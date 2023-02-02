Российские штурмовые группы выбили противника из малой балки Журавка к западу от города Кременная

Источники, знакомые с обстановкой на линии боевого соприкосновения, сообщают о некотором снижении наступательной активности российских войск. Противник при этом продолжает оказывать серьезное сопротивление на рубежах обороны, одновременно пытаясь осуществить локальные контратаки на различных участках фронта, идет постоянная переброска резервов ВСУ. Однако методичное выдавливание украинских боевиков с их позиций на ряде направлений не прекращается.Вот что известно из открытых источников по оперативной обстановке в зоне СВО за минувшие сутки.Отсутствует особое продвижение бойцов «Вагнера», штурмующих пригороды и закрепившихся на окраинах Артемовска (Бахмута), где продолжаются бои в районе мясокомбината до улицы Первой Алебастровой и в Забахмутовке. Участок трассы Артемовск — Константиновка под нашим огневым контролем, следующей целью станет взятие находящегося в семи километрах от города села Красное, расположенного на берегах речки Ступки, притоке Бахмутки. Ведутся бои за контроль над трассой Часов Яр - Артемовск.Очевидно, что «вагнеровцы» реализуют в районе Артемовска хорошо отработанную тактику оперативного окружения города и постепенного перерезания всех путей снабжения. Обороняющийся гарнизон вынужден либо бежать из города, либо рискует оказаться в полном «котле» со всеми вытекающими.После взятия села Сакко и Ванцетти к серверу от Соледара, «музыканты» вплотную приблизились к Николаевке, взятие которой имеет важное значение в освобождении всей Славянско-Краматорской агломерации.Российские штурмовые группы выбили противника из малой балки Журавка, одновременно заняв несколько опорников ВСУ в районе большой балки Журавка в Кременском районе Луганской республики. Эта небольшая речушка на дне оврага протяженностью около 10 километров, течет преимущественно на юго-запад и на юго-западной окраине села Невское впадает в реку Жеребец. Военкоры сообщают об успехах ВС РФ на севере ЛНР, где бойцы 144-й гвардейской мотострелковой дивизии продвинулись вглубь обороны противника на километр.В районе Угледара за сутки особых изменений не произошло, идут интенсивные позиционные бои. Противник несет здесь значительные потери, что вынуждает командование ВСУ перебрасывать на этот участок все новые резервы. Отдельные подразделения 72-й омбр ВСУ выведены в район Елизаветовки для восстановления. На замену им переброшены части 30-й обрмп и одно из подразделений 80-й одшбр.На Купянско-Сватовском участке российские силы прощупывают позиции противника в районе Новоселовского. Сам населенный пункт практически полностью лежит в руинах.На Красно-Лиманском участке противник не оставляет попыток если и не прорвать, то хотя бы прощупать нашу оборону, не считаясь с большими потерями. Зафиксировано несколько атак штурмовых подразделений ВСУ в районе Краснопоповки и Дибровой, все они отбиты российскими мотострелками.В ДНР на Авдеевском участке ВС РФ наносят удары по фронтовым и тыловым пунктам скопления противника в самой городе и окрестностях, продолжаются интенсивные бои в Марьинке. Существенного продвижения здесь нет, противник усиливает оборону за счет резервов.