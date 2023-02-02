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Южнокорейское издание: КНДР готовит строительные бригады для отправки на Донбасс

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Южнокорейское издание: КНДР готовит строительные бригады для отправки на Донбасс

КНДР готова принять участие в восстановлении разрушенных городов и сел Донбасса, власти страны заявляют о готовности отправить в новые российские регионы строительные бригады. Об этом сообщает южнокорейская новостная интернет-газета Daily NK.


По данным издания, в Северной Корее прошел отбор сотрудников строительных компаний для отправки на "оккупированную Россией территорию Украины" для участия в восстановлении разрушенных войной объектов гражданской инфраструктуры. Отправка, если она состоится, пройдет в конце февраля - середине марта. Предварительно, Пхеньян может отправить в первой партии от 300 до 500 рабочих строительных специальностей. Но это не предел, если понадобится, то количество рабочих можно увеличить.

В России никак не комментируют эту публикацию, поэтому сказать, имеется ли разрешение на привлечение северокорейских рабочих к восстановительным работам на Донбассе, мы не можем. Ранее Пхеньян напрямую обсуждал этот вопрос с Донецком и Луганском, но сейчас это российские регионы и все решается через Москву. Однако еще в августе прошлого года главы правительства РФ Марат Хуснуллин, курирующий вопросы восстановления освобожденных территорий, приветствовал привлечение строителей из КНДР к этому процессу. Как заявлялось, северокорейские специалисты работают очень качественно и расценки у них невысокие.

Прошлым летом представители Донецка и Луганска вели переговоры с Пхеньяном о помощи, власти КНДР обещали сделать все возможное, чтобы восстановить Донбасс. Отмечалось, что Северная Корея славилась своими высококвалифицированными строителями, которые работали во многих странах. Эта практика почти сошла на нет после того, как США ввели против КНДР экономические санкции.

В настоящее время к строительству объектов на территории новых субъектов РФ привлечены значительные силы, работы идут круглосуточно, но помощь от КНДР лишней не будет.
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38 комментариев
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  1. голос_разуma
    голос_разуma Сегодня, 13:39
    +17
    Наконец-то! давно ждем этого решения. Для начала пара тройка дивизий военных-строителей волонтеров. Донбассу очень нужны рабочие руки и горячие сердца настоящих друзей. А Россия обеспечит военных строителей из северной Кореи необходимым вооружением. оснащением, переводчиками и командованием. Спасем Донбасс вместе.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 14:13
      +6
      власти страны заявляют о готовности отправить в новые российские регионы строительные бригады

      Работала как-то у субподрядчика корейская бригада, кирпичную кладку делали. Наши цену загибали, а смета не позволяла. Корейцы, даже с учетом услуг "сутенера", обходились на 30% дешевле. Работали быстро, слаженно и довольно качественно.
    2. Vashek
      Vashek Сегодня, 14:57
      0
      Не совсем так. У них и свой инструмент неплохой. Например, 170 мм.
  2. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:42
    +1
    Что значит "оккупированных"?!
    Они там что, историю России не изучают?
    Разъясните им - освобождённых!!!
    1. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 13:46
      +3
      Что значит "оккупированных"?!
      Они там что, историю России не изучают?

      М.б. это южнокорейская редактура.
    2. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 13:50
      0
      Верно ведь. Хотя возможно это "особенности перевода".
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 13:44
    +6
    Корейские стройбаты. Всем выгодно, кроме Южной Кореи.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 13:47
      +2
      Цитата: Pavel57
      Корейские стройбаты.


      Завуалированный спецназ.
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:58
        +9
        КНДР готовит строительные бригады для отправки на Донбасс
        Помнится, кубинские строители на Гренаде амерский спецназ знатно троллили ! Похоже это из той же строительной оперы !
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 14:01
      +7
      Главное, чтобы корейским строителям, американские наемники,где то не попались. Корейцы- не наш МИД- ныть и стонать не будут.
      1. Vyacheslav57
        Vyacheslav57 Сегодня, 14:24
        +5
        Цитата: Андрей Николаевич
        Главное, чтобы корейским строителям, американские наемники,где то не попались.

        в Северной Корее прошел отбор сотрудников строительных компаний

        Представляю по какому принципу отбирали , танковый биатлон , стендовая стрельба и владение рукопашным боем . Ну что ж , добро пожаловать .
    3. Скоробей
      Скоробей Сегодня, 14:51
      +4
      КНДР готовит 3 мотострелковые строительные бригады, танковый строительный полк и 4 артиллерийские строительные бригады. Также 3 батальона спецназа отделочников.
    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 15:01
      +1
      Цитата: Pavel57
      Корейские стройбаты. Всем выгодно, кроме Южной Кореи.

