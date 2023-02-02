Военное обозрение
Войти Регистрация

Представитель командования «Юг» ВСУ заявила о подготовке Россией нового ракетного удара по Украине

6
Представитель командования «Юг» ВСУ заявила о подготовке Россией нового ракетного удара по Украине

В настоящее время российские вооруженные силы якобы готовятся к новому массированному ракетному удару по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины. Об этом заявила официальный представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ Наталья Гуменюк.


По утверждению украинских военных, российские военные корабли в Черном море продолжают маневры и подозрительные перемещения. Якобы они, тем самым, готовятся к нанесению ударов по Украине.

Сейчас количество военных кораблей уменьшилось до 10 единиц, при этом в море остается лишь 1 военный корабль с ракетами, остальные корабли ушли в пункты базирования. Не исключено, что такие перемещения связаны с подготовкой к ракетному удару, подчеркивает Гуменюк.

По утверждению представителя ВСУ, находясь в открытом море, военные корабли демонстрируют свое присутствие и контроль над ситуацией. Затем они заходят в пункты базирования и загружаются ракетами для нанесения новых ракетных ударов.

Интересно, что представители украинских властей неоднократно заявляли о том, что у России якобы заканчиваются ракеты «Калибр». Поэтому, дескать, может последовать только несколько новых ракетных ударов. Теперь получается, что ракеты у ВС РФ не заканчиваются и способность к ракетным ударам по-прежнему сохраняется.

Кстати, значительную роль в ракетных ударах по объектам энергетической и военной инфраструктуры играют не столько военные корабли Черноморского флота ВМФ России, сколько боевая авиация и ракетные установки, размещенные в разных регионах РФ, включая и отдаленный от Черного моря Каспийский регион.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
6 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:22
    +3
    о подготовке Россией нового ракетного удара по Украине
    Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы наконец понять о системности ударов и, что они не прекратятся, как бы этого не хотели в Киеве. И уповать на "закончившиеся ракеты" не стоит. Будете в постоянном напряге ожидая когда и куда прилетит.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 12:28
    +1
    Выступление киевской куклы говорит о том, что пора сбивать спутники г-на маска.
  3. nellyjuri
    nellyjuri Сегодня, 12:38
    0
    А мы всегда готовы. Была бы готова Украина к этому. Точнее успела она подготовить цели?
  4. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 12:41
    0
    Упс, что-то пошло не так? Вам обещали «друзья» легкую победу? Так будет продолжаться, пока окраина не превратится в унылую пустыню, не пригодную для жизни. Езжайте все в европу, Россию или Белоруссию (целее будете), так как вашим патронам скоро будет не до вас.

    Они хотели попасть в рай за наш счет. Травить со соей территории нас бактериями, ставить американские ракеты, науськать детей с самого рождения против всего русского…

    Удивительно видеть, как «украинцы» типа гордона или шустера разжигают рознь внутри русского народа, при этом визжат «а нас за что?!». Ангелы?
  5. Uprun
    Uprun Сегодня, 12:43
    +2
    Логика представителя ВСУ сурова, было в море 10 кораблей, 1 остался, 9 уплыли за ракетами. А не проще подогнать в море 1 баржу с ракетами к 10 кораблям и загрузиться в море.
  6. GELEZNII_KAPUT
    GELEZNII_KAPUT Сегодня, 12:53
    0
    Очередного вашу мать, очередного!!!