверенитет он такой, когда за тебя решают, что тебе нужно сегодня, а без чего обойдешься........, а Великобритания, та еще загадочная девка, не дам - дам, дам - не дам.

      Ведьма она! Старая, прожжённая! На костёр её!!! am
    2. lucul
      lucul Сегодня, 12:49
      0
      Суверенитет он такой, когда за тебя решают, что тебе нужно сегодня, а без чего обойдешься........

      Мде ....
      А ведь на заглавном фото - два Каца встретились )))
  2. General_Hammel1
    General_Hammel1 Сегодня, 11:59
    -2
    Ничего бриты не дадут, кишка тонка.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:01
    +2
    Лондон не станет передавать Киеву истребители, но может и передумать
    Последнее сказано в виде завуалированной угрозы России? Бен Уоллес обожает упражняться в угрозах в адрес нашей страны, даже готов для этого историю своей страны переврать, как у него получилось с шотландской гвардией, которая якобы " надрала задницу царю Николаю I в 1853 г. в Крыму - мы можем сделать это снова".
    Я научился двум вещам – никогда не говорить, что что-то возможно, и никогда не говорить, что что-то невозможно
    Еще бы научился помалкивать когда не стоит рот открывать.
  4. Комментарий был удален.
  5. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 12:07
    0
    Глава Минобороны Британии: Лондон не станет передавать Киеву истребители, но может и передумать

    Россия не станет бить по Лондону конвенциальным гиперзвуковым оружием, но может и передумать...
  6. Yrec
    Yrec Сегодня, 12:07
    0
    Западу придётся поставлять украм самолёты. Думаю обучение пилотов уже идёт, просто не афишируется. Все эти вбросы для того, чтобы прощупать нашу реакцию и подготовить потихоньку общество у себя и у нас к неизбежному. Такая варка лягушки на медленном огне. Чтобы не спровоцировать резким движением ответный удар ЯО. В районе лета самолёты начнут поставлять. Запад не может проиграть украинскую кампанию. Для него этот сценарий неприемлем. И сейчас он осознаёт, чти и мы проиграть не намерены. Так что эскалация продолжится. По весне у нас возможна вторая волна мобилизации. Ротацию нужно проводить хотя бы раз в полгода.
  7. Andron78
    Andron78 Сегодня, 12:17
    0
    Какими же хитрожопыми они себя мнят, просто диву даешься.
  8. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:41
    0
    Лондон не станет передавать Киеву истребители, но может и передумать
    Ой, прям интрига...