Военное обозрение
Войти Регистрация

Российские штурмовые группы выбили противника из малой балки Журавка к западу от города Кременная

6
Российские штурмовые группы выбили противника из малой балки Журавка к западу от города Кременная

Источники, знакомые с обстановкой на линии боевого соприкосновения, сообщают о некотором снижении наступательной активности российских войск. Противник при этом продолжает оказывать серьезное сопротивление на рубежах обороны, одновременно пытаясь осуществить локальные контратаки на различных участках фронта, идет постоянная переброска резервов ВСУ. Однако методичное выдавливание украинских боевиков с их позиций на ряде направлений не прекращается.


Вот что известно из открытых источников по оперативной обстановке в зоне СВО за минувшие сутки.

Отсутствует особое продвижение бойцов «Вагнера», штурмующих пригороды и закрепившихся на окраинах Артемовска (Бахмута), где продолжаются бои в районе мясокомбината до улицы Первой Алебастровой и в Забахмутовке. Участок трассы Артемовск — Константиновка под нашим огневым контролем, следующей целью станет взятие находящегося в семи километрах от города села Красное, расположенного на берегах речки Ступки, притоке Бахмутки. Ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр - Артемовск.

Очевидно, что «вагнеровцы» реализуют в районе Артемовска хорошо отработанную тактику оперативного окружения города и постепенного перерезания всех путей снабжения. Обороняющийся гарнизон вынужден либо бежать из города, либо рискует оказаться в полном «котле» со всеми вытекающими.

После взятия села Сакко и Ванцетти к серверу от Соледара, «музыканты» вплотную приблизились к Николаевке, взятие которой имеет важное значение в освобождении всей Славянско-Краматорской агломерации.

Российские штурмовые группы выбили противника из малой балки Журавка, одновременно заняв несколько опорников ВСУ в районе большой балки Журавка в Кременском районе Луганской республики. Эта небольшая речушка на дне оврага протяженностью около 10 километров, течет преимущественно на юго-запад и на юго-западной окраине села Невское впадает в реку Жеребец. Военкоры сообщают об успехах ВС РФ на севере ЛНР, где бойцы 144-й гвардейской мотострелковой дивизии продвинулись вглубь обороны противника на километр.



В районе Угледара за сутки особых изменений не произошло, идут интенсивные позиционные бои. Противник несет здесь значительные потери, что вынуждает командование ВСУ перебрасывать на этот участок все новые резервы. Отдельные подразделения 72-й омбр ВСУ выведены в район Елизаветовки для восстановления. На замену им переброшены части 30-й обрмп и одно из подразделений 80-й одшбр.

На Купянско-Сватовском участке российские силы прощупывают позиции противника в районе Новоселовского. Сам населенный пункт практически полностью лежит в руинах.

На Красно-Лиманском участке противник не оставляет попыток если и не прорвать, то хотя бы прощупать нашу оборону, не считаясь с большими потерями. Зафиксировано несколько атак штурмовых подразделений ВСУ в районе Краснопоповки и Дибровой, все они отбиты российскими мотострелками.

В ДНР на Авдеевском участке ВС РФ наносят удары по фронтовым и тыловым пунктам скопления противника в самой городе и окрестностях, продолжаются интенсивные бои в Марьинке. Существенного продвижения здесь нет, противник усиливает оборону за счет резервов.
Автор:
Использованы фотографии:
МО РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:17
    +1
    Это действительно хорошая новость.Бои там были очень тяжелые,хо хо л пер валом.Наши превозмогли и отбили
  2. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:20
    0
    Быстро сказка сказывается, да не скоро дела делается. Терпение и труд, все перетрут. Народная мудрость, с этим и живем.
  3. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:25
    +2
    Вчера только Сакко и ванцети освободили, а сегодня уже дальше идут на плечах оступающего противника, молодцы...
  4. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 12:26
    0
    Тяжело идем по всем направлениям.Помочь бы ребятам.
  5. VicVic
    VicVic Сегодня, 12:28
    -5
    Это, конечно, хорошо, что двигаемся вперёд, только масштабы продвижения впечатляют не в лучшую сторону -
    "...штурмовые группы выбили противника из малой балки Журавки"
    Мы так скоро название всех балок и оврагов в каждой деревни выучим. Такой масштаб, это для антитеррористической операции, проводимой в селе или для войсковой, но например при штурме Киева. Когда в 1945 г. Берлин штурмовали, то взятие каждой улицы событием было, но, чтобы деревни и городки брать, сообщая о захвате оврага, это как-то не как-то ...
    1. Nastia Makarova
      Nastia Makarova Сегодня, 12:51
      +1
      так это события за один день а не за месяц