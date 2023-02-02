Военное обозрение
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Глава Минобороны Украины заявил, что Москва готовит наступление на двух направлениях

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Глава Минобороны Украины заявил, что Москва готовит наступление на двух направлениях

По словам главы украинского оборонного ведомства Алексея Резникова, российские войска готовят крупные населения на двух вероятных направлениях, для чего Москва мобилизовала 500000 военнослужащих. Об этом Резников сказал в интервью французскому телеканалу BFMTV.


Министр обороны Украины отметил, что российское наступление может начаться как на Донбассе, так и на юге, видимо, имея в виду Запорожье. Резников повторил слова ранее звучавшие из Киева относительно вероятных сроков наступления ВС России. Так как в Москве привыкли привязывать свои действия к определенным знаменательным датам, очевидно, что наступление начнётся в районе 24 февраля, считает Резников.

Он также добавил, что согласно украинским оценкам, вокруг Украины сконцентрированы якобы до полумиллиона мобилизованных российских солдат, а не 300 тысяч, как заявляют в России.

О вероятном наступлении российских войск до весны говорили уже многие эксперты на Западе и в России, но это связывают не с привязкой к какой-либо дате, а стремлением начать его раньше, чем на фронт прибудет очередное западное вооружение, включая танки.

В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вашингтон намерен поставлять Киеву всё необходимое, что позволит ему провести контрнаступление весной.
Автор:
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7 комментариев
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  1. ivan1979nkl
    ivan1979nkl Сегодня, 12:06
    0
    23 февлаля тоже хорошая дата, и 8 март не плохая - бойтесь, фашисты, российского наступления
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:10
    0
    Посыл англосаксов был понятен изначально - "Пока не сдохнут все украинцы, войну не прекращать".
    Плацдарм для войны на Украине ещё большой, продажных тварей хватает, и следовательно накачивать её оружием будут до самого конца. sad
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:11
    0
    Кто еще не отметился своими прогнозами о российском наступлении? Да соберите их наконец в одной студии и пускай друг другу мозги компостируют, а экспертами пригласите англосаксов. Вот и будет ток-шоу.
  4. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 12:11
    0
    "...крупные населения на двух вероятных направлениях." Читайте, что публикуете. Не хотите читать, не пишите.
  5. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 12:13
    0
    до полумиллиона мобилизованных российских солдат, а не 300 тысяч, как заявляют в России.
    вот мы подлые, обманули несчастных бандерлогов
  6. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 12:28
    0
    Народ на Украине не хочет воевать. Призывников мобилизуют в ВСУ только под угрозой расстрела! Граждане Украины постепенно начинают осознавать, что Байден, Зеленский и банда из НАТО используют украинцев в ВСУ только как пушечное мясо. Уже сотни бойцов ВСУ перешли на сторону России. Возможно очень скоро Зеленский и Байден получат по шапке от самих украинцев, а танки, самолёты и прочая западная военная техника перейдут России в качестве военного приза.
  7. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:33
    0
    Судя по деятельности министра МО окраины, он дальше всех стоит от положения на ТВД, как шныра мотается по заграницам, такое впечатление, что он сам по себе, а залужа сам по себе, явный образчик по подобию западных госструктур указанного ведомства.