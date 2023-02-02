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Президент Грузии призвала внести в будущий мирный договор России с Украиной пункт о выводе ВС РФ из Абхазии и Южной Осетии

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Президент Грузии призвала внести в будущий мирный договор России с Украиной пункт о выводе ВС РФ из Абхазии и Южной Осетии

Российской Федерации в контексте перспективного подписания мирного договора с Украиной надо будет согласиться с выводом войск из Абхазии и Южной Осетии. Об этом в интервью Bloomberg заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.


По утверждению грузинского лидера, она считает необходимым международное решение существующей ситуации с целостностью государственных границ Украины и проводит параллель с ситуацией вокруг Грузии. Напомним, что Тбилиси не признает факт суверенитета Абхазии и Южной Осетии.

Украинский конфликт, считает Зурабишвили, не может быть разрешен без решения грузинской ситуации. Интересно, что Зурабишвили отстаивает резко негативную позицию в отношении России, тогда как позиция правительства Ираклия Гарибашвили куда более мягкая.

В частности, грузинское правительство не соглашается вводить санкции против России и поставлять вооружение Украине. У Зурабишвили – противоположная позиция. Так, она критиковала идею восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией.

Впрочем, согласно грузинской конституции, президент страны наделен сугубо церемониальными функциями. Реальное управление страной осуществляет правительство. Однако Зурабишвили пытается использовать свой авторитет политика и дипломата для декларирования прозападных позиций.

К счастью для грузинского народа, позиция правительства страны представляется более прагматичной, на демонстративное ухудшение отношений с Москвой действующий кабинет министров Грузии не идет.
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46 комментариев
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  1. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 12:11
    +9
    Ага, а потом из Приднестровья, Курил и Карелии, добавят в Вашингтоне, тут только начни разбазаривать наши земли. А в случае грузин видимо одной СВО было мало
    1. Trapp1st
      Trapp1st Сегодня, 12:38
      +2
      тут только начни разбазаривать наши земли
      А кто спрашивает.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 12:43
        +2
        Президент Грузии призвала внести в будущий мирный договор России с Украиной пункт о выводе ВС РФ из Абхазии и Южной Осетии


        А что разве ВСУ уже победили?
    2. lucul
      lucul Сегодня, 12:47
      0
      А в случае грузин видимо одной СВО было мало

      А она не хочет вспомнить ,что Грузия сама ,юридически незаконно покинула состав СССР ? ))))
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:13
    +8
    Ополоумела что ли от безделья.
    Не грузинам решать вопрос о внутренних делах Абхазии и Южной Осетии.
    Нахлебались абхазы с осетинами грузинского национализма с достатком и свою судьбу будут решать без подсказок американских подстилок.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 12:32
      +4
      Вряд ли, до поры госпожа молчала, сейчас, с нашей "уверенной" политикой решила что время пришло.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:47
        0
        Цитата: ИванИванов
        Вряд ли, до поры госпожа молчала, сейчас, с нашей "уверенной" политикой решила что время пришло.

        Деньгу от российского транзита почуяла, борзеть начала.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 12:39
      +1
      Интересно. в психиатрии есть диагноз такому высказыванию? fool
      1. lis-ik
        lis-ik Сегодня, 12:58
        +1
        Цитата: marchcat
        Интересно. в психиатрии есть диагноз такому высказыванию? fool

        А разве не соплежуйство властей РФ позволяют делать такие высказывания? Дальше будет больше,хотя уже прецеденты пошли по нарастающей.
    3. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:44
      +1
      Цитата: кредо
      Ополоумела что ли от безделья.

      И эти себя поляками почувствовали? Тоже свою "горбушку" откусить захотели?

      Если ей СЕЙЧАС дать прочитать то, что будет ПОТОМ подписано Украиной, она взвоет, что "всё, что угодно, только чтобы про Грузию там даже упоминания не было". Чтобы от Грузии ещё что-нибудь не отломилось...

      Зря, всё-таки, тогда наших пацанов остановили...
      Вакцина перестаёт действовать?
    4. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:52
      +1
      без помощи России,"решения" Южной Осетии закончатся в считанные дни...с учётом того,что в этот раз Грузии скорее всего поможет НАТО.

      поэтому осетины и особенно абхазы заинтересованы в сильной России. Осетины готовы стать частью России хоть завтра и после этой речи Зурабишвили,думаю,что этот вопрос стоит рассмотреть.

      а Абхазии пора определяться...их псевдо независимость основана на российских деньгах и российской армии...зачем России нужно это-не ясно...либо давайте регионом входите,либо грузины рано или поздно вас победят.

