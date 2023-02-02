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Испания компенсирует невозможность поставить танки Leopard 2A4 отправкой Киеву американских БТР М113

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Испания компенсирует невозможность поставить танки Leopard 2A4 отправкой Киеву американских БТР М113

Испания не может передать Украине в ближайшее время немецкие танки, но в качестве компенсации передаст украинской армии американские бронетранспортеры М113. Об этом пишет Europa Press.


Испания включает заднюю, объявляя о невозможности поставить Киеву даже обещанное количество танков из-за их технического состояния. Так что те четыре или шесть Leopard 2A4, о которых шла речь в Минобороны Испании, в ближайшее время на Украину не отправятся, им предстоит длительный ремонт, осложненный отсутствием необходимых запчастей и комплектующих. В дальнейшем ВСУ, конечно, получит их на вооружение, но вот когда это будет, пока прогнозов нет.

Чтобы как-то компенсировать такое известие, Испания заменит танки на американские бронетранспортеры М113. Бронетехника отправится на Украину уже в начале следующей недели. Всего Киев получит 20 бронетранспортеров, часть из них будет в версии самоходного миномета. Эту информацию подтвердила министр обороны Испании Маргарита Роблес.

Вообще же у испанцев довольно большие планы на поставку танков киевскому режиму, речь идет о 53 Leopard 2A4, но это при самом лучшем раскладе. Именно такое количество немецкой тяжелой бронетехники находится на хранении испанской армии уже в течение 10 лет. В каком они техническом состоянии пока неизвестно, но в Мадриде планируют постепенно снимать технику с хранения и проводить ремонт. Процесс не быстрый и довольно дорогостоящий.

В августе прошлого года Испания уже сообщала о начале отправки на Украину 20 (двадцати) гусеничных бронетранспортеров М113, снятых с консервации. О том, была ли доставлена техника на украинскую территорию информации нет, но о подготовительных работах к отправке сообщалось.
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12 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 12:27
    +2
    Ну испанцы, ну халтурщики - вместо качественного металлолома в больших количествах, они подсовывают металлургическим комбинатам какие-то консервные банки. Так бизнес не ведут! am
    1. Монтажник
      Монтажник Сегодня, 12:33
      +2
      Металлолом конечно. Но лучше бы ничего не отправляли. Быстрее бы все закончилось.
    2. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:44
      +1
      Толстые борта и вязкая броня хорошо себя показали под артобстрелами. Осколки хорошо держат. Сам М113 очень вынослив, проходим и востребован.

      При этом, испанцы передают подвижную батарею минометов. Первыми такие машины пришли из одной из балтийских стран. Изначально украинская сторона вообще не проявляла интереса. Но как только распробовала, сейчас их просят у всех (Германия, Дания, Бельгия, Нидерланды, Италия). Суть проста - внутри стоит миномет - расчет укрыт от осколков близких разрывов. Кропива позволяет привязываться к местности и вести огонь фактически с коротких остановок. Кинули 3-5 мин и уехали сразу. Ловить такие минометы очень сложно.
      Отправка партии М113 с минометами для ВСУ


      Как это выглядит в деле.


      Ну, а вот испанский вариант со 120-кой.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 12:53
        +1
        После согласия Германии поставить ЛеопЕрды, часть стран начали саночики-то назад катить.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 13:00
          0
          Пока ничего не катят. Просто изначальный громкий анонс переходит в фазу реализации, где есть свои нюансы. Планы и программа на том Рамштайне это до лета, а по отдельным типам вообще на год.
    3. владимир 290
      владимир 290 Сегодня, 13:08
      0
      так они алюминиевые, цветмет все-таки
  2. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:34
    +1
    Цитата: Вождь_Бармалеев
    Ну испанцы, ну халтурщики - вместо качественного металлолома в больших количествах, они подсовывают металлургическим комбинатам какие-то консервные банки

    Зато алюминиевые, а на алюминий цена выше на вторчермете.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:36
    +3
    Киев получит 20 бронетранспортеров
    Шубу не могу сегодня дать, самому нужна, а вот кушачок пожалуйста. Хотя 20 БТР это две роты можно вооружить. Сегодня европейские страны входящие в НАТО вдруг с ужасом поняли, что у них самих оказывается проблемы с техникой - что-то сломалось, что-то на длительном хранении в течении 10 и более лет и как можно понять плохо или не своевременно обслуживалось. Наверное забыли, что техника находящаяся на длительном хранении обязана в определенные периоды тоже проходить ТО. А как же тогда воевать с Россией, которой пока неофициально объявили войну?
  4. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:47
    0
    Сказать и переобуться - манера запада вести диалог, партнеров по ЕС и заинтересованных это тоже касается. Шольц не даст соврать.
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 12:49
    0
    Всего в середине 1990-х испанцы получили 108 хорошо юзанных "Леопарда-2". В аренду. Потом их выкупили по бросовой цене (где-то по 150 тыс евро). С вооружения их сняли в 2012 г. Хотели переделать либо в инженерные машины, либо в самоходные минометы, но планы так и не реализовались. Впервые возможность передачи части "леопардов" испанские военные рассматривали еще летом, но из-за их плохого технического состояния отказались... Теперь, после валяния бандерлогов в ногах у "белого господина", решили таки попытаться что-то сделать. Сейчас 5 "Леопардов-2" переданы на фирму "Санта-Барбара" (заводик в Севильи) и их пытаются реанимировать...

    laughing
    Что это - рухлядь, понятно было сразу. Но "Санта-Барбара" лично меня доканала wassat
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 12:53
      0
      Эти Леопарды они не чинили специально. Они возили предложения по всяким Перу и Индонезиям. Пытаясь продать их туда, задемпинговав, и уже починить-модернизировать под заказчика. В Индонезии их прокатили немцы, а в Перу денег по итогу не нашли и оставили как есть (ну без танков армию в смысле).
  6. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:52
    +1
    Хлопчики, если вы не сдадите этот алюминий в пункты приёма,то это чуть позже сделают наши военные! Выбирайте кто будет на этом зарабатывать.