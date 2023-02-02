Военное обозрение
Войти Регистрация

СМИ: из Турции прибыла группа добровольцев для участия в боевых действиях против ВСУ

27
СМИ: из Турции прибыла группа добровольцев для участия в боевых действиях против ВСУ

В Запорожскую область из Турции прибыла группа добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины. Они выразили желание участвовать в СВО.

Об этом сообщает агентство РИА Новости.

В СМИ рассказали, что сейчас турецкие новобранцы проходят занятия в батальоне имени Судоплатова.

Доброволец из Турции с позывным «Кузон» рассказал, что прибыл в Россию вместе со своими друзьями. Он заявил, что хочет бороться против нацистов, так как понимает суть происходящего на Украине.


Этот турецкий мужчина ранее несколько лет жил в Москве, будучи студентом университета. Там у него появилось много друзей. Парень познакомился с русской культурой и полюбил ее.

Отвечая на вопрос о своем предыдущем военном опыте, турок рассказал, что таковой у него отсутствует. Он лишь проходил службу в турецкой армии, но в боевых действиях ему участвовать не доводилось.

Еще один доброволец из Турции, получивший позывной «Лаз», считает, что происходящие сейчас на Украине события напоминают ситуацию на Ближнем Востоке.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля. Как говорил в обращении к народу президент РФ Владимир Путин, ее главной задачей является защита жителей Донбасса, на протяжении предыдущих восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевского режима. Полное освобождение региона от украинских оккупантов и обеспечение условий для безопасности России будет означать достижение целей СВО.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
27 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Николай310
    Николай310 Сегодня, 13:25
    -11
    не 30 000,конечно,но зато настоящие и идейные...а на фанерные,как у Шойгу сирийцы...

    в 14-м году в Республики ехало не мало добровольцев,в том числе и из Франции,Чехии...сейчас тоже нужны интернациональные бригады. думаю,что в мире немало людей,которым осточертел этот западный "глобализм",продвижение ЛГБТ и прочей бесовщины...

    только для это Россия должна чётко и внятно заявить цели как по Украине,так и в глобальном противостоянии с Западом. громко и чётко...а не озабоченные бу-бу-бу,что мы любим мир и возьмите нашу нефть...за яхты Абрамовича и аммиакопровод Мазепина воевать естественно желающих не найдётся...

    сегодня в день 80-й годовщины разгрома немцев под Сталинградом хочется вспомнить достойнейшего сына испанского народа Героя Советского Союза Рубена Ибаррури,грудью закрывшего Сталинград и погибшего в донских степях за будущее всего человечества
    1. голос_разуma
      голос_разуma Сегодня, 13:29
      +11
      Вы знаете сирийцы в четвертой группе Вагнеров отлично сражались в Соледаре. вы если не знаете то не несите ересь.
      1. 4ekist
        4ekist Сегодня, 15:10
        0
        ......бороться против нацистов, так как понимает суть происходящего на Украине.

        Есть бойцы из Польши, Словакии, Чехии, возможно из С. Кореи появятся.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:39
      -2
      При желании можно и больше собрать, заметная часть ближнего востока, азии, латинской америки США недолюбливают.
    3. futurohunter
      futurohunter Сегодня, 13:52
      +6
      Николай310
      Не гоните на сирийцев, это храбрые бойцы, с колоссальным боевым опытом и крайне лояльные России
  2. Смею_заметить_
    Смею_заметить_ Сегодня, 13:25
    +10
    Добрых людей на Земле всё-равно больше.
    Молодцы!
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 13:40
      +5
      Добрых людей на Земле всё-равно больше.

      На исходе века
      взял и ниспроверг
      злого человека
      добрый человек.
      Из гранатомёта
      хлоп его, козла!
      Стало быть, добро-то
      посильнее зла!
  3. Alex242
    Alex242 Сегодня, 13:27
    +1
    турецкий мужчина ранее несколько лет жил в Москве, будучи студентом университета. Там у него появилось много друзей. Парень познакомился с русской культурой и полюбил ее.

    обрусевший турок, good
  4. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 13:27
    +5
    Не рано ли радоваться и включать всех в "союзники"? Турки наши враги уже не одно столетие, и от них можно ждать любой подляны.
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:41
      -2
      В турции компартия кстати есть, немногочисленная но имеется, хорошо про империализм осведомлены, с ними бы связаться.
      1. Piramidon
        Piramidon Сегодня, 13:56
        +4
        Цитата: ИванИванов
        В турции компартия кстати есть, немногочисленная но имеется, хорошо про империализм осведомлены, с ними бы связаться.

        Ну, это как надеяться на компартию США. Бабла в нее в свое время вложили немерено. В конце концов всё это обернулось против нас.
      2. futurohunter
        futurohunter Сегодня, 14:03
        +2
        ИванИванов
        Турецкие коммунисты никогда особого веса не имели, и особо активной поддержкой СССР не пользовались... Вначале заигрывали с Ататюрком, а он... скажем так, не очень симпатизировал коммунистам
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:29
    +6
    из Турции прибыла группа добровольцев для участия в боевых действиях против ВСУ
    Скажу честно - неожиданно. Правда не написали какой национальности ребята, а было бы интересно узнать. Почему-то склоняюсь к курдам, которых около 20% в Турции.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:35
      0
      Цитата: rotmistr60
      Почему-то склоняюсь к курдам проживающим в Турции.


      Скорей всего они и есть.
    2. futurohunter
      futurohunter Сегодня, 14:04
      0
      Курды уже давно проамериканские. Россия в постсоветские времена от курдов отвернулась, вот они и нашли поддержку в США. А если они курды, вряд ли бы их выпустили из Турции
  6. Optimist007
    Optimist007 Сегодня, 13:30
    -3
    Вот это номер, неожиданно! Это урок всему НАТО! bully
  7. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:31
    +9
    Считаю, что добровольцев-интернационалистов не меньше чем "диких гусей" и люди поедут не за деньги, а за идею. В том же КНДР только спецназ численностью за 200 тыс., а это подготовленные бойцы, там срочную служат 10 лет и у них к США свои счеты, с Сербии и Сирии народ подтянется. Этому парню конечно уважение, но для Турции это скорей всего исключение.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 13:38
      +2
      Цитата: Silver99
      добровольцев-интернационалистов

      Нужно создать интернациональные бригады, бросить клич, думаю есть желающие бороться с украинским фашизмом. Или против мирового гегемона ! good
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:42
      +3
      Да, нужны вербовочные центры по всему миру под лозунгом деколонизации .
  8. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 13:32
    +4
    Сколько людей столько и мнений.По крайней мере, на добровольцев из Турции никто не воздействовал своей пропагандой.Это решение нормального , не одурманенного человека.
  9. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 13:38
    +2
    Наконец то. Правда напрягает ,что на фото 1н. И количество не намекнули даже.
    В противовес с видео с массовыми доброволцами неграми, сирийцами, одесскими партизанами, о которых после показа и не вспоминали. (деньги все спустили на 1е видео?)

    И новостями в СМИ об целых лагерях для подготовки наемников из Сирии и турции для Украины.
    (один промелькнул в Сербии, однако)
  10. dump22
    dump22 Сегодня, 13:44
    +1
    Это не совсем новость.
    Первый раз о добровольцах из Турции сообщали в еще в октябре:

    https://argumenti.ru/army/2022/10/794621

    Турецкие воины сражаются в составе российских войск, защищая истинные моральные ценности

    Турецкие бойцы в рядах армии России воюют против украинских нацистов, которые в свою очередь защищают так называемые европейские ценности, где отметают мораль ради наживы, отрицают мать и отца в семьях, заставляют оскоплять детей, меняя им пол. Идёт война против козней сатаны. Церкви Запада, признавшие однополый брак – осквернены, государственные институты и СМИ Запада отказываются признавать истину, как единственное верное мерило всего и вся, и обращаются ко лжи...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:53
    +4
    СМИ: из Турции прибыла группа добровольцев для участия в боевых действиях против ВСУ
    No pasarán. Давно надо было клич кинуть, есть те, кто понимает, что сейчас происходит и не мало!!!
    Понятно, что война это плохо, большая беда для народов, но увы, это произошло и теперь только так.
  12. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:56
    +3
    А не последствия ли это европейского сжигания Корана? Глупый швед подтолкнул мусульман, всего мира, к противостоянию западу.
  13. futurohunter
    futurohunter Сегодня, 14:07
    +3
    Лично моё мнение, что в России напрасно отказываются от добровольцев из других стран. А в некоторых странах, типа Сирии, есть немало сторонников России, к тому же, имеющих боевой опыт. Это большая ценность!
    В условиях, когда большая часть человечества вынуждена выбирать одну из сторон мировой войны, очень важно объединять своих людей.
    Надеемся, что лёд стронется...
  14. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 14:49
    0
    как бы там не было "засланных казачков" - которые завербованы "ино разведками" am - проверять бы их тщательнее! Осторожней надо с таким контингентом
    "Не все что плывет в руки само - золото"
  15. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 15:07
    0
    Теперь даже мусульмане понимают, против кого идёт противодействие. Неонацизм и неоязычество попирает все существующие религии, философские и моральные нормы общества, описываемые в библии или коране.