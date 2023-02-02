Глава Минобороны Украины заявил, что Москва готовит наступление на двух направлениях

По словам главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова, российские войска готовят крупные населения на двух вероятных направлениях, для чего Москва мобилизовала 500000 военнослужащих. Об этом Резников сказал в интервью французскому телеканалу BFMTV.
Министр обороны Украины отметил, что российское наступление может начаться как на Донбассе, так и на юге, видимо, имея в виду Запорожье. Резников повторил слова ранее звучавшие из Киева относительно вероятных сроков наступления ВС России. Так как в Москве привыкли привязывать свои действия к определенным знаменательным датам, очевидно, что наступление начнётся в районе 24 февраля, считает Резников.
Он также добавил, что согласно украинским оценкам, вокруг Украины сконцентрированы якобы до полумиллиона мобилизованных российских солдат, а не 300 тысяч, как заявляют в России.
О вероятном наступлении российских войск до весны говорили уже многие эксперты на Западе и в России, но это связывают не с привязкой к какой-либо дате, а стремлением начать его раньше, чем на фронт прибудет очередное западное вооружение, включая танки.
В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон намерен поставлять Киеву всё необходимое, что позволит ему провести контрнаступление весной.