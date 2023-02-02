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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о прибытии четырех боевых роботов «Маркер» в Донбасс

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Экс-глава «Роскосмоса» Рогозин заявил о прибытии четырех боевых роботов «Маркер» в Донбасс

Четыре боевых робота «Маркер» прибыли в Донбасс. Об этом сообщил в своем Telegram-канале бывший глава корпорации «Роскосмос» и руководитель группы военных советников в Донбассе «Царские волки» Дмитрий Рогозин.


По утверждению политика, сейчас начинается загрузка образов целей и отработка алгоритмов ведения боя в составе группы боевых роботов. Также планируется установить противотанковое вооружение.

Ранее Рогозин рассказывал, что боевые роботы «Маркер», предназначенные для борьбы с танками противника, способны поражать американские танки Abrams и немецкие танки Leopard. По словам Рогозина, боевые роботы имеют специальный электронный каталог с образами целей.

Российские боевые роботы «Маркер» могут поражать танки противника и даже воздушные цели, например – беспилотные летательные аппараты. Теперь роботы пройдут испытание в зоне специальной военной операции. Ранее они были проверены в качестве системы обеспечения безопасности космодрома «Восточный».

Как известно, робот «Маркер» является проектом Национального центра развития технологий и базовых элементов робототехники Фонда перспективных исследований и НПО «Андроидная техника». В сентябре 2022 года специалисты отмечали, что «Маркеры» могут использоваться в качестве носителей для 16 квадрокоптеров-камикадзе.

Теперь российские военные могут испытать реальные возможности боевых роботов на поле боя. Рогозин также отметил, что поставленная партия - первая, затем планируются, судя по всему, новые поставки.

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29 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:22
    +8
    Вот единственный способ проверки оружия, боевые действия, а не учения и симуляции на полигонах, видно будет сразу и сильные и слабые стороны.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:44
      0
      Может быть Вы поясните статус гражданина Рогозина?
      Я всё пытаюсь понять - он там выступает как энтузиаст-одиночка или как представитель нашего ВПК или МО России в качестве проверки эксплуатационных и ТТХ на поле боя.
      На практике новые образцы вооружений передаются военным и те, при участии производителей или без оных, испытывают их на передке, и потом выдают по ним заключения.

      А Рогозин, он кем является по факту - эксплуатантом, производителем или свободным "стрелком"? recourse
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 13:53
        0
        Мне кажется,что теперь он является просто блогером.Жто его профессия,почему бы и не писать.А испытывать должны безусловно специалисты.И делать это надо.А то провороним время,как проворонили с БПЛА
      2. spirit
        spirit Сегодня, 14:08
        -2
        Может быть Вы поясните статус гражданина Рогозина?

        Миллиардер/филантроп /Писатель фантаст с уклоном в шизоидальную прозу.В общем непризнанный гений wink
  2. Невский_ЗУ
    Невский_ЗУ Сегодня, 13:23
    +7
    Ну, хоть что-то полезное. Надеюсь их будет больше, а не 4 штуки.
    1. Vyacheslav57
      Vyacheslav57 Сегодня, 14:01
      +2
      Цитата: Невский_ЗУ
      Надеюсь их будет больше, а не 4 штуки.

