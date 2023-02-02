Взрывы на российских газопроводах СП-1 и СП-2, которые произошли в сентябре прошлого года, до сих пор оставляют множество вопросов. В частности, о том, кто совершил данную диверсию.
Наиболее заинтересованной стороной в разрушении наших магистралей, по которым осуществлялись поставки российского газа в ЕС, выглядят США и Великобритания. В свою очередь, последние, что, впрочем, не удивительно, наотрез отрицают свою причастность к диверсии.
Между тем, в ходе сегодняшнего интервью телеканалу «Россия 24» глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что замгоссекретаря США по сути совершила «явку с повинной», откровенно радуясь диверсии на наших газопроводах. Так российский министр прокомментировал высказывание Виктории Нуланд в Конгрессе о том, что администрация США рада превращению СП-2 в «груду металла».
Отмечено, что это признание того, кому наиболее выгодна была диверсия.
Очевидно, что против России сегодня ведется война практически по всем фронтам. Помимо всесторонней поддержки ВСУ, Запад оказывает давление на нашу страну в экономической, политической и других сферах. При этом объединились в борьбе с Россией более 50 государств.
В то же время наша страна противостоит беспрецедентному давлению практически в одиночку. Несмотря на то, что Россия является членом ОДКБ, Москва по сей день не обращалась к партнерам по блоку за помощью, отметил Сергей Лавров.