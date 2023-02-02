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Близкий подрыв снаряда уничтожил украинский БТР-4Е

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Близкий подрыв снаряда уничтожил украинский БТР-4Е

В сети появилось видео, заснятое украинским солдатом после поражения бронетехники ВСУ артиллерийским огнём российских войск.


Судя по отснятому материалу, снаряд лёг между БТР-4Е и БМП-3 (видимо, трофейной). Его близкий подрыв разорвал обе единицы вражеской техники: бронетранспортёр лишился башни, а боевая машина пехоты была серьёзно деформирована.

Тут приход, а тут ешка [БТР-4Е]

- говорит украинский солдат, указывая на дистанцию между воронкой и техникой.

На кадрах виден отлетевший в сторону дистанционно управляемый боевой модуль БМ-7 «Парус», характерный для версии 4Е. На БТР он размещался в задней части корпуса (за боевым отделением шло десантное; перед ними располагались МТО и отделение управления в переднем сегменте)

Справиться с этой техникой может только управляемое ракетное оружие или авиация

- утверждал производитель.

Изначально БТР-4Е предназначался для Ирака, однако власти этой страны, получив первые партии, разорвали контракт на их поставку, выявив низкое качество украинской бронетехники. В итоге заказанные Багдадом машины были переданы Нацгвардии по цене $1,5 млн за единицу, затем началась передача БТР-4Е в армию. По данным IISS, на 2022 года в ВСУ насчитывалось около сотни бронетранспортёров этого типа. В настоящее время они встречаются на фронте всё реже, будучи выбитыми в боях и уступая своё место западным образцам техники.

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20 комментариев
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  1. Вождь_Бармалеев
    Вождь_Бармалеев Сегодня, 13:40
    +5
    Даже не попадание, а близкий разрыв. Круто. ВСУшникам пора задуматься об организованной, без суеты и спешки, сдаче в плен. Лучше так, чем в виде подгоревшей тушки в землю yes
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:42
      +6
      Цитата: Вождь_Бармалеев
      Даже не попадание, а близкий разрыв. Круто


      Котельная сталь вместо броневой. Это нормально.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 14:01
        +2
        Цитата: Карат
        Котельная сталь

        И даже решетки не спасли ! А так на них надеялись request
        1. SincerityX
          SincerityX Сегодня, 14:10
          +1
          Так решетки же против кумулей, как они от 152-200 снаряда спасут?
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 14:03
        0
        Судя по отснятому материалу, снаряд лёг между БТР-4Е и БМП-3. Его близкий подрыв разорвал обе единицы вражеской техники

        Типа :- "И одною пулей он убил обоих..." (с) yes
        Чего-то сомнительно, чтоб один снаряд в пяти метрах мог так распотрошить технику, да и воронка не очень большая. Всё-таки наверное еще ПТРК мог быть.
        1. Last centurion
          Last centurion Сегодня, 14:10
          +3
          А в чем вопрос то этож БТР он горит от крупнокалиберных пулемётов. Тут примерно такая же кинетическая энергия. Даже больше.
      3. 28-й регион
        28-й регион Сегодня, 14:39
        +1
        Если вы внимательно смотрели видео то должны были увидеть что одним разрывом уничтожено два машины БТР-4 и БМП-3.
        Когда снаряд калибра 152 мм рванет в паре метров мало и танку не покажется. Не уничтожит, но снесет все навесное с брони, а может и ходовую покорежить.
        1. dzvero
          dzvero Сегодня, 14:55
          0
          Именно так. Во времена ВМВ близкий (5~10м) разрыв ФАБ-50 уничтожал даже Т-IV, а пантер и тигров мог вывести из строя. А тут БМП и БТР, которые по уровню бронирования схожи с Т-I и T-II. Видимо, ОФС 122 или 152 мм взорвался в 5 метрах от машин и им хватило.
  2. Карат
    Карат Сегодня, 13:40
    +6
    Изначально БТР-4Е предназначался для Ирака, однако власти этой страны, получив первые партии, разорвали контракт на их поставку, выявив низкое качество украинской бронетехники.


    Трещины в броне толщиной в палец это не низкое качество, это откровенный хлам.
  3. Kuroneko
    Kuroneko Сегодня, 13:45
    +2
    Надеюсь, что БТР-пирожок был с "мясом".
  4. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:48
    0
    Рядом похоже наш бмп-3 с оторванной башней. Чему тут особо радоваться?
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:55
      +4
      Цитата: ИванИванов
      Рядом похоже наш бмп-3 с оторванной башней. Чему тут особо радоваться?


      А Вы статью не пробовали читать? Там же ясно написано.
      1. AdAstra
        AdAstra Сегодня, 14:01
        +1
        Товарищ очевидно имеет в виду, что в плане защищенности у нашего затрофеенного бпм тоже шансов уцелеть не больше, а вы сразу про "читать".
        1. Карат
          Карат Сегодня, 14:25
          +1
          Я про то что:

          Цитата: ИванИванов
          Рядом похоже наш бмп-3
          1. AdAstra
            AdAstra Сегодня, 14:56
            0
            Ну не написал он слово "затрафеена", суть то не в этом его комментария.
  5. Отец папы Карло
    Отец папы Карло Сегодня, 14:03
    +2
    Видать у них в БТР стоят старые кондиционеры. laughing
  6. Bingo
    Bingo Сегодня, 14:17
    0
    – Голову ему оторвать! – сказал кто-то сурово на галерке.
    – Как вы говорите? Ась? – тотчас отозвался на это безобразное предложение Фагот, – голову оторвать? Это идея! Бегемот! – закричал он коту, – делай! Эйн, цвей, дрей!
  7. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 14:25
    +3
    А наши БТР что, как-то по другому себя поведут? К чему такая постановка вопроса в новости?
  8. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 14:44
    +1
    На счет урона из-за "попадания рядом" не знаю, а так то в любом случае арта молодцы.
  9. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 14:47
    +1
    Само видео радует глаз. Огорчает, что десятки и десятки единиц российской, трофейной, бронетехники используется против российских бойцов.