      " Рогозин также отметил, что поставленная партия - первая, затем планируются новые поставки. "
      Поставляться будут , судя по испытаниям , в доработанном виде . Где то , что то , может не учли , испытания в боевых условиях сразу покажут .
      Выскажу свою точку зрения . Недавно проскочило видео как разведка с помощью квадрокоптера , ночью , засекла подкрадывающуюся ДРГ и артиллерия её уничтожила . Так вот , к чему я это написал . Время использования БПЛА , хоть днём , хоть ночью зависит от мощности аккумулятора . Пока перезарядишь или заменишь коптер пройдёт какое то время . За это время может просочиться ДРГ противника .
      Мне кажется в этом случае очень поможет разведывательный дрон " Маркер " с БПЛА . Время использования не ограничено , видит одинаково что днём , что ночью . Устанавливать их ночью на особо опасных участках и один наряд может перекрыть большую территорию .
  3. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:28
    +1
    Согласен с предыдущими ораторами )
    Но только...
    "Маркер"... К чему?
    "Жнец"!
    1. skeptikk2
      skeptikk2 Сегодня, 13:31
      -4
      Да ладно.
      Чем бы дитя ни тешилось...
      Что еще остается кроме пиара после того, как турнули с насиженного места?
      1. ИванИванов
        ИванИванов Сегодня, 13:51
        +1
        От там с 2018 го. Не слишком насиженное. Не очень понимаю агрессию к Рогозину здесь
        1. skeptikk2
          skeptikk2 Сегодня, 14:08
          -2
          А что здесь понимать?
          Надо просто знать, чем занимался этот господин до 2018 года. Да и после.
          Какое отношение он имеет к числу безаварийных пусков, за которые нужно благодарить Королева, Глушко и Челомея?
          Какое отношение он имеет к возведению производственных мощностей ракетно-космической отрасли?
          Чем вообще кроме пиара занимался этот человек?
          И что после себя оставил? Полностью разрушенные международные связи в области космической тематики?
          Единственное, что можно с натяжкой поставить в заслугу этому человеку - он дал толчок развитию космонавтики в США. Маск должен сказать ему спасибо за глупую болтовню о батутах.
        2. Владимир Постников
          Владимир Постников Сегодня, 14:20
          +1
          Цитата: ИванИванов
          От там с 2018 го.

          Да, именно туда его сослали с должности главного по оборонке, которым он был с 2011. Кстати, Роскосмос ему подчинялся уже тогда, с 2011.
          Цитата: ИванИванов
          Не очень понимаю агрессию к Рогозину здесь
          А чего тут не понимать? Все его "неимеющиеаналоговвмире", созданные под его чутким руководством, вдруг разом испарились куда-то, после чего в прошлом году в бой пошли одни старики со складов хранения. Я все жду, когда откроют дело на 50 млрд, которые были выделены в 2017 на серийное производство дедушки ИЛ-114. Там даже узбекский задел до сих пор собрать не могут. А денежки закончились. В прошлом месяце выделили еще 550 млн.
          У Вас к нему нет чувства агрессии? А может Вам что-то перепадало с этого "царского" стола?
    2. Невский_ЗУ
      Невский_ЗУ Сегодня, 14:11
      0
      Цитата: Смею_заметить_
      Согласен с предыдущими ораторами )
      Но только...
      "Маркер"... К чему?
      "Жнец"!

      А мне нравился "Нахлебник", дерзко, по-русски laughing
      Подразумевает, что снимает сливки. lol
      Жаль в серию не пошёл.
      1. Владимир Постников
        Владимир Постников Сегодня, 14:47
        0
        Цитата: Невский_ЗУ
        А мне нравился "Нахлебник",
        Тогда уж лучше сразу - "Пилорама".
  4. MARGADON
    MARGADON Сегодня, 13:32
    +4
    Интересно будет почитать доклад об их применении в реальном бою.
    1. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 14:18
      -2
      Не будьте наивным. Кто же их пустит в реальный бой? Там же живучесть ниже плинтуса.
      Покатаются немного во втором, а то и третьем эшелоне, дабы чего не вышло. Потом создатели настрочат бравурные доклады на тему "аналоговнет" и продолжат пилить военный бюджет.
  5. DvaParovoza
    DvaParovoza Сегодня, 13:39
    +3
    Я бы Рогозина отправил к Лукашенко в какой нибудь колхоз председателем. Может там бы этого дебила научили бы хозяйственной деятельности...
    1. сорок восьмой
      сорок восьмой Сегодня, 13:43
      -2
      Я боюсь, что такие диагнозы как у самого главного царского волка неоперабельны. Только паллиативные методы, раз эвтаназия у нас не практикуется.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:52
      +2
      Что Рогозин критично плохого сделал, объясните.
      1. aleksandroff
        aleksandroff Сегодня, 14:09
        +2
        а они не объяснят. Просто им не нравится Рогозин и имени его завидуют. Они не знают историю этого человека. Сами дятлы но Рогозин плохой.
        1. сорок восьмой
          сорок восьмой Сегодня, 14:58
          0
          Историю чего ты от меня хочешь узнать, самодятел? Историю председательства в партии нациков? Историю председательства в партии скрытых нациков? Историю посольства при НАТО? Историю вице-премьерства по курированию ВПК? Историю управления всей отечественной космической отраслью?
          Я тебе, самодятел, любую историю расскажу. Вкратце. НИ-ЧЕ-ГО.
  6. dump22
    dump22 Сегодня, 13:51
    +2
    Все таки это Маркер или Федор?
    Или "Федор Маркер"?

