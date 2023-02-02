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Глава МИД РФ назвал слова Нуланд о взрыве газопроводов СП-1 и СП-2 «явкой с повинной»

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Глава МИД РФ назвал слова Нуланд о взрыве газопроводов СП-1 и СП-2 «явкой с повинной»

Взрывы на российских газопроводах СП-1 и СП-2, которые произошли в сентябре прошлого года, до сих пор оставляют множество вопросов. В частности, о том, кто совершил данную диверсию.


Наиболее заинтересованной стороной в разрушении наших магистралей, по которым осуществлялись поставки российского газа в ЕС, выглядят США и Великобритания. В свою очередь, последние, что, впрочем, не удивительно, наотрез отрицают свою причастность к диверсии.

Между тем, в ходе сегодняшнего интервью телеканалу «Россия 24» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США по сути совершила «явку с повинной», откровенно радуясь диверсии на наших газопроводах. Так российский министр прокомментировал высказывание Виктории Нуланд в Конгрессе о том, что администрация США рада превращению СП-2 в «груду металла».

Отмечено, что это признание того, кому наиболее выгодна была диверсия.

Очевидно, что против России сегодня ведется война практически по всем фронтам. Помимо всесторонней поддержки ВСУ, Запад оказывает давление на нашу страну в экономической, политической и других сферах. При этом объединились в борьбе с Россией более 50 государств.

В то же время наша страна противостоит беспрецедентному давлению практически в одиночку. Несмотря на то, что Россия является членом ОДКБ, Москва по сей день не обращалась к партнерам по блоку за помощью, отметил Сергей Лавров.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны Дании
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19 комментариев
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  1. barclay
    barclay Сегодня, 12:46
    +8
    Явку с повинной делают в карающие органы. А эта баба просто буробит все, что хочет, и знает, что за это ей ничего не будет.
    А на счёт ОДКБ: если Россия вдруг обратится туда за какой-то помощью, то это будет означать конец этой организации, т.к. помощи она явно не предоставит.
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 12:50
      +1
      Дело не в том, что ей ничего не будет. Дело в том, что США ничего не будет. Никакого око за око. Хотя и цели на территории США или ЕС имеются и возможность есть (от диверсии невозможно защититься - учения Витязя это неоднократно показывали).
      1. barclay
        barclay Сегодня, 12:55
        0
        Вы видите разницу между нуланд и сша? Я - нет.
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:05
        +1
        "Это просто позор какой то"...Нет,молчать конечно не надо.Но факт есть факт.На нашу страну и на МИД "забили болт".Отсюда и исчезнувший страх перед российским ЯО.
    2. al3x
      al3x Сегодня, 13:07
      0
      ОДКБ и существует на данный момент только лишь потому, что там есть Россия, которая всегда протянет руку помощи нуждающемуся, а если Россия попросит, то ей скорее всего покажут кукиш. И это тоже один из результатов работы нашего МИДа.
    3. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:08
      0
      А на счёт ОДКБ: если Россия вдруг обратится туда за какой-то помощью, то это будет означать конец этой организации, т.к. помощи она явно не предоставит.
      Мы предпочитаем потянуть с обращением - любим жить в иллюзиях.
  2. al3x
    al3x Сегодня, 12:46
    +6
    Ну назвал и назвал. И так всё же ясно было. Все эти блеяния нашего МИДа для западников, как слону дробина. А пользы для России от всех этих заявлений и озабоченностей, как мёртвому припарка.
  3. сайгон
    сайгон Сегодня, 12:47
    +1
    Так рвануть какой трубопровод вражий и молчать с круглыми глазами .
  4. Trapp1st
    Trapp1st Сегодня, 12:48
    +2
    лава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США по сути совершила «явку с повинной»
    Это не явка с повинной, это золотой дождь на головы руководство РФ и на Россию в принципе.
  5. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:52
    +2
    Очевидно, что против России сегодня ведется война практически по всем фронтам.

    Взрыв трубопроводов, это неприкрытая агрессия, спровоцировавшая начало войны.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:04
      0
      Цитата: tihonmarine
      это неприкрытая агрессия

      Как можно так думать ! no Это же наши партнеры ! belay
  6. Борис Сергеев
    Борис Сергеев Сегодня, 12:52
    +3
    Не к кому России за помощью обращаться. В ОДКБ одни попутчики: Казахстан уже заявлял, что не позволит обходить антироссийские санкции, Армения грозится из ОДКБ выйти. Азербайджан проголосовал за резолюцию о трибунале над российским руководством. Молдавия засобиралась в НАТО. Всё это провалы и МИД в том числе.
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:55
    +4
    Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США по сути совершила «явку с повинной»,

    Ну сказал. А дальше то что? Какие ответные меры? Или "утерлись" и на этом все? Не поэтому ли всякие эстониилатвиипольши и прочие "шавки" начали "задирать ногу" на Россию?
    1. fax66
      fax66 Сегодня, 13:00
      0
      А раз "явка с повинной", то "повинную голову и меч не сечёт"...
  8. james
    james Сегодня, 12:58
    +3
    И что вы ей сделаете? В спортлото напишите? Лишний раз подчеркнули свою беспомощность и несамостоятельность в отношении так называемых "партнеров"
  9. sanik2020
    sanik2020 Сегодня, 13:00
    +2
    В жизни,порой даже тысяча с лов не стоят одного действия а действуют враги,тогда как мы,всё мямлим слова,особенно про какую то ответственность и про какие то красные линии.
  10. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:01
    0
    И без этой т.н. "явки с повинной" (не корректная формулировка потому, что Нуланд прямо не признала, что это сделали Сша) было ясно кто главный бенефициар теракта. И от высказываний русофобки Нуланд России легче не стало. И то, что против России ведется война по всем фронтам давно понятно.
    Москва по сей день не обращалась к партнерам по блоку
    Наверное потому, что понимает кроме Белоруссии и обращаться больше не к кому. Сегодня читаю - Казахстан продолжает продавать оружие третьим странам, которые отправляют его на Украину и прекрасно об этом осведомлен.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:02
    0
    Глава МИД РФ назвал слова Нуланд о взрыве газопроводов СП-1 и СП-2 «явкой с повинной»
    . Вот интересно, в нашем МИД понимают, что полосатикам и прочим давно на их заявы плевать? Впрочем, они только "глас с небес... из башен, точнее", не их вина, что они вынуждены глаголить в пустоту, практически. Всем и давно известно, что надо "добрым словом и ПИСТОЛЕТОМ"!!! по другому, в теперешней мире, в сложившейся ситуации, БЕСПОЛЕЗНО!!!
    В общем, как это не грустно осознавать, цирк шапито не только у них, наши в этом деле участвовуют не менее активно.
    Ещё, добавлю... забугорная публика, плебс, получают свои развлечения, а что достаётся НАМ???
  12. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:07
    0
    Ну, сказал себе и сказала... Работа у неё такая.
    Стой и обтекай молча.
    Или действуй!