      У корейцев не стройбаты, а трудармия!
      Встречался и беседовал с их "капитана" в 80-х. Их было очень много по трассе БАМа. Занимались лесозаготовками.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 13:45
    +5
    КНДР готова принять участие в восстановлении разрушенных городов и сел Донбасса,
    Эти умеют работать и причем хорошо. В 90-х в Хабаровске "Дальспецстрой" для строительства гражданских объектов использовал строителей из КНДР - отличные работяги, жесткая дисциплина, трудолюбие, которому стоит поучится. Естественно свои прибамбасы - при каждой бригаде некий "капитан" и очевидно представитель МОБ КНДР, отбор в Корее очень строгий, после возвращения на родину карантин (говорили до года).
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:50
      0
      Когда-то и советские граждане были такими - дисциплина, трудолюбие...
  5. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 13:45
    +11
    Надеюсь это двоеборцы, а мы надеюсь, снимем наконец санкции и полупустая жд между нами будет работать на пределе трафика
    1. КолВизин
      КолВизин Сегодня, 13:55
      0
      Ну да, это всё наши уступки западу были. Но теперь то времена другие.
    2. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:52
      0
      С началом сво торговля с ними пошла вверх. Правда неофициально
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 13:45
    +7
    Последнее время просматривал ютуб-видео про восстановление Мариуполя.Строители со всех сторон страны,много неславянских лиц..Если это правда,то почему бы корейцам не принять участие.Ребята толковые и работящие.Мне приходилось сталкиваться по работе с этническими корейцами в 80-е и 90-е
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 13:58
      +4
      На Дальнем Востоке они работают несмотря на санкции. Всем хорошо.
    2. ИванИванов
      ИванИванов Сегодня, 14:04
      +2
      Мне приходилось сталкиваться по работе с этническими корейцами в 80-е и 90-е

      Да и недавно, под Московой, в Завидово они прекрасно строили
  7. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 13:47
    0
    В России никак не комментируют эту публикацию, поэтому сказать, имеется ли разрешение на привлечение северокорейских рабочих к восстановительным работам на Донбассе, мы не можем.

    Ох, боюсь, что увязнет это в либерасто-бюрокротических коридорах российских министерств.
  8. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 13:49
    0
    Кто их потом уговорит обратно домой вернуться? Могут смешаться с местной Ростовской диаспорой.
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 13:56
      +4
      Да ради бога. Лишний кореец ещё никому не помешал.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:54
    +3
    Южнокорейское издание: КНДР готовит строительные бригады для отправки на Донбасс
    . Разговоров, вокруг да около, будет много и ещё больше!
    Подождём, посмотрим, как оно произойдёт на самом деле.
  10. withoutreverse
    withoutreverse Сегодня, 13:56
    +3
    Это хорошая новость. Наши тоже погибали за КНДР! Надеюсь они со своим штатным вооружением! ( то бишь с лопатами и мотыгами.. которые с прицелами ,и вертикальным взлетам.)
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 14:09
      +2
      Да у нас в стране много корейцев живёт и никто на жизнь не жалуется.Такой же россиянин,никаких притеснений.Я в школе с корейцами учился,да и соседи у нас были корейцы.
      1. Грица
        Грица Сегодня, 15:04
        +1
        Цитата: Александр 3
        Да у нас в стране много корейцев живёт и никто на жизнь не жалуется.Такой же россиянин,никаких притеснений.Я в школе с корейцами учился,да и соседи у нас были корейцы.

        Я родился и вырос в Приморье, поэтому, корейцы всегда с нами бок о бок. Практические такие же, как и все россияне. Только с небольшим отличием - готовить умеют очень вкусно и оригинально. А еще большие спецы по выращиванию овощей.
  11. sergo1914
    sergo1914 Сегодня, 14:06
    +4
    По данным издания, в Северной Корее прошел отбор сотрудников строительных компаний для отправки на "оккупированную Россией территорию Украины" для участия в восстановлении разрушенных войной объектов гражданской инфраструктуры.


    Отца "набирали" в 1962 году для сбора сахарного тростника на Кубу. До Кубы (уроженец Вологодской области) сахарный тростник в глаза не видел. Но Родина сказала - "Надо помочь"
  12. ИванИванов
    ИванИванов Сегодня, 14:08
    +3
    Само по себе замечательно,что настоящими нашими союзниками оказываются в основном "левые", на чью идею мы официально пилюем вот уже 30+ лет. те же митинги в европе против поставок оружия (греция, италия) устраивали левые. А наши правые друзья липэны и мелони(сколько было шуму) готовы гнать оружие дальше.
  13. zontov79
    zontov79 Сегодня, 14:21
    +5
    Я вообще не понимаю почему мы до сих пор поддерживаем санкции против КНДР!! Просто в наглую и показательно начать с ними торговать оружием , нефтью, газом , помогать продовольствием.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 14:59
      0
      Торговля идёт. Только не на уровне договорённостей. Втихую
  14. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:39
    +2
    КНДРовцы хорошо работают и строят. В Адыгее после наводнения их привлекали. Кирпичные дома возводили, как роботы. Пиво любят.
  15. Uprun
    Uprun Сегодня, 14:51
    0
    Для начала кирпичи вместе класть, а там, даст бог, и врагов сообща бить...., а они у нас одни уже не один десяток лет.
  16. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 14:52
    +1
    Wirklich sehr originell...!!

    Die Südkoreaner nennen ihre Divisionen von "US-Bauteams"
    "Berater"...!!
    Die Nordkoreanischen "Bauarbeiter" sind jedenfalls ganz
    sicher herzlich willkommen...; sicher kommen auch noch
    andere "Geschenke" von Kim...!!!!!!! am hi
  17. Orkraider
    Orkraider Сегодня, 14:53
    +1
    Предварительно, Пхеньян может отправить в первой партии от 300 до 500 рабочих строительных специальностей. Но это не предел, если понадобится, то количество рабочих можно увеличить.


    А можете увеличить до 30-50 тысяч рабочих? Очень не хватает рук))))
  18. Vashek
    Vashek Сегодня, 15:00
    0
    Давно пора спецов пригласить. Хотя бы за зерно, которого, говорят, прорва. Главное, чтоб у наших бугров ... не играло.
  19. Yho
    Yho Сегодня, 15:00
    0
    Неплохая идея. Я бы и депутатов ГД на северокорейских заменил. А сэкономленные деньги можно было бы перечислить на нужды СВО.