    https://lenta.ru/news/2023/01/29/marker_marker/
    ранее «Маркер» испытали также в качестве системы охраны космодрома Восточный


  7. sagitovich
    sagitovich Сегодня, 13:52
    0
    Болтун Рогозин, находка для шпиона.
    Молча надо, сначала опробовать.
    Самопиарщик хренов.
    1. aleksandroff
      aleksandroff Сегодня, 14:12
      +1
      что он плохого сделал? Расскажи. Если нет, то болтун ты.
  8. Ратибор_А
    Ратибор_А Сегодня, 13:56
    +3
    Без человека, это всё фигня. На Абрамс поставят деревянный щит, он изменит видимую конфигурацию танка и всё робот и не поймёт что это танк. Надеюсь этот вариант разработчики предусмотрели?
  9. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 14:13
    -3
    Четыре боевых робота...
    И как они могут повлиять на ход боевых действий?
    А ещё очень интересна цена такого девайса и не в рублях, а в таких "попугаях" как переносные комплексы ПТРК и прочие образцы вооружений.
    И что-то мне это напоминает... ну, да, в рейхе тоже очень любили всякие вундерваффе создавать, вместо насыщения войск проверенным вооружением. Например, как не просили немецкие генералы нарастить выпуск "четвёрок", им таки "тигров" подсунули. Сырые машины, которые и бензина немерено жрали, да ещё и по жд их без танцев с бубном не перебросить.
    Зато ВПК марок больше заработал.
  10. сибирский
    сибирский Сегодня, 14:25
    0
    Цитата: кредо
    Может быть Вы поясните статус гражданина Рогозина?
    Я всё пытаюсь понять - он там выступает как энтузиаст-одиночка или как представитель нашего ВПК или МО России в качестве проверки эксплуатационных и ТТХ на поле боя.
    На практике новые образцы вооружений передаются военным и те, при участии производителей или без оных, испытывают их на передке, и потом выдают по ним заключения.

    А Рогозин, он кем является по факту - эксплуатантом, производителем или свободным "стрелком"? recourse

    Как стрекоза летает он, с гостиницы на полигон. И даже получив раненье вдруг, он оказалось роботов всех друг. А может хватит по миру летать... А просто жить в Донбассе, там и воевать...Такое вот мнение...
  11. Normann
    Normann Сегодня, 14:38
    0
    очередное вундеваффе) Хотя, если сам Рогозин подписался, это будет вещь.
  12. егерь650
    егерь650 Сегодня, 14:49
    +1
    Тепловизоры, коптеры в некоторых подразделениях отсутствуют напрочь! А они в машинки играют.
  13. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:03
    0
    Ну что же. Удачи в освоении и разработке новых тактик, в составе роботов. Удачи операторам и инженерам. Это необходимо изучать и развивать. Главное чтобы не забрасывали и нарабатывали опыт. drinks