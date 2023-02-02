СМИ: из Турции прибыла группа добровольцев для участия в боевых действиях против ВСУ

В Запорожскую область из Турции прибыла группа добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Они выразили желание участвовать в СВО.
Об этом сообщает агентство РИА Новости.
В СМИ рассказали, что сейчас турецкие новобранцы проходят занятия в батальоне имени Судоплатова.
Доброволец из Турции с позывным «Кузон» рассказал, что прибыл в Россию вместе со своими друзьями. Он заявил, что хочет бороться против нацистов, так как понимает суть происходящего на Украине.
Этот турецкий мужчина ранее несколько лет жил в Москве, будучи студентом университета. Там у него появилось много друзей. Парень познакомился с русской культурой и полюбил ее.
Отвечая на вопрос о своем предыдущем военном опыте, турок рассказал, что таковой у него отсутствует. Он лишь проходил службу в турецкой армии, но в боевых действиях ему участвовать не доводилось.
Еще один доброволец из Турции, получивший позывной «Лаз», считает, что происходящие сейчас на Украине события напоминают ситуацию на Ближнем Востоке.
Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Как говорил в обращении к народу президент РФ Владимир Путин, ее главной задачей является защита жителей Донбасса, на протяжении предыдущих восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Полное освобождение региона от украинских оккупантов и обеспечение условий для безопасности России будет означать достижение целей СВО.