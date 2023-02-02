Представитель командования «Юг» ВСУ заявила о подготовке Россией нового ракетного удара по Украине

В настоящее время российские вооруженные силы якобы готовятся к новому массированному ракетному удару по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины. Об этом заявила официальный представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.
По утверждению украинских военных, российские военные корабли в Черном море продолжают маневры и подозрительные перемещения. Якобы они, тем самым, готовятся к нанесению ударов по Украине.
Сейчас количество военных кораблей уменьшилось до 10 единиц, при этом в море остается лишь 1 военный корабль с ракетами, остальные корабли ушли в пункты базирования. Не исключено, что такие перемещения связаны с подготовкой к ракетному удару, подчеркивает Гуменюк.
По утверждению представителя ВСУ, находясь в открытом море, военные корабли демонстрируют свое присутствие и контроль над ситуацией. Затем они заходят в пункты базирования и загружаются ракетами для нанесения новых ракетных ударов.
Интересно, что представители украинских властей неоднократно заявляли о том, что у России якобы заканчиваются ракеты «Калибр». Поэтому, дескать, может последовать только несколько новых ракетных ударов. Теперь получается, что ракеты у ВС РФ не заканчиваются и способность к ракетным ударам по-прежнему сохраняется.
Кстати, значительную роль в ракетных ударах по объектам энергетической и военной инфраструктуры играют не столько военные корабли Черноморского флота ВМФ России, сколько боевая авиация и ракетные установки, размещенные в разных регионах РФ, включая и отдаленный от Черного моря Каспийский регион.