      конечно,этот вопрос стоит поднимать только после нашей победы. как и вопрос с Приднестровьем. а лучше и всей Молдавией. сдавать Бессарабию не имеющей никакого отношения к ней румынам-нельзя
    5. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 13:00
      0
      Цитата: кредо
      Ополоумела что ли от безделья......

      От штатовской болтовни чёкнулась. А их жители и не знают про эту страну вааааабще! Они считают, что ДЖОРДЖИЯ, так произносят они, а не ГЕОРГИЯ, это только штат в США, но не далёкая страна, где-то.
  3. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:14
    +5
    Очень странно молчание Японии.........или разница в часовых поясах?
  4. oleg-nekrasov-19
    oleg-nekrasov-19 Сегодня, 12:14
    +5
    Самое главное галстуками запаситесь.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 12:19
      +2
      Это пусть она у японцев спросит.И будет еще один повод и грузин куснуть галантерею.
    2. Zoldat_A
      Zoldat_A Сегодня, 12:47
      +1
      Цитата: oleg-nekrasov-19
      Самое главное галстуками запаситесь.

      С учётом того, что женщины, в основном, галстуки не носят, я даже стесняюсь представить, что она будет жевать... feel
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:14
    +5
    пункт о выводе ВС РФ из Абхазии и Южной Осетии
    Дежурная заготовка. Ну эта хоть репараций не требует, т.к. знает, что это занятие бесполезное, как и требование о выводе российских войск.
    1. Хорон
      Хорон Сегодня, 12:22
      0
      Ну эта хоть репараций не требует

      Аппетит приходит во время еды. Чуть позже претензии вырастут, стоит только россии проиграть.
      1. Mitroha
        Mitroha Сегодня, 12:46
        +1
        Цитата: Хорон
        Ну эта хоть репараций не требует

        Аппетит приходит во время еды. Чуть позже претензии вырастут, стоит только россии проиграть.

        Во первых, Россия пишется с большой буквы.
        Во вторых, Россия не проиграет, так что претензии свои они могут в дупу засунуть
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: rotmistr60
      Дежурная заготовка.

      В Госдепе подсказали.
  6. antiaircrafter
    antiaircrafter Сегодня, 12:19
    +5
    Ага. Войска вывести. Вагнера ввести, типа в санаторий после боёв.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:49
      +1
      Цитата: antiaircrafter
      Войска вывести. Вагнера ввести, типа в санаторий после боёв.

      А Вы умно придумали. После этого в Грузии наступит мир.
  7. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:23
    +4
    Ну пока, слава Богу, с Украиной никто никаких мирных договоров не подписывает. И непонятно совершенно, каким боком к Украине можно привязать Абхазию, Осетию и прочие территории? Что-то у тётки хотелка сильно разбухла, как бы не лопнула...
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:48
      0
      а Россия с Украиной и не будет ничего подписывать...Украина не объект мировой политики,чтобы что-то там решать...решать будут англо-саксы и этот посыл грузинки именно им.

      а вообще Саломе спасибо. она дала нашему народу ещё один аргумент бороться за победу...а не мечтать о лавровских переговорах
  8. Yrec
    Yrec Сегодня, 12:24
    +5
    У них Аджария практически полностью туркам принадлежит, а дети там турецкий язык в школах учат. Ну-ну, пусть и дальше прыгают по граблям "Унитарного государства". Глядишь, так и станут великим государством "Тбилиси с окрестностями".
  9. Vik66
    Vik66 Сегодня, 12:25
    +2
    А заодно и Израиль с Голанских высот, что уж мелочиться ! ДБ !!!
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:28
    +2
    Президент Грузии призвала внести в будущий мирный договор России с Украиной пункт о выводе ВС РФ из Абхазии и Южной Осетии
    . Это вообще, гуубозакатывательную машинку послать... раскатала губищи, без меры.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:50
      0
      Приветствую Виктор wink Пытается она себе популярность увеличить negative как бы своей болтовнёй вернуть республики в Грузию. fool Почему все безмозглые, гм-хм, такие бабы
  11. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:30
    +1
    Т.е госпожа тоже готовиться к триумфу Куева? Мда, продолжительное жевание нами дипломатических соплей эффект имет поразительный
  12. book
    book Сегодня, 12:30
    +2
    шаклы потянулись со своими хотелками
  13. Кетцалькоатль
    Кетцалькоатль Сегодня, 12:33
    +2
    "Кто про что, а вшивый про баню"
  14. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:35
    +1
    Помоему они должны России Гори и Батуми.
    1. Николай310
      Николай310 Сегодня, 12:46
      0
      на мой взгляд,Грузия одна из немногих Республик бывшего СССР,которая абсолютно не нужна России...население особой работоспособностью не отличается,да ещё и относительно враждебное...

