Глава Минобороны Британии: Лондон не станет передавать Киеву истребители, но может и передумать

Я научился двум вещам – никогда не говорить, что что-то возможно, и никогда не говорить, что что-то невозможно

Что им сейчас нужно, так это бронетехника и танк

На запрос Украины о поставках боевых самолетов британские власти ответили отказом. И хотя Лондон сейчас не станет передавать Киеву истребители, в дальнейшем он может и передумать.Об этом сообщил журналистам глава Минобороны Британии Бен Уоллес.Он отметил, что решение правительства Великобритании относительно самолетов не является окончательным. Оно актуально только на данный момент.Сам министр также не считает, что предоставление Украине западных истребителей было бы правильным шагом.- добавил при этом Уоллес.Он также отметил высокую техническую сложность британских самолетов. По мнению министра, это ставит под вопрос возможность их применения на Украине.- считает глава британского оборонного ведомства, подразумевая актуальные на данный момент потребности ВСУ.По мнению чиновника, западные истребители могут им понадобиться лишь на следующем этапе.Ранее о нецелесообразности поставок в ближайшее время боевых самолетов заявлял представитель главы британского правительства Риши Сунака. Правда, с мнением действующего премьер-министра Великобритании несогласен его предшественник Борис Джонсон. Он считает, что Западу пора отправлять на Украину боевые самолеты.О нежелании поставлять истребители F-16 ранее говорил и американский президент Джо Байден.