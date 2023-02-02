Новые российские территории вошли в состав Южного военного округа, это следует из новой карты Министерства обороны, размещенной на сайте военного ведомства.
Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области вошли в Южный военный округ, как и Крым в 2014 году. Командование ЮВО уже формирует части и соединения, которые после окончания специальной военной операции будут размещены на этой территории на постоянной основе. Созданные в республиках в 2014 году 1-й и 2-й корпуса Народной милиции вошли в состав войск ЮВО под наименованиями: 1-й Донецкий армейский корпус и 2-й гвардейский Луганско-Северодонецкий армейский корпус. На территории Запорожской и Херсонской областей пока формируются добровольческие отряды.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение об увеличении численности Вооруженных сил России до 1,5 млн. человек для обеспечения безопасности государства и защиты новых субъектов, вошедших в состав нашей страны. Одной из задач этого решения является формирование самодостаточных межвидовых группировки войск на новых территориях.
Вообще же в рамках этой инициативы в составе Минобороны появятся два новых военных округа - Московский и Ленинградский, вернее они будут восстановлены. Будет сформирован новый армейский корпус в Карелии, три новых дивизии появятся в составе Сухопутных войск, ВДВ пополнится двумя десантно-штурмовыми дивизиями. Семь мотострелковых бригад в составе Западного, Центрального и Восточного военных округов, а также Северного флота, будут переформированы в дивизии. Также будет усилена боевая составляющая ВМФ, ВКС и РВСН.
Все масштабные изменения, включая увеличение численности ВС РФ, пройдут не одномоментно, а в течение 2023-2026 годов.