      за Грузию только её природа...по-моему,этого достаточно чтобы просто быть соседями...

      в 1990-м ВВП Грузии на душу населения был 10,6 тыс.долларов,а потребление республики 41,9 тыс.долларов. иначе говоря Грузия потребляла больше,чем производила на 33,3 тыс.долларов,что ненамного меньше,чем все 5 среднеазиатских республик
  15. Николай310
    Николай310 Сегодня, 12:38
    0
    и в ответ на это вечно "озабоченный" министр сегодня произнёс опять какую-то речь в стиле Леопольда...а если вспомнить ещё и вчерашние призывы Вальки-полстакана к миру без аннексий и контрибуций,то хочется спросить:Господа,вы зачем играете на руку врагу и показываете свою слабость???
  16. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:38
    +2
    Ко времени "мирных переговоров", возможно, Абхазия и Южная Осетия, тоже "захотят" стать новыми субъектами Российской федерации и никто помешать этому не сможет. Все санкции против России уже введены.
  17. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:42
    +2
    А кому будет нужна Грузия и кто её будет саму защищать если Россия проиграет войну? Это государство со временем станет добычей Турции и история закончится для них.
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 12:53
      0
      Цитата: Герман 4223
      А кому будет нужна Грузия и кто её будет саму защищать если Россия проиграет войну? ......

      Наверно, решили, что лучше самоубиться, зачем им тогда жить? Да и жрать нечего станет без Российского зерна.
  18. maiman61
    maiman61 Сегодня, 12:42
    +1
    В договоре о капитуляции Бандерлогии, будет пункт о выделении Грузии вагона и маленькой тележки с мужскими галстуками для жевания!
  19. Владимир Дмитриевич Бурцев
    Владимир Дмитриевич Бурцев Сегодня, 12:45
    0
    Сели бы рядком за столом и поговорили по душам ладком, да винца бы попили грузинского. Глядишь всё бы потихоньку и устаканилось бы. Веками жили вместе в мире и дружбе.... Тысячи грузин живут в России нормально без проблем.
  20. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:46
    0
    она считает необходимым международное решение существующей ситуации с целостностью государственных границ Украины и проводит параллель с ситуацией вокруг Грузии.


    Во первых это будет решать только Россия, а в вторых пусть спросит Саакашвили, почему Россия ввела войска в Южную Осетию, в третьих, пуст благодарит Путина, что Тбилиси пока грузинский город, а не российский.
  21. faterdom
    faterdom Сегодня, 12:48
    0
    Думаю, по результату надо будет ставить вопрос о признаниии независимой Аджарии, турки тоже признают.
    Можно подумать о Мингрелии.
  22. ДушаРоссии87
    ДушаРоссии87 Сегодня, 12:49
    +1
    Думаю всем понятно что будет со страной в случае поражения...Запад тогда вдоволь порезвиться разрывая Россию кусками. Крым, Донбасс, Кавказ, Татарстан, Калининград это только малый список регионов судьба которых станет очень туманной в случае развала России и импотенции центральной власти.
  23. Tarasios
    Tarasios Сегодня, 12:51
    0
    ага, щас ещё и японцы привяжут "вопрос северных территорий" к решению "украинского вопроса" ;) Желающих подёргать мёртвого тигра за усы найдётся с избытком. Нюанс в том, что не тигр, а медведь, и явно не мёртвый ;)
  24. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:00
    0
    Чего только баба не придумает от недостатка мужского внимания.
  25. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:01
    0
    Эта грузинская француженка (или наоборот французская грузинка) вообще не понимает реального состояния дел. Ее привезли в Тбилиси, посадили в кресло, так пусть сидит и не торкается. На ее желания "плевать хотели " что в Грузии, что в России.
  26. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 13:07
    0
    О как! А что, так можно было? А тогда почему бы марокканскому правительству было не потребовать внести в русско-англо-американский Потсдамский мирный договор 1945 года пункт о выводе французских войск из Марокко?
    Панопиткум какой-то!

    "- Скажу вам откровенно, мосье Фунт, -- шептал Валиадис, -- все в порядке. Бенеш уже согласился на пан-Европу, но знаете, при каком условии?...
    - При условии, что Черноморск будет объявлен вольным городом."
    (с) Золотой теленок.