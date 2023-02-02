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Новые российские территории вошли в состав Южного военного округа

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Новые российские территории вошли в состав Южного военного округа

Новые российские территории вошли в состав Южного военного округа, это следует из новой карты Министерства обороны, размещенной на сайте военного ведомства.


Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области вошли в Южный военный округ, как и Крым в 2014 году. Командование ЮВО уже формирует части и соединения, которые после окончания специальной военной операции будут размещены на этой территории на постоянной основе. Созданные в республиках в 2014 году 1-й и 2-й корпуса Народной милиции вошли в состав войск ЮВО под наименованиями: 1-й Донецкий армейский корпус и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейский корпус. На территории Запорожской и Херсонской областей пока формируются добровольческие отряды.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение об увеличении численности Вооруженных сил России до 1,5 млн. человек для обеспечения безопасности государства и защиты новых субъектов, вошедших в состав нашей страны. Одной из задач этого решения является формирование самодостаточных межвидовых группировки войск на новых территориях.


Вообще же в рамках этой инициативы в составе Минобороны появятся два новых военных округа - Московский и Ленинградский, вернее они будут восстановлены. Будет сформирован новый армейский корпус в Карелии, три новых дивизии появятся в составе Сухопутных войск, ВДВ пополнится двумя десантно-штурмовыми дивизиями. Семь мотострелковых бригад в составе Западного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота, будут переформированы в дивизии. Также будет усилена боевая составляющая ВМФ, ВКС и РВСН.

Все масштабные изменения, включая увеличение численности ВС РФ, пройдут не одномоментно, а в течение 2023-2026 годов.
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3 комментария
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 12:54
    +4
    Правильное организационное решение. В рамках округа можно формировать подразделения, насыщать их различной техникой и вооружением, передавать в округ части, менять дислокацию с дальнего Востока , например , с границ с Китаем. Геополитическая ситуация изменилась. Советский Союз считал возможную конвенциональную войну с Китам реальной, а у РФ конвенциональная война идет в причерноморском регионе. Надо и соответствующие организационно-штатные мероприятия производить.
  2. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:06
    0
    Новые российские территории вошли в состав Южного военного округа,

    Осталось Южный военный округ завести на новые территории целиком.
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:09
    0
    Западные бы ещё малёхо расширить...