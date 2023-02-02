Близкий подрыв снаряда уничтожил украинский БТР-4Е

Тут приход, а тут ешка [БТР-4Е]

Справиться с этой техникой может только управляемое ракетное оружие или авиация

В сети появилось видео, заснятое украинским солдатом после поражения бронетехники ВСУ артиллерийским огнём российских войск.Судя по отснятому материалу, снаряд лёг между БТР-4Е и БМП-3 (видимо, трофейной). Его близкий подрыв разорвал обе единицы вражеской техники: бронетранспортёр лишился башни, а боевая машина пехоты была серьёзно деформирована.- говорит украинский солдат, указывая на дистанцию между воронкой и техникой.На кадрах виден отлетевший в сторону дистанционно управляемый боевой модуль БМ-7 «Парус», характерный для версии 4Е. На БТР он размещался в задней части корпуса (за боевым отделением шло десантное; перед ними располагались МТО и отделение управления в переднем сегменте)- утверждал производитель.Изначально БТР-4Е предназначался для Ирака, однако власти этой страны, получив первые партии, разорвали контракт на их поставку, выявив низкое качество украинской бронетехники. В итоге заказанные Багдадом машины были переданы Нацгвардии по цене $1,5 млн за единицу, затем началась передача БТР-4Е в армию. По данным IISS, на 2022 года в ВСУ насчитывалось около сотни бронетранспортёров этого типа. В настоящее время они встречаются на фронте всё реже, будучи выбитыми в боях и уступая своё место западным образцам техники.