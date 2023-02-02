Южнокорейское издание: КНДР готовит строительные бригады для отправки на Донбасс

КНДР готова принять участие в восстановлении разрушенных городов и сел Донбасса, власти страны заявляют о готовности отправить в новые российские регионы строительные бригады. Об этом сообщает южнокорейская новостная интернет-газета Daily NK.
По данным издания, в Северной Корее прошел отбор сотрудников строительных компаний для отправки на "оккупированную Россией территорию Украины" для участия в восстановлении разрушенных войной объектов гражданской инфраструктуры. Отправка, если она состоится, пройдет в конце февраля - середине марта. Предварительно, Пхеньян может отправить в первой партии от 300 до 500 рабочих строительных специальностей. Но это не предел, если понадобится, то количество рабочих можно увеличить.
В России никак не комментируют эту публикацию, поэтому сказать, имеется ли разрешение на привлечение северокорейских рабочих к восстановительным работам на Донбассе, мы не можем. Ранее Пхеньян напрямую обсуждал этот вопрос с Донецком и Луганском, но сейчас это российские регионы и все решается через Москву. Однако еще в августе прошлого года главы правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий вопросы восстановления освобожденных территорий, приветствовал привлечение строителей из КНДР к этому процессу. Как заявлялось, северокорейские специалисты работают очень качественно и расценки у них невысокие.
Прошлым летом представители Донецка и Луганска вели переговоры с Пхеньяном о помощи, власти КНДР обещали сделать все возможное, чтобы восстановить Донбасс. Отмечалось, что Северная Корея славилась своими высококвалифицированными строителями, которые работали во многих странах. Эта практика почти сошла на нет после того, как США ввели против КНДР экономические санкции.
В настоящее время к строительству объектов на территории новых субъектов РФ привлечены значительные силы, работы идут круглосуточно, но помощь от КНДР лишней не будет.