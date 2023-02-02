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Пентагон может принять решение о начале серийного выпуска ранее «забракованной» легкой штурмовой машины ISV

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Пентагон может принять решение о начале серийного выпуска ранее «забракованной» легкой штурмовой машины ISV

Пентагон может дать «добро» на начало серийного производство легкой штурмовой машины для пехоты ISV уже весной текущего года. Об этом пишет издание Defense News со ссылкой на представителей командования армии США.


Напомним, что тендер на создание нового внедорожника для пехоты в 2020 году выиграла компания General Motors. Контракт предусматривает выделение 214,3 млн. долларов на производство 649 машин ISV к концу 2024 финансового года.

В материале говорится, что год назад Пентагон в своем отчете «забраковал» перспективную легкую штурмовую машину. В отчете военного ведомства указывалось, что ISV имеет крайне ненадежную защиту и неудобен в управлении.

Кроме того, как пишет Defense News, в ходе первоначальных испытаний прототипа машины в 2020-2021 годах были выявлены проблемы рулевым управлением, перегревом двигателя, недостаточной дальностью хода и еще ряд конструктивных недостатков.

Теперь, как говорится в статье, после доработки и прохождения новых этапов тестирования летом 2022 года, ISV был повторно сертифицирован уже в октябре.

Между тем? армия США не проводила испытаний новой версии машины в условиях, максимально приближенных к боевым, но планирует сделать это в ходе учений, запланированных на ноябрь 2023 года.

На данный момент в Пентагоне готовятся принять решение о начале серийного выпуска ISV в марте или апреле текущего года.
Автор:
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13 комментариев
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  1. Andron78
    Andron78 Сегодня, 13:26
    0
    Что не сделаешь ради американского ВПК, особенно когда еще и к рукам что-то должно прилипнуть.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 13:51
      0
      Да, на американский ВПК сейчас деньги хлынули как из рога изобилия и судя по тому как стремительно опустошаются склады стран ЕС и НАТО от советского и европейского вооружения можно с уверенностью говорить о том, что на ближайшее десятилетие (как минимум) американский ВПК будет купаться в деньгах.
      Ну а при наличии таких денег можно потратится и на ранее "забракованные" изделия. Не жалко и не накладно. hi
  2. Карат
    Карат Сегодня, 13:31
    -1
    Кроме того, как пишет Defense News, в ходе первоначальных испытаний прототипа машины в 2020-2021 годах были выявлены проблемы рулевым управлением, перегревом двигателя, недостаточной дальностью хода и еще ряд конструктивных недостатков.


    Для Украины самое то.
    1. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 13:40
      0
      У нас, и на Украине тоже, сейчас холодно, полностью открытая машина не совсем удобна в таких условиях. Приборная панель обмерзать будет, неудобно. Старый УАЗ смотрится даже лучше.
      А вот, рычажная подвеска, как у багги, это хорошо.
      1. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 13:56
        +2
        Что скажете о нашей багги Ерофей, что испытывают в Хабаровск. Сейчас испытывают. Просто напомню в январе в Хабаровском крае морозы ночью были в районе -50, днем выше -30 не поднимались. Сейчас морозы упали ночью 23-25 днем 12-18, но за то легкий ветерок такой что иной раз стоять не возможно.
        Когда америкосы делают такие машины, они рассчитывают на теплый климат. Ближний Восток, Африка ну может быть З.Европа. Почему мы примеряем сразу на себя? Допускаем что они придут к нам?
        1. СергейАлександрович
          СергейАлександрович Сегодня, 14:04
          0
          Хабаровская машина очень понравилась, но если делать массово, то хоть с какой-то защитой от холода и осадков.
          1. 28-й регион
            28-й регион Сегодня, 14:34
            0
            Чем понравилась? Что в ней такого хорошего и замечательного? Обычный тяжелый квадроцикл. За основу взяли квадроцикл CF800-U8 Tracker. Такое ощущение что колесные диски и те от него
      2. akropin
        akropin Сегодня, 14:26
        0
        Опционально брезентовый тент решает эту проблему как на старом 469-м
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 13:33
    -1
    Водилу этого багги снайпер снимет на первой кочке
  4. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:36
    0
    Всё-таки у америкосов иногда просыпаются ковбойские гены и они в очередной раз пытаются сделать некую телегу на которой удобно индейцев и прочих папуасов гонять по ровной поверхности. Идиотизм, конечно, полный... Эта машина позиционируется как штурмовая, то есть она должна как-то ехать на некие укрепления, и тут даже не стоит вопрос - доедет или нет. При современном состоянии развития гранатомётов разных систем и калибров эта таратайка даже до линии окопов не доберётся, так как на ходу она просто мишень, а когда стоит - то ещё хуже...
    1. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 13:54
      +1
      позиционируется как "штурмовая, то есть она должна как-то ехать на некие укрепления"///
      ---
      Это аналог пикапов, которые широко применяются на Украине. Пехоту подбрасывают к переднему краю до огня противника. Первые пули? - дальше пешком.
      На багги подвозятся ПТРК, ПЗРК, патроны.
    2. СергейАлександрович
      СергейАлександрович Сегодня, 14:01
      0
      Машины нужны разные, есть же у нас в ВС УАЗ-Патриот и "Тигр". Но, те же УАЗ и ГАЗ производили, и продолжают производить, автомобили с жесткой и одновременно валкой рессорной подвеской, как на каретах 18-го века. ГАЗ постепенно исправляется и движется в нужном направлении. На фото, если я не ошибаюсь, автомобиль с рычажной подвеской, что уже шаг вперед.
      Полагал и полагаю, что для армии нужны специфические автомобили, именно со специфической трансмиссией и подвеской. Легковые с рычажной подвеской по типу багги, а грузовые желательно трехосные с подруливанием задней оси.
  5. Владимир Постников
    Владимир Постников Сегодня, 13:52
    +1
    Не понял.
    В отчете военного ведомства указывалось, что ISV имеет крайне ненадежную защиту и неудобен в управлении.
    Кто-нибудь видит на снимке хотя бы какую-нибудь защиту, даже ненадежную?
    Пентагон может дать «добро»
    А может и не дать.
    Речь может идти о каких-то простеньких транспортных средствах для нужд армии. Нужны? Тоже нужны, чтобы в тыловых перевозках грузовики по мелочи